Pronostici Hockey NHL Week 27. Siamo alle battute finali della regular season di hockey su ghiaccio NHL e andiamo a fare il punto della situazione settimanale come ogni lunedì con classifiche, squadre migliori e peggiori, statistiche (team e giocatori) e i big match che ci attendono questa settimana, oltre a spunti per le scommesse e aggiornamenti delle quote antepost.

Pronostici Hockey NHL Week 27: Stars a valanga anche in Colorado

Anche questa settimana iniziamo il report di Hockey su Ghiaccio NHL, con la regular season che si avvicina al termine, dalla Eastern Conference e in particolare dalla Metropolitan Division dove i NY Rangers con 110 punti continuano a comandare e ad avere anche il miglior rendimento di tutta la lega, grazie al 28-10 in casa (solo Colorado va meglio sul proprio campo con 29-8-1). I Rangers arrivano da 3 vittorie di fila e sono 8-1 nelle ultime 9. NYR è una squadra ben bilanciata su entrambi i lati del campo: 6° attacco e 7° difesa. I Carolina Hurricanes con 105 dietro non mollano però il colpo con 7 vittorie nelle ultime 10 grazie ad una difesa 4° per gol concessi ma 1° in tiri subiti e 1° anche in penality kill. Tutti gli altri sono indietro, ad iniziare dai NY Islanders saliti al 3° posto con 85 punti e in un buon momento con 4 vittorie di fila,, come i Pittsburgh Penguins, anche se entrambi devono ringraziare il crollo dei Washington Capitals che hanno perso le ultime 6 partite in cui hanno segnato in tutto appena 10 gol (mai più di 2 gol in una singola partita).

In Atlantic Division abbiamo sempre i Boston Bruins al comando con 107 punti grazie alle ultime 4 vittorie in cui hanno concesso appena 3 gol totali nei tempi regolamentari, e sabato è arrivata anche la vittoria nel big match al vertice della division contro i Florida Panthers, superato 3-2 SO a Boston, in una partita comunque combattuta. Ora Florida ha 5 punti di ritardo su Boston e poi al 3° posto, con 97 punti, troviamo i Toronto Maple Leafs che sono 4-1 nelle ultime 5 partite, col 3° miglior attacco della lega, ma la difesa lascia dei dubbi (17°). I canadesi devono continuare a guardarsi alle spalle dai Tampa Bay Lightning che hanno vinto 5 delle ultime 7 partite, col 5° attacco per gol segnati (nonostante sia solo 22° in tiri in porta) e il migliore in assoluto in Power Play, ma la difesa è solo 22° con 3.3 gol subiti di media, nonostante Andrei Vasilevskiy tra i pali.

Passiamo in Western Conference, con la Central Division che vede i Dallas Stars con 107 punti allungare sui Colorado Avalanche (102), battuti 7-4 in trasferta nel big match domenicale, un altra prova di forza per Dallas su uno dei campi dove è più difficile andare a vincere. Ancora una volta l’attacco di Jason Robertson ha fatto la differenza, con Dallas che in settimana aveva già battuto 5-0 anche gli Oilers in un altro big match. Stars sempre più convincenti quindi, con il 2° miglior attacco per gol segnati. La sfida con Colorado ha mantenuto le attese visto che gli Avalanche rimangono titolari del miglior attacco con 3.7 gol segnati a partita, ma sono reduci da 2 sconfitte in cui la difesa ha concesso 13 gol, e hanno vinto solo 2 delle ultime 7 partite. Segnali di ripresa per i Winnipeg Jets che in settimana hanno sempre vinto (3-0), interrompendo una striscia di 6 sconfitte consecutive che li ha fatti staccare dal duo di testa.

Chiudiamo in Pacific Division con i Vancouver Canucks al comando con 102 punti, nonostante un calo netto con 4 sconfitte nelle ultime 6, compreso il recente 3-6 a LAK e con lo stesso risultato i Canucks hanno perso anche a Vegas di recente, due avversari divisionali, Kings e Golden Knights, che però rimangono rispettivamente al 3° e 4° posto, dietro agli Edmonton Oilers che con 99 punti (ma una partita in meno rispetto ai Canucks) continuano a credere nella possibilità di vincere la division, dopo le ultime 2 vittorie con 10 gol segnati dall’attacco guidato da Connor McDavid che rimane 4° in gol segnati, 3° in power play e 1° per tiri effettuati. Tornando a LA Kings e Vegas Golden Knights, i primi pagano un rendimento interno negativo (19-11-7), i secondi un rendimento estero sotto le attese (18-15-6).

