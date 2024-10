Vediamo gli ultimi aggiornamenti dalla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL che entra nella quarta settimana. Vediamo quote antepost, statistiche, betting trend, tutti i big match della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre e i consigli per le scommesse. Pronostici NHL week 4.

Pronostici NHL week 4: gli aggiornamenti sulle Division

Andiamo a vedere la situazione di vertice nelle varie Division di Eastern e Western Conference di Hockey su Ghiaccio NHL tra sorprese, conferme, e grandi delusioni in queste prime settimane di regular season.

Atlantic Division: Panthers sempre al comando

Florida al comando con 13 punti in 10 partite, segue Tampa Bay a 10 punti in 8. I Panthers hanno vinto 3 delle ultime 4 partite anche se a livello statistico i campioni in carica sono molto modesti sia in attacco con 3.0 gol segnati di media (18°) che in difesa con 3.3 gol incassati (18°). Meglio i numeri dei Lightning che sono 4° in attacco con 3.9 gol segnati di media (ma solo 22° come tiri in porta) e 10° anche in difesa con 3.0 gol incassati.

Ha perso un po di terreno Toronto che è reduce da 3 sconfitte ed è stata raggiunta da Buffalo al 3° posto. I Maple Leafs avevano iniziato la stagione con una super difesa che si è persa nelle ultime 3 partite in cui ha incassato 15 gol. I Sabres all’esatto contrario arrivano da 3 vittorie con 13 gol segnati. A 9 punti anche Detroit, Montreal e Boston. Qui sono i Bruins che hanno rallentato con 3 sconfitte, prima del 4-3 OT di sabato contro i Maple Leafs. Al momento Boston è solo 28° in difesa come gol concessi (3.6) e 23° in gol segnati (2.9).

Metropolitan Division: Rangers perfetti in trasferta

New Jersey arriva da una settimana difficile con 4 sconfitte di fila (23 gol incassati), ma domenica i Devils si sono ripresi col 6-2 sui Ducks e mantengono il primato divisionale con 14 punti grazie ad un buon attacco (3.7 gol, 8°), ma la difesa lascia dubbi (20° con 3.2), e infatti le ultime 5 partite di NJ si sono chiuse tutte con Over.

I Devils hanno 14 punti, ma con 12 partite, ben 4 in più dei NY Rangers che hanno già 13 punti e rimangono la squadra da battere qui. I Rangers sono 3° in attacco (4.2 gol) e 4° in difesa (2.0) e non hanno mai perso in 4 trasferte finora giocate in stagione. Bene anche i Carolina Hurricanes con 10 punti in 7 partite (3 vittorie di fila con 11 gol segnati e una delle migliori difese), così come i Washington Capitals che hanno lo stesso rendimento e stanno andando decisamente meglio del previsto.

Central Division: Jets ancora perfetti con 8-0-0. Occhio agli Avs

Continua il grande inizio stagionale dei Winnipeg Jets che hanno vinto tutte e 8 le partite finora giocate e comandano la Central con 16 punti, 2 in più (nonostante una partita in meno) rispetto ai Dallas Stars. I Jets arrivano dal 5-3 a Calgary, hanno il miglior attacco per gol segnati (4.5) e anche la 3° difesa (2.0), reparto che però potrebbe regredire visto che se andiamo a vedere bene è 24° in gol attesi in 5-5. Gli Stars rispondono con la 2° miglior difesa con 1.9 gol concessi di media e un ottimo Jake Oettinger tra i pali (bene anche DeSmith come backup).

Minnesota rimane al 3° posto, anche se sabato ha interrotto una striscia di 4 vittorie consecutive in trasferta, nello spettacolare 5-7 a Philadelphia, uno strano inciampo per una difesa che rimane tra le migliori (5° con 2.5 gol incassati). Hanno cambiato passo i Colorado Avalanche che dopo un inizio stagionale problematico hanno vinto le ultime 5 partite con l’attacco guidato da McKinnon che segna 3.8 gol di media (6°) ma la difesa rimane 30° per gol concessi (4.0), ma anche questo reparto andrà a migliorare visto che Colorado rimane comunque 4° come tiri in porta concessi agli avversari.

Pacific Division: Vegas imbattuti in casa

Golden Knights al comando con 13 punti in 9 partite dopo le ultime 3 vittorie dominanti in cui hanno segnato 19 gol. Vincere a Vegas finora è impossibile, con i Knights che sono 6-0-0 sul proprio ghiaccio. Al 2° posto i Kings, anche loro con 9 partite giocate per 12 punti però. LAK ha vinto le ultime 2 partite, entrambe col risultati di 3-2 in casa contro Utah e SJ. Ha perso un po di smalto e terreno Calgary con 3 sconfitte nelle ultime 4.

