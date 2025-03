Apriamo come sempre la settimana col nostro articolo di aggiornamento sulla stagione di Hockey su Ghiaccio NHL. Vediamo le classifiche delle varie division, le quote antepost aggiornate, i betting trends più interessanti per le scommesse e anche il programma completo della settimana con le analisi dei big match dal 24 al 30 marzo 2025. Pronostici Hockey NHL Week 24.

Pronostici Hockey NHL Week 24: aggiornamento division

In Atlantic Division troviamo sempre i Florida Panthers al comando anche se hanno un pò faticato con 4 vittorie nelle ultime 7, e il successo più recente di domenica notte è arrivato in casa, ma solo 4-3 SO contro i modesti Penguins. Ne approfittano in parte i Toronto Maple Leafs che dopo 3 vittorie si sono fermati 2-5 a Nashville nel weekend. I Tampa Bay Lightning rimangono in corsa come terza opzione anche se i Bolts hanno perso in back to back nel weekend a Ovest, nello Utah e a Vegas, incassando di colpo 10 gol.

Rimaniamo a Est con la Metropolitan Division dove le forze sono ben chiare da inizio stagione, con i Washington Capitals che non hanno mai abbandonato il primo posto qui, e con 102 punti la squadra della capitale è anche la migliore di tutta la NHL. In division Ovechkin e compagni hanno ben 12 punti in più della prima inseguitrice, i Carolina Hurricanes nonostante il 9-1 nelle ultime 10 partite, ma anche Washington è 9-1 nelle ultime 10 e sabato ha schiantato 6-3 anche i campioni in carica della Florida. Sono ben 22 i punti di vantaggio sui New Jersey Devils che hanno perso 3 delle ultime 4, e ora devono guardarsi alle spalle dai tentativi di rimonta delle squadre di NY, i Rangers (nonostante un 3-7 nelle ultime 10) ma anche gli Islanders che con 3 vittorie nelle ultime 4 hanno scavalcato anche i Columbus Blue Jackets tornati a crollare con 6 sconfitte di fila e 1 sola vittoria nelle ultime 10.

Passiamo a Ovest con la Central Division dove i Winnipeg Jets sono al comando, anche se domenica hanno perso in casa 3-5 contro i Sabres ma dietro i Dallas Stars non ne stanno approfittando per via di un rendimento troppo altalenante (3-4 nelle ultime 7). Settimana positiva invece per i Colorado Avalanche che hanno vinto le ultime trasferte ad Ottawa e Montreal segnando 10 gol totali (4-1 nelle ultime 5 per gli Avs). Provano a rimettersi in corsa anche i Minnesota Wild reduci da 3 vittorie interne con un punteggio aggregato dio 11-2.

Chiudiamo in Pacific Division dove ci sono i Vegas Golden Knights dopo le ultime 3 vittorie interne con 15 gol segnati, confermando il grande rendimento interno alla T-Mobile Arena per la squadra di Vegas che ora ha gli LA Kings come principali inseguitori. LAK è 8-1 nelle ultime 9 partite e arriva da un doppio 7-2 su Carolina e Boston, in casa e anche i Kings hanno nel fattore campo un punto di forza che gli ha permesso di scavalcare anche gli Edmonton Oilers che sono comunque 4-1 nelle ultime 5 partite. Qui ci sono sempre i San Jose Sharks che con soli 47 punti sono la peggior squadra NHL al momento, peggio anche di Chicago (51 punti) mentre a Est la peggiore è Buffalo (62).

NHL Betting Trends: settimana di Over

Nell’ultima settimana di match NHL vi segnaliamo un trend importante di prevalenza si partite da alti punteggi, con il 58% delle partite che si sono chiuse con Over sulla linea gol totali, rispetto agli Under fermi al 42%.

Andiamo ora a vedere la miglior squadra nelle scommesse, che rimane ovviamente quella dei Washington Capitals con +18.36 unità di profitto, staccando Winnipeg (+11.62) e anche le sorprendenti Montreal (+11.44) ed Anaheim (+10.88), poi c’è uno stacco con Minnesota che completa la top-5, ma con +7.94 unità. La carenza di risultati fa precipitare anche qui Columbus (+6.83).

Al contrario i Nashville Predators rimangono i peggiori nelle scommesse, e nell’ultima settimana hanno bruciato quasi un altro paio di unità, arrivando a -22.22U, staccando anche San Jose, la squadra che ha vinto meno partite, e che è costata -15.95U agli scommettitori al momento. Completa questo scomodo podio Boston (-13.97) che fa peggio anche di Chicago (-13.40) e Philadelphia (-12.68).

I Big match NHL della settimana (24-30 marzo 2025)

Vediamo cosa ci attende in questa 24esima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Ecco le sfide da non perdere dal 24 al 30 marzo 2025.

NHL LUNEDI 24 MARZO

NY Islanders-Columbus

New Jersey-Vancouver

Dallas-Minnesota

Utah-Detroit

BIG MATCH: Dallas Stars-Minnesota Wild

La settimana inizia con un interessante scontro ai piani alti di Central tra due squadre che si sono affrontate già 2 volte in stagione. A novembre gli Stars passarono 2-1 in Minnesota, ma il mese successivo i Wild si presero la rivincita passando 3-2 OT a Dallas, e interrompendo una striscia di 7 sconfitte consecutive contro gli Stars. Solo 1 Over negli ultimi 8 scontri diretti tra Dallas e Minnesota, e anche oggi potremmo vedere un match da Under. Tra l’altro i Wild il giorno dopo saranno chiamati ad un impegnativo back to back con un altro big match contro Vegas.

