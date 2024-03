Pronostici Hockey NHL Week 25. Come ogni lunedì apriamo la settimana facendo il punto della situazione sulla stagione NHL, con tutto quello che c’è da sapere per le scommesse sulla più importante lega di hockey su ghiaccio del mondo. I Colorado Avalanche si confermano la squadra più calda del momento, gli Sharks sono sempre più una barzelletta con 1 sola vittoria nelle ultime 17 partite.

Pronostici Hockey NHL Week 25: Colorado on fire, San Jose in disgrazia

Oggi partiamo dalla Eastern Conference con la Metropolitan Division che si sta trasformando in un testa a testa tra due squadre caldissime. Con 98 punti al momento i NY Rangers sono i migliori non solo in division, ma in tutta la NHL (assieme a Vancouver), e hanno vinto 7 delle ultime 9 partite. NYR è una squadra molto ben bilanciata, col 9° attacco e la 6° miglior difesa per gol. I Carolina Hurricanes però non mollano, e sono dietro un solo punto (ma con una partita giocata in più rispetto a NYR nel momento in cui scriviamo). Carolina è 6-1 nelle ultime 7 partite, ha la 5° miglior difesa per gol concessi (ma 1° in tiri subiti e 2° in penality kill) e il7° attacco (che è 6° anche in tiri, rispetto al 12° posto di NYR, e 3° in power play). Tutto questo per dire che continuiamo a preferire gli Hurricanes in questa corsa a due, visto che i Philadelphia Flyers non sembrano tenere il passo con 2-4 nelle ultime 6 partite e 81 punti.

In Atlantic Division i Florida Panthers sono tornati alla vittoria dopo uno swing di 4 sconfitte consecutive, e nonostante il periodo di calo mantengono la miglior difesa per gol concessi e il 1° posto in division assieme ai Boston Bruins che non ne hanno saputo approfittare con le ultime 2 sconfitte. In 3° posizione troviamo i Toronto Maple Leafs che hanno 89 punti, ma anche 2 partite in meno rispetto a Boston, e non possono essere ancora esclusi da questa corsa, ma Florida rimane in testa anche grazie al rendimento esterno, il migliore della NHL con 25-9-3.

Passiamo in Western Conference con la Central Division di cui parlavamo anche la settimana scorsa, con un interessante corsa a tre dove sembrano uscire alla lunga i Colorado Avalanche come migliori. Gli Avs hanno un vantaggio importante nelle partite interne sulle alture del Colorado che si fanno sentire anche in NHL, e non è un caso se hanno il miglior rendimento interno della lega (28-6-0). Colorado inizia la settimana sulla striscia di 9 vittorie consecutive, e un attacco che è il migliore in termini di gol segnati di media (3.7), per 97 punti, gli stessi dei Dallas Stars che però hanno giocato una partita in più. Anche gli Stars hanno nell’attacco il loro reparto forte, 2° come gol segnati e anche Dallas ha una striscia aperta di 4 vittorie consecutive. Hanno perso terreno invece i Winnipeg Jets che pagano 4 punti di ritardo dopo le ultime 3 sconfitte con punteggio aggregato di 4-13, un rendimento inusuale per la miglior difesa NHL che subisce solo 2.4 gol a sera.

Chiudiamo in Pacific Division con i Vancouver Canucks che hanno preso il largo con 10 punti di vantaggio sugli Edmonton Oilers, anche se Connor McDavid e compagni hanno 2 partite in meno. Domenica la sconfitta ad Ottawa è stata pessima, con 5 gol subiti in soli 16 tiri, dopo il 3-6 a Toronto, altra brutta prestazione difensiva per Edmonton che ha un grande potenziale offensivo (4° per gol segnati e 2° in tiri e power play) ma la difesa non è sempre all’altezza, nonostante rimanga 9° in gol subiti e 5° per tiri concessi. Momento positivo per gli LA Kings reduci da 3 vittorie con 16 gol segnati dall’attacco che finora è stato il reparto più deficitario per LAK (17°) che però ha la 3° miglior difesa per gol incassati (4° in tiri e 1° in penality kill). Insomma, se anche l’attacco di mette a produrre, i Kings tornano una squadra interessante, e intanto si mettono alle spalle i Vegas Golden Knights, a loro volta in un buon periodo e reduci da 2 vittorie in questa competitiva Pacific. Tornando a LAK, la settimana sarà aperta da una trasferta a Vancouver molto importante.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Hockey NHL Week 25: Statistiche e betting trend

Segnaliamo subito che nell’ultima settimana abbiamo viso il 55.8% delle partite chiudersi con Over rispetto al 44.2% di Under. Andando nel dettaglio vediamo che i sorprendenti St.Louis Blues rimangono la miglior squadra su cui puntare con una resa di +15.92 unità che stacca nettamente un altra squadra che sta andando decisamente meglio rispetto alle attese, i Nashville Predators (+10.83), poi ci sono i NY Rangers (+10.76), ultima squadra in doppia cifra di resa.

