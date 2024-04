Pronostici Hockey NHL Week 28. Siamo alle ultime quattro giornate di regular season per l’hockey su ghiaccio NHL. Sono in ballo gli ultimi verdetti in vista dei playoffs (venerdì uscirà il video bracket di Guru e Morfeo che analizzeranno tutta la post-season di NHL).

Pronostici Hockey NHL Week 28: Ultimi 4 giorni di regular season

Inizia il report di Hockey NHL, alle ultime giornate di regular season, da Est, con la Metropolitan Division dove al momento troviamo i NY Rangers al comando con 112 punti, che è anche il miglior rendimento di tutta la NHL, e infatti NYR ha la quota minore per il President Trophy, con solo i Carolina Hurricanes, al 2° posto proprio in questa division con 111 punti (come Dallas), ad insidiarla, ma le chance sono poche. NYR è 7-3 nelle ultime 10 partite e ha sia il 7° miglior attacco per gol segnati che la 7° miglior difesa in gol subiti, anche se è 12° sia in attacco che in difesa per quanto riguarda le statistiche sui tiri. Carolina non molla il colpo con 5 vittorie di fila (le ultime 3 in trasferta) e ha anche lei il 7° attacco (3° in tiri e 2° in power play) ma una difesa superiore, la 3° per gol concessi (2.5) e la 1° sia in tiri subiti che penality kill. Al 3° posto i NY Islanders che la scorsa settimana hanno vinto il primo derby con NYR, e si sono arresi solo 2-3 SO nel secondo, ad interrompere una serie di 6 vittorie che ha fatto tornare NYI in piena corsa per la post-season nonostante numeri statistici negativi: 20° difesa (29° per gol subiti e addirittura 32° in penality kill) e 23° attacco (19° in tiri, 21° in power play).

Passiamo in Atlantic Division dove i Boston Bruins mantengono 1 punto di vantaggio sui Florida Panthers. Più staccati ci sono i Toronto Maple Leafs che non possono concorrere per la vittoria divisionale, ma sono certi di andare ai playoffs, come i Tampa Bay Lightning che dovrebbero portare a casa la prima wild card a Est. I Bruins stanno chiudendo in crescendo con 5 vittorie nelle ultime 6 e ai Panthers non potrebbero bastare le ultime 3 vittorie in cui Florida ha concesso in tutto solo 2 gol (parliamo della 2° miglior difesa per gol concessi e 3° in tiri subiti). Dopo 6 vittorie in 7 partite i Maple Leafs sono crollati con 2 sconfitte interne di fila in cui hanno concesso 11 gol con la difesa (17°) che rimane un punto interrogativo, al contrario dell’attacco (2°), guidato da un Auston Matthews da record che cerca i 70 gol stagionali! Più staccati troviamo i Detroit Red Wings che con 87 punti si giocano l’ultima wild card con i Washington Capitals (dalla Metropolitan dove sono 4°) mentre a Pittsburgh e Philadelphia (sempre in Metropolitan) servirebbe un miracolo. La forza di Detroit sta nell’attacco, il 9° per gol segnati e power play (nonostante sia solo 25° come tiri effettuati), ma la difesa rimane un problema (24°). Dall’altra parte Washington meglio in difesa (18°) ma l’attacco è 28° come gol e 30° come tiri (18° anche in power play). Entrambe hanno da giocare 2 partite, con i Capitals attesi in back to back prima contro i Bruins, poi a Philadelphia in una partita che potrebbe essere decisiva (anche per i Flyers) mentre i Red Wings sono molto favoriti dal doppio confronto (sempre in back to back) contro i Canadiens (in casa e a Montreal), squadra battuta 2 volte su 2 finora.

A Ovest le 8 squadre ai playoffs sono già tutte certe, restano da stabilire le posizioni. I Dallas Stars come detto hanno ancora qualche piccolissima speranza di vincere il President Trophy, ma almeno la Central Division l’hanno portata a casa, grazie a 8-2 nelle ultime 10, una buona difesa (10° in gol subiti, 7° in tiri e 8° in power play) ma soprattutto un attacco micidiale (3° per gol segnati, guidato da Jason Robertson). Non è bastato il sussulto finale dei Winnipeg Jets che pagano le sciagurate 6 sconfitte di fila a fine marzo, che hanno vanificato le successive 6 vittorie consecutive, compreso il recente 7-0 sul ghiaccio più difficile, quello dei Colorado Avalanche che si vedono scavalcare proprio dai Jets al 2° posto. Gli Avalanche sono la squadra migliore come rendimento interno, per questo lo 0-7 in un match importante come quello contro i Jets (miglior difesa NHL con 2.4 gol subiti di media) è ancora più clamoroso per Nathan MacKinnon e compagni che poi sono andati a perdere pure a Vegas domenica, anche se sono sempre titolari del miglior attacco della NHL per gol segnati (3.7), 5° in tiri e 6° in power play (ma la difesa è scesa al 16° posto sia per gol che per tiri concessi). Missione compiuta per i Nashville Predators che, zitti zitti, con i loro 99 punti sono certi di un posto ai playoffs. Nashville ha vinto la corsa con St.Louis grazie a 4 vittorie nelle ultime 6 e a un maggior equilibrio tra attacco (11°) e difesa (13°).