NHL MARTEDI 25 MARZO

Carolina-Nashville

Buffalo-Ottawa

Toronto-Philadelphia

Tampa Bay-Pittsburgh

St.Louis-Montreal

Minnesota-Vegas

Winnipeg-Washington

Colorado-Detroit

Calgary-Seattle

LA Kings-NY Rangers

BIG MATCH: Winnipeg Jets-Washington Capitals

Riflettori puntati sul Canada Life Centre ovviamente visto che si sfidano le due squadre più forti della lega al momento, punti alla mano, e due formazioni che potrebbero anche ritrovarsi in finale di Stanley Cup. Revenge game per i Capitals che il mese scorso persero una delle rare sfide in casa, per 4-5 OT contro i Jets che in stagione hanno il 3° miglior attacco, ma anche la 2° miglior difesa mentre nessuno segna tanto quanto l’attacco dei Capitals che però a loro volta hanno una solida difesa (4°) e anche qui consigliamo Under, a differenza del primo match dell’anno in cui vedemmo 9 gol. Questa volta ce ne attendiamo meno di 7 totali. I Capitals iniziano un duro road-trip a Ovest che giovedì li porterà anche in Minnesota, in una settimana davvero piena di impegni importanti per i Wild.

NHL MERCOLEDI 26 MARZO

NY Islanders-Vancouver

Chicago-New Jersey

Edmonton-Dallas

Anaheim-Boston

BIG MATCH: Edmonton Oilers-Dallas Stars

Stars ancora protagonisti del big match di giornata, questa volta in trasferta a Edmonton contro gli Oilers che hanno vinto 5-4 lo scontro più recente del 8 marzo scorso, sempre sul ghiaccio del Rogers Place ma ad inizio stagione erano stati gli Stars a passare 4-1 in casa contro Edmonton. Il fattore campo potrebbe fare la differenza anche questa volta e preferiamo la vittoria degli Oilers che poi il giorno dopo giocheranno ancora in back to back, in trasferta, ma contro un avversario molto più alla portata (i Kraken a Seattle).

GIOVEDI 27 MARZO

Buffalo-Pittsburgh

Philadelphia-Montreal

Tampa Bay-Utah

Detroit-Ottawa

Minnesota-Washington

Nashville-St.Louis

Calgary-Dallas

Colorado-LA Kings

Seattle-Edmonton

San Jose-Toronto

BIG MATCH: Colorado Avalanche-LA Kings

Alla Ball Arena di Denver arrivano i Kings, saliti al 2° posto in Pacific, mentre i padroni di casa del Colorado sono 3° in Central. Queste due big di Western Conference si sono affrontate il 13 novembre, sempre in Colorado, col 4-2 degli Avalanche sui Kings che come abbiamo detto fanno la differenza in casa, mentre in trasferta sono più modesti, per questo gli Avs potrebbero approfittarne per vincere questo big match.

NHL VENERDI 28 MARZO

Florida-Utah

Columbus-Vancouver

Carolina-Montreal

Winnipeg-New Jersey

Chicago-Vegas

Anaheim-NY Rangers

BIG MATCH: Winnipeg Jets-New Jersey Devils

Ancora un big match a Winnipeg con i Jets che ospitano i Devils un pò in affanno in questi ultimi giorni ed è ancora fresca la ferita del 7 marzo scorso, quando in New Jersey vennero spazzati via dalla corazzata dei Jets che dominarono 6-1. Difficile fare una previsione per questo match, ma in questo momento e in casa i Jets sono favoriti; bisognerà però considerare il valore della quota per la vittoria dei padroni di casa.

NHL SABATO 29 MARZO

Philadelphia-Buffalo

Tampa Bay-NY Islanders

Colorado-St.Louis

Minnesota-New Jersey

Nashville-Vegas

Ottawa-Columbus

LA Kings-Toronto

Detroit-Boston

Edmonton-Calgary

San Jose-NY Rangers

BIG MATCH: Tampa Bay Lightning-NY Islanders

Tra i matinee ad un comodo orario italiano mettiamo in evidenza quello della Amalie Arena con i Ligthning che ospitano gli Islanders, già affrontati il primo febbraio scorso, sempre qui a Tampa, ma in quell’occasione i Bolts persero 2-3 OT. Questa volta pensiamo che Tampa potrà prendersi la rivincita, anche se NYI è in un buon momento, ma il giorno dopo rientrerà a Est per la sfida in Carolina che gli interesserà maggiormente cercare di vincere in uno scontro diretto di Metropolitan.

NHL DOMENICA 30 MARZO

Florida-Montreal

Washington-Buffalo

Winnipeg-Vancouver

Chicago-Utah

Carolina-NY Islanders

BIG MATCH: Florida Panthers-Montreal Canadiens

Il matinee domenicale che apre la giornata e che potremo seguire ad un comodo orario in Italia, si gioca all’Amerant Bank Arena in Florida, con i campioni in carica, i Panthers, che ospitano i Canadiens che stanno concedendo molto nelle ultime uscite. Montreal è però una bestia nera di Florida quest’anno, con gli Habs che hanno vinto 4-0 la prima sfida nel periodo natalizio in Florida, e poi anno bissato col 3-1 interno di qualche giorno fa, il 15 marzo. 1 solo Over negli ultimi 7 precedenti tra queste due squadre, e in questa stagione hanno sommato solo 8 gol totali in 2 match; andiamo con un altro Under, anche se di recente la difesa dei Canadiens è preoccupante.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL.

