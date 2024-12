Come ogni lunedì facciamo il punto della situazione sulla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL che si prepara alla 9° settimana. I Washington Capitals continuano a sorprendere al comando della Metropolitan e come miglior squadra su cui puntare, mentre Nashville è la peggiore. Weekend che lancia le ambizioni dei campioni in carica di Florida, che sommergono Carolina con 12 gol in un doppio successo. Vediamo anche i big match che ci attendono dal 2 al 8 dicembre e le quote antepost per la Stanley Cup aggiornate. Pronostici Hockey NHL week 9.

Pronostici Hockey NHL week 9: la situazione delle division

Apriamo come sempre andando a vedere la situazione nelle quattro division tra Eastern e Western Conference di Hockey NHL, le squadre al comando, chi sta andando bene, chi sta faticando, e chi sta proprio deludente alla grande.

Atlantic Division: Florida mette le ali

Due nette vittorie contro Carolina con 12 gol segnati nel weekend in back to back e prima un 5-1 contro i Toronto Maple Leafs, permettono ai Florida Panthers di prendere il comando di Atlantic Division, proprio sui canadesi che però si sono rifatti nel fine settimana col 5-3 a Tampa e mantengono un solido record interno di 10-3-0. Al 3° posto risalgono i Boston Bruins, che si lasciano alle spalle i Tampa Bay Lightning che arrivano da una pessima settimana e sono 2-4 nelle ultime 6 partite. Netto calo anche per i Buffalo Sabres che celebravamo la settimana scorsa, ma che in questa perdono 3 partite su 3.

Metropolitan Division: Washington, la capolista che non ti aspetti

In Metropolitan Division tutti si aspettavano un testa a testa tra NY Rangers e Carolina Hurricanes, che pure rimangono tra le prime della classe e tra le favorite dalle quote antepost, come i New Jersey Devils, ma al momento al comando ci sono i Washington Capitals forti di un impressionante 9-2-0 in trasferta e delle ultime 4 vittorie in cui l’attacco dei capitolini ha segnato 20 gol, tra cui il 4-1 in Florida e il recente 6-5 in New Jersey. Il reparto offensivo di Washington è il 1° come gol segnati (4.2) ma i Capitals si difendono anche bene: 9° per gol concessi, 10° in tiri subiti e 5° in penality kill. Momento difficile invece per gli Hurricanes che sono usciti con le ossa rotte dal doppio confronto con Florida, e sono 2-4 nelle ultime 6, ma anche i Rangers non se la passano bene visto che prima del faticoso 4-3 su Montreal, avevano perso 5 partite di fila, e NYR inizierà la settimana con un delicato big match proprio contro i Devils.

Central Division: i Wild agganciano i Jets

Passiamo a Ovest con la Central Division che ha una nuova capolista, i Minnesota Wild che hanno agganciato i Winnipeg Jets con 36 punti, ma una partita in meno. I Wild hanno un ottimo rendimento esterno (10-1-3), sono reduci da 3 vittorie su 3 la scorsa settimana, e hanno la 2° miglior difesa per gol concessi (2.3). I Jets, dopo un grande avvio, sono in calo con 3 sconfitte di fila e solo 5 gol segnati dall’attacco che rimane 2° in stagione con 3.9 gol segnati a sera, come la difesa è 3° (2.5). Più staccati Dallas Stars e Colorado Avalanche. Gli Stars rimangono comunque un ottima squadra (9° in attacco e 4° in difesa) e hanno vinto le ultime 2 partite. Anche gli Avalanche, al netto del pessimo rendimento difensivo (31°), possono giocarsela con la qualità del proprio attacco, anche se nel weekend hanno subito 2 brutte battute d’arresto a Dallas e in casa contro gli Oilers, con altri 9 gol incassati da Georgiev. I nuovi St.Louis Blues di Montgomery avevano iniziato con 2 vittorie convincenti a NYR e in New Jersey, ma poi sono rientrati perdendo 2-3 OT in casa contro i Flyers.

Pacific Division: Vegas mantiene il comando sui Kings

I Vegas Golden Knights mantengono il controllo della Pacific Division grazie al 7° miglior attacco per gol segnati (3.6) e 5° in power play (27.4%), e grazie al rendimento interno (9-3-0), anche se sono reduci dal pessimo 0-6 subito a Vegas contro Utah. I Knights mantengono però un vantaggio sugli LA Kings, anche loro solidi in casa (8-2-1), ma in questo caso LAK arriva da 3 vittorie di fila e ha nella difesa il suo punto di forza: 6° nei gol concessi (2.7) e 2° in tiri subiti (24.2). Rimangono della corsa anche i Vancouver Canucks con 4 vittorie nelle ultime 5, e gli Edmonton Oilers, che tra alti e bassi arrivano da 3 vittorie, tra cui il 4-1 in Colorado, e mantengono un buon rendimento in trasferta (8-3-1), oltre ad un attacco di alto potenziale, che infatti è quello che tira di più verso la porta avversaria (1° con 33.2), ma realizza solo 3.0 gol (17°).

Betting Trends: settimana da Over. Capitals migliori anche nelle scommesse, Predators pessimi

Dopo 3 settimane da Under, nell’ultima settimana hanno dominato le partite ad alto punteggio con un 61% di match chiusi sopra la linea gol totali proposta, per Over. Nell’ultima settimana il trend migliore per le vittorie (moneyline) è arrivato dai favoriti in trasferta che hanno vinto il 57.1% delle partite.

