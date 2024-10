Avvio stagionale sopra le attese per Calgary Flames e Winnipeg Jets a Ovest, mentre Edmonton e Colorado non si sbloccano del tutto e continuano a deludere, ma mai quando San Jose Sharks e Nashville Predators. Tutti gli aggiornamenti di statistiche e quote, e i big match che ci attendono questa settimana dal 21 al 27 ottobre. Pronostici Hockey NHL Week 3.

Pronostici Hockey NHL Week 3: gli aggiornamenti sulle division

La seconda settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL è andata in archivio, andiamo a vedere come stanno andando le cose, iniziando dalla Eastern Conference.

Atlantic Division: comandano i Panthers che però non convincono

I Florida Panthers vogliono subito far capire che quest’anno sono in grado di difendere il titolo vinto lo scorso anno, la prima volta della Stanley Cup in Florida, e lo hanno fatto iniziando la nuova stagione con già 9 punti conquistati che al momento gli permettono di essere al comando della Atlantic Divisiom a +2 sui Boston Bruins, che però hanno giocato una partita in meno.

Più indietro i Tampa Bay Lightning che però di partite ne hanno giocate solo 4 (tre in meno rispetto a Florida), vincendone 3. La sensazione è che Tampa possa tornare protagonista e possa inserirsi di nuovo con le prime 2 della classe per la vittoria della division.

C’è sempre anche grande attesa sui Toronto Maple Leafs che hanno iniziato con un record di 3-2-0, e con una difesa che sta concedendo pochissimo, ma è l’attacco che non sta raccogliendo quanto dovrebbe: 4° come tiri in porta (32.8), ma al momento solo 18° come gol realizzati (3.0). Tornando a Florida invece non è tutto oro quel che luccica, perchè i Panthers hanno fatto 9 punti, ma ci hanno impiegato 7 partite, e al momento hanno più gol subiti (24) che segnati (23), un dato per niente incoraggiante anche se siamo solo all’inizio.

Metropolitan Division: Carolina vista poco, ma rimane l’antagonista di NYR secondo noi

Anche i New Jersey Devils hanno giocato molto, già 8 partite, e con 11 punti sono al comando della division in cui però rimangono i NY Rangers i favoriti, 2° con 9 punti, ma con solo 5 partite giocate per una squadra che ha concesso solo 10 gol a fronte di 24 reti realizzate. Provano a partire bene e a dare una svolta dopo le ultime stagioni negative, i Washington Capitals.

Qui stanno deludendo i Pittsburgh Penguins che subiscono 4.4 gol a sera (31° dato NHL), ma anche i Carolina Hurricanes anche se finora ha giocato poco (solo 4 partite). La difesa rimane un punto di forza, 10° per gol concessi (2.8), ma la 2° migliore come tiri subiti (23.5), ed è nella media anche nei numeri di Penality Kill. A nostro avviso qui Carolina rimane la squadra più interessante per la vittoria finale di Metropolitan, anche se i bookmakers la mettono solo al 3° posto, con una quota antepost @4.33, rispetto al @2.70 dei Rangers e al @2.75 dei Devils.

Central Division: I Jets possono dare fastidio agli Stars? Colorado in panne

Passiamo in Western Conference, alla Central Division dove c’è un testa a testa tra Winnipeg Jets e Dallas Stars al comando, entrambe a 10 punti, anche se Dallas ha giocato una partita in più rispetto a Winnipeg, con i canadesi che finora ha un ruolino di marcia perfetto con 5-0-0 (5 vittorie, tutte nei tempi regolamentari). Nelle ultime 2 vittorie interne i Jets hanno segnato 14 gol totali, 2° miglior attacco NHL al momento, ma anche 3° miglior difesa con 1.6 gol concessi di media, anche se in porta Connor Hellebuyck sta facendo gli straordinari visto che i Jets concedono 29.4 tiri in porta agli avversari (20°). Dallas era la favorita alla vigilia, e lo rimane ancora secondo le quote, grazie ad un ottima difesa (3° con 1.5 gol concessi di media), ma l’attacco ha numeri insufficienti al momento: 22° come gol (2.8), 28° come tiri (26.0) e 29° anche in Power Play (11.1%).

La nuova franchigia, Utah Hockey Team, ha iniziato alla grande la sua avventura in NHL, conquistando 9 punti grazie ad un record di 4-1-1 che gli permette di stare davanti anche ai Minnesota Wild al momento. In tutto questo i grandi assenti sono i Colorado Avalanche. I book li danno ancora 3° nelle quote antepost per la vittoria divisionale, ma al momento sono penultimi con un record di 2-4-0, e solo i Nashville Predators fanno peggio con un avvio da 0-0-5.

Pacific Division: le fiamme di Calgary scaldano la corsa. Edmonton non cambia passo

Qui al comando abbiamo i Calgary Flames che hanno raccolto 9 punti in 5 partite, 1 in più rispetto ad LA Kings e Seattle Kraken, nonostante gli inseguitori abbiamo giocato 6 partite, così come i Vegas Golden Knight che sono a 7 punti.

