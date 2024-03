Pronostici Hockey NHL Week 24. Continua la regular season di Hockey su Ghiaccio NHL e le sorprese non stanno mancando, come le grandi sfide nella corsa finale per le rispettive Division, in particolare la Central contesa da 3 squadre a parimerito nel momento in cui scriviamo: Winnipeg Jets, Colorado Avalanche e Dallas Stars. Chi la spunterà?

Pronostici Hockey NHL Week 24: grande equilibrio in Central con Jets, Avalanche e Stars

Iniziamo dall’Atlantic Division dove i Boston Bruins sono tornati a fare la voce grossa con 4 vittorie nelle ultime 5 partite, e sono tornati anche al comando della division, con un punto di vantaggio sui Florida Panthers, che però hanno una partita in meno anche se arrivano da 2 sconfitte in cui hanno incassato un totale di 9 gol, non pochi per quella che rimane la 2° miglior difesa per gol e tiri concessi e la 6° in penality kill. I Panthers inoltre hanno un altra arma importante, il miglior rendimento esterno della lega (24-9-2). Rimangono staccati 10 punti i Toronto Maple Leafs che non riescono a trovare continuità (3-3 nelle ultime 6).

In Metropolitan Division continuano ad essere al comando i NY Rangers che sono 5-1 nelle ultime 6 partite e hanno la 6° miglior difesa per gol concessi ma anche il 9° miglior attacco per gol segnati. I Carolina Hurricanes però non mollano con 6 vittorie nelle ultime 7, comprese le 3 più recenti con vittoria nel big match con Florida, successo a Toronto e dominio per 7-2 in Ottawa. Carolina ha sempre la 4° miglior difesa per gol concessi, 1° in tiri e 2° anche in penality kill.

Passiamo a Ovest con la Central Division che rimane una delle più aperte e nel momento in cui scriviamo abbiamo 3 squadre al comando con esattamente 91 punti. Quelli messi meglio sono i Winnipeg Jets che li hanno fatti in 67 partite, una in meno dei Colorado Avalanche e 2 in meno dei Dallas Stars. Winnipeg ha la miglior difesa per gol concessi (2.4), ma arriva da 2 ottime vittorie in cui anche l’attacco si è fatto sentire con 6+6 gol a referto. Gli Avalanche cercano di far fruttare il fattore campo visto che sono i migliori come rendimento interno (26-6-0 in Colorado), ma anche il miglior attacco per gol segnati (3.7), guidato da Nathan MacKinnon. Infine gli Stars che tra le tre sono forse quelli con meno punti di forza, anche se sono 6-2 nelle ultime 8 partite, e Jason Robertson e compagni hanno sempre il 2° miglior attacco. Il problema per Dallas è la difesa, solo 17°, e in porta sia Jake Oettinger che Scott Wedgewood non stanno facendo benissimo.

Chiudiamo in Pacific Division dove tentano la fuga i Vancouver Canucks con 92 punti, anche se arrivano da 2 sconfitte interne, e hanno tre partite giocate in più rispetto agli Edmonton Oilers che li seguono con 8 punti di distanza, e sono ben equilibrati tra attacco e difesa, e con diverse stelle su cui puntare, ad iniziare da Connor McDavid. Hanno perso terreno i campioni in carica, i Vegas Golden Knights (però in ripresa con 3 vittorie nelle ultime 4) e gli LA Kings (più altalenanti con 3-4 nelle ultime 7).

Pronostici Hockey NHL Week 24: Statistiche e Betting Trend

Rispetto alla settimana scorsa i St.Louis Blues si riprendono il primo posto come miglior squadra su cui puntare, grazie ad un profitto di +14.44 unità che stacca nettamente i NY Rangers 2° con +9.52, poi troviamo i sorprendenti Nashville Predators a completare il podio, davanti ai Vancouver Canucks che calano in una settimana dal 1° al 4° posto. Completano la top-5 i Florida Panthers.

La peggior squadra su cui puntare è invece una costante, i Chicago Blackhawks (-15.02 unità), anche se hanno migliorato con 3 vittorie nelle ultime 4 partite, compreso il successo sui San Jose Sharks che mantengono il 2° posto di questa scomoda classifica, poi ci sono le delusioni di Pittsburgh Penguins e New Jersey Devils, che si riflettono anche sui rendimento nelle scommesse e che tra l’altro si affronteranno questa settimana.

Pronostici Hockey NHL Week 24: Big match settimanali

LUNEDI (2 partite)

Calgary Flames-Washington Capitals

Seattle Kraken-Buffalo Sabres

MARTEDI (13 partite)

NY Rangers-Winnipeg Jets

Philadelphia Flyers-Toronto Maple Leafs

St.Louis Blues-Colorado Avalanche

MERCOLEDI (3 partite)

Washington Capitals-Toronto Maple Leafs

Dallas Stars-Arizona Coyotes

LA Kings-Minnesota Wild

GIOVEDI (11 partite)

Boston Bruins-NY Rangers

Florida Panthers-Nashville Predators

Edmonton Oilers-Buffalo Sabres

VENERDI (4 partite)

Washington Capitals-Carolina Hurricanes

Dallas Stars-Pittsburgh Penguins

Colorado Avalanche-Columbus Blue Jackets

SABATO (11 partite)

Toronto Maple Leafs-Edmonton Oilers

NY Rangers-Florida Panthers

LA Kings-Tampa Bay Lightning

DOMENICA (10 partite)

Colorado Avalanche-Pittsburgh Penguins

Carolina Hurricanes-Toronto Maple Leafs

Philadelphia Flyers-Florida Panthers

Quote Antepost: Oilers sempre al comando. Gli Avalanche salgono al 2° posto

Vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup 2024, ma anche delle division di cui abbiamo parlato prima, in particolare la Central dove si riflette anche nelle quote l’equilibrio delle tre squadre al vertice.