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Hockey NHL Week 27: Statistiche e Betting Trends

Sono sempre i St.Louis Blues la miglior squadra su cui puntare nelle scommesse, con +15.33 unità di profitto, davanti ai NY Rangers (+13.79) poi staccati arrivano i Nashville Predators (+8.93) a completare il podio. Tra le peggiori squadre nel betting NHL sono sempre i San Jose Sharks i più disastrosi con -17.66 unità, e al 2° posto (la settimana scorsa occupato dai Penguins in ripresa, che escono in un sol colpo da questa flop 5) ora troviamo i Seattle Kraken (-13.23) e poi arrivano i Chicago Blackhawks che sono costati -12.22 unità agli scommettitori.

Vediamo anche gli aggiornamenti delle statistiche sui singoli giocatori, con i leader nelle varie statistiche di attacco (gol, assist, punti) che di difesa con i portieri (gol subiti, percentuale parate e vittorie personali).

Pronostici Hockey NHL Week 27: Big Match settimanali

La settimana inizierà con 2 sole partite al lunedì, ma Maple Leaf-Penguins ha sempre un suo fascino (nonostante entrambe le franchigie stiano deludendo) e Canucks-Golden Knights è un rematch a pochi giorni di distanza dalla sfida di Vegas, per una partita ai piani alti di Pacific. Molto più ricco il programma del martedì con 13 partite, e si inizia subito forte con Bruins-Hurricanes ma ci sarà anche il primo dei due derby settimanali di NY tra Islanders-Rangers mentre i Jets cercheranno di dare continuità alla loro ripresa nella non semplice trasferta a Nashville.

Solo 3 partite invece al mercoledì, e a Chicago si sfidano una delle peggiori squadre come rendimento nelle scommesse, contro la migliore, in Blackhawks-Blues. Il big match è però quello di Edmonton con gli Oilers che ospiteranno i Golden Knights attesi ad un altra trasferta difficile dopo Vancouver. Tra le 10 partite del giovedì spicca quella di Dallas, dove gli Stars cercheranno di vincerne un altra contro i Jets. Tra le 5 partite del venerdì non spicca nessun big match vero e proprio, anche se la sfida di Vegas tra Golden Knights-Wild promette scintille.

Al sabato palinsesto ricco con 13 match, e si inizia subito alla grande con il secondo derby della Grande Mela: Rangers-Islanders, che sarà godibile anche ad un comodo orario italiano. Matinee anche a Ovest, a Dallas dove gli Stars ospiteranno i Kraken. La settimana tostissima dei Jets si conclude con un altra difficile trasferta, questa volta in Colorado. A Edmonton invece due delle realtà che si giocano i primi posti a Ovest, Oilers-Canucks, si sfidano in un match molto interessante. Domenica con 4 partite, al via col matinee Blues-Kraken, e poco dopo toccherà al vero big match di giornata, a Vegas e con ancora una volta gli Avalanche protagonisti.

LUNEDI (2 partite)

Toronto Maple Leafs-Pittsburgh Penguins

Vancouver Canucks-Vegas Golden Knights

MARTEDI (13 partite)

Boston Bruins-Carolina Hurricanes

NY Islanders-NY Rangers

Nashville Predators-Winnipeg Jets

MERCOLEDI (3 partite)

St.Louis Blues-Chicago Blackhawks

Edmonton Oilers-Vegas Golden Knights

Vancouver Canucks-Arizona Coyotes

GIOVEDI (10 partite)

NY Rangers-Philadelphia Flyers

Toronto Maple Leafs-New Jersey Devils

Dallas Stars-Winnipeg Jets

VENERDI (5 partite)

St.Louis Blues-Carolina Hurricanes

Edmonton Oilers-Arizona Coyotes

Vegas Golden Knights-Minnesota Wild

SABATO (13 partite)

NY Rangers-NY Islanders

Colorado Avalanche-Winnipeg Jets

Edmonton Oilers-Vancouver Canucks

DOMENICA (4 partite)

St.Louis Blues-Seattle Kraken

Vegas Golden Knights-Colorado Avalanche

Chicago Blackhawks-Carolina Hurricanes

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo come sempre gli aggiornamenti sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.