Pronostici Hockey NHL Week 22. I Coyotes tornano finalmente alla vittoria, i Winnipeg Jets si prendono il primo posto in Central Division e i Florida Panthers non accennano a rallentare. Questo e tanto altro (come quote antepost aggiornate, big match, statistiche e betting trend stagionali) come sempre nel nostro report settimana che fa il punto sulla regular season di Hockey su ghiaccio NHL.

Pronostici Hockey NHL Week 22: Florida senza limiti, Jets primi in Central

Oggi iniziamo dall’Eastern Conference e in particolare dall’Atlantic Division dove abbiamo una novità, con i Florida Panthers che si prendono il 1° posto superando i Boston Bruins in crollo dopo 3 sole vittorie nelle ultime 10 partite, 1 sola delle quali arrivata nei tempi regolamentari, il 5-4 interno contro Vegas. Dall’altra parte invece i Panthers volano dopo le ultime 4 vittorie (9-1 nelle ultime 10), grazie alla miglior difesa per gol concessi (2° anche in tiri subiti) e anche l’attacco rimane 1° in tiri effettuati e 5° in power play, ma solo 11° come gol segnati. Al momento gli 86 punti di Florida sono il miglior dato di tutta la NHL. Provano a rientrare nella corsa anche i Toronto Maple Leafs con 9 vittorie nelle ultime 10 partite e un attacco on fire che dopo questo periodo è diventato il migliore per gol segnati (3.6). Settimana molto importante per Toronto e Boston che si affronteranno 2 volte nel giro di tre giorni.

In Metropolitan Division rimangono al comando i NY Rangers che sono stati i primi in stagione a raggiungere le 40 vittorie stagionali e che sono una squadra molto equilibrata: 8° in attacco per gol segnati, 4° in difesa nei gol subiti. In 2° posizione sempre i Carolina Hurricanes che sono più orientati alla difesa, la 5° per gol concessi (2.8) e la 1° per tiri subiti (25.6), ma è anche la 3° migliore in penality kill.

Passiamo a Ovest in Central Division, dove c’è un altra novità come capolista, i Winnipeg Jets che hanno ultimato la rincorsa ai Dallas Stars, agganciati a 83 punti, nonostante Winnipeg abbia 3 partite giocate in meno rispetto a Dallas. I Jets sono 6-1 nelle ultime 7 partite e hanno la 2° miglior difesa per gol concessi, con un ottimo Connor Hellebuyck tra i pali, ma devono migliorare l’attacco (17°). Dallas invece si affida all’attacco (5°), reparto nettamente migliore rispetto alla difesa (13°), con gli Stars che arrivano da 2 vittorie, ma prima avevano chiuso un 1-6 in 7 partite che li ha fatti calare, e ora devono guardarsi anche alle spalle dai Colorado Avalanche, che però continuano ad andare in modo altalenante, nonostante il 2° miglior attacco NHL (ma 18° difesa).

Infine la Pacific Division dove rimangono davanti i Vancouver Canucks che però sono solo 2-6 nelle ultime 8 partite, e dietro tornano a prendere quota gli Edmonton Oilers, che rimangono staccati 9 punti da Vancouver, ma hanno anche giocato 4 partite in meno. Connor McDavid e compagni arrivano da 4 vittorie consecutive e hanno il 3° miglior attacco per gol segnati (3.6), 2° per tiri effettuati (33.6) e 4° anche in power play (52,3%). Non riescono a cambiare passo i campioni in carica, i Vegas Golden Knights che hanno vinto solo 2 delle ultime 9 partite.

Pronostici Hockey NHL Week 22: Statistiche e Betting Trend

I St.Louis Blues si confermano la miglior squadra NHL come rendimento nelle scommesse visto che il record di 31-29 basta per +11.07 unità di profitto, e stacca nettamente Winnipeg Jets e Florida Panthers che salgono rispettivamente al 2° e 3° posto, facendo scendere al 4° Vancouver. Completano la top-5 i Detroit Red Wings che però hanno interrotto una striscia di 6 vittorie consecutive, perdendo le 2 più recenti in casa con 9 gol al passivo.

Confermata la peggior squadra nelle scommesse NHL, i Chicago Blackhawks che con -17.55 unità perse peggiorano ulteriormente il dato nell’ultimo rilevamento di lunedì scorso, con 1 sola vittoria nelle ultime 15 partite. Dietro tornano a crollare i San Jose Sharks (-10.5) e in doppia cifra di passivo ora troviamo anche Ottawa Senators (-10.3) e Pittsburgh Penguins (-10). Migliorano invece gli Arizona Coyotes che sono riusciti ad interrompere la lunga striscia perdente (14 ko consecutivi) grazie alle ultime 2 vittorie ad Ottawa e Washington.

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici Hockey NHL Week 22: Big Match settimanali

LUNEDI (6 partite)

NY Rangers-Florida Panthers

Toronto Maple Leafs-Boston Bruins

Philadelphia Flyers-St.Louis Blues

MARTEDI (9 partite)

New Jersey Devils-Florida Panthers

Boston Bruins-Edmonton Oilers

LA Kings-Vancouver Canucks

MERCOLEDI (3 partite)

Toronto Maple Leafs-Buffalo Sabres

Colorado Avalanche-Detroit Red Wings

Anaheim Ducks-Ottawa Senators

GIOVEDI (12 partite)

Boston Bruins-Toronto Maple Leafs

Florida Panthers-Philadelphia Flyers

Vegas Golden Knights-Vancouver Canucks

VENERDI (4 partite)

Colorado Avalanche-Minnesota Wild

Anaheim Ducks-Dallas Stars

Seattle Kraken-Winnipeg Jets

SABATO (13 partite)

Buffalo Sabres-Edmonton Oilers

Boston Bruins-Pittsburgh Penguins

Vancouver Canucks-Winnipeg Jets

DOMENICA (5 partite)

Pittsburgh Penguins-Edmonton Oilers

Minnesota Wild-Nashville Predators

Carolina Hurricanes-Calgary Flames

Quote Antepost: Oilers sempre favoriti per la Stanley Cup

Per la vittoria finale della Stanley Cup 2024 le quote antepost favoriscono sempre gli Edmonton Oilers, ma i Florida Panthers salgono parecchio e ora sono molto vicini al vertice di questa lavagna che mette NY Rangers e Vancouver Canucks in 3° posizione. Calano i Boston Bruins, ora dietro anche ai Winnipeg Jets. Di seguito anche tutte le quote antepost aggiornate per la vittoria delle division.

