In arrivo la settimana del giorno del ringraziamento per l’Hockey su Ghiaccio NHL che non giocherà giovedì, ma prima e dopo ha in programma tante partite, e moltissimi big match. Vediamo betting trend, quote antepost, gli ultimi aggiornamenti, i consigli per le scommesse e quello che ci attende nella settimana del 25 novembre-1 dicembre 2024. Pronostici Hockey NHL week 8.

Pronostici Hockey NHL week 8: la situazione delle division

Apriamo come sempre andando a vedere la situazione nelle quattro division tra Eastern e Western Conference di Hockey NHL, le squadre al comando, chi sta andando bene, chi sta faticando, e chi sta proprio deludente alla grande.

Atlantic Division: Toronto supera Florida. Sabres on fire

I Toronto Maple Leafs mettono la freccia sui Florida Panthers al comando della Atlantic Division, con 3 punti di vantaggio dopo le ultime 4 vittorie (7-1 nelle ultime 8) e un ottimo lavoro difensivo, oltre al rendimento interno da 10-3-0. I Panthers al contrario sono in crisi con 3 sconfitte di fila in cui hanno concesso 16 gol (!!!) e sono 1-5 nelle ultime 6.

Salgono i Buffalo Sabres, la squadra del momento dopo le ultime 4 vittorie (tutte in trasferta ad Ovest) con appena 4 gol totali concessi (8-2 nelle ultime 10). Dove potranno arrivare i Sabres quest’anoo? Al momento le statistiche sia in attacco che in difesa rimangono modeste.

I Sabres si tengono comunque alle spalle Boston Bruins e Tampa Bay Lightning, le squadre invece più in affanno. In realtà Boston dopo 3 sconfitte è tornata con 2 vittorie, tutte partite a bassissimo punteggio, con i Bruins che rimangono 32° pet gol segnati (2.3). I Lightning sono reduci da 2 sconfitte con 11 gol subiti a Columbus e sabato in casa contro gli Stars. Tampa rimane però col 5° miglior attacco per gol segnati (ma solo 21° in tiri), il problema è la difesa (17° con 3.1 gol concessi di media).

Metropolitan Division: I Devils allungano. Pittsburgh ultima

I New Jersey Devils hanno vinto 4 delle ultime 5 partite, compreso il doppio successo in Florida, la vittoria a Washington nel weekend e anche l’importante 4-2 interno sui Carolina Hurricanes che permette ai Devils di allungare al comando della Metropolitan Division, proprio sugli Hurricanes che poi hanno perso 4-5 SO anche a Columbus. I Devils sono 8° come difesa (2.6 gol concessi di media) mentre sono 11° in attacco (3.4), ma offensivamente NJ sta facendo la differenza in power play, il 2° migliore della lega (31%). A livello statistico Carolina rimane migliore sia in difesa (5° nei gol e 3° in tiri subiti) che in attacco (3° in gol segnati, 1° in tiri e 7° anche in power play).

I Washington Capitals rimangono sorprendenti al 3° posto, anche se hanno un pò calato con le ultime 2 sconfitte interne contro top team (Avs e Devils). Al momento i Capitals hanno il miglior attacco per gol segnati (4.0), un rendimento che potrebbe andare a calare visto che sono 18° in tiri e 23° in power play.

Anche i NY Rangers sono in calo dopo le ultime 2 sconfitte. Pittsburgh Penguins desolatamente sul fondo della division, dopo le ultime 3 nette sconfitte interne (1-6 nelle ultime 7), un rendimento preoccupante per Crosby e compagni che sono 25° in attacco (2.5 gol segnati di media), ma il problema è una difesa pessima: 33° in gol concessi (4.0) e 31° anche in tiri (32.7).

Central Division: I Blue cambiano in panchina, i Jets calano un pò

Passiamo a Ovest con la Central Division dove i Winnipeg Jets mantengono il comando, nonostante siano tornati con i piedi per terra con 3 sconfitte nelle ultime 5, compreso il più recente 1-4 a Nashville sabato scorso, anche se in casa Hellebuyck e compagni rimangono con un ottimo record di 9-1-0, sono 4° in difesa (2.4 gol subiti) e 2° in attacco (4.0). I Minnesota Wild rimangono in scia, grazie particolarmente al 9-1-3 in trasferta, anche se sabato hanno perso 3-4 SO a Calgary, a seguito delle vittorie a St.Louis ed Edmonton. I Wild hanno la 3° miglior difesa (2.4).