Sono sostanzialmente due le squadre che si stanno alternando invece in testa alle peggiori squadre su cui puntare, i San Jose Sharks (-17.50 unità) e i Chicago Blackhawks (-16.19). Mentre gli Sharks continuano ad essere patetici con 1 sola vittoria nelle ultime 17 partite, i Blackhawks, con Connor Bedard di nuovo a disposizione, hanno dato piccoli segnali di ripresa con 4 vittorie nelle ultime 7, la più recente proprio a San Jose, e sono risaliti al terzultimo posto, migliorando anche il rendimento dei Pittsburgh Penguins, definitivamente crollati nelle ultime settimane con 3 sole vittorie in 14 partite.

Vediamo anche le principali top-5 nelle statistiche dei singoli giocatori, e dei portieri, che ci torneranno utili anche nelle analisi antepost sui premi individuali stagionali che ci interesseranno nelle prossime settimane, da qui al termine della regular season, e qui sotto in fondo all’articolo andremo ad aggiornare anche le relative quote.

Pronostici Hockey NHL Week 25: Big match settimanali

La settimana, come abbiamo detto, inizia col botto a Vancouver dove arrivano i Kings, anche se ci sono solo 2 partite. Si sale ai 12 match del martedì e qui segnaliamo Vegas che giocherà in back to back la delicata trasferta a Nashville. Grandi sfide a Est con Florida-Boston, ma anche a Ovest con Winnipeg-Edmonton. Solo 2 partite anche al mercoledì dove spicca il match di Tampa tra Lightning e Bruins.

Un giovedì pieno con 14 partite e almeno 2 partite da non perdere, con scontri tra alcune delle migliori squadre della lega con Colorado-NY Rangers e Vancouver-Dallas. Settimana impegnativa per i Golden Knights che saranno sul ghiaccio per la 3° partita in 4 notti, e in un altra trasferta difficile a Winnipeg.

Scartiamo il venerdì con 1 sola partita, e nemmeno particolarmente eccitante. Al sabato invece palinsesto pieno da 15 partite e si inizia presto con Florida-Detroit, anche se i match più interessanti si giocano alla notte, compresa una grande classica: Washington-Boston. Infine la domenica con solo Vancouver-Anaheim, matinee a Ovest e unica partita del giorno in una settimana in cui la NHL alterna sempre una giornata con poche partite a giornate con palinsesti fittissimi.

LUNEDI (2 partite)

St.Louis Blues-Vegas Golden Knights

Vancouver Canucks-LA Kings

MARTEDI (12 partite)

Florida Panthers-Boston Bruins

Nashville Predators-Vegas Golden Knights

Winnipeg Jets-Edmonton Oilers

MERCOLEDI (2 partite)

Buffalo Sabres-Ottawa Senators

Tampa Bay Lightning-Boston Bruins

GIOVEDI (14 partite)

Winnipeg Jets-Vegas Golden Knights

Colorado Avalanche-NY Rangers

Vancouver Canucks-Dallas Stars

VENERDI (1 partita)

Buffalo Sabres-New Jersey Devils

SABATO (15 partite)

Colorado Avalanche-Nashville Predators

Buffalo Sabres-Toronto Maple Leafs

Washington Capitals-Boston Bruins

DOMENICA (1 partita)

Vancouver Canucks-Anaheim Ducks

Quote Antepost: 7 squadre favorite!

Colorado va forte anche nelle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup 2024, ma qui i NY Rangers tengono il passo. Scalano invece al 3° posto gli Edmonton Oilers, che la scorsa settimana (e per parecchie settimane precedenti) erano in solitaria al comando di questa lavagna. In quota @8.50 ci sono anche Vancouver, Carolina e Florida, poi abbiamo Dallas @9.50. In pratica tra @8 e @9.50 di quota troviamo la bellezza di 7 squadre, a conferma della difficoltà nel prevedere chi vincerà alla fine.

A seguire vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost sulle Division e sui principali premi individuali dove, al contrario della Stanley Cup, tutto sembra già stabilito.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB