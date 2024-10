Come ogni inizio stagionale ecco la nostra anteprima con tutte le analisi, le date chiave e le quote antepost da non perdere sulla stagione di Hockey su Ghiaccio NHL al via nella notte del 8 ottobre. Anteprima NHL 2024-25.

Anteprima NHL 2024-25: le squadre più interessanti per le scommesse stagionali

La stagione di Hockey su Ghiaccio NHL 2024-25 inizia l’8 ottobre (dopo vedremo tutte le date chiave della stagione che ci attende) e riparte con gli Edmonton Oilers favoriti per riscattare la sconfitta dello scorso anno, quando i canadesi sfiorarono una rimonta storica ma si dovettero comunque arrendere ai Panthers che portarono in Florida la prima Stanley Cup della storia della franchigia. Edmonton apre anche con la linea punti stagionali più alta di tutte (108.5), seguiti dai Dallas Stars (103,5) e quindi queste due franchigie sono le favorite anche per il Presidents Trophy (la squadra che fa più punti in stagione regolare).

Ci ricordiamo ancora la partenza da incubo di Edmonton lo scorso anno (2-9-1 nelle prime 12), e nonostante questo McDavid e compagni chiusero comunque con 104 punti; con una partenza migliore gli Oilers potrebbero fare Over sulla linea 108.5 punti stagionali. Edmonton riparte dalla finale dello scorso anno, da due dei migliori attaccanti della NHL ma anche uno dei migliori portieri, e gli Oilers si sono anche rinforzati nel mercato con tanti arrivi importanti (Viktor Arvidsson e Jeff Skinner su tutti). Allo stesso modo anche Dallas potrà fare Over sulla propria linea punti stagionali; Joe Pavelski si è ritirato ma ci sono sempre tanti giocatori di qualità (Jamie Benn, Tyler Seguin, Matt Duchene, Miro Heiskanen) diversi giovani che potranno migliorare ancora e un ottimo duo di portieri (Jake Oettinger e Casey DeSmnith).

La NHL da il benvenuto ad una nuova squadra, Utah Hockey Team. E’ il primo anno per la franchigia di Salt Lake City che ha una linea di 88.5 punti di squadra, una linea media, e ci sono diverse squadre sotto a Utah in queste previsioni, ad iniziare dai San Jose Sharks che lo scorso anno furono i peggiori, e potrebbero esserlo anche quest’anno, almeno a vedere la linea punti stagionali di SJ (64.5). Tornando a Utah, secondo noi non arriveranno agli 89 punti. Non tutte le nuove franchigie riescono a partire come Vegas (ricordate il primo anno di Seattle?). A Salt Lake City hanno allestito una squadra discreta, specialmente in difesa (Mikhail Sergachev, John Marino, Ian Cole) ma non ci convincono nel complesso.

Approposito di squadre nuove e di Vegas Golden Knights, parliamo della franchigia che vinse la Stanley Cup appena 6 anni dopo la propria fondazione, ma quest’anno non siamo tanto convinti sulla squadra del Nevada che ha perso tanti giocatori importanti, tra cui Jonathan Marchessault, ma anche il portiere Logan Thompson a Washington, e Vegas giocherà con Adin Hill tra i pali, non il massimo per un portiere che tende anche ad infortunarsi tanto. Qui consigliamo Vegas Under 97.5 punti stagionali.

Una squadra molto interessante per provare a vincere la Stanley Cup, e con quota di valore, è quella dei NY Rangers che non hanno fatto grandi colpi nel mercato (Reilly Smith il più importante…), ma nelle ultime settimane hanno visto la loro quota antepost scendere giorno dopo giorno. NYR riparte dal record di 55-23-4 dello scorso anno in cui ebbe difesa, attacco, special team e anche portieri, tutti in top-10. I Rangers si arresero poi in finale di Eastern Conference e gara 6 contro i futuri campioni della Florida. Quest’anno nella Grande Mela però si sogna la vittoria finale.

