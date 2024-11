Come ogni lunedì apriamo la settimana facendo il punto della situazione sulla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL con i betting trends e le curiosità più interessanti per le scommesse, le quote antepost per la Stanley Cup aggiornate e tutti i big match e il programma che ci attende dal 18 al 24 novembre. Pronostici Hockey NHL week 7.

Pronostici Hockey NHL week 7: la situazione delle division

Apriamo come sempre il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL, alla week 7 di regular season, col punto della situazione sulle varie division: Atlantic e Metropolitan in Eastern Conference e Central con Pacific in Western Conference.

Atlantic Division: Florida e Toronto si sfidano agli opposti

I Florida Panthers rimangono al comando dell’Atlantic Division, grazie ad un attacco che rimane tra i migliori della lega (6°), ma ci sono più problemi in difesa (17°) e dietro incalzano i Toronto Maple Leafs con 5 vittorie nelle ultime 6, e qui a fare la differenza al momento è la difesa (7°) più che l’attacco (17°). Settimana scorsa dicevamo di non escludere mai i Tampa Bay Lightning che infatti sono li, al 3° posto, ma con sole 16 partite, con i Bolts che dopo 4 sconfitte si sono rimessi in moto con gli ultimi 2 successi, al contrario dei Boston Bruins reduci invece da 2 ko.

Le note dolenti arrivano dai Montreal Canadiens. Nessuno si aspettava una annata da Stanley Cup a Montreal, ma nemmeno l’ultimo posto divisionale che attualmente stanno occupando gli Habs che pagano la peggior difesa NHL (3.9 gol concessi di media), ma anche un attacco molto modesto (20° con 2.8 gol segnati di media e 32° in tiri effettuati, 24.5), oltre ad un 2-6-1 in trasferta.

Metropolitan Division: Washington continuerà a stupire?

I Carolina Hurricanes con 26 punti vengono agganciati in Metropolitan Division dai New Jersey Devils, ma NJ ha giocato 4 partite in più rispetto a Carolina che ha vinto 3 delle ultime 4 partite ed è tra le migliori su entrambi i lati del campo: 5° in difesa per gol concessi (2° in tiri subiti e 7° in penality kill); 4° anche in attacco per gol segnati (1° in tiri effettuati e 8° in power play). Hurricanes quasi perfetti in casa (7-1-0).

Qui al 3° posto reggono i sorprendenti Washington Capitals, reduci da 2 vittorie importanti, da sfavoriti in trasferta a Ovest, entrambe col risultato di 5-2 in Colorado e a Vegas per quello che al momento è il miglior attacco della NHL come gol segnati (4.2), nonostante sia solo 17° in tiri (29.4) e 28° in power play (13.7%). Continuerà questo rendimento o nella capitale ci sarà un calo nelle prossime settimane?

Provano a trovare costanza anche i NY Rangers con 5 vittorie nelle ultime 7 partite, anche questa è una squadra molto equilibrata tra attacco (6°) e difesa (4° per gol subiti a 2.4, nonostante sia 29° come tiri concessi, quindi ottimo lavoro dei portieri Shesterkin e Quick). Sul fondo i Columbus Blue Jackets con 1 sola vittoria nelle ultime 8 partite e il peggior rendimento esterno della lega (1-6-2).

Central Division: i Jets tornano sulla terra

Passiamo a Ovest con la Central Division dei Winnipeg Jets che rimangono la miglior squadra in questo avvio stagionale di NHL, ma hanno un po rallentato con le ultime 2 sconfitte in cui hanno segnato 1 solo gol, subendone 9. Continuare il rendimento di inizio stagione era insostenibile per Hellebuyck e compagni che mantengono però il 1° attacco della lega con 4.4 gol segnati (1° anche in power play col 38%) e la 2° difesa con 2.2 concessi (nonostante sia 20° con 29.4 tiri subiti e 16° in penality kill).

Dietro non ne approfittano a pieno i Minnesota Wild che hanno perso 2 delle ultime 3 partite, compreso lo scontro diretto di sabato in casa contro i Dallas Stars che hanno vinto 2-1 e si avvicinano al 2° posto occupato proprio da Minnesota. Il potenziale di Dallas lo conosciamo tutti e nelle ultime 3 partite gli Stars hanno segnato 16 gol concedendone solo 4 dalla 2° miglior difesa (2.2).