Dalla Pacific Division arriveranno Vancouver Canucks, Edmonton Oilers, LA Kings e Vegas Golden Knights. Al momento Vancouver è ancora al comando con 5 punti di vantaggio su Edmonton che però deve giocare ancora 3 partite in queste ultime giornate, un calendario bello fitto, ma con ancora qualche piccola possibilità di superare i Canucks al foto finish per Connor McDavid e compagni, anche se su di loro pesano molto le ultime 2 sconfitte. Edmtonon rimane comunque una squadra da titolo, che si presenta con la 9° difesa per gol subiti (5° in tiri) ma soprattutto il 4° attacco (4° anche in power play e 1° in assoluto per tiri effettuati). Vancouver invece non ha fallito l’ultima partita, che è stata proprio lo scontro diretto a Edmonton, vinto 3-1 dai Canucks che sono sempre una delle squadre più equilibrate con la 6° difesa e il 5° attacco (anche se qualche dato non convince, in particolare con gli special team visto il 26° posto in power play e sul 19° in penality kill per i Canucks). Finale di stagione da 4-1 anche per gli LA Kings che grazie ad un ottima difesa (4° in gol e tiri, 2° in penality kill) tornano ai playoffs, e non sbagliano nemmeno i Vegas Golden Knights che potranno cercare di difendere il titolo, anche se al momento dovrebbero partire solo con la 2° wild card.

Pronostici Hockey NHL Week 28: Betting trend e statistiche

I St.Louis Blues non faranno i playoffs, ma finora sono stati lo stesso la miglior squadra nelle scommesse, con un rendimento di +15.56 unità, staccando anche i NY Rangers (+12.40) e poi troviamo l’altra sorpresa, proprio quella che ha battuto i Blues e andrà alla post-season, i Nashville Predators. Al contrario la certezza per la peggior squadra nelle scommesse è sempre rappresentata dai San Jose Sharks (-17.28) che si lascio alle spalle Seattle Kraken (-15.48) e Chicago Blackhawks (-15.22).

Vediamo anche gli aggiornamenti delle statistiche sui singoli giocatori, con i leader nelle varie statistiche di attacco (gol, assist, punti) che di difesa con i portieri (gol subiti, percentuale parate e vittorie personali).

Pronostici Hockey NHL Week 28: Big match settimanali

LUNEDI (8 partite)

New Jersey Devils-NY Islanders

Pittsburgh Penguins-Nashville Predators

WashingtoN Capitals-Boston Bruins

MARTEDI (8 partite)

Philadelphia Flyers-Washington Capitals

Florida Panthers-Toronto Maple Leafs

Vancouver Canucks-Calgary Flames

MERCOLEDI (4 partite)

NY Islanders-Pittsburgh Penguins

Tampa Bay Lightning-Toronto Maple Leafs

Dallas Stars_St.Louis Blues

GIOVEDI (6 partite)

Winnipeg Jets-Vancouver Canucks

Colorado Avalanche-Edmonton Oilers

LA Kings-Chicago Blackhawks

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Tre squadre su tutte per la vittoria della Stanley Cup 2024 di NHL secondo le lavagne delle quote antepost, si tratta di Oilers, Rangers ed Hurricanes, seguiti da vicino da Stars, Bruins e Panthers. Con gli Avalanche si sale in doppia cifra, ma come sempre l’equilibrio in questa lavagna regna sovrano.

Vediamo anche le quote per il President Trophy dove invece le cose sembrano più chiare con i Rangers ad un passo dalla vittoria, e anche le ultime quote sui piazzamenti playoffs. Al momento punteremmo su Detroit che come detto ha una doppia sfida sulla carta più semplice contro Montreal, e praticamente tutti i report danno i Red Wings tra il 35% e il 41% per l’approdo in post-season.

Con NYR e Carolina on fire attenzione infine alla quota antepost sulla Division Vincente Stanley Cup: ATLANTIC @3.50. Vediamo proprio dal report qui sotto che gli Hurricanes sono la squadra con le maggiori possibilità, e in effetti se andiamo a vedere anche le statistiche approfondite di attacco e difesa, Carolina ne esce come la squadra più completa sulla carta, anche più degli stessi Rangers che hanno vinto la division.