Ogni anno c’è grande attesa sui Toronto Maple Leafs di John Tavares e Auston Matthews, e questa stagione non fa eccezione, anche se i canadesi ultimamente hanno deluso spesso le attese. Questa potrebbe essere l’annata buona per riportare la Stanley Cup in Canada, a Toronto? L’attacco dei Maple Leafs ha grande potenziale, ma ho molti dubbi sul duo di portieri (Joseph Woll ed Anthony Stolarz).

Parlando ancora di squadre importanti, ma che nascondono diverse incognite al via, ci sono anche i Boston Bruins. Arrivare ai 100 punti stagionali richiesti dalle linee non sarà facile, valutate Under 99.5. La difesa lo scorso anno è stata determinante, ma ha over performato e in porta rimane Jeremy Swayman, mentre Linus Ullmark è andato ai Senators (in cambio di Joonas Korpisalo, secondo noi un cambio negativo per Boston). Il capitano Brad Marchand sta attraversando da tempo un periodo di calo della propria carriera, così come i centri Charlie Coyle e Pavel Zacha, e l’innesto di Elias Lindholm potrebbe non bastare.

Passiamo a Ovest con un altra franchigia importante ma su cui abbiamo diversi dubbi, i Calgary Flames che proponiamo Under 81.5 punti stagionali. Lo scorso anno Calgary si è fermata proprio a 81 punti, un rendimento che non credo i Flames potranno migliorare, con tante partenze importanti e una mezza rivoluzione del roster, dove la stella rimane il portiere Jacob Markstrom, ma poi c’è poco altro. Calgary ha ancora numerose lacune offensive e anche dietro manca un vero leader della difesa.

Una delle squadre peggiori di questa stagione (come della scorsa chiusa con 66 punti) potrebbe essere ancora quella dei Columbus Blue Jackets che giocano in una Metropolitan Division competitiva e che potrebbero fare Under nonostante una linea bassa a 69.5 punti stagionali. Lo scorso anno Columbus ha avuto diverse statistiche negative in attacco e ha perso anche il leader offensivo, Johnny Gaudreau. Anche in porta le cose non convincono con un Elvis Merzlikins da .898% e 3.56 GAA in 3 anni in NHL, e il backup Daniil Tarasov molto modesto a sua volta (.905%, 3.39 GAA).

I Chicago Blackhawks si sono attivati sul mercato per preparare un roster che possa supportare il talento di Connor Bedard e sono arrivati: Tuevo Teravainen, Tyler Bertuzzi, TJ Brodie, Pat Maroon, Laurent Brossoit, Craig Smith ed Alec Martinez. Sicuramente ci aspettiamo un miglioramento rispetto allo scorso anno, ma dove potrà arrivare la franchigia di Chicago?

Quote Antepost NHL Stanley Cup 2024-25

Ecco tutte le quote antepost sulla lavagna per la vittoria finale della Stanley Cup 2024-25. Come anticipato Edmonton è davanti a tutti, con i Devils primi avversari, seguiti da vicino da Stars, Avalanche, Hurricanes e Rangers. Occhio anche ai Vancouver Canucks, tra le sorprese dello scorso anno. Come sempre la lavagna antepost della NHL è sempre molto difficile ed equilibrata, senza un vero e proprio dominatore.

Albo d’oro Stanley Cup

Vediamo gli ultimi vincitori del titolo di Stanley Cup di NHL (tra parentesi la squadra perdente in finale). A seguire anche le squadre più titolate (tra parentesi le apparizioni in finale)

ULTIMI VINCITORI STANLEY CUP

2023-24 Florida Panthers (Edmonton Oilers)

2022-23 Vegas Golden Knights (Florida Panthers)

2021-22 Colorado Avalanche (Tampa Bay Lightning)

2020-21 Tampa Bay Lightning (Montreal Canadiens)

2019-20 Tampa Bay Lightning (Dallas Stars)

2018-19 St. Louis Blues (Boston Bruins)

2017-18 Washington Capitals (Vegas Golden Knights)

2016-17 Pittsburgh Penguins (Nashville Predators)

2015-16 Pittsburgh Penguins (San Jose Sharks)

