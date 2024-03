Pronostici Hockey NHL Week 23. Gli aggiornamenti dalla regular season di Hockey su Ghiaccio dal 11 al 17 marzo 2024. Movimenti di mercato interessanti per Florida Panthers e Carolina Hurricanes che rinforzano i loro roster in vista della corsa finale per la Division e ovviamente per la Stanley Cup.

Pronostici Hockey NHL Week 23: Florida e Carolina rinforzano i propri roster

Tanti movimenti di mercato che riguardano soprattutto la Eastern Conference, quindi oggi iniziamo dall’Atlantic Division sempre comandata dai Florida Panthers che sono stati tra i protagonisti con la firma di Vladamir Taransenko e hanno vinto 6 delle ultime 7 partite, tenendosi dietro i Boston Bruins di un punto, nonostante una partita in meno nel momento in cui scriviamo. Boston si è però ripresa dopo un periodo di sbandamento, e ha vinto 4 delle ultime 6 partite. In questa corsa a due faticano ad inserirsi i Toronto Maple Leafs che non trovano continuità e sono 4-3 nelle ultime 7. Noi rimaniamo dell’idea espressa tempo fa, per questa division favoriamo proprio Florida con la quota crollata @1.30 dal @2.45 a cui l’avevamo consigliata. In questo momento i Panthers hanno la miglior difesa per gol concessi (2.3) e 2° anche per tiri (27.7), mentre l’attacco è 10° con 3.3 gol segnati di media, ma ha margini di miglioramento visto che è il primo per tiri effettuati ed è 4° anche in power play.

Passiamo in Metropolitan Division dove i NY Rangers rimangono al comando anche se hanno interrotto una striscia vincente perdendo 3 delle ultime 5 partite. I protagonisti, a livello di mercato, sono però i Carolina Hurricanes che hanno firmato Jake Guentzel da Pittsburgh, che va a formare un grande duo con Sebastian Aho, per un roster sempre più interessante, sia per la vittoria divisionale, di cui parlavamo qualche settimana fa. In questo caso, a differenza di Florida, perdiamo qualcosa in quota che passa da @2.05 a @2.45 con i Rangers sempre favoriti. Anche qui (soprattutto qui) si pensa ad un testa a testa, con i Philadelphia Flyers che non sembrano capaci di inserirsi. Dicevamo di preferire Carolina, anche perché la difesa fa la differenza: 7° per gol concessi, 1° in tiri subiti e 3° anche in penality kill, ma è ben bilanciata anche in attacco: 8° in gol, 6° in tiri e 3° in power play, e l’arrivo di Guentzel dovrebbe dare più peso anche alla fase offensiva.

Passiamo a Ovest con la Central Division dove si sono ripresi il comando i Dallas Stars dopo le ultime 5 vittorie di fila, dove l’attacco (il 2° migliore della NHL con 3.6 gol segnati a sera) è tornato a macinare e anche la difesa ha lavorato bene con Oettinger (ma anche col backup Wedgewood). Perdono terreno i Winnipeg Jets dopo 2 sconfitte nelle ultime 3. Winnipeg ha sempre la 2° miglior difesa per gol concessi. Qui una terza forza che se la può giocare c’è eccome, i Colorado Avalanche che sono 5-1 nelle ultime 6 partite. Colorado ha il miglior attacco della lega con 3.7 gol segnati di media, con un super Nathan MacKinnon alla guida.

Finiamo in Pacific Division, con i Vancouver Canucks che hanno preso 10 punti di vantaggio sugli Edmonton Oilers, anche se questi ultimi hanno giocato 3 partite in meno nel momento in cui scriviamo. I Canucks arrivano da 4 vittorie di fila e hanno la 4° miglior difesa e anche il 4° miglior attacco per gol (ma solo 26° in tiri in porta). Hanno perso molto terreno LA Kings e Vegas Golden Knights, entrambe a 75 punti (-16 dalla prima). LAK ha la 3° miglior difesa, ma ha perso 5 delle ultime 9 partite.

Pronostici Hockey NHL Week 23: Statistiche e betting trend

I Vancouver Canucks superano i St.Louis Blues come miglior squadra nel rendimento nelle scommesse, completa il podio Florida, cala al 4° posto Winnipeg. Al contrario non cambiano le 2 peggiori nelle scommesse: Chicago Blackhawks e Ottawa Senators. Novità al 3° posto di questa negativa classifica, i Pittsburgh Penguins, molto deludenti, che peggiorano anche il rendimento dei San Jose Sharks.

Pronostici Hockey NHL Week 23. Big match settimanali

LUNEDI (4 partite)

Boston Bruins-St.Louis Blues

NY Rangers-New Jersey Devils

Winnipeg Jets-Washington Capitals

MARTEDI (10 partite)

NY Rangers-carolina Hurricanes

Dallas Stars-Florida Panthers

Calgary Flames-Colorado Avalanche

MERCOLEDI (4 partite)

Winnipeg Jets-Nashville Predators

Edmonton Oilers-Washington Capitals

Vancouver Canucks-Colorado Avalanche

GIOVEDI (12 partite)

Carolina Hurricanes-Florida Panthers

Tampa Bay Lightning-NY Rangers

Philadelphia Flyers-Toronto Maple Leafs

VENERDI (2 partite)

Winnipeg Jets-Anaheim Ducks

Chicago Blackhawks-LA Kings

SABATO (14 partite)

Florida Panthers-Tampa Bay Lightning

Toronto Maple Leafs-Carolina Hurricanes

Edmonton Oilers-Colorado Avalanche

DOMENICA (7 partite)

NY Rangers-NY Islanders

Vegas Golden Knights-New Jersey Devils

Pittsburgh Penguins-Detroit Red Wings

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup 2024 di NHL, dove rimangono sempre gli Edmonton Oilers @7 al comando. Attenzione ai Florida Panthers @8 che seguono al secondo posto, e anche ai Carolina Hurricanes @10.50, tra le squadre che abbiamo citato in questo articolo. Gli Hurricanes sono più staccati (dietro a Vancouver, Colorado e Dallas, e alla pari con NY Rangers) ma come abbiamo visto sono una squadra molto interessante. Tra l’altro come abbiamo visto, Florida e Carolina si affronteranno nel big match di giovedì.

