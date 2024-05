Pronostici NHL Finali Conference. A Est si sfideranno NY Rangers-Florida Panthers mentre a Ovest toccherà a Dallas Stars-Edmonton Oilers. Da queste sfide vedremo quali saranno le finaliste che si giocheranno la Stanley Cup.

Pronostici NHL Finali Conference: NY Rangers-Florida Panthers

Schedule:

Game 1 Wednesday, May 22 8 PM ET New York

Game 2 Friday, May 24 8 PM ET New York

Game 3 Sunday, May 26 3 PM ET Florida

Game 4 Tuesday, May 28 8 PM ET Florida

Game 5* Thursday, May 30 8 PM ET New York

Game 6* Saturday, June 1 8 PM ET Florida

Game 7* Monday, June 3 8 PM ET New York

Precedenti Stagionali:

March 23, 2024 Rangers (-115) Panthers (-105) 4-3 Rangers 6 (O)

March 4, 2024 Rangers (+105) Panthers (-125) 4-2 Panthers 6 (P)

December 29, 2023 Panthers (-145) Rangers (+125) 4-3 Panthers 6 (O)

Previsione: RANGERS @2.25

La vediamo una serie da 50-50 e per valore @2+ consigliamo NYR che avrà dalla sua anche l’eventuale gara 7 in casa al Madison Square Garden. I Panthers hanno dimostrato di essere un top-team quest’anno, e hanno impiegato 6 partite a battere Boston. La forza di Florida è in difesa, la migliore per gol concessi (2.4), 3° in tiri (27.8) e 6° in penality kill, ma l’attacco è solo 11° come gol segnati (3.2), nonostante sia 2° in tiri in porta effettuati (33.7) e 8° in Power play. Questa è la sfida tra due portieri che si contendono il titolo di Conn Smythe: Igor Shesterkin (2.40 GAA, .923 SV%) per i Rangers e Sergei Bobrovsky (2.37 GAA, .902SV%) per i Panthers (anche se NYR e FLA sono O/U 9-0-1 negli ultimi 10 precedenti). Preferiamo il portiere di NYR che in 2 sfide stagionali contro Florida ha messo a segno qualcosa come 99 parate (.952%). NYR ha qualcosa in più anche in attacco, visto che ha sia la 7° difesa per gol concessi che il 7° attacco per gol segnati, con tante opzioni ad iniziare da Panarin e Kreider. Per i Panthers segnaliamo Sam Reinhart che in questa post-season ha segnato 9 punti in 25 minuti di media sul ghiaccio, un dato molto alto, inoltre Sam ha messo a referto 5 punti (4 gol e 1 assist) in 3 sfide stagionali contro NYR. Nonostante tutti preferiamo i Rangers, ma sarà una bella serie.

Pronostici NHL Finali Conference: Dallas Stars-Edmonton Oilers

Schedule:

Game 1: Oilers at Stars – Thursday, May 23 – 8:30 p.m. ET – TNT

Game 2: Oilers at Stars – Saturday, May 25 – 8:00 p.m. ET – TNT

Game 3: Stars at Oilers – Monday, May 27 – 8:30 p.m. ET – TNT

Game 4: Stars at Oilers – Wednesday, May 29 – 8:30 p.m. ET – TNT

Game 5: Oilers at Stars* – Friday, May 31 – TBA

Game 6: Stars at Oilers* – Sunday, June 2 – TBA

Game 7: Oilers at Stars* – Tuesday, June 4 – TBA

Precedenti Stagionali:

April 3, 2024 Stars (-130) Oilers (+110) 5-0 Stars 6.5 (U)

February 17, 2024 Stars (-125) Oilers (+105) 4-3 Oilers 6.5 (O)

November 2, 2023 Oilers (-160) Stars (+140) 4-3 Stars 6.5 (O)

Previsione: EDMONTON IN 7 @5.50

Molto difficile fare una previsione qui, ci sentiamo di dire che potrebbe chiudersi anche a gara 7 qui e potrebbe andare agli Oilers. Chiaramente il matchup principale è tra la difesa di Dallas e l’attacco di Edmonton. Gli Stars si affidano al favorito per il miglior portiere della stagione, Jake Oettinger, l’uomo in più tra i pali, che sta tenendo ottimi numeri in questi playoffs (2.45 GAA, .917SV%). Dall’altra parte però se c’è un attacco che può mettere in difficoltà il portiere e la difesa degli Stars è proprio quello degli Oilers con McDavid, Draisaitl e Bouchard che in 12 partite di playoffs hanno combinato per 65 punti (5.42 a partita). Non dimentichiamo anche Zach Hyman che con 11 gol porta a 5 il numero dei giocatori di Edmonton con 4+ gol in post-season mentre gli Stars ne hanno solo 2 (Johnston ed Heiskanen).

Quote Antepost: il West domina

I bookmakers danno le due squadre di Western Conference come favorite dalle quote antepost per la vittoria finale della NHL Stanley Cup 2024. In pratica chi vince la finale a Ovest sarà favorita anche nella finalissima, anche se tutte e quattro le squadre sono molto vicine. Al comando ci sono comunque i Dallas Stars @3.30 (squadra che abbiamo giocato antepost @18), seguono gli Edmonton Oilers @3.40 (altra nostra selezione antepost @13) ma i Florida Panthers @3.70 sono vicini; chiudono i NY Rangers @4.50.