2014-15 Chicago Blackhawks (Tampa Bay Lightning)

SQUADRE PIU VINCENTI STANLEY CUP

Canadiens Montreal Canadiens 24 (35)

Maple Leafs Toronto Maple Leafs 13 (21)

Red Wings Detroit Red Wings 11 (24)

Bruins Boston Bruins 6 (20)

Blackhawks Chicago Blackhawks 6 (13)

Oilers Edmonton Oilers 5 (8)

Penguins Pittsburgh Penguins 5 (6)

Islanders New York Islanders 4 (5)

Rangers New York Rangers 4 (11)

Avalanche Colorado Avalanche 3 (3)

Devils New Jersey Devils 3 (5)

Lightning Tampa Bay Lightning 3 (5)

Calendario Hockey NHL: le date chiave

8 ottobre: inizia la stagione di NHL

Prime 3 partite sul ghiaccio, si inizia a Seattle dove arrivano i Blues. Bella sfida anche in Florida con Panthers-Bruins e a chiudere l’esordio nello Utah della nuova franchigia che ospiterà al Delta Center i Chicago Blackhawks di Connor Bedard.

22 ottobre: NHL Frozen Frenzy

Tutti e 32 i team NHL in campo in 16 partite. Tra le sfide da non perdere i Lightning che giocheranno in New Jersey e anche gli Oilers che ospitano gli Hurricanes in uno scontro tra contender della Stanley Cup.

1-2 novembre: Champs go to Finland

Dallas Stars e Florida Panthers giocheranno un doppio confronto alla Nokia Arena di Tampere in Finlandia. Tanti campioni sul ghiaccio con Aleksander Barkov da una parte e Miro Heiskanen dall’altra, ma anche tanti idoli di casa, finnici che giocano in NHL: Anton Lundell, Eetu Luostarinen, Roope Hintz ed Esa Lindell.

8 novembre: Hockey Hall of Fame Game

I Toronto Maple Leafs ospitano i Detroit Red Wings nella Hockey Hall of Fame Game dalla Scotiabank Arena.

29 novembre: Thanksgiving Showdown doubleheader

Il giorno del ringraziamento negli USA significa NFL, ma non solo, visto che dal 2011 anche la NHL presenta un doppio appuntamento che quest’anno vedrà di fronte i Penguins impegnati sul ghiaccio di Boston contro i Bruins, e gli Stars che a Dallas ospiteranno i Colorado Avalanche.

16 dicembre: Rematch rivalry

Giornata di rivalità, ad iniziare tra Oilers-Panthers, le due squadre che si sono sfidati per la scorsa finale di Stanley Cup e lo faranno anche questo 16 dicembre al Rogers Place.

20-27 dicembre: Holiday roster freeze

Nel periodo natalizio però la NHL si ferma per lasciare spazio alla NBA come al solito.

31 dicembre: Winter Classic

Ultimo dell’anno col Discover NHL Winter Classic che vedrà protagoniste St. Louis Blues e Chicago Blackhawks. Dal 2008 la NHL saluta il vecchio anno con un match speciale giocato in Outdoor.

18 gennaio: Scotiabank Hockey Day in Canada

Il Canada rimane la patria dell’Hockey e in questa giornata tutte e 7 le franchigie canadesi saranno sul ghiaccio, con Ottawa che ospiterà i Bruins nel pomeriggio, e si continuerà per tutto il giorno con Toronto Maple Leafs-Montreal Canadiens, Calgary Flames-Winnipeg Jets ed Edmonton Oilers-Vancouver Canucks.

10-21 febbraio: 4 Nations Face-Off

Altra pausa stagione della NHL che lascia spazio al torneo tra i migliori giocatori delle quattro nazioni principali per Hockey: Canada, Finlandia, Svezia e Stati Uniti. Si giocheranno 7 partite nel giro di 9 giorni, tutte tra Montreal e Boston.

1 marzo: Navy Federal Credit Union NHL Stadium Series

I Detroit Red Wings e I Columbus Blue Jackets si sfidano sul campo neutro e outdoor all’Ohio Stadium.

