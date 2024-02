Pronostici Hockey NHL Week 21. Tutti gli aggiornamenti sulla stagione di hockey su ghiaccio, con classifiche, squadre hot e squadre in down, statistiche, betting trend, protagonisti, i big match della settimana (26 febbraio – 3 marzo), le quote antepost per la Stanley Cup e i consigli per le scommesse sulla NHL. Momento positivo per Panthers e Maple Leafs. 12 sconfitte di fila per Arizona; Chicago è 1-12 nelle ultime 13 invece!

Pronostici Hockey NHL Week 21: attenzione ai Florida Panthers

In Western Conference i Vancouver Canucks con 82 punti non sono solo primi in Pacific Division, ma hanno anche il miglior punteggio dell’intera NHL nel momento in cui scriviamo. Dietro i Vegas Golden Knights sono tornati nel loro periodo down con 1 sola vittoria nelle ultime 6, così come gli Edmonton Oilers che dalla striscia record di 16 vittorie sono solo 4-6 nelle successive 10 partite, e arrivano da 3 pesanti ko in cui la difesa ha concesso 16 gol. Tornando ai Canucks, va detto che i canadesi hanno però dato qualche segnale di calo a loro volta la settimana scorsa, quando hanno messo in fila 4 sconfitte consecutive, anche se si sono ripresi sabato scorso nel big match contro Boston battuta 3-2 OT.

Proprio con i Boston Bruins passiamo a Est, visto che con 81 punti sono la miglior squadra di Atlantic Division e di Eastern Conference (con NYR in questo caso), ma anche loro pagano un calo nell’ultimo periodo, con 6 sconfitte in 8 partite, anche se la difesa rimane una delle migliori della NHL (5° con 2.7 gol concessi di media). Dietro però si avvicinano i Florida Panthers, attualmente con 1 solo punto in meno rispetto a Boston, e reduci da 7 vittorie nelle ultime 8; anche in questo caso è la difesa a fare la differenza, 2° per gol concessi (2.4), tiri subiti (27.6) e 6° anche in penality kill. L’attacco è solo 13° come gol segnati (3.3), ma ha ampi margini di miglioramento visto che Sam Reinhart e compagni sono quelli che effettuano più tiri (34.1) e sono 5° anche in Power Play. Sempre in Atlantic segnaliamo il momento positivo dei Toronto Maple Leafs che si sono rimessi in corsa con 7 vittorie di fila e con un Auston Matthews impressionante che rischia di chiudere la stagione con 70 gol!

Passiamo in Metropolitan dove ci sono anche i NY Rangers con 81 punti, anche se domenica hanno interrotto una striscia di 10 vittorie consecutive, perdendo un pò a sorpresa a Columbus. NYR riesce a mantenere un buon vantaggio sui Carolina Hurricanes che sono incappati in 2 sconfitte di fila e che nelle ultime 3 hanno segnato in tutto appena 4 gol, anche se la difesa rimane il reparto d’élite di questa squadra (8° in gol subiti, 1° in tiri), ma l’attacco continua a lasciare dubbi.

Tornando a Ovest i Dallas Stars si prendono il primo posto in Central con 78 punti, uno in più dei Winnipeg Jets che però hanno giocato anche 3 partite in meno rispetto ai texani, e anche rispetto ai Colorado Avalanche scesi al 3° posto con sole 3 vittorie nelle ultime 10 partite mentre Dallas dopo 4 sconfitte è tornata a vincere 2-1 in Carolina, ma l’attacco, punto di forza di questa squadra (4° migliore della NHL) ha segnato solo 10 gol in queste recenti 5 partite. Ne emergono così i Jets grazie ad un 6-1 nelle ultime 7 partite e grazie alla miglior difesa per gol subiti (2.3) con un super Connor Hellebuyck tra i pali. Non a caso, come vedremo dopo, proprio Winnipeg è favorita dalle quote antepost per vincere questa division.

Pronostici Hockey NHL Week 21: Statistiche e Betting Trend

I St.Louis Blues (+11.93 unità) si confermano la miglior squadra come rendimento nelle scommesse (anche se in calo con 2-4 nelle ultime 6 partite), e non cambia nemmeno il 2° posto sempre occupato dai Vancouver Canucks. Quello che cambia è il 3° posto, che la scorsa settimana era in mano ai Philadelphia Flyers che troviamo solo 7° questa volta (1-4 nelle ultime 5 partite) e ora sul gradino basso del podio troviamo i Detroit Red Wings reduci da 5 vittorie consecutive che hanno dato un bel boost anche nei rendimenti per la franchigia del Michigan.

Sono le stesse anche le prime 2 posizioni delle peggiori squadre su cui puntare: Chicago Blackhawks (15.55 unità e 1-12 nelle ultime 13) e NY Islanders (-11.11 unità, 1-6 nelle ultime 7 e unica altra squadra, assieme a Chicago, con un passivo in doppia cifra). Anche qui a cambiare è il 3° posto, la settimana scorsa occupato dagli Ottawa Senators che però si sono ripresi grazie a 3 vittorie nelle ultime 4, e che ora vede gli Arizona Coyotes sul gradino basso di questo scomodo podio, con la franchigia di Phoenix che è arrivata a 12 sconfitte consecutive.

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici Hockey NHL Week 21: Big match settimanali

LUNEDI (4 partite)

Dallas Stars-NY Islanders

Edmonton Oilers-LA Kings

Seattle Kraken-Boston Bruins

MARTEDI (12 partite)

Toronto Maple Leafs-Vegas Golden Knights

Winnipeg Jets-St.Louis Blues

Colorado Avalanche-Dallas Stars

MERCOLEDI (2 partite)

NY Rangers-Columbus Blue Jackets

Edmonton Oilers-St.Louis Blues

GIOVEDI (12 partite)

Boston Bruins-Vegas Golden Knights

Dallas Stars-Winnipeg Jets

Vancouver Canucks-LA Kings

VENERDI (3 partite)

Ottawa Senators-Arizona Coyotes

Washington Capitals-Philadelphia Flyers

Anaheim Ducks-New Jersey Devils

SABATO (13 partite)

Carolina Hurricanes-Winnipeg Jets

Toronto Maple Leafs-NY Rangers

Calgary Flames-Pittsburgh Penguins

DOMENICA (6 partite)

LA Kings-New Jersey Devils

Buffalo Sabres-Winnipeg Jets

Edmonton Oilers-Pittsburgh Penguins

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti della lavagna di quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup 2024, con gli Edmonton Oilers sempre al comando, anche se non c’è una vera e propria favorita che domina. A seguire vediamo anche le quote per le division.