I Colorado Avalanche continuano a balbettare, e perdono terreno dalle prime della classe, anche se 3 vittorie di fila avevano riacceso l’entesiasmo per gli Avs che però nell’ultima uscita hanno perso 2-5 in casa contro i Capitals, 8° miglior attacco (3.5) ma 31° difesa (3.7), il problema di Colorado sta tutto qui, assieme ad un rendimento interno abbastanza modesto (6-6-0), rispetto per esempio al 8-1-0 di Winnipeg e al 7-1-0 di Dallas tra le mura amiche. Quello degli Avs comunque non un rendimento interno problematico come quello dei Chicago Blackhawks, i peggiori sul proprio ghiaccio (2-4-0) e ultimi anche in Central. La rinascita di Bedard e compagni, e la ricostruzione della franchigia, è ancora un cantiere aperto.

Pacific Division: Edmonton continua a perdere terreno

I Vegas Golden Knights la scorsa settimana hanno perso l’imbattibilità interna, con 2 sconfitte alla T-Mobile Arena, in mezzo però 3 vittorie su 3 in trasferta, e questo permette a Vegas di mantenere il primo posto in Pacific Division grazie ad un attacco che rimane 3° per gol segnati (4.0), 2° in power play (34%) e 7° anche in tiri (31.0). Dietro continuano ad inseguire gli LA Kings che dopo 2 sconfitte in trasferta a Calgary e Colorado, sono rientrati ad LA con un comodo 4-1 su Detroit. Nelle ultime 6 partite i Vancouver Canucks hanno alternato 1 vittoria ad 1 sconfitta, e arrivano dal 3-5 interno contro i Predators, per una squadra quasi perfetta in trasferta (6-1-0), ma con un rendimento negativo in casa (3-4-3) e una difesa solo 21° come gol concessi (3.2), nonostante sia 8° nei tiri subiti (27.4).

Come Colorado, qui sono gli Edmonton Oilers a deludere un pò in questo avvio per questa squadra che dopo 3 vittorie è tornata a perdere nel weekend a Toronto, 3-4 OT, terza partita di fila che Edmonton chiude in overtime. McDavid e compagni sono 2° nella NHL come tiri in porta (33.3), ma solo 21° come gol segnati (2.8) e 22° in power play (17.4%). Anche la difesa ha dati simili: 5° come tiri concessi agli avversari, ma 21° in gol subiti (3.2), e 32° in penality kill (66%). Sul fondo di questa classifica ci sono sempre i San Jose Sharks che sono reduci da 3 sconfitte consecutive: 26° in difesa, 30° in attacco.

Betting Trends: gli Under continuano ad essere la scelta migliore

Anche questa settimana col 56.5%, come la scorsa (59.5%), dominano le partite da Under, un trend che inizia a farsi interessante, anche se nel totale stagionale le cose si ristabilivano con un 51.5% di Under tra tutte le partite finora giocate, rispetto al 48.5% di Over.

I Winnipeg Jets come detto sono un pò in calo (fisiologico) ma rimangono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse con +8.23 unità di profitto, anche se dietro si avvicinano i Washington Capitals (+7.30) che continuano a sorprendere, dopo di che c’è un salto con Florida (+3.50) e Carolina (+3.46).

I Nashville Predators si confermano i peggiori nelle scommesse con -8.82 unità bruciate, e continuano a deludere i Pittsburgh Penguins che ora troviamo al 2° posto in questa scomoda classifica, con -6.82 unità perse. Male anche i Boston Bruins (-5.00) che si vedono superati anche dai San Jose Sharks (-3.82).

Vediamo anche i primi aggiornamenti sulle statistiche individuali di giocatori e portieri. Tra gli attaccanti ottima settimana per Leon Draisaitl che si prende il comando tra i migliori marcatori con 13 gol, assieme a Sam Reinhart ma anche ad un infinito Alex Ovechkin. Il miglior assist-man è sempre Nathan MacKinnon (26, altri 4 nell’ultima settimana) che stacca Jack Eichel (23) e Dylan Stone (21). Perde un pò di terreno qui Kirill Kaprizov. Come punti totali proprio Nathan MacKinnon è al comando con 33, due in più di Kirill Kaprizov, poi arriva Martin Necas (30) che sta guidando Carolina.

Tra i portieri è sempre Connor Hellebuyck quello con più vittorie personali (12), staccando Sergei Bobrovsky (9) tra i pali di Florida, e su Pyotor Kocjetkov (9) che ha preso il posto del titolare, Frederick Andersen, infortunato. A 9 vittorie c’è anche Jake Oettinger per Dallas.

