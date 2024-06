Finale Stagione 2024 Hockey NHL. I Florida Panthers hanno rischiato di finire dalla parte sbagliata della storia, ma in gara 7 in casa hanno vinto 2-1 portando a casa la prima Stanley Cup della storia di questa franchigia. Gli Oilers si fermano sul più bello, da sotto 0-3 e 3-3, mandando l’ultimo colpo per entrare nella storia, ma Edmonton è favorita per il riscatto il prossimo anno.

Finale Stagione 2024 Hockey NHL: prima Stanley Cup per Florida

Gara 7 in Florida premia i Panthers che vincono 2-1, evitano di concedere una rimonta storica agli Edmonton Oilers (da sotto 0-3) e portano a casa la prima Stanley Cup nella storia di questa franchigia. Florida ha rischiato di subire una rimonta da sopra 3-0, con un Sergei Bobrovsky che si presentava in grande calo, anche se il portiere dei Panthers si è ripreso ieri, andando a stoppare 23 tiri sui 24 subiti dagli Oilers. Salta ancora la Stanley Cup in Canada, visto che una franchigia canadese non vince il titolo ormai dal lontano 1993.

Ecco l’andamento delle quote antepost (odds americane) durante tutta la stagione per Florida ed Edmonton:

Bobrovsky è stato tra i favoriti del Conn Smythe Trophy per il miglior giocatore della serie finale, ma a spuntarla è stata la stella di Edmonton, Connor McDavid, grazie a 42 punti (compresi i 34 assist che sono un record di postseason), ed è stato nominato miglior giocatore, nonostante i suoi Oilers non abbiano vinto la Stanley Cup, una situazione che non capitava dal 2003 con J.S. Giguere.

Finale Stagione 2024 Hockey NHL: i nostri risultati

Florida ci ha mandato in cassa quest’anno con la vittoria divisionale, ma purtroppo non per la Stanley Cup visto che avevamo puntato già dal pre-stagione (e confermata anche dal bracket di Guru e Morfeo ad inizio playoffs) su Edmonton @13.50 di quota. Sfioriamo quindi un altro grande colpo in antepost, ma la quota enorme su McDavid e compagni ci ha permesso di coprire in modo pieno Florida, così da chiudere in pari le giocate antepost.

ANTEPOST STANLEY CUP 2023-24

Stanley Cup: COLORADO AVALANCHE @9.00 (1)❌

Stanley Cup: EDMONTON OILERS @13.00 (0.5)❌

Stanley Cup: NEW JERSEY DEVILS @11.00 (0.25)❌

Stanley Cup: DALLAS STARS @18.00 (0.1)❌

Stanley Cup: LA KINGS @18.00 (0.1)❌

Stanley Cup Copertura: PANTHERS @1.76 (2.50)✅

Atlantic Division: FLORIDA PANTHERS @2.45 (0.25)✅

Metropolitan Division: CAROLINA HURRICANES @2.05 (0.25)❌

Noi chiudiamo la serie finale con un bel 6-3 sui 9 consigli dati per gara 7, la prima ed unica sfida chiusa con Under dopo una serie di 6 Over.

GAME 7 TIPS

🔸UNDER 5.5 @1.66✅

🔸MCDAVID OVER 1.5 PT @1.90❌

🔸MCDAVID UNDER 3.5 SOG @1.66✅

🔸BOUCHARD OVER 2.5 SOG @1.76✅

🔸TARASENKO OVER 1.5 SOG @1.60✅

🔸DRAISAITL OVER 2.5 SOG @1.80❌

🔸DRAISAITL UNDER 0.5 PT @2.65✅

🔸BARKOV OVER 2.5 SOG @2.25✅

🔸FOEGELE OVER 0.5 PT @2.55❌

Prossima stagione: ci sarà il riscatto degli Oilers?

Guardiamo subito alla prossima stagione, con le prime quote antepost per la vittoria della Stanley Cup 2025, quote che potrebbero cambiare molto nei prossimi mesi tra draft e ovviamente i movimenti di mercato.

I bookmakers puntano sul riscatto e la vendetta degli Edmonton Oilers che aprono da favoriti su Dallas Stars, Carolina Hurricanes, e sugli stessi Florida Panthers in quota @10 per il bis. Poco più indietro i Colorado Avalanche alla pari con i New Jersey Devils che sono stati la grande delusione della stagione appena conclusa.

In seconda fascia attenzione a NY Rangers e Vancouver Canucks che arrivano da ottime stagioni in cui sono state tra le migliori per tutto l’anno nelle rispettive conference. In questa fascia troviamo anche Toronto Maple Leafs e Vegas Golden Knights. Più indietro i Boston Bruins.

Ci sono anche delle novità, con la nuova franchigia di Utah che si gioca @81 per vincere il titolo al suo primo anno, cosa non impossibile visto che ci era già andata vicina Vegas qualche anno fa, mentre non c’è stato un avvio a mille per Seattle, a differenza dei Golden Knights competitivi già dal giorno uno. Ci sono comunque franchigie dietro a Utah secondo le prime stime, e si tratta di squadre tutte in tripla cifra con Columbus Blue Jackets, Anaheim Ducks e Chicago Blackhawks, con i San Jose Sharks nettamente ultimi dopo un anno davvero tragico, sportivamente parlando.

