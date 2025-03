Inizio di settimana col nostro articolo di aggiornamento sulla stagione di Hockey su Ghiaccio NHL. Vediamo le classifiche delle varie division, le quote antepost aggiornate, i betting trends più interessanti per le scommesse e anche il programma completo con le analisi dei big match dal 31 marzo al 6 aprile 2025. Pronostici Hockey NHL Week 25.

Pronostici Hockey NHL Week 25: gli aggiornamenti dalle division

In Atlantic Division comandano i Toronto Maple Leafs che hanno vinto 6 delle ultime 8 partite e si tengono a +3 sui Tampa Bay Lightning che salgono al 2° posto dopo 3 vittorie di fila con ben 19 gol segnati dall’attacco dei Bolts, che approfittano del crollo dei campioni in carica, i Florida Panthers, che in una settimana passano dal 1° al 3° posto in division, e come vedremo scendono anche nelle quote antepost per il bis in Stanley Cup. Florida ha perso 5 delle ultime 9 partite.

In Metropolitan Division troviamo sempre i Washington Capitals a dominare con 103 punti, 9 in più dei Carolina Hurricanes. La squadra della capitale però è in calo dopo 3 sconfitte inattese, in particolare quella di domenica in casa per 5-8 contro i Sabres. Ne approfittano gli Hurricanes che hanno vinto 11 delle ultime 13 partite e si lasciano nettamente alle spalle anche i New Jersey Devils che dopo un periodo da 1-5 in 6 partite, sabato sono tornati alla vittoria, un importante 5-2 nella difficile trasferta a Ovest in Minnesota.

Passiamo proprio in Western Conference con la Central Division dove comandano i Winnipeg Jets che con 106 punti sono anche i migliori in assoluto. I Jets hanno messo in fila altre 3 vittorie di recente, con solo 3 reti concesse dalla difesa e dall’ottimo Hellebuyck tra i pali. I Dallas Stars però tengono il passo rispondendo con 5 vittorie di fila. Sabato i Colorado Avalanche hanno perso a sorpresa 1-2 in casa contro i Blues, anche se gli Avs sono 12-3 nelle ultime 15 partite. Non reggono il passo i Minnesota Wild con 3 sconfitte nelle ultime 4.

Chiudiamo in Pacific Division con i Vegas Golden Knights al vertice con 98 punti e iniziando la settimana con una striscia positiva di 6 vittorie consecutive, e ancora aperta dopo il 3-1 di sabato a Nashville ad interrompere un ottimo road-trip, e ora i Knights rientrano alla T-Mobile Arena dove Vegas ha un grande rendimento interno (27-7-3) così come al 2° posto anche gli LA Kings fanno la differenza in casa (27-4-4) dove domenica hanno annientato 8-1 i pessimi San Jose Sharks che chiudono proprio la division e con 49 punti sono ancora i peggiori di tutta la NHL. Tornano a calare gli Edmonton Oilers che sabato hanno superato gli avversari divisionali dei Calgary Flames, ma prima erano arrivate 3 sconfitte in 4 partite, con 18 gol incassati da Edmonton in questo arco di tempo.

NHL Betting Trends: dominano ancora gli Over. Ascesa dei Blues

Momento da Over per le scommesse sull’Hockey NHL visto che per la seconda settimana di fila segnaliamo un forte trend da partite con molte reti. Dopo il 58% della settimana scorsa, nella settimana appena conclusa si sale ulteriormente ad un 61.5% di partite da Over contro un misero 38.5% da Under.

Tra le singole squadre il recente calo dei Washington Capitals non cambia la classifica delle migliori formazioni come rendimento nelle scommesse, con Ovechkin e compagni che sono valsi +15.36 unità di profitto finora, ma dietro si avvicinano i Winnipeg Jets (+13.15) e al 3° posto ci sono i sorprendenti Anaheim Ducks (+12.04), almeno a livello betting, come lo sono Montreal e St.Louis che completano la top-5. In particolare i Blues sono in ascesa con 9 vittorie consecutive.

Tutto come al solito invece per le peggiori squadre su cui puntare, dove i Nashville Predators sono al comando, loro malgrado, con -21.87 unità bruciate. In 2° posizione rimangono staccati i Chicago Blackhawks, ma comunque con un pesante passivo di -16.40U, e vanno male anche Boston, San Jose e NY Rangers che completano la flop-5. NYR continua a deludere in questa stagione molto sotto le attese, con 5 sconfitte nelle ultime 7.

I big match della settimana NHL (31 marzo-6 aprile 2025)

Vediamo cosa ci attende in questa 25esima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Ecco le sfide da non perdere dal 31 marzo al 6 aprile 2025.

NHL LUNEDI 31 MARZO

New Jersey-Minnesota

Philadelphia-Nashville

Colorado-Calgary

Seattle-Dallas

BIG MATCH: Colorado Avalanche-Calgary Flames

Dopo 4 vittorie di fila gli Avalanche sabato si sono fermati in casa contro i caldissimi Blues, come abbiamo visto, mentre i Flames dopo 4 vittorie si sono fermati prima in casa contro gli Stars, poi nel weekend a Edmonton per 2-3 OT contro gli Oilers. Le squadre si sono sfidate già 2 volte in stagione, in entrambi i casi a Calgary, e in entrambi i casi ha vinto Colorado con un risultato di 4-2. Gli Avalanche sono 9-1 nelle ultime 10 sfide contro Calgary. I Flames in trasferta sono problematici, molto meglio quando giocano in casa, quindi pensiamo che Colorado vincerà, anche se la quota è molto bassa.