I Dallas Stars sono al 3° posto e hanno vinto 5 delle ultime 6 partite, per una squadra completa, 11° in attacco (ma 5° per tiri in porta) e 2° miglior difesa per gol concessi, con Jake Oettinger tra i pali che sta lavorando bene. Da segnalare i St.Louis Blues che in settimana hanno cambiato coach, firmando Montgomery che appena 2 settimane fa perdeva il proprio lavoro da Boston, un movimento particolare per rilanciare la franchigia di St.Louis attualmente negativa sia in difesa (23°9 che soprattutto in attacco (30°).

Pacific Division: Vegas c’è e comanda. Edmonton sempre a corrente alternata

I Vegas Golden Knights ci sono eccome anche quest’anno, e si prendono il primato in Pacific Division, grazie ad un rendimento interno da 8-2-0, hanno uno dei migliori attacchi NHL e hanno vinto 5 delle ultime 7 partite. In 2° posizione salgono i Calgary Flames con 4 vittorie di fila. I Flames rimangono sempre modesti in attacco (23°) ma solidi in difesa (10°) e questo li rende un ottima squadra da Under (O/U 6-15). In questa apertissima division troviamo in piena corsa anche gli LA Kings, anche loro ottima squadra difensiva: 9° in gol subiti (2.7) e 2° in tiri concessi (24.6).

Qui vanno sempre contati anche gli Edmonton Oilers per la vittoria divisionale (e non solo). Qualcosa si sta vedendo di buono da McDavid e compagni, come nel recente 6-2 sui Rangers nel weekend, ma la squadra rimane troppo discostante (5-5 nelle ultime 10) e troppo sotto tono in attacco: 18° per gol segnati, nonostante sia 2° per tiri in porta, con un problema che arriva dal power play (27° con 15.8% di conversioni a gol in vantaggio numerico). Anche la difesa sta facendo la stessa cosa: 20° per gol subiti (3.1), nonostante conceda solo 25.9 tiri agli avversari (5°).

Betting Trends: Pittsburgh peggiore nelle scommesse. Sorprendenti Blue Jackets

Ancora Under! Per la terza settimana di fila le partite da Under (61.9%) sono maggiori rispetto agli Over (38.1%) che porta il totale stagionale ad un passo dal 53% di partite sotto la linea gol totali segnati.

I Winnipeg Jets sono sempre la miglior squadra come rendimento nelle scommesse con +8.66 unità di profitto, e staccando Washington (+6.40). Sale Calgary (+4.88) ma salgono anche i Columbus Blue Jackets (+4.02) che sono un caso interessante visto che arrivano da 3 pesanti vittorie a Boston, contro i Bolts e contro gli Hurricanes dove erano sempre nettamente sfavoriti con quote rispettivamente @2.60, @2.45 e addirittura @3.06.

Il disastro dei Pittsburgh Penguins si riflette anche nel peggior rendimento nelle scommesse (-9.82 unità), peggiore anche di Nashville e San Jose. Male anche i NY Islanders che prima del 3-1 di sabato contro i Blues erano 1-6 nelle precedenti 7 partite.

Vediamo anche i primi aggiornamenti sulle statistiche individuali di giocatori e portieri. Sempre Leon Draisailtl e Sam Reinhart migliori marcatore con 16 gol (+3 questa settimana) che staccano di una rete Alex Ovenchkin. Il miglior assist-man è Nathan MacKinnon che è anche il miglior giocatore come singoli punti (35), davanti a Kirill Kaprizov e Martin Necas.

Big match settimanali NHL (25 novembre – 1 dicembre)

Le sfide più interessanti che ci attendono per questa 8° settimana di regular season per Hockey su Ghiaccio NHL.

NHL LUNEDI 25 NOVEMBRE

La settimana inizia alla grande con 11 match al lunedì. Si inizia subito col botto, col big match Carolina Hurricanes-Dallas Stars. Da non perdere anche Florida Panthers-Washington Capitals, con la squadra della capitale che cercherà di interrompere una striscia di 9 sconfitte consecutive contro i Panthers.

Ancora big match con Tampa Bay Lightning-Colorado Avalanche che si sono già sfidati a fine ottobre in Colorado, col 5-2 dei Bolts. In NY Rangers-St.Louis Blues vedremo come reagiranno i Rangers dopo 2 sconfitte, e come esordirà il nuovo coach dei Blues (qualcuno punta per valore proprio su St.Louis @3+ questa notte). Chiudiamo con Minnesota Weld-Winnipeg Jets, scontro tra le prime 2 di Central, già andata in scena il 13 ottobre scorso a Winnipeg, col 2-1 OT dei Jets.

