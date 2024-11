Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti sulla regular season di Hockey su ghiaccio NHL con i Winnipeg Jets che continuano ad andare come un treno, ma sono in un buon momento anche i Carolina Hurricanes, e si sono finalmente sbloccati i San Jose Sharks. Chi non si sta sbloccando come atteso è Colorado. Pronostici NHL week 5.

Pronostici NHL week 5: gli aggiornamenti sulle division

Iniziamo la nostra rubrica settimanale sulla stagione di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche delle varie division e come stanno andando le squadre principali tra East e Western Division.

Atlantic Division: buon momento per i Panthers al comando

I Florida Panthers rimangono al comando dell’Atlantic Division con 19 punti in 13 partite. Tampa Bay Lightning hanno giocato una partita in meno ed è a 14 punti, come i Toronto Maple Leafs (ma con 13 partite anche per i canadesi).

Florida inizia la nuova settimana con 5 vittorie consecutive in cui l’attacco ha prodotto 24 gol. Tampa invece si è fermata con gli ultimi 2 ko con i Lightning che stanno convincendo in attacco (6° con 3.8 gol segnati di media) ma molto meno in difesa con 3.3 gol incassati di media (24°). Anche Toronto arriva da 2 sconfitte, ma i canadesi non spiccano ne in attacco (3.2 gol, 14°) ne in difesa (3.1, 13°).

Metrpolitan Division: si delinea il testa a testa Rangers-Hurricanes

I NY Rangers mettono la freccia in Metropolitan Division con 17 punti, una partita e un punto in più rispetto ai Carolina Hurricanes, e il testa a testa in questa division dovrebbe essere tra queste due franchigie, anche se i Washington Capitals, anche loro a 16 punti, non vogliono mollare. Sono a 16 anche i New Jersey Devils, che però hanno giocato 3 partite in più di NYR e sono in calo con 2-5 nelle ultime 7 partite.

I Rangers sono 7-2 nelle ultime 9, con la 2° miglior difesa della lega (2.2 gol concessi di media nonostante siano una delle squadre che concedono più tiri agli avversari, 32.7, 30°), ma anche col 4° attacco (3.9 gol segnati di media). Molto equilibrata anche Carolina che arriva da 6 vittorie consecutive, ha la 3° difesa (2.3 gol concessi di media), ma anche il 5° attacco per gol segnati (3.9), il primo in assoluto per tiri effettuati (35.9).

Central Division: I Jets continuano ad impressionare

Passiamo in Western Conference con una Central Division sempre dominata dai Winnipeg Jets che hanno un record di 11-1 per 22 punti, 4 in più sui Minnesota Wild che sono i principali avversari al momento, e già 8 di vantaggio sui Dallas Stars che aprivano come favoriti di questa division nel pre-season. Si conferma il buon avvio della nuova franchigia di Utah che ha già racimolato 13 punti in 12 partite, buoni per il 4° posto.

La forza dei Jets è il miglior attacco con 4.9 gol segnati di media (migliore anche in power ranking col 32.3% di conversioni in gol in vantaggio numerico), un attacco che ha segnato 7 gol anche domenica, mandandoci in cassa con la vittoria su TB. Finora i Jets sono perfetti in trasferta (6-0-0). Minnesota ben bilanciata, al momento 6° miglior attacco (3.9 gol) e 6°ç difesa (2.6), ma sui tiri i Wild scendono al 19° posto offensivo, e al 18° in difesa, dove tra l’altro sono anche tra i peggiori in penality kill (66.7%, 31°). Insomma, i Wild potrebbero calare e trovarsi superati dagli Stars che si affidano alla difesa, 3° per gol concessi (2.3), anche se Dallas arriva da 2 sconfitte in cui proprio la retroguardia ha deluso con 10 gol subiti.

