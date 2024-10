Articolo settimanale con aggiornamenti ed analisi sulla stagione di Hockey su Ghiaccio NHL che è appena iniziata. I favoriti, gli Edmonton Oilers, iniziano malissimo la regolar-season, proprio come lo scorso anno. Pronostici Hockey NHL Week 2.

Pronostici Hockey NHL Week 2: pessima partenza per Edmonton

Lo scorso anno gli Edmonton Oilers hanno sfiorato la vittoria della Stanley Cup, nonostante una pessima partenza stagionale, un trend che stanno replicando anche in questo avvio di regular season dove hanno perso le prime 3 partite e sono ULTIMI in Pacific con 0 punti, dietro perfino a San Jose che un punticino lo ha portato a casa. Al comando i Vegas Golden Knights che invece hanno iniziato bene e con 6 punti condividono il primato della conference assieme ai Calgary Flames che al momento sono la squadra migliore nelle scommesse, come vedremo anche dopo.

Rimanendo a Ovest, in Central abbiamo un trio al comando con un record perfetto di 3-0-0, ovvero i Dallas Stars che confermano l’ottimismo della vigilia, i Winnipeg Jets che quest’anno possono ambire ad una buona stagione, e Utah Hockey Team che invece è una sorpresa, considerando che parliamo di una nuova franchigia. Anche qui all’ultimo posto con 0 punti abbiamo una squadra che non penseresti mai, i Colorado Avalanche che hanno perso nettamente le prime 2 partite con la bellezza di 14 gol subiti.

Passiamo in Eastern Conference, nello specifico in Atlantic con i Toronto Maple Leafs che nelle prime 3 partite hanno raccolto 4 punti che gli permettono di essere al comando assieme a Montreal Canadiens e Boston Bruins, ma siamo solo all’inizio, e dietro ci sono sempre i Tampa Bay Lightning da tenere in considerazione, per non parlare dei campioni in carica, i Florida Panthers, che hanno iniziato con 1 vittoria e 2 sconfitte (qui peggio fa solo Buffalo con 1-3).

In Metropolitan potrà finalmente essere l’anno dei New Jersey Devils? Lo scorso anno i Devils hanno deluso, ma sono partiti col piede giusto in questa stagione, con 3-1 di record e 6 punti portati a casa, anche se solo NJ in questa Division ha giocato così tanto (già 4 partite). Anche qui abbiamo una squadra eccellente all’ultimo posto, i Carolina Hurricanes, che però hanno giocato una sola partita (1-4 interno contro Tampa).

Risultati Scommesse NHL

Vediamo come è iniziata anche la “nostra” stagione di NHL con le prime giocate di Morfeo, quasi perfetto con un ottimo 7-2 e tante quote importanti portate a casa. Vi ricordiamo che tutte le giocate di NHL (di Guru e Morfeo) sono in esclusiva nel VIP Telegram di Betting Maniac (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).

Betting Trends: le statistiche sulle scommesse NHL

Nella prima settimana di NHL sono abbastanza equilibrate le varie giocate moneyline (testa a testa vincenti) mentre c’è una leggera prevalenza di Under, usciti al 55.3% rispetto al 44.7% di partite da Over sulla linea punti totali.

I numeri sono ancora minimi per iniziare a parlare di migliori attacchi, difese, power play, eccetera….ma possiamo subito dare uno sguardo ai migliori e ai peggiori dal punto di vista degli scommettitori. I Calgary Flames sono la squadra che ha fatto incassare di più con +4.57 unità di profitto nelle prime 3 partite, seguiti da Utah (+3.61) e Winnipeg (+2.65). Ovviamente anche qui Edmonton chiude in fondo con -3.0 unità visto che è l’unica squadra ad aver giocato 3 match e ad averli persi tutti. Ecco top-10 e flop-10 delle statistiche di rendimento nelle scommesse (testa a testa):

Big match settimanali di Hockey NHL (14-20 ottobre)

Vediamo le partite più interessanti da non perdere questa settimana, da lunedì a domenica, con la NHL.

NHL LUNEDI 14 OTTOBRE

6 partite complessive e si parte forte con Boston Bruins-Florida Panthers. A questo punto è interessante vedere anche chi continuerà a vincere tra New Jersey Devils-Utah Hockey Team mentre in chiusura Colorado Avalanche-NY Islanders, con gli Avs che proveranno a sbloccarsi.

NHL MARTEDI 15 OTTOBRE

Giornata da 9 match e tra le prime partite interessanti segnaliamo Tampa Bay Lightning-Vancouver Canucks. Attenzione anche a Carolina Hurricanes-New Jersey Devils, con NJ che giocherà questo delicato back to back in trasferta mentre a tarda notte in Calgary Flames-Chicago Blackhawks, i Flames hanno la ghiotta occasione di continuare da imbattuti in questo avvio stagionale. La nottata sarà chiusa da Edmonton Oilers-Philadelphia Flyers, con McDavid e compagni che giocano ancora in casa, e sono assolutamente chiamati a sbloccarsi.

NHL MERCOLEDI 16 OTTOBRE

Solo 4 partite in programma, al via con Pittsburgh Penguins-Buffalo Sabres. A seguire Toronto Maple Leafs-LA Kings e Colorado Avalanche-Boston Bruins che sulla carta è la sfida più interessante. A chiudere la nottata avremo Anaheim Ducks-Utah Hockey Team.

NHL GIOVEDI 17 OTTOBRE

Le partite salgono a 11 nel giovedì notte di NHL dove si partirà subito forte con almeno tre big match: Washington Capitals-Dallas Stars, Tampa Bay Lightning-Vegas Golden Knights e Florida Panthers-Vancouver Canucks. Più tari Detroit Red Wings-NY Rangers, rematch a ghiaccio invertito tra due squadre che si affronteranno anche lunedì nella Grande Mela.

NHL VENERDI 18 OTTOBRE

In programma abbiamo solo 3 partite e si inizia subito col big match di giornata: Pittsburgh Penguins-Carolina Hurricanes. A seguire passiamo a Ovest con Winnipeg Jets-San Jose Sharks e con Colorado Avalanche-Anaheim Ducks.

NHL SABATO 19 OTTOBRE

Sabato per gli amanti di Hockey NHL con 13 partite, e tre matinee che potremmo seguire a comodi orati anche in Italia. Si inizia con Ottawa Senators-Tampa Bay Lightning e Nashville Predators-Detroit Red Wings per poi passare al match più interessante: Dallas Stars-Edmonton Oilers. La notte sarà aperta da un altra sfida da non perdere: Florida Panthers-Vegas Golden Knights. Tra le altre sfide da non perdere segnaliamo Toronto Maple Leafs-NY Rangers.

NHL DOMENICA 20 OTTOBRE

3 partite al via con Winnipeg Jets-Pittsburgh Penguins nella prima serata italiana. Nella notte passiamo in Western Conference con San Jose Sharks-Colorado Avalanche, potenzialmente un testa coda, e con Anaheim Ducks-Los Angeles Kings, il derby di LA.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

La pessima partenza di Edmonton non toglie comunque gli Oilers come favoriti dalle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup, anche se sono stati agganciati dai Dallas Stars, e attenzione pure ai New Jersey Devils.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.