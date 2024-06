Pronostici NHL Finale Stanley Cup 2024. Siamo arrivati alla finalissima della stagione di Hockey su ghiaccio, quella che mette in palio la mitica Stanley Cup che si combatteranno Florida Panthers ed Edmonton Oilers. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per le scommesse sulla NHL Stanley Cup.

Pronostici NHL Finale Stanley Cup 2024: Florida Panthers

I Florida Panthers aprono da favoriti in questa finale contro Edmonton, un dato da non trascurare visto che dal 2006 ad oggi i favoriti dominato 14-4 nelle finali di Stanley Cup (78%). Florida avrà anche il vantaggio del fattore campo che è importante, ma i Panthers in questi playoffs sono stati i migliori anche come rendimento in trasferta (6-2) e sognano quella che sarebbe la prima Stanley Cup della franchigia (mentre Edmonton ne ha vinte 5 giocando 7 finali).

Il cammino di Florida. I Panthers sono arrivati fino a questo punto dopo aver vinto l’Atlantic Division in stagione regolare, superando subito Tampa Bay in 5 partite e continuando contro Boston, superata in 6, così come NY Rangers, battuti in 6 partite in finale di Eastern Conference. In questa post-season Florida è O/U 7-10, ma nelle ultime 9 partite ha segnato solo 1 Over.

Top players. Matthew Tkachuk guida i suoi con 19 punti in 17 partite di post-season e combina per 22 gol e una marea di tiri in porta con Sam Reinhart e Carter Verhaeghe, mentre al centro Aleksander Barkov è una certezza come in porta Sergei Bobrovsky, che ha concesso 2 o meno gol in 13 partite su 17 ai playoffs (.920 SV% e 1.89 GAA nelle ultime 13 prestazioni!).

Ecco i principali numeri statistici dei Panthers:

Pronostici NHL Finale Stanley Cup 2024: Edmonton Oilers

Trainati dalla stella Connor McDavid (che gioca per la prima volta una finale di Stanley Cup), gli Edmonton Oilers hanno vinto la Western Conference, in una stagione di alti e bassi, che era iniziata malissimo con una serie di sconfitte assurde, ma poi è cambiata repentinamente con una striscia vincente da record prima dell’All Star Game, dopo di che la squadra canadese è andata sempre a migliorare (possiamo notarlo anche in fondo a questo articolo, quando parliamo dell’andamento delle odds lungo la stagione), fino a chiudere 2° in Pacific. In post-season Edmonton ha migliorato molto nelle penalità, visto che ha iniziato la post-season con una media altissima di 5.56 volte in inferiorità numerica contro i Kings, per poi abbassare questo numero fino a 1.89 penalità nella serie contro Dallas. Il problema per gli Oilers sta però nel fatto che nelle statistiche di 5-5 Florida sia migliore su entrambi i lati del campo. Gli Oilers sperano di vincere la loro 6° Stanley Cup, interrompendo un astinenza che dura dal 1990.

Il cammino di Edmonton. La post-season degli Oilers è iniziata con la serie contro i Kings battuti in 5 partite mentre con Vancouver hanno dovuto faticare fino a gara 7, vinta in trasferta. La finale di Western Conference ha visto McDavid e compagni trionfare in 6 partite. Le scommesse O/U sono in perfetto equilibrio con Edmonton in post-season (O/U 9-9).

Top players. Connor McDavid è il miglior di questi playoffs come punti (31 in 18 partite, con ben 26 derivanti da assist,). Al suo fianco ci sarà Leon Draisaitl a guidare un attacco potenzialmente letale. In porta c’erano dubbi con Stuart Skinner che non ha iniziato benissimo la post-season, ma nel finale del Round 2 con Vancouver ha cambiato passo e ha continuato bene anche nella serie contro Dallas, concedendo 2 o meno gol in 7 delle ultime 8 partite, arco di tempo in cui ha viaggiato con un ottimo .920 SV%. La difesa però nel complesso lascia qualche dubbio, e solo Evan Bouchard e Mattias Ekholm si stanno salvando in modo convincente nel reparto.

Ecco i principali numeri statistici degli Oilers:

Programma completo e quote Finale NHL

SCHEDULE

Game 1 Saturday, June 8 8 PM ET Florida

Game 2 Monday, June 10 8 PM ET Florida

Game 3 Thursday, June 13 8 PM ET Edmonton

Game 4 Saturday, June 15 8 PM ET Edmonton

Game 5* Tuesday, June 18 8 PM ET Florida

Game 6* Friday, June 21 8 PM ET Edmonton

Game 7* Monday, June 24 8 PM ET Florida

QUOTE STANLEY CUP

Florida Panthers @1.76

Edmonton Oilers @2.10

Dal 2006 ad oggi la media di games giocati nella serie finale di Stanley Cup è stata di 5.9 partite e da allora solo 4 partite sono arrivate a gara 7 (non vediamo una gara 7 dal 2019). Ancora più difficile lo sweep, un 4-0 secco nella finale di Stanley Cup non di vede dal 1998 con Detroit. Queste statistiche puntano su FLORIDA 4-2 come giocata migliore.