7 marzo: Trade Deadline

Si chiude la finestra di mercato di metà stagione in cui le squadre che ambiscono alla Stanley Cup faranno gli ultimi aggiustamenti per potenziarsi in vista della corsa finale.

17 aprile: fine regular season

La regular season si chiude a metà aprile con un ultima giornata da 6 partite, incluso un grande classico con Pittsburgh Penguins-Washington Capitals, ennesimo capitolo della sfida tra le super star del ghiaccio: Alex Ovechkin e Sidney Crosby.

19 aprile: iniziano gli Stanley Cup Playoffs

Al via la post-seasopn con gli 8 Round 1 di playoffs NHL. Inizia anche la corsa alla Stanley Cup per le migliori 16 squadre di regular season.

Noi come sempre seguiremo tutta la stagione, giorno per giorno, con i nostri articoli settimanali di recap sul sito ogni lunedì, e anche gli studi e le scommesse quotidiane di Guru e Morfeo che troverete in esclusiva ogni giorno sul nostro canale Telegram VIP BETTING MANIAC.

NHL 2024-25: MVP, Vezina Trophy, Calder Trophy, Richard Trophy e i premi individuali

I premi individuali di Hockey NHL sono tanti e regalano sempre quote di valore. Andiamo a vedere i premi più importanti, con quote e consigli per le scommesse.

NHL 2024-25: MVP regular season (Hart Trophy)

Vediamo anche le quote dei principali premi individuali iniziando dall’MVP della regular season, conosciuto anche come Hart Trophy, lo scorso anno vinto dalla stella degli Avalanche, Nathan MacKinnon, ma quest’anno tutte le quote sono per Connor McDavid che stacca in lavagna lo stesso MacKinnon, poi abbiamo Auston Matthews per Toronto più staccato, come Jack Hughes (New Jersey) su cui avevamo puntato lo scorso anno, ma tutti i Devils erano stati deludenti. In 3° fascia occhio ad un altro Oilers, Leon Draisaitl, e alla stella dei Wild Kirill Kaprizov, assieme a Nikita Kucherov (Tampa) e David Pastrnak (Boston).

Vediamo anche gli ultimi vincitori, e come ruoli dominano i centri che hanno vinto questo titolo 55 volte, compresi gli ultimi 5 titoli consecutivi di MVP. Al 2° posto ci sono i giocatori di ruolo Right wing ma staccati a 18, e poi i Left wing (13). Solo 8 successi per i portieri che tra l’altro non vincono da 10 anni precisi (l’ultimo fu Carey Price).

ULTIMI VINCITORI MVP NHL

2023-24 Nathan MacKinnon Center Colorado Avalanche

2022-23 Connor McDavid Center Edmonton Oilers

2021-22 Auston Matthews Center Toronto Maple Leafs

2020-21 Connor McDavid Center Edmonton Oilers

2019-20 Leon Draisaitl Center Edmonton Oilers

2018-19 Nikita Kucherov Right Wing Tampa Bay Lightning

2017-18 Taylor Hall Left Wing New Jersey Devils

2016-17 Connor McDavid Center Edmonton Oilers

2015-16 Patrick Kane Right Wing Chicago Blackhawks

2014-15 Carey Price Goalie Montreal Canadiens

NHL 2024-25: Vezina Trophy, chi sarà il miglior portiere?

Lo scorso anno il Vezina Trophy, il premio per il miglior portiere della stagione di Hockey NHL, andò a Connor Hellebuyck che è al 3° posto per un bis quest’anno, dietro a Jeremy Swayman (Boston) e a Igor Shesterkin (NYR) che sono al comando delle lavagne alla pari, ma sono tanti i portieri che possono contendere questo titolo, per esempio: Thatcher Demko, Juuse Saros, Ilya Sorokin, Jacob Markstrom, Jake Oettinger ed Andrei Vasilevskiy.