Big match settimanali NHL (18-24 novembre)

Ecco le sfide più interessanti e il programma che ci attende per la 7° settimana di regular season per Hockey su Ghiaccio NHL.

NHL LUNEDI 18 NOVEMBRE

La settimana inizia con 6 partite NHL, e si parte subito con Philadelphia Flyers-Colorado Avalanche, una trasferta che gli Avs non devono sbagliare anche se in trasferta, e anche se i Flyers in ripresa con 6 vittorie nelle ultime 9 (comprese le 3 vittorie più recenti con 14 gol segnati). In Montreal Canadiens-Edmonton Oilers stessa situazione per gli Oilers chiamati a vincere a Montreal, con i Canadiens che a loro volta sono riusciti a vincere 2 delle ultime 3 partite, segnando 12 gol e sbagliando solo nello 0-3 in Minnesota.

In Utah Hockey Team-Washington Capitals gli ospiti hanno l’occasione di continuare il loro ottimo inizio di stagione, con Utah che è solo 3-7 nelle ultime 10 partite giocate. Secondo noi Ovechkin e compagni non falliranno questa opportunità, valutate la vittoria ospite.

NHL MARTEDI 19 NOVEMBRE

Un martedì da 7 partite NHL che iniziano con un grande classico: Pittsburgh Penguins-Tampa Bay Lightning. I Penguins sono molto deludenti in questa stagione mentre Tampa cerca la 3° vittoria consecutiva. Pittsburgh domina 6-1 negli ultimi precedenti contro Tampa, ma questa volta le cose potrebbero andare diversamente, con gli ospiti favoriti.

Winnipeg Jets-Florida Panthers è un big match da non perdere tra due dei migliori attacchi NHL e primi nelle rispettive division. Florida è la miglior squadra da Over (O/U 12-6), i Jets si sono un po fermati offensivamente, ma potremmo vedere un match da Over. Una delle 3 sconfitte stagionali di Winnipeg quest’anno è arrivata proprio in Florida il 16 novembre scorso, con un netto 5-0 per i Panthers. In chiusura Vancouver Canucks-NY Rangers, abbiamo detto del rendimento interno negativo dei Canucks, i Rangers ne potrebbero approfittare, valutate la vittoria ospite.

NHL MERCOLEDI 20 NOVEMBRE

Altre 5 partite NHL al mercoledì, con Philadelphia Flyers-Carolina Hurricanes in apertura. Un altra partita difficile per Philadelphia che ospita la leader di Metropolitan, Carolina, che il 5 novembre scorso ha vinto 6-4 il primo scontro dell’anno con i Flyers, in casa. Carolina potrà vincere anche questo match in trasferta, per una squadra che domina 9-1 negli ultimi precedenti contro i Flyers. Tra le sfide da non perdere cè anche Toronto Maple Leafs-Vegas Golden Knights, l’attacco di Vegas contro la difesa di Toronto, chi la spunterà? Vegas ha vinto 2 degli ultimi 3 scontri diretti con i canadesi, tutti da Over con 8.3 gol totali di media, potremmo vedere molte reti anche questa volta.

In Dallas Stars-San Jose Sharks i padroni di casa saranno nettamente favoriti contro i pessimi Sharks che hanno sempre perso negli ultimi 4 precedenti contro Dallas, compreso il 2-3 SO in trasferta il 15 ottobre scorso. Ben 3 di queste 4 vittorie di Dallas sono però arrivate faticando in overtime. Questa volta gli Stars non dovrebbero faticare così tanto, ma abbiamo visto qualche piccolo segnale di ripresa da SJ e la quota dei padroni di casa potrebbe non avere valore.

NHL GIOVEDI 21 NOVEMBRE

Giovedì 21 novembre con un calendario pieno di 10 match NHL. Si inizia subito col botto: Washington Capitals-Colorado Avalanche. I Capitals stanno andando meglio del previsto, gli Avalanche peggio, quindi le franchigie stanno vivendo due momenti all’opposto. Nel primo scontro del 15 novembre, giocato in Colorado, i Capitals passarono con un perentorio 5-2, interrompendo una striscia di 4 sconfitte precedenti contro gli Avs. Scontro al vertice di Metropolitan con New Jersey Devils-Carolina Hurricanes, prima contro seconda, due squadre che si sono già affrontate in stagione, il mese scorso, con 4-2 interno per gli Hurricanes, alla 4° vittoria consecutiva contro i Devils, e in questa trasferta potrebbe arrivare la cinquina. Valutare Carolina se la quota in trasferta ci darà valore.