Chi è partito decisamente peggio rispetto allo scorso anno, sono i Vancouver Canucks, che però nelle ultime 2 uscite si sono ripresi con 2 vittorie importanti in trasferta a Est (Florida e Philadelphia). Anche gli Edmonton Oilers si erano ripresi con 2 vittorie dopo le prime 3 sconfitte, un doppio successo contro squadre al momento ultime nelle rispettive division (Philadelphia e a Nashville), visto che poi McDavid e compagni hanno perso 1-4 nell’uscita successiva, il big match con Dallas. Insomma, le cose non stanno andando bene per Edmonton che rischia una partenza ad handicap proprio come lo scorso anno.

Betting Trends: Flames miglior squadra per gli scommettitori

Nell’ultima settimana si gioco in NHL abbiamo visto una buona prevalenza di partite da Over, il 53.3% rispetto al 46.7% di partite sotto la linea gol totali proposta dai bookmakers, quindi da Under.

Chi è la miglior squadra su cui puntare? I Calgary Flames, che con +4.23 unità di profitto si confermano dalla scorsa settimana, ma dietro incalzano anche qui i perfetti Winnipeg Jets mentre al 3° posto i Washington Capitals sono la prima sorpresa, ma è ancora molto presto qui per trarre conclusioni.

Tra i peggiori i San Jose Sharks anche quest’anno sono un disastro, hanno perso tutte le prime 6 partite e il conto è semplice, -6.0 unità. Abbiamo già anticipato dei problemi di Nashville, altra squadra sempre battuta finora (0-5) e poi ci sono i Buffalo Sabres che con un record di 2-5 sono costati -3.3 unità agli scommettitori. A completare la “flop” 5 troviamo Colorado ed Edmonton di cui abbiamo già parlato, e che ovviamente stanno facendo pagare anche gli scommettitori che stanno puntando sulle loro riprese che faticano ad arrivare.

Vediamo anche i primi aggiornamenti sulle statistiche individuali di giocatori e portieri. A livello realizzato Nikita Kucherov si prende subito la scena con 7 gol, mentre la classifica degli assist man è monopolizzata da due stelle Avalanche: Cale Makar e Natahn MacKinnon. Makar è anche primo come punti totali (12), in una top-5 dove troviamo un altro Avs, Mikko Rantanen (11). Con una squadra del genere, e con numeri del genere, viene da chiedersi come Colorado sia partita così piano (ovviamente la risposta è il pessimo approccio difensivo come abbiamo detto anche prima).

Big Match settimanali di Hockey NHL (21-27 ottobre)

NHL LUNEDI 21 OTTOBRE

La settimana inizia con una sola sfida in programma, un lunedì con poca azione, anche se l’unico match è uno scontro molto interessante in Canada tra Toronto Maple Leafs-Tampa Bay Lightning.

NHL MARTEDI 22 OTTOBRE

Giornata piena, nella notte in cui inizia anche la stagione di Basket NBA, la NHL presenta 16 partite, con tutte le squadre sul ghiaccio. I match più interessanti sono: Florida Panthers-Minnesota Wild, New Jersey Devils-Tampa Bay Lightning (back to back in trasferta e anche tosto per Tampa), Edmonton Oilers-Carolina Hurricanes e a chiudereVegas Golden Knights-LA Kings.

NHL MERCOLEDI 23 OTTOBRE

Alternanza tra giornate piene di match e altre con una sola partita in programma, come mercoledì notte, dove si gioca solo nella capitale con Washington Capitals-Philadelphia Flyers.

NHL GIOVEDI 24 OTTOBRE

Si torna a 9 partite in programma, e tra le più interessanti abbiamo subito Tampa Bay Lightning-Minnesota Wild, con i Bolts che rientrano in casa dopo il back to back, ma questa sarà una settimana molto impegnativa per la franchigia di Tampa. Da non perdere NY Rangers-Florida Panthers e Boston Bruins-Dallas Stars, scontri tra squadre che sperano di ambire alla vittoria finale quest’anno. Intrigante anche Utah Hockey Team-Colorado Avalanche e in chiusura abbiamo Calgary Flames-Carolina Hurricanes.

NHL VENERDI 25 OTTOBRE

Tra le 4 partite in programma forse la più interessante è New Jersey Devils-NY Rangers, ma sinceramente siamo molto curiosi di vedere Edmonton Oilers-Pittsburgh Penguins, scontro tra due grandi squadre, con grandi nomi nei rispettivi roster, ma che sono partite male quest’anno, in particolare Edmonton.

NHL SABATO 26 OTTOBRE

Sabato sempre ricco con la NHL che inizia con un paio di matinee, anche ad un comodo orario italiano per chi vorrà seguirle, anche se non si tratta del massimo dello spettacolo con Buffalo Sabres-Detroit Red Wings e Philadelphia Flyers-Minnesota Wild. Sarebbero state decisamente meglio Boston Bruins-Toronto Maple Leafs, big match a Est, e Calgary Flames-Winnipeg Jets, sfida verità tra contender a Ovest, ma entrambe le partite di giocano dall’una di notte in avanti.

NHL DOMENICA 27 OTTOBRE

La settimana si conclude con 4 match domenicali, al via con Detroit Red Wings-Edmonton Oilers. A seguire Philadelphia Flyers-Montreal Canadiens, New Jersey Devils-Anaheim Ducks e Colorado Avalanche-Ottawa Senators.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo infine anche gli ultimi aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup, il trofeo del Hockey NHL più ambito.