NHL MARTEDI 26 NOVEMBRE

Si giocano solo 2 partite. Montreal Canadiens-Utah Hockey Team è una sfida con davvero poco appeal, con la nuova franchigia dello Utah che ha perso 4 delle ultime 5 partite mentre i Canadiens arrivano dal 2-6 interno su Golden Knights.

Più interessante Boston Bruins-Vancouver Canucks con i padroni di casa che cercano costanza dopo le ultime 2 vittorie (comunque faticose con Utah e a Detroit) mentre i Canucks sono tra le squadre più pericolose in trasferta (7-1-0) e potrebbero giocarsela anche al TD Garden contro questi Bruins per niente convincenti.

NHL MERCOLEDI 27 NOVEMBRE

Mercoledì pieno con 15 partite. In Buffalo Sabres-Minnesota Wild testeremo il momento di ripresa dei Sabres che inoltre sono 7-2 negli ultimi precedenti contro i Wild e potranno sfruttare il fattore campo. Da non perdere anche Carolina Hurricanes-NY Rangers e Florida Panthers-Toronto Maple Leafs, grandi scontri a Est.

Anche su Tampa Bay Lightning-Washington Capitals c’è molto da vedere in uno scontro andato già in scena il 26 ottobre, sempre a Tampa, vinto 3-0 dai Lightning. A Ovest vanno segnalate LA Kings-Winnipeg Jets e Colorado Avalanche-Vegas Golden Knights, match dove ci aspettiamo grande spettacolo dopo l’8-4 per Knights a Vegas il 9 ottobre scorso. Occhio ad Over anche in questa sfida.

NHL GIOVEDI 28 NOVEMBRE

No Game. Il giovedì del giorno del ringraziamento l’Hockey NHL si ferma, e lascia spazio al grande classico americano: tacchino e partite di football NFL.

NHL VENERDI 29 NOVEMBRE

Si torna con un altra giornata ricca, 14 partite al venerdì. Carolina Hurricanes-Florida Panthers è una delle più interessanti in apertura di nottata NHL nello scontro tra due pretendenti da Est alla Stanley Cup. Spendiamo due parole anche su Columbus Blue Jackets-Calgary Flames, con i padroni di casa che potrebbero mettere a segno un altro upset contro i Flames da trasferta (3 sconfitte di fila fuori casa per Calgary). Columbus è avanti 3-1 nei precedenti contro Calgary.

A Ovest c’è il big match Vegas Golden Knights-Winnipeg Jets, prima volta che queste squadre si sfidano quest’anno, e potrebbe essere la volta buona di Winnipeg di interrompere una striscia di 7 sconfitte consecutive nei precedenti contro Vegas, vendicandosi dello sweep da 0-4, nella post-season dello scorso aprile. Chiudiamo con lo scontro di Central tra Dallas Stars-Colorado Avalanche. Anche qui gli Avs cercheranno vendetta dopo che lo scorso anno sono usciti in post-season in 6 partite proprio contro Dallas.

NHL SABATO 30 NOVEMBRE

Anche il sabato ci regala una giornata da 12 partite NHL. Rematch in back to back, e a campi invertiti, per Florida Panthers-Carolina Hurricanes che saranno molto interessanti da seguire in questo doppio scontro. Scontro al vertice di Metropolitan con New Jersey Devils-Washington Capitals e grande classico di Atlantic con Tampa Bay Lightning-Toronto Maple Leafs (i canadesi hanno vinto 5-2 il primo scontro in casa del mese scorso).

Ad Ovest lo scontro più acceso è Colorado Avalanche-Edmonton Oilers. Negli ultimi anni Colorado ha dominato 8-2 nei precedenti contro Edmonton.

NHL DOMENICA 1 DICEMBRE

Chiudiamo con una domenica più tranquilla da 5 match. Il matinee ad un comodo orario italiano non è il massimo della vita con Detroit Red Wings-Vancouver Canucks e a seguire Boston Bruins-Montral Canadiens.

La sfida più interessante si gioca nella notte, all’American Airlines Center con un altro grande scontro di Central: Dallas Stars-Winnipeg Jets (Dallas domina 7-3 negli ultimi precedenti contro i Jets).

Quote antepost: gli aggiornamenti sulla NHL Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup, come sempre in bilico, come rimangono apertissime anche la varie division.