Pacific Division: LAK in rimonta, batte anche Vegas

6 vittorie nelle ultime 8 per gli LA Kings in rimonta in Pacific Division sui Vegas Golden Knights, e LAK ha vinto proprio contro Vegas il 30 ottobre scorso per 6-3, un confronto diretto interno importante, che i Kings non hanno sbagliato (anche se poi è arrivata la clamorosa sconfitta di sabato per 3-4 SO in casa contro Chicago). Quella a LAK è stata però l’unica sconfitta dei Golden Knights nelle ultime 6 partite, e Vegas rimane 2 punti avanti ai Kings.

Rimangono più indietro gli Edmonton Oilers e i Vancouver Canucks, entrambi con 13 punti, ma i Canucks hanno giocato 2 partite in meno rispetto agli Oilers che arrivano però da un doppio successo con 9 gol segnati dall’attacco, punto di forza di Edmonton che nell’ultima è andata a vincere a Calgary, con i Flames che completano il tris di squadre a 13 punti, ma che hanno vinto solo 1 delle ultime 6 partite.

Betting Trends: Nashville nel baratro per gli scommettitori

Ovviamente i Winnipeg Jets si confermano anche miglior squadra come rendimento nelle scommesse, con già +7.03 unità di profitto, davanti alla sorprendente Washington che con un record di 8-3 vale +5.13 unità. Completa questo podio Minnesota con +4.24 unità.

La peggior squadra su cui puntare è una novità visto che i San Jose Sharks arrivano da una settimana positiva dove si sono sbloccati con 3 vittorie di fila, sempre da sfavoriti, e con 2 quote addirittura sopra @3 volte la posta (nello Utah e contro LAK). Questo hja permesso agli Sharks di lasciare gli ultimi posti di questa scomoda classifica dove ora troviamo i Nashville Predators sul fondo con -4.35 unità bruciate, ma ne hanno perse anche -4.29 i Buffalo Sabres e stanno deludendo pure NY Islanders (-4.21) e Colorado Avalanche (-4.17) che hanno iniziato molto male la stagione e che arrivano da 3 sconfitte consecutive, guarda caso tutte col risultato finale di 2-5 per una squadra che ha un grande potenziale offensivocon MacKinnon, Makar e tanti altri, ma la difesa al momento è la peggiore in assoluto della NHL con 4.2 gol concessi di media.

Vediamo anche i primi aggiornamenti sulle statistiche individuali di giocatori e portieri. Tra i migliori marcatori Cole Caufield (giocatore di Montreal che in questa stagione abbiamo spesso citato nelle nostre scommesse prop bet) raggiunge Nico Hischier con 10 gol, e troviamo anche Sam Reinhart e Nikita Kucherov come migliori marcatori. Colorado molto male, ma Cale Makar si conferma miglior assist-man (16) mentre nel totale punti comanda sempre la stella dei Wild, Kirrill Kaprizov.

Tra i portieri nessuno ha portato a casa più vittorie personali di Connor Hellebuyck con 8 successi con i Jets, mentre il portiere meno battuto è Frederick Andersen con 1.49 gol concessi di media per il portiere di Carolina.

Big match settimanali NHL (4-10 novembre)

Vediamo le sfide più interessanti di NHL che ci attendono nella 5° settimana di regular season, da lunedì 4 a domenica 10 novembre 2024.

NHL LUNEDI 4 NOVEMBRE

La nuova settimana di NHL inizia con 2 sole partite in programma, anche se interessanti, In Nashville Predators-LA Kings vedremo se i Kings continueranno il loro periodo favorevole contro i Predators che come abbiamo visto sono i peggiori nelle scommesse. Interessante anche Edmonton Oilers-New Jersey Devils, big match tra top-team che hanno un pò deluso in questo avvio.

NHL MARTEDI 5 NOVEMBRE

Al martedì si sale a 11 match al via con una grande classica tra due franchigie che cercano il cambio passo nella parte alta di Atlantic: Toronto Maple Leafs-Boston Bruins che si sono già affrontati il 26 ottobre a Boston, con 4-3 OT per i Bruins. 3 degli ultimi 4 precedenti tra Boston e Toronto si sono chiuse oltre i tempi regolamentari.

