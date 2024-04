Pronostici Hockey NHL Week 26. Anche nel lunedì di pasquetta non manca la rubrica di aggiornamento settimanale per gli amanti di scommesse sull’Hockey su Ghiaccio.

Pronostici Hockey NHL Week 26: NY Rangers sempre più convincenti. Crollano i Jets

Iniziamo dalla Eastern Conference, e in particolare dalla Metropolitan Division dove i NY Rangers con 104 punti hanno al momento il miglior record dell’intera lega, grazie a 5 vittorie di fila in cui l’attacco ha impressionato, mentre la difesa rimane un reparto solido con Igor Shesterkin e Jonathan Quick. Quest’anno nella Grande Mela si può sognare davvero, e proprio al Madison Square Garden i Rangers hanno un ottimo rendimento da 26-9. Dietro però i Carolina Hurricanes non sembrano voler mollare con 101 punti con 8 vittorie nelle ultime 10 e anche qui sia l’attacco che la difesa sono tra le migliori della lega.

Passiamo in Atlantic dove i Boston Bruins hanno rallentato con 3 sconfitte nelle ultime 5, ma dietro non ne approfitta nessuno ad iniziare dai Florida Panthers che hanno perso 6 delle ultime 8 partite, e anche i Toronto Maple Leafs non riescono a trovare costanza (4-4 nelle ultime 8), tanto che i canadesi devono iniziare a guardarsi alle spalle dai Tampa Bay Lightning che arrivano da 3 vittorie consecutive e sono 8-1 nelle ultime 9.

Passiamo in Western Conference nella combattutissima Central Division dove ora al comando ci sono i Dallas Stars, in striscia positiva da 7 partite, 2° miglior attacco e nessuno ha vinto tante trasferte quante Dallas (25-9-5). Dietro i Colorado Avalanche sono incappati in una settimana da 2 sconfitte in 3 partite in questo testa a testa tra attacchi (Nathan MacKinnon e compagni sono sempre i migliori dell’intera NHL con più di 3.7 gol a sera). Incaduta libera i Winnipeg Jets dopo le ultime 6 sconfitte.

Anche in Pacific si sono fermate le big, ad iniziare dai Vancouver Canucks che continuano a comandare, ma con 100 punti dopo 2 sconfitte nelle ultime 3. I canadesi mantengono 6 punti di vantaggio (ma con 2 partite in più giocate) rispetto agli Edmonton Oilers che però sono in forma dopo 3 vittorie di fila con 14 gol segnati dall’attacco guidato da Connor McDavid (il 4° migliore della NHL). Provano a rimettersi in moto anche i Vegas Golden Knights con 4 vittorie nelle ultime 6. I campioni in carica al momento sono 3° con 90 punti.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Hockey NHL Week 26: Statistiche e betting trend

Iniziamo col dire che nell’ultima settimana, in netta controtendenza con quella precedente, abbiamo visto il 60.8% di partite chiudersi con Under. Vediamo ora molto velocemente gli aggiornamenti sui rendimenti nelle scommesse, con i St.Louis Blues sempre i migliori (+14.67 unità) mentre i peggiori rimangono i disastrosi San Jose Sharks (-16.57) che però sono tornati alla vittoria dopo 9 sconfitte consecutive e, scherzo del destino, sono tornati alla vittoria proprio a St.Louis, sul ghiaccio della miglior squadra nelle scommesse.

Pronostici Hockey NHL Week 26: Big match settimanali

La settimana inizia con i Rangers che ospitano una delle grandi delusioni della stagione, i Penguins. Maple Leaf-Panthers in uno scontro diretto per trovare la costanza che sta mancando ad entrambi e i Jets per togliersi dalla crisi in casa nello scontro diretto con i Kings che a loro volta non se la passano benissimo. Martedì trasferta delicata a Ovest per i Bruins che giocano a Nashville, anche se il big match si gioca a Vegas con i Golden Knights chiamati alla vittoria contro la capolista di Pacific, i Canucks.

Mercoledì i Lightning sono impegnati a Toronto per l’attacco al 3° posto di Atlantic proprio sui Maple Leafs. Altro turno favorevole in casa per i Rangers che ospitano i Devils ma il big match è a notte tarda, quando a Dallas si sfideranno due delle migliori squadre di Western Conference e due dei migliori attacchi della lega: Stars-Oilers. Giovedì gli Hurricanes devono dimostrare di poter battere i Bruins in casa in una sfida importante mentre a Nashville si sfidano due delle sorprese di stagione che sono infatti anche tra le migliori come rendimenti nelle scommesse. Predators-Blues.

Venerdì gli Oilers saranno impegnati in un altro big match ad alto potenziale di spettacolo contro il miglior attacco, quello di Colorado. Sarà McDavic contro MacKinnon, spettacolo! Sabato scontro diretto ai vertici di Atlantic con i Panthers chiamati a vincere a Boston; prima però i Lightning impegnati a Pittsburgh, entrambi matinee che potremmo seguire anche noi in Italia ad un comodo orario. Domenica ennesima partita interna sulla carta facile per i Rangers che ospitano i Canadiens e possono fare filotto di vittorie questa settimana, migliorando ancora il proprio record. Il match clou è però l’ultimo in programma, a Dallas, con Stars ed Avalanche che, dopo essersi scaldati entrambi contro gli Oilers, si sfideranno in quello che è lo scontro tra i migliori due attacchi NHL e le prime due della Central.

LUNEDI (8 partite)

NY Rangers-Pittsburgh Penguins

Toronto Maple Leafs-Florida Panthers

Winnipeg Jets-LA Kings

MARTEDI (8 partite)

Buffalo Sabres-Washington Capitals

Nashville Predators-Boston Bruins

Vegas Golden Knights-Vancouver Canucks

MERCOLEDI (5 partite)

Toronto Maple Leafs-Tampa Bay Lightning

NY Rangers-New Jersey Devils

Dallas Stars-Edmonton Oilers

GIOVEDI (8 partite)

Carolina Hurricanes-Boston Bruins

Minnesota Wild-Colorado Avalanche

Nashville Predators-St.Louis Blues

VENERDI (6 partite)

Buffalo Sabres-Philadelphia Flyers

Detroit Red Wings-NY Rangers

Edmonton Oilers-Colorado Avalanche

SABATO (11 partite)

Pittsburgh Penguins-Tampa Bay Lightning

Boston Bruins-Florida Panthers

LA Kings-Vancouver Canucks

DOMENICA (9 partite)

New Kersey Devils-Nashville Predators

NY Rangers-Montreal Canadiens

Colorado Avalanche-Dallas Stars

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup, una lavagna dove come al solito regna l’incertezza, ma mai come quest’anno, giunti a questo punto, anche se le squadre che possono spiccare le abbiamo capite. Il problema è che sono davvero tante. Noi qualche nome lo abbiamo già fatto le settimane scorse, ora attendiamo un pò.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB