Come ogni lunedì ecco il nostro report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con aggiornamenti, classifiche, betting trend, gli aggiornamenti delle quote antepost e il calendario con i big match settimanali del 11-17 novembre e consigli per le scommesse sulle sfide più interessanti. Pronostici NHL week 6.

Pronostici NHL week 6: la situazione nelle division

Apriamo come sempre il nostro report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL dalla situazione e dalle classifiche nelle varie division. Quali squadre stanno andando bene, chi sta sorprendendo e chi invece sta faticando. I Jets continuano ad impressionare e vincere.

Atlantic Division: sempre Florida al comando

I Florida Panthers arrivano da 7 vittorie consecutive e mantengono il comando della Atlantic Division con 23 punti, rispetto ai 20 punti (con una partita in più) dei Toronto Maple Leafs, che però a loro volta sono in un buon momento con 3 vittorie di fila in cui hanno confermato un ottima difesa che ha concesso in tutto 2 gol in questo tris di successi. Arrancano invece i Boston Bruins che scendono al 3° posto con 2 sconfitte nelle ultime 3. Momento di crisi anche per i Tampa Bay Lightning reduci da 4 sconfitte consecutive.

Metropolitan Division: Carolina si ferma dopo 8 vittorie

I New Jersey Devils sono sempre primi in Metropolitan Division con 22 punti, ma NJ ha giocato molto di più rispetto agli avversari, con 18 partite, rispetto alle 13 dei Carolina Hurricanes che gli sono comunque bastate per fare 20 punti, gli stessi che hanno raccolto i Washington Capitals in 14 match finora giocati.

In realtà io Devils dopo 3 vittorie si sono fermati a sorpresa domenica in casa contro gli Sharks, così come Carolina sabato ha interrotto una striscia di 8 vittorie nel 4-6 in Colorado; i Capitals invece sabato hanno rifilato un 8-1 a St.Louis, confermandosi come una delle sorprese di questo avvio stagionale. Calano un pò i NY Rangers che nel weekend hanno vinto 4-0 a Detroit, ma prima avevano perso 1-6 contro i Sabres.

Central Division: i Jets fanno un altro sport

Già 28 punti in 15 partite per i Winnipeg Jets, la miglior squadra di questo avvio stagionale con un record di 14-1-0, ancora imbattuta in trasferta(6-0-0), e reduce dal 4-1 rifilato anche agli Stars sabato. I Jets sono al comando di Central Division e hanno il miglior attacco con 4.5 gol segnati di media e il 41.9% di conversioni in power play, ma anche 2° miglior difesa con 2.1 gol incassati, e con un superlativo Connor Hellebuyck nonostante i Jets concedano 29.0 tiri a partita (18°).

Dietro i Minnesota Wild stanno andando bene a loro volta con un record di 10-2-2, ma sono 5 punti dietro a Winnipeg che sta dettando passo impressionante. Al 3° posto i Dallas Stars che sono in calo con 3 sconfitte nelle ultime 4, e pagano un attacco 18° (2.9), rispetto ad una difesa che rimane solida (5°) e un rendimento negativo in trasferta (2-4-0) rispetto al 6-1-0 in casa.

Pacific Division: Vegas perfetta in casa, ma con problemi in trasferta

Una delle division più combattute sembra la Pacific Division dove al momento gli LA Kings si prendono il comando con 21 punti, 1 in più (ma anche 2 partite giocate in più) rispetto ai Vegas Golden Knights che arrivano dal 3-4 OT a Seattle, confermando i problemi in trasferta (1-2-3) rispetto al perfetto 8-0-0 interno.

Problema inverso per i Vancouver Canucks che sul proprio ghiaccio non riescono a fare bene (1-2-3) mentre sono 6-1-0 in trasferta, e proprio sabato è arrivata un altra brutta prova da 3-7 in casa contro gli Edmonton Oilers, un altra squadra che tutti si aspettano riuscirà a rientrare nella sfida per la vittoria. Al momento McDavid e compagni continuano ad andare a corrente alternata, e sono dietro anche ai Calgary Flames che però hanno rallentato con un 2-7 nelle ultime 9 partite.

Betting Trends: Predators da evitare in questo momento

Nell’ultima settimana di NHL forte prevalenza di partite da Under vicine al 60% (per la previsione 59.5%). Nel complessivo stagionale però le cose si ristabilizzano, anche se i match da Under rimangono in leggera prevalenza (52.3%).

Chiaramente i Winnipeg Jets che continuano a vincere si confermano anche come miglior squadra nei rendimenti delle scommesse con +9.18 unità, quasi il doppio rispetto alla 2° in questa statistica, Washington (+5.78) e poi abbiamo Florida a completare il podio con un rendimento di +4.8 unità.

Confermati anche i peggiori nelle scommesse, i Nashville Predators che peggiorano ulteriormente la loro situazione, perdendo un altro paio di unità nell’ultima settimana, e arrivando a -6.70 unità. Male anche i Montreal Canadiens (-5.21) e i Pittsburgh Penguins (-4.39). Sempre deludenti due top-team che sono partiti malino: Boston Bruins (-.3.58) e Colorado Avalanche (-3.51).

Vediamo anche i primi aggiornamenti sulle statistiche individuali di giocatori e portieri. Tra i migliori marcatori Nikita Kucherov, William Nylander e Sam Reinhart staccano tutti con 11 gol a testa mentre il re degli assist rimane Nathan MacKinnon con 22 (al 2° posto Kirrill Kaprizov con 19), un MacKinnon che è primo con 29 punti totali, sempre davanti a Kaprizov che è anche il miglior giocatore come plus/minus (+14), assieme a Dmitry Orlov.

Due portieri su tutti si stanno mettendo in mostra: Connor Hellebuyck come vittorie personali (11), ma 4° anche nei gol concessi di media (1.83 GAA), 3° nelle percentuali di salvataggio (.935%) e unico capace di mettere a referto 3 partite senza concedere nemmeno una rete. L’altro nome forte è quello di Jonathan Quick dei Rangers, il migliore come SV% (.964%) e il migliore in assoluto anche come gol concessi (1.17 GAA).

Big match settimanali (11-17 novembre)

Vediamo cosa ci attende in questa settimana di regular season NHL, la 6°. In arrivo tante sfide da non perdere già da lunedì, anche se la giornata più interessante sarà sabato 16 novembre con 12 partite, e tanti big match.

NHL LUNEDI 11 NOVEMBRE

La settimana inizia con 6 match con Pittsburgh Penguins-Dallas Stars e Calgary Flames-LA Kings che hanno il loro perchè, ma il match più interessante è senza dubbio Vegas Golden Knight-Carolina Hurricanes, due pretendenti alla Stanley Cup. Abbiamo detto di Vegas perfetta in casa, ma oggi i book danno i Golden Knights underdog @2.20, valutate la vittoria di Vegas per valore con Carolina che rimane sempre senza il portiere titolare, Frederick Andersen.

NHL MARTEDI 12 NOVEMBRE

Altre 7 partite al martedì, al via subito col big match NY Rangers-Winnipeg Jets. Attenzione massima anche allo scontro tra le leader a Est di Atlantic e Metropolitan, Florida Panthers-New Jersey Devils, A chiudere c’è lo scontro di Pacific tra Vancouver Canucks-Calgary Flames alla Rogers Arena dove, come abbiamo visto, i Canucks non riescono proprio a sbloccarsi. Le due squadre si sono già affrontate in stagione, il 9 ottobre sempre qui a Vancouver, e guarda un pò, i Flames vinsero in uno spettacolare 6-5 OT.

NHL MERCOLEDI 13 NOVEMBRE

Un mercoledì da 5 partite. Washington Capitals-Toronto Maple Leafs è una sfida molto interessante, con Washington che cercherà di continuare nell’avvio stagionale positivo, anche grazie al record di 7-2-0 alla Capital One Arena, anche se Toronto domina 8-1 negli ultimi 9 precedenti contro i capitolini. Da non perdere anche Colorado Avalanche-LA Kings in tarda notte da Ovest.

NHL GIOVEDI 14 NOVEMBRE

Ricco giovedì da 10 partite e c’è subito il rematch Florida Panthers-New Jersey Devils a due giorni di distanza. Tra le sfide da non perdere c’è Tampa Bay Lightning-Winnipeg Jets, uno scontro andato già in scena il 3 novembre scorso, a Winnipeg, con un perentorio 7-4 dei Jets. Dallas Stars-Boston Bruins è uno scontro verità tra due top-team che stanno rendendo meno del previsto. Nel primo scontro stagionale del 24 ottobre a Boston gli Stars passarono 5-2, per questa sfida ci aspettiamo decisamente meno gol per Under.

NHL VENERDI 15 NOVEMBRE

Al venerdì si torna alle 5 partite in una giornata un pò scarica, non solo come numero di match, ma anche come qualità, e segnaliamo Colorado Avalanche-Washington Capitals come sfida più interessante. Questi attacchi nell’ultima partita che hanno giocato hanno messo insieme la bellezza di 14 gol. Potremmo vedere reti e spettacolo anche in questa sfida, occhio agli Over.

NHL SABATO 16 NOVEMBRE

Il weekend inizia con un sabato pieno di sfide, ben 12 partite al via col matinee Boston Bruins-St.Louis Blues e a seguire Seattle Kraken-NY Islanders. Ad aprire la notte una delle sfide più affascinanti: Florida Panthers-Winnipeg Jets (i Jets hanno sempre vinto negli ultimi 4 precedenti contro in Panthers). Da non perdere anche Toronto Maple Leafs-Edmonton Oilers, Tampa Bay Lightning-New Jersey Devils (Tampa è avanti 8-1 negli ultimi precedenti contro NJ e in stagione il mese scorso ha vinto 8-5 un match incredibile in trasferta, occhio ai gol anche questa volta), e Minnesota Wild-Dallas Stars (primo scontro dell’anno tra due pretendenti alla Central, gli Stars hanno sempre battuto i Wild nelle ultime 6 sfide dirette).

NHL DOMENICA 17 NOVEMBRE

Alla domenica si scende a 4 partite, al via con Carolina Hurricanes-St.Louis Blues. Molto interessante Vegas Golden Knights-Washington Capitals, con la squadra della capitale che come abbiamo visto avrà una settimana impegnativa e piena di test per vedere se riuscirà a confermarsi come sorpresa di questo avvio. A chiudere la settimana ci saranno poi Seattle Kraken-NY Rangers e Vancouver Canucks-Nashville Predators.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Ecco gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup di Hockey su Ghiaccio NHL. La pessima partenza stagionale non toglie gli Edmonton Oilers dal comando di questa lavagna, agganciati però dai Florida Panthers @9 volte la posta a loro volta, e ora molto vicini ci sono anche i sorprendenti Winnipeg Jets @9.50.