NHL MARTEDI 1 APRILE

Columbus-Nashville

Ottawa-Buffalo

Boston-Washington

Montreal-Florida

NY Islanders-Tampa Bay

St.Louis-Detroit

Utah-Calgary

Anaheim-San Jose

Vegas-Edmonton

LA Kings-Winnipeg

BIG MATCH: Vegas Golden Knights-Edmonton Oilers

Sfida ai piani alti di Pacific con i Golden Knights che come detto arrivano da 6 vittorie di fila, sono al comando della division, e in casa vanno fortissimo. Vegas aveva vinto le prime 2 sfide stagionali contro Edmonton: 4-2 in trasfera e 1-0 in casa, ma lo scontro diretto più recente è andato agli Oilers che sul proprio ghiaccio, il 14 dicembre scorso, battevano 6-3 i Golden Knights. Questa volta pensiamo che il fattore campo e il momento positivo faranno la differenza a favore di Vegas.

NHL MERCOLEDI 2 APRILE

NY Rangers-Minnesota

Carolina-Washington

Toronto-Florida

Chicago-Colorado

Vancouver-Seattle

BIG MATCH: Carolina Hurricanes-Washington Capitals

2° contro 1° di Metropolitan, partita da vincere con Carolina che gioca in casa dove ha un buon rendimento di 29-8-1, per una squadra che è in un buon momento (8-2 nelle ultime 10) e ospita i Capitals che al contrario hanno leggermente rallentato con 3 sconfitte di fila e tanti gol incassati. A novembre gli Hurricanes hanno vinto 4-2 in casa contro i Capitals che si vendicarono a dicembre, col 3-1 nella capitale. Anche questa volta il fattore campo potrà fare la differenza, vediamo meglio gli Hurricanes, ma vogliamo una quota buona per giocare contro questa Washington che ha bisogno di riprendersi subito, specialmente in un testa a testa diretto al vertice di Division.

NHL GIOVEDI 3 APRILE

Montreal-Boston

Ottawa-Tampa Bay

Columbus-Colorado

Dallas-Nashville

St.Louis-Pittsburgh

Utah-LA Kings

Calgary-Anaheim

Vegas-Winnipeg

San Jose-Edmonton

BIG MATCH: Vegas Golden Knights-Winnipeg Jets

Settimana spettacolare alla T-Mobile Arena, dopo gli Oilers arrivano i Jets, in uno scontro tra due big a Ovest che puntano alla Stanley Cup senza nascondersi. I Jets partiti alla grande in stagione, si stanno continuando a confermare e al momento sono la squadra che ha fatto più punti (106). I Golden Knigths hanno però già battuto 2 volte su 2 in stagione i Jets, con un 4-3 interno e un 3-2 OT a Winnipeg, 9° vittoria consecutiva di Vegas che è ormai un tabù e una bestia nera per i Jets che potrebbero perdere la 10° di fila contro questo avversario.

NHL VENERDI 4 APRILE

Detroit-Carolina

Washington-Chicago

NY Islanders-Minnesota

BIG MATCH: NY Islanders-Minnesota Wild

Gli Islanders sono tornati a crollare con 5 sconfitte di fila in cui hanno concesso la bellezza di 24 gol. A NYI arrivano i Wild che hanno bisogno di vittorie e continuità, dopo una settimana negativa nei big match giocati, e quasi tutti persi. L’8 febbraio scorso in Minnesota i Wild vinsero 6-3 contro gli Islanders, 7° vittoria di fila di Minnesota negli ultimi precedenti contro NYI. Anche qui la striscia potrebbe allungarsi con l’8° vittoria dei Wild, anche se si gioca alla UBS Arena.

NHL SABATO 5 APRILE

New Jersey-NY Rangers

Ottawa-Florida

Dallas-Pittsburgh

LA Kings-Edmonton

Vancouver-Anaheim

St.Louis-Colorado

Montreal-Philadelphia

Utah-Winnipeg

Toronto-Columbus

Buffalo-Tampa Bay

Boston-Carolina

San Jose-Seattle

Calgary-Vegas

BIG MATCH: New Jersey Devils-NY Rangers

Sabato pieno zeppo di partite e con anche diversi big match. Parliamo del primo in programma, il matinee dal Prudential Center, che potremmo seguire ad un comodo orario italiano. Abbiamo detto delle difficoltà dei Rangers che hanno però vinto 3-2 OT l’ultimo contro (in casa) contro NJ. I Devils avevano però vinto i primi 2 scontri stagionali di dicembre contro NYR: 5-1 al Madison Square Garden e 5-0 in casa, per un triplo Under. In 7 degli ultimi 10 precedenti abbiamo visto Under. Vero che siamo in un periodo da Over, come abbiamo visto negli NHL betting trends, ma qui occhio ad un altra partita da basso punteggio per Under.

NHL DOMENICA 6 APRILE

NY Islanders-Washington

Minnesota-Dallas

Ottawa-Columbus

Detroit-Florida

Buffalo-Boston

Chicago-Pittsburgh

Nashville-Montreal

Vancouver-Vegas

BIG MATCH: Detroit Redwings-Florida Panthers

Scontro di Atlantic dove i Panthers (3°) sono messi meglio rispetto ai Red Wings (6°) anche se i campioni in carica della Florida sono 3-3 nelle ultime 6 partite, e le 3 vittorie sono arrivate tutte in overtime o ai rigori, e contro avversari molto modesti (tolta Washington nessun big match in queste 6 partite). Sabato Detroit ha vinto 2-1 contro i Bruins ma prima 5 sconfitte in 6 partite. I Red Wings si sono tolti la soddisfazione di vincere bene (5-2) a gennaio in Florida, e occhio alla replica anche alla Little Caesars Arena in questa sfida domenicale.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL. C’è una novità anche qui, visto che il calo dei Florida Panthers si concretizza anche sulle quote antepost dove ora sono i Dallas Stars i favoriti.

