Pronostici NHL Semifinali Conference. Con la vittoria a gara 7 di Dallas, che ha eliminato i campioni in carica di Vegas, si sono chiusi i primi turni della post-season di Hockey su Ghiaccio NHL. Ora vediamo tutto quello che c’è da sapere sulle semifinali di conference.

Pronostici NHL Semifinali Conference: le sfide a Est

Florida Panthers-Boston Bruins

Florida Panthers

SU: 56-25-6

O/U: 33-51-3

Attacco: 11° (3.2 gol) – Tiri 2° – Power Play 8°

Difesa: 1° (2.4 gol) – Tiri 3° – Penality Kill 6°

Boston Bruins

SU: 51-22-16

O/U: 36-49-4

Attacco: 14° (3.2 gol) – Tiri 22° – Power Play 14°

Difesa: 6° (2.7 gol) – Tiri 22° – Penality Kill 7°

Precedenti:

Apr 06, ’24 BOS 3 – 2 (OT) UNDER

Mar 26, ’24 BOS 4 – 3 OVER

Nov 22, ’23 BOS 3 – 1 UNDER

Oct 30, ’23 BOS 3 – 2 (OT) UNDER

Previsione: FLORIDA IN 6

Boston ha sempre battuto Florida in questa regular season in cui sono uscite 3 partite a basso punteggio. Lo scorso anno però Florida ha vinto 4-2 nella serie playoffs contro Boston. Al primo turno di questi playoffs i Panthers hanno superato Tampa in 5 partite (O/U 3-2). I Bruins sono dovuti arrivare a gara 7 contro Toronto (O/U 1-1-5). Qui preferiamo Florida che è superiore, e anche abbastanza nettamente, su entrambi i lati del campo.

NY Rangers-Carolina Hurricanes

NY Rangers

SU: 60-23-4

O/U: 47-38-2

Attacco 7° (3.4 gol) – Tiri 12° – Power Play 3°

Difesa: 7° (2.8 gol) – Tiri 10° – Penality Kill 3°

Carolina Hurricanes

SU: 56-24-8

O/U: 36-49-2

Attacco: 8° (3.4 gol) – Tiri 3° – Power Play 2°

Difesa: 4° (2.6 gol) – Tiri 1° – Penality Kill 1°

Precedenti

Mar 12, ’24 NYR 1 – 0 UNDER

Jan 02, ’24 CAR 6 – 1 OVER

Nov 02, ’23 NYR 2 – 1 UNDER

Previsione: CAROLINA IN 7

Nel momento in cui scriviamo questa è l’unica semifinale già iniziata, e con la vittoria per 4-3 di NYR, anche se noi continuiamo a preferire Carolina che è superiore sia in attacco che in difesa, punto di forza anche dei Rangers, nonostante nella prima partita abbiamo visto ben 7 gol totali. Ancora un avversaria di NY per gli Hurricanes che al primo turno hanno superato in 5 partite (O/U2-3). I Rangers si sono sbarazzati dei Capitals al primo turno con uno sweep (O/U 3-1), unica squadra a chiudere un 4-0.

Pronostici NHL Semifinali Conference: le partite a Ovest

Dallas Stars-Colorado Avalanche

Dallas Stars

SU: 56-24-9

O/U: 45-44

Attacco: 3° (3.6 gol) – Tiri 11° – Power Play 6°

Difesa: 8° (2.8 gol) – Tiri 7° – Penality Kill 8°

Colorado Avalanche

SU: 54-26-7

O/U: 50-33-4

Attacco: 1° (3.7 gol) – Tiri 5° – Power Play 5°

Difesa: 16° (3.1) – Tiri 16° – Penality Kill 12°

Precedenti

Apr 07, ’24 DAL 7 – 4 OVER

Feb 27, ’24 COL 5 – 1 UNDER

Jan 04, ’24 COL 5 – 4 OVER

Nov 18, ’23 COL 6 – 3 OVER

Previsioni: DALLAS IN 7

Gli Stars sono stati gli ultimi a qualificarsi, e potrebbero giocarsi una gara 7 anche contro Colorado che dalla sua non avrà il fattore campo, importante per gli Avalanche che al primo turno hanno vinto in 5 partite contro i Jets (O/U 4-1) mentre gli Stars come detto hanno vinto in 7 contro i Golden Knights (O/U/ 2-5). Colorado ha un super attacco, ma la difesa preoccupa e Dallas ci sembra più completa, anche se gli Avalanche sono sempre pericolosi e hanno vinto 3 sfide su 4 in regular season.

Vancouver Canucks-Edmonton Oilers

Vancouver Canucks

SU: 50-23-9

O/U: 42-40

Attacco: 6° (3.4 gol) – Tiri 26° – Power Play 11°

Difesa: 5° (2.7 gol) – Tiri 6° – Penality Kill 17°

Edmonton Oilers

SU: 49-27-6

O/U: 38-44

Attacco: 4° (3.6 gol) – Tiri 1° – Power Play 4°

Difesa: 10° (2.9 gol) – Tiri 5° – Penality Kill 15°

Precedenti:

Apr 13, ’24 VAN 3 – 1 UNDER

Nov 06, ’23 VAN 6 – 2 OVER

Oct 14, ’23 VAN 4 – 3 OVER

Oct 11, ’23 VAN 8 – 1 OVER

Previsione: OILERS IN 6

Non sarà una serie semplice per Edmonton che ha sempre perso in 4 precedenti stagionali contro Vancouver. Canucks sulla carta più equilibrati tra attacco e difesa, ma in realtà i numeri offensivi nascondono dei problemi (per esempio i tiri medi) mentre dall’altra parte l’attacco di McDavid e compagni è tra i migliori in tutte le statistiche più importanti. Al primo turno gli Oilers hanno battuto in 5 partite i Kings (O/U 3-2) mentre i Canucks hanno avuto la meglio dei Predators in 6 partite (O/U 2-4).

Quote Antepost Stanley Cup: Edmonton i cima alle lavagne

Noi nelle nostre scommesse antepost abbiamo perso LAK, ma rimaniamo in corsa con tre squadre, tutte da Ovest, compresi gli Edmonton Oilers che in questo momento sono la squadra favorita per la Stanley Cup. Ecco il riassunto delle nostre giocate e a seguire le quote anteposto aggiornate per la vittoria finale.

FREE PICK ANTEPOST STANLEY CUP 2023-24

Stanley Cup: COLORADO AVALANCHE @9.00 (1)

Stanley Cup: EDMONTON OILERS @13.00 (0.5)

Stanley Cup: DALLAS STARS @18.00 (0.1)

Stanley Cup: NEW JERSEY DEVILS @11.00 (0.25)❌

Stanley Cup: LA KINGS @18.00 (0.1)❌