Prova a riprendersi Vancouver che era partita male in questa stagione, ma negli ultimi 10 giorni i Canucks hanno vinto 4 partite su 4 e stanno crescendo anche offensivamente, nonostante la difesa rimane il reparto forte (8° con 2.8 gol concessi di media), con un buon Lankinen tra i pali. Chi ancora non convince, nonostante le ultime 2 vittorie, è Edmonton che ha incassato 9 punti in 9 partite. Vedere l’attacco di Edmonton con nomi come McDavid e Draisaitl sia 30° con appena 2.3 gol di media (nonostante il 3° miglior rendimenti nei tiri, 34.6 a notte) e 27° in power play è assurdo. La difesa non va meglio visto che è 5° come tiri subiti, ma 19° nei gol concessi (3.2).

Betting Trends: Sharks ancora a caccia della prima vittoria

Anche la scorsa settimana l’Over gol totali è stato il trend forte nelle scommesse NHL, col 57.8% di partite sopra la linea proposta, e solo un 42.2% di Under.

L’avvio perfetto dei Winnipeg Jets li rende anche i migliori come rendimento nelle scommesse con +6.12 unità e in 2° posizione sale Washington, ma staccata a +3.91. Scende dal 1° al 3° posto Calghary con +2.70.

Chiaramente i peggiori sono i San Jose Sharks che non hanno ancora vinto nelle prime 9 partite stagionali e il conto è facile: -9.0 unità. Al 2° posto, ma molto staccati anche in questo caso, i Philadelphia Flyers con -4.17 unità e poi i Pittsburgh Penguins a -4.14.

Vediamo anche i primi aggiornamenti sulle statistiche individuali di giocatori e portieri. Nico Hischier al momento è il miglior marcatore con 9 gol, davanti a Cole Caufield (giocatore che i nostri utenti nel VIP di Betting Maniac conoscono bene), Ross Colton (al momento il migliore degli Avi) e Nikita Kucherov (stella dei Lightning).

3 giocatori della top-5 tra gli Assist-man sono di Vegas. Al comando c’è Mark Stone con 13 (al pari di Cale Makar), seguito da Jack Eichel a 12 e poi c’è anche Alex Pietrangelo che è a quota 11 assist, al pari della stella dei Wild, Kiriil Kaprizov. Mark Stone ha anche 4 gol e questo lo porta ad essere il giocatore che ha prodotto singolarmente più punti (17).

Tra i portieri Connor Hellebuyck ha già 6 vittorie personali in stagione, ed è 3° anche come gol concessi (1.66), è lui la grande stella di Winnipeg e uno dei protagonisti di questo grande avvio dei Jets. Il portiere che concede meno gol rimane quello di Carolina, Frederick Andersen (1.49), davanti a Jonathan Quick di NYR (1.51), che è anche quello con la percentuale di parate più alta (.953).

Big match settimanali (28 ottobre-3 novembre)

Vediamo giorno per giorno tutti i match più interessanti che ci attendono questa settimana nella NHL, da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre.

NHL LUNEDI 28 OTTOBRE

Un lunedì da 8 match e tra i più interessanti citiamo subito Buffalo Sabres-Florida Panthers in apertura di programma notturno. Florida è favorita in questa trasferta, ma abbiamo visto come Buffalo sia in un buon momento.

Segnaliamo anche Winnipeg Jets-Toronto Maple Leafs, con i padroni di casa che cercheranno di rimanere imbattuti in questi inizio di stagione, e in questo derby canadese con i Maple Leafs che invece sono in flessione negativa.

In chiusura segnaliamo Vancouver Canucks-Carolina Hurricanes (ospiti leggermente favoriti) e Vegas Golden Knights-Calgary Flames, con gli ospiti che cercheranno di dare il primo dispiacere interno ai Golden Knights qui alla T-Mobile Arena, ma l’impresa non sarà facile, tanto che Calgary è quotata da underdog @2.60. E’ comunque un ipotesi non impossibile e questa quota potrebbe avere valore.

NHL MARTEDI 29 OTTOBRE

Altre 7 partite al martedì. Si inizia con Pittsburgh Penguins-Minnesota Wild. I Penguins non sono in un grande momento, ne potrebbero approfittare i Wild. Segnaliamo anche Boston Bruins-Philadelphia Flyers, con i padroni di casa nettamente favoriti. Attenzione ai gol qui, entrambe le squadre hanno iniziato la stagione con O/U 6-3.

In chiusura Washington Capitals-NY Rangers. Capitals sorprendenti in questo avvio, ma i Rangers rimangono una squadra superiore e secondo noi non sbaglieranno questo scontro di Metropolitan. Inoltre NYR ha sempre battuto Washington negli ultimi 5 precedenti (8-2 negli ultimi 10 scontri diretti). Infine San Jose Sharks-LA Kings, gli Sharks giocheranno in back to back dopo la trasferta del lunedì nello Utah, vedremo se tra queste due partite riusciranno a vincere la prima partita dell’anno. LAK è avanti 6-1 negli ultimi precedenti contro SJ.

NHL MERCOLEDI 30 OTTOBRE

Sei partite in programma con Detroit Red Wings-Winnipeg Jets che da subito diversi spunti anche nelle scommesse. Il big match più atteso è Colorado Avalanche-Tampa Bay Lightning. Gli Avalanche sono in ripresa anche se devono gestire ancora alcune assenze importanti mentre Tamopa gioca in trasferta, ma al momento ha l’infermeria vuota. Grande equilibrio negli ultimi 10 precedenti con 5 vittorie a testa.