QUOTE NUMERO PARTITE

7 Games @3

6 Games @3

5 Games @3.75

4 Games @7

QUOTE RISULTATO ESATTO SERIE

Panthers 4-3 @5.25

Oilers 4-2 @5.75

Panthers 4-2 @6

Panthers 4-1 @6.50

Oilers 4-3 @6.50

Oilers 4-1 @8.50

Panthers 4-0 @12

Oilers 4-0 @14

Connor McDavid favorito per il titolo di miglior giocatore delle finali nonostante la sua Edmonton sia underdog? Possibile, anche se solo 5 giocatori nella storia della NHL hanno portato a casa il trofeo di Conn Smythe senza vincere la Stanley Cup. I giocatori di movimento hanno vinto il 73% dei titoli rispetto ai portieri (l’ultimo è stato Andrei Vasilevskiy con Tampa 3 anni fa). Ripetersi al Conn Smythe è difficile (è successo solo 7 volte) e non sarà possibile quest’anno, con Jonathan Marchessault campione in carica. L’unico giocatore ad aver vinto più di 2 titoli è Patrick Roy con 3.

QUOTE CONN SMYTHE TROPHY

Connor McDavid (Oilers) @3.30

Aleksander Barkov (Panthers) @5

Sergei Bobrovsky (Panthers) @5

Matthew Tkachuk (Panthers) @7

Leon Draisaitl (Oilers) @7.50

Evan Bouchard (Oilers) @8

Carter Verhaeghe (Panthers) @26

Sam Reinhart (Panthers) @61

Gustav Forsling (Panthers) @61

Zach Hyman (Oilers) @111

Sam Bennett (Panthers) @320

Altri @500

LEADER MARCATORI

Zach Hyman (Oilers) @5.20

Connor McDavid (Oilers) @6.50

Leon Draisaitl (Oilers) @6.50

Carter Verhaeghe (Panthers) @7

Sam Reinhart (Panthers) @7

Matthew Tkachuk (Panthers) @8.50

Aleksander Barkov (Panthers) @10.50

Vladimir Tarasenko (Panthers) @26

Ryan Nugent-Hopkins (Oilers) @31

Evander Kane (Oilers) @36

LEADER PUNTI

Connor McDavid (Oilers) @2.20

Leon Draisaitl (Oilers) @4.20

Evan Bouchard (Oilers) @9.50

Aleksander Barkov (Panthers) @14

Zach Hyman (Oilers) @15

Matthew Tkachuk (Panthers) @15

Sam Reinhart (Panthers) @16

Carter Verhaeghe (Panthers) @19

Ryan Nugent-Hopkins (Oilers) @29

Evander Kane (Oilers) @111

Vladimir Tarasenko (Panthers) @131

Vediamo anche i movimenti delle odds antepost lungo tutta la stagione di Florida ed Edmonton.

Previsioni Stanley Cup 2024

Come ben sapete abbiamo preso Edmonton vincente già dal pre-season in quota @13.00 per uno stake 0.5. Considerando anche le altre giocate antepost abbiamo un potenziale profitto di +4.55 unità se vinceranno gli Oilers, il problema è che temiamo che i Panthers riusciranno a portare in Florida la Stanley Cup, quindi sarebbe corretto fare cash out dove possibile, o coprire un pò sui PANTHERS VINCENTI @1.76.

Florida ha il fattore campo e ha dalla sua anche gli scontri diretti di quest’anno visto che ha vinto i due precedenti di regular season contro Edmonton. Ecco i numeri nel dettaglio di queste due sfide.

Un altro punto a favore di Florida è in porta, con Bobrovsky migliore e più affidabile rispetto a Skinner, e anche le statistiche Corsi in 5-5 sono migliori sia in attacco che in difesa per i Panthers. Numeri alla mano agli Oilers rimangono davvero pochi vantaggi, se non la qualità della sua stella principale, McDavid, un attacco con grande potenziale (ma quello di Florida non è da meno, e i Panthers sono nettamente avanti in difesa) e qualcosa in più negli special teams, ma per vincere una Stanley Cup potrebbe non bastare.