La nottata continua con alcune partite minori, prima della conclusione col botto, ad iniziare da Edmonton Oilers-Minnesota Wild, due squadre che hanno bisogno di punti, in particolare Edmonton. I Wild sono stati però una bestia nera per gli Oilers negli ultimi anni, con 8 vittorie di Minnesota negli ultimi 10 precedenti contro Edmonton. In chiusura altra bella sfida con Calgary Flames-NY Rangers. Calgary squadra da Under (4 Under di fila e O/U 1-9 nelle ultime 10) e dall’alltra parte NYR ha una delle migliori coppie di portieri, potremmo vedere pochi gol come del resto è stato in ognuno degli ultimi 3 precedenti.

NHL VENERDI 22 NOVEMBRE

Solo 2 partite NHL al venerdì. Si parte con Pittsburgh Penguins-Winnipeg Jets, due squadre che sono agli opposti in questa prima parte di stagione, e in questa stagione le due franchigie si sono già affrontate in Canada, col 6-3 in favore dei Jets, alla 3° vittoria negli ultimi 4 precedenti contro Pittsburgh.

L’altra sfida non è di certo un big match con Anaheim Ducks-Buffalo Sabres. I Ducks hanno vinto 2 delle ultime 3 partite, ad interrompere una striscia di 4 ko consecutivi mentre i Sabres hanno perso l’ultima a Philadelphia, ma avevano dato segnali di ripresa con 4 vittorie nelle precedenti 5 sfide. Primo scontro stagionale tra queste due franchigie, con Anaheim che ha vinto i due scontri diretti più recenti.

NHL SABATO 23 NOVEMBRE

Il weekend inizia con un sabato da 15 match NHL. Ad un comodo orario italiano ci potremo “gustare” Philadelphia Flyers-Chicago Blackhawks, non il massimo dello spettacolo, ma poco dopo toccherà a Calgary Flames-Minnesota Wild che è un bello scontro a Ovest. Abbiamo già detto degli Under di Calgary, ma occhio che anche Minnesota è reduce da 3 Under e potremmo vedere pochi gol in questo scontro. 6 degli ultimi 8 precedenti tra Flames e Wild si sono chiusi con Under.

Nella notte si apre con Florida Panthers-Colorado Avalanche, due formazioni che puntano alla vittoria finale della Stanley Cup. Florida, campione in carica, ha vinto 6 degli ultimi 9 precedenti contro Colorado, con O/U 7-3 negli ultimi 10. Visti i potenziali offensivi, ma i problemi della difesa di Colorado, consigliamo Over per questo big match del sabato notte. Sul ghiaccio anche Washington Capitals-New Jersey Devils, scontro ai piani alti di Metropolitan per due squadre che si sono affrontate già due volte il mese scorso, con un successo per parte, sempre per la squadra in trasferta, e sempre da Over (5-3 e 6-5 OT).

Anche Tampa Bay Lightning-Dallas Stars è un big match da seguire con attenzione, con i Bolts avanti 6-3 negli ultimi precedenti contro gli Stars. In chiusura Edmonton Oilers-NY Rangers, altro scontro tra pretendenti alla Stanley Cup. Edmonton domina 7-3 negli ultimi precedenti con NYR.

NHL DOMENICA 24 NOVEMBRE

Una domenica con 1 sola partita in programma: Toronto Maple Leafs-Utah Hockey Team. E’ la prima volta che la nuova franchigia dello Utah sfida invece una franchigia storica come quella di Toronto. Nessun Over nelle ultime 4 partite di Utah mentre Toronto arriva da 2 Over, ma prima aveva segnato 7 Under di fila e in questo scontro ci aspettiamo nuovamente un match con poche reti.

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli ultimi i aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della stagione 2024-25 di Hockey su Ghiaccio NHL. Chi vincerà la Stanley Cup? Nonostante tutti i problemi ci sono sempre gli Edmonton Oilers in testa, ma Carolina, assieme a Toronto, Dallas e ai campioni in carica della Florida, sono sempre più vicini, ed incalzano anche Winnipeg e New Jersey che si mettono alle spalle NY Rangers, Colorado e Vegas.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.