Degna di nota anche Winnipeg Jets-Utah Hockey Team, col nuovo team di Utah che cercherà ulteriori conferme, ma i Jets sembrano infermatili in questo momento. Da non perdere anche Minnesota Wild-LA Kings, due squadre entrambe al 2° posto nelle rispettive division a Ovest.

NHL MERCOLEDI 6 NOVEMBRE

3 partite al mercoledì con Washington Capitals-Nashville Predators al via. La squadra della capitale ha l’occasione di fare altri punti contro i Predators in difficoltà. In Chicago Blackhawks-Detroit Red Wings entrano sul ghiaccio due delle peggiori franchigie NHL. A chiudere c’è la sfida più interessante: Edmonton Oilers-Vegas Golden Knights, scontro importante di Pacific.

NHL GIOVEDI 7 NOVEMBRE

Al giovedì il palinsesto torna a riempirsi con ben 12 match. In apertura Carolina Hurricanes-Pittsburgh Penguins. Gli Hurricanes sono tra le squadre più in forma dell’ultima settimana, i Penguins stanno deludendo in questo avvio stagionale anche se nel momento in cui scriviamo Crosby e compagni hanno interrotto una striscia di 6 sconfitte, con una doppia vittoria e 2 soli gol incassati dalla difesa, che rimane il punto debole di Pittsburgh.

Florida Panthers-Nashville Predators, altra partita difficile in una settimana impegnativa per i Predators già in difficoltà. Da vedere anche Boston Bruins-Calgary Flames, con gli ospiti che cercano di riprendersi dopo una settimana di calo.

Winnipeg Jets-Colorado Avalanche è certamente la sfida più interessante. Le squadre sembrano essersi scambiate le posizioni, e abbiamo detto dei problemi difensivi di Colorado, che non sarà contenta di affrontare Winnipeg che ha il miglior attacco della NHL. In chiusura LA Kings-Vancouver Canucks è un altra sfida ai piani alti di Pacific da non perdere. LAK ha vinto 5 delle ultime 6 sfide contro i canadesi.

NHL VENERDI 8 NOVEMBRE

4 partite in programma, si inizia con due classiche: Toronto Maple Leafs-Detroit Redwings e Washington Capitals-Pittsburgh Penguins, il grande scontro tra Ovechkin e Crosby. A Ovest abbiamo invece le sfide di Anaheim Ducks-Minnesota Wild e Seattle Kraken-Vegas Golden Knights.

NHL SABATO 9 NOVEMBRE

Ricco sabato da 12 match, si inizia col matinee Buffalo Sabres-Calgary Flames e a seguire un interessantissimo Winnipeg Jets-Dallas Stars, uno dei big match di tutta la settimana tra 1° e 3° di Central, che potremo seguire anche ad un orario più comodo in Italia.

NY Islanders-New Jersey Devils mette di fronte due squadre a Est che cercano riscatto e che si sono già affrontati in NJ il 25 ottobre scorso, con 4-3 OT per gli Islanders. In chiusura Vancouver Canucks-Edmonton Oilers, e soprattutto Colorado Avalanche-Carolina Hurricanes, un altro dei big match più attesi tra due contender da Ovest e da Est per la Stanley Cup.

NHL DOMENICA 10 NOVEMBRE

La settimana si chiude con 3 partite e si parte con New Jersey Devils-San Jose Sharks. A seguire Chicago Blackhawks-Minnesota Wild, avversarie di Central, con i Wild che hanno sempre battuto i Blackhawks negli ultimi 10 precedenti.

A chiudere abbiamo Anaheim Ducks-Columbus Blue Jackets, certamente non due delle migliori squadre della NHL, anche se i Blue Jackets continuano ad essere un filo sottovalutati da analisti e anche dai bookmakers nelle quote.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne per le quote antepost della vittoria finale della Stanley Cup dove gli Edmonton Oilers sono comunque al comando, nonostante un avvio sotto le attese. Si continuano invece ad allontanare i Colorado Avalanche ora @17 volte la posta.