ULTIMI VINCITORI VEZINA TROPHY NHL

2023-24 Connor Hellebuyck Winnipeg Jets

2022-23 Linus Ullmark Boston Bruins

2021-22 Igor Shesterkin New York Rangers

2020-21 Marc-Andre Fleury Vegas Golden Knights

2019-20 Conor Hellebuyck Winnipeg Jets

2018-19 Andrei Vasilevskiy Tampa Bay Lightning

2017-18 Pekka Rinne Nashville Predators

2016-17 Sergei Bobrovsky Columbus Blue Jackets

2015-16 Braden Holtby Washington Capitals

2014-15 Carey Price Montreal Canadiens

NHL 2024-25: Calder Trophy, le scommesse sui rookie più attesi

Passiamo al Calder Trophy, ovvero il titolo del miglior Rookie dell’anno che nel 2023-24 è stato vinto senza dubbi da Connor Bedard e si sapeva. Qui abbiamo due giocatori su tutti: Matvei Michkov (Philadelphia) e Macklin Celebrini (San Jose). In seconda fascia, tra i giovani più interessanti, ci sono Logan Stankoven (Dallas), Lane Hutson (Montreal) e Cutter Gauthier (Anaheim).

ULTIMI VINCITORI CALDER TROPHY

2023-24 Connor Bedard Chicago Blackhawks

2022-23 Matty Beniers Seattle Kraken

2021-22 Moritz Seider Detroit Red Wings

2020-21 Kirill Kaprizov Minnesota Wild

2019-20 Cale Makar Colorado Avalanche

2018-19 Elias Pettersson Vancouver Canucks

2017-18 Mathew Barzal New York islanders

2016-17 Auston Matthews Toronto Maple Leafs

2015-16 Artemi Panarin Chicago Blackhawks

2014-15 Aaron Ekblad Florida Panthers

NHL 2024-25: Rocket Richard Trophy, chi sarà il miglior attaccante?

Chiudiamo col Rocket Richard Trophy, il miglior attaccante, un titolo vinto da Auston Matthews che ha segnato 69 gol alla guida dei Maple Leafs lo scorso anno, e il capitano di Toronto è nettamente favorito per mettere ancora una volta a casa questo trofeo, con David Pastrnak e i due Oilers (Leon Daistaitl, in questo caso di poco avanti sul compagno più blasonato Connor McDavid) come primi avversari. Se arrivasse un altro titolo, Matthews vincerebbe il trofeo per la 4° volta negli ultimi 5 anni!

ULTIMI VINCITORI ROCKET RICHARD TROPHY

2023-24 Auston Matthews 69 Toronto Maple Leafs

2022-23 Connor McDavid 64 Edmonton Oilers

2021-22 Auston Matthews 60 Toronto Maple Leafs

2020-21 Auston Matthews 41 Toronto Maple Leafs

2019-20 Alexander Ovechkin/David Pastrnak 48 Washington Capitals/Boston Bruins

2018-19 Alexander Ovechkin 51 Washington Capitals

2017-18 Alexander Ovechkin 49 Washington Capitals

2016-17 Sidney Crosby 44 Pittsburgh Penguins

2015-16 Alexander Ovechkin 50 Washington Capitals

2014-15 Alexander Ovechkin 53 Washington Capitals

NHL 2024-25: i consigli per le scommesse antepost

Vediamo il riassunto di tutti i nostri consigli sulle scommesse antepost NHL 2024-25. Per tutte le giocate ufficiali con motivazioni dettagliate e stake sono in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

FREE TIPS ANTEPOST NHL 2024-25

Stanley Cup: EDMONTON OILERS @9.00

Stanley Cup: NY RANGERS @14.00

Punti Regular Season: BOSTON BRUINS UNDER 99.5 @1.86

Punti Regular Season: CALGARY FLAMES UNDER 81.5 @1.86

Punti Regular Season: COLUMBUS BLUE JACKETS UNDER 68.5 @1.80

Punti Regular Season: DALLAS STARS OVER 103.5 @1.90

Punti Regular Season: EDMONTON OILERS OVER 108.5 @1.90

Punti Regular Season: UTAH HOCKEY TEAM UNDER 88.5 @2.00

Punti Regular Season: VEGAS GOLDEN KNIGHTS UNDER 98.5 @2.00