Anche in chiusura ci sono due partite molto interessanti: LA Kings-Vegas Golden Knights (Vegas ha vinto 3 delle 4 sfide dello scorso anno contro LAK) e Vancouver Canucks-New Jersey Devils. Occhio ai gol, abbiamo visto che NJ è una squadra da Over quest’anno, e negli ultimi 6 precedenti queste due squadre hanno sempre regalato grande spettacolo con 6 Over e la bellezza di 9.16 gol totali di media.

NHL GIOVEDI 31 OTTOBRE

Al giovedì ci attendono altre sette partite. Carolina Hurricanes-Boston Bruins è lo scontro più atteso a cui i padroni di casa arrivano da favoriti, non solo per il fattore campo, ma anche per il momento migliore degli Hurricanes. Negli ultimi 10 precedenti 5 vittorie a testa, sempre alternate, nel senso che ne Hurricanes ne Bruins hanno mai vinto 2 sfide di fila. L’ultimo scontro è stato vinto 4-1 dagli Hurricanes a Boston, fate voi i vostri conti.

3° partita in 4 notti per SJ che anche questo giovedì è impegnata in San Jose Sharks-Chicago Blackhawks, due delle peggiori squadre in questo avvio. Chicago ha però vinto le ultime 5 sfide consecutive contro gli Sharks. Interessante anche Nashville Predators-Edmonton Oilers. I padroni di casa arriva da 3 vittorie di fila nel momento in cui scriviamo mentre degli Oilers abbiamo già detto, ancora non stanno convincendo al 100%. Edmonton è avanti 8-2 negli ultimi 10 precedenti contro Nashville.

NHL VENERDI 1 NOVEMBRE

Dallas Stars-Florida Panthers, due delle candidate alla vittoria finale della Stanley Cup, apriranno la serie di sei partite del venerdì, in un match speciale alla Nokia Arena di Tampere in Finlandia, il primo dei Global Games.

In chiusura due sfide da non perdere, ad iniziare da Minnesota WIld-Tampa Bay Lightning. Un solo Over nelle ultime 5 sfide tra Wild e Bolts. Da non perdere anche Calgary Flames-New Jersey Devils.

NHL SABATO 2 NOVEMBRE

Altro match Global Games tra Florida Panthers-Dallas Stars che si sfidano in back to back in Finlandia. Matinee ad un comodo orario italiano anche per Philadelphia Flyers-Boston Bruins, seguita da LA Kings-Chicago Blackhawks.

Tra le 11 partite del sabato la più interessante potrebbe essere St.Louis Blues-Toronto Maple Leafs. Inizio stagionale un pò anonimo per i Blues ma abbiamo detto dei problemi dei Maple Leafs. Equilibrio negli ultimi 10 precedenti con 5 vittorie a testa. Sempre Under nei 3 scontri più recenti, min risultato che potremmo vedere anche in questo match.

NHL DOMENICA 3 NOVEMBRE

Domenica da sette partite e ad aprire sarà un matinee speciale, il derby della grande mela tra NY Rangers-NY Islanders. I Rangers hanno vinto 3 delle 4 sfide giocate nel 2024 contro gli Islanders, e di queste ben 3 si sono chiuse con Over. Islanders altalenanti, nel momento in cui scriviamo hanno sempre alternato una vittoria ad una sconfitta nelle ultime 7 partite.

In prima serata giocano anche Winnipeg Jets-Tampa Bay Lightning. Settimana impegnativa per i Bolts, chiusa sul ghiaccio più difficile del momento, quello di Winnipeg. Anche i precedenti sono dalla parte dei Jets che hanno sempre battuto i Lightning negli ultimi 4 precedenti (tutti da Under).

Da segnalare anche Minnesota Wild-Toronto Maple Leafs, con i padroni di casa che possono sfruttare il momento no dei canadesi, e anche il fatto che i Maple Leafs giocheranno in back to back in trasferta, Toronto ha però sempre vinto negli ultimi 5 precedenti ed è 7-1 nelle ultime 8 sfide contro Minnesota.

Chiudiamo con Calgary Flames-Edmonton Oilers. Anche per i Flames è una settimana impegnativa da almeno 3 big match in programma, l’ultimo dei quali è in casa contro gli Oilers che sono alla disperata ricerca di punti e di continuità, specialmente in uno scontro diretto di Pacific. Lo scorso anno 3-1 per Edmonton in 4 precedenti contro Calgary, ma in questa stagione le due squadre si sono già affrontate, con 4-1 dei Flames sul ghiaccio degli Oilers.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Come al solito le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup di NHL sono sempre molto aperte. I favoriti sono Oilers e Stars, entrambe @9 volte la posta, con i NY Rangers vicinissimi @9.50, e al momento tra le tre squadre, quella della grande mela è senza dubbio quella che ci sta convincendo maggiormente.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.