I Washington Capitals si prendono il primato anche di miglior squadra nelle scommesse con +11.32 unità di profitto, unica squadra in doppia cifra, e con quasi il doppio del rendimento rispetto alla 2° in classifica che rimane Winnipeg (+6.54), poi si confermano una grande sorpresa anche i Columbus Blue Jackets (+4.71) che si tengono dietro top team come Minnesota e Florida.

Novità anche nella peggior squadra su cui scommettere, i Nashville Predators che hanno brucato -13.13 unità, staccando tutti, con i NY Islanders a -7.13, poi arrivano i Pittsburgh Penguins a -6.53, che hanno comunque migliorato rispetto alla settimana scorsa dove erano Crosby e compagni i peggiori. Male anche i Boston Bruis che hanno bruciato -4.85 unità.

Vediamo anche i primi aggiornamenti sulle statistiche individuali di giocatori e portieri.

Big match settimanali NHL (2-8 dicembre 2024)

Le analisi, giorno per giorno, dei big match NHL di questa settimana. Vediamo cosa ci attende per questa settimana dal 2 al 8 dicembre 2024.

NHL LUNEDI 2 DICEMBRE

La settimana inizia con 3 partite di Hockey NHL: Toronto Maple Leafs-Chicago Blackhawks, Utah Hockey Team-Dallas Stars e soprattutto NY Rangers-New Jersey Devils che è la sfida più interessante, uno scontro al vertice di Metropolitan, tra due candidate alla vittoria e che si affrontano per la prima volta in stagione, dopo che NYR ha vinto gli ultimi 4 scontri diretti con NJ.

NHL MARTEDI 3 DICEMBRE

Al martedì si sale a 10 match NHL, una ricca nottata aperta da match come Carolina Hurricanes-Seattle Kraken e Washington Capitals-San Jose Sharks, dove le squadre di casa sono favorite, e un grande classico, Boston Bruins-Detroit Redwings, già andato in scena il 23 novembre scorso, con 2-1 dei Bruins in trasferta a Detroit. Di interesse ance Pittsburgh Penguins-Florida Panthers e Buffalo Sabres-Colorado Avalanche, anche se gli scontri più attesi sono Minnesota Wild-Vancouver Canucks e soprattutto Vegas Golden Knights-Edmonton Oilers in Pacific, big match andato già in scena il mese scorso a Edmonton, con vittoria in trasferta per 4-2 dei Knights.

NHL MERCOLEDI 4 DICEMBRE

Un mercoledì da 4 partite NHL. Si inizia con Chicago Blackhawks-Boston Bruins, altro impegno sulla carta facile per i Bruins, nonostante la trasferta, con Boston che potrà sfruttare lo schedule abbastanza easy di inizio settimana per fare punti importanti e mettere pressione a Florida e Toronto, e proprio i canadesi saranno sul ghiaccio di casa in Toronto Maple Leafs-Nashville Predators. A chiudere la nottata Anaheim Ducks-Vegas Golden Knights, con gli ospiti che giocano in trasferta e in back to back e dovranno afre attenzione, e soprattutto LA Kings-Dallas Stars, con gli Stars che dominano 6-1 negli ultimi precedenti contro LAK.

NHL GIOVEDI 5 DICEMBRE

Passiamo alle 9 partite del giovedì e si inizia col botto: Carolina Hurricanes-Colorado Avalanche. Entrambe le difese hanno “ballato” nelle ultime uscite, entrambi gli attacchi hanno un grande potenziale, occhio ai gol per una sfida da Over, come è già successo nel 6-4 degli Avs il mese scorso in casa contro gli Hurricanes, 3° Over consecutivo tra queste due squadre (Colorado avanti 5-1 negli ultimi 6 precedenti contro Carolina). Ci sarà da seguire con attenzione anche Philadelphia Flyers-Florida Panthers (i Panthers hanno vinto 4-3 SO la prima sfida dell’anno in casa contro i Flyers che però sono in un buon momento dopo le ultime 3 vittorie); Buffalo Sabres-Winnipeg Jets, due squadre in calo, che inoltre hanno messo insieme 1 solo Over negli ultimi 10 precedenti, ed Edmonton Oilers-Columbus Blue Jackets in chiusura, con gli ospiti che iniziano la settimana in grande forma (5-1 nelle ultime 6), e che sono avanti 5-1 anche negli ultimi 6 precedenti contro Edmonton. Occhio alle sorprese.

NHL VENERDI 6 DICEMBRE

Venerdì sono in programma 6 partite NHL, preparate i pop-corn per Toronto Maple Leafs-Washington Capitals. Toronto è uno dei campi più difficili, ma Ovechkin e compagni hanno tra i migliori rendimenti esterni, e sono in grande forma, oltre alla motivazione per vendicare il 3-4 OT del mese scorso a Washington contro i Maple Leafs, con i canadesi che si portano 9-1 negli ultimi precedenti contro Washington! Da non perdere anche NY Rangers-Pittsburgh Penguins (NYR vinse 6-0 ad inizio ottobre a Pittsburgh, 7° successo negli ultimi 10 precedenti contro i Penguins) e soprattutto il big match a Ovest tra Vegas Golden Knights-Dallas Stars, per il primo scontro dell’anno tra le squadre che si sono affrontate la scorsa post-season, in una serie tiratissima e vinta dagli Stars a gara 7 (5 Under nelle ultime 6 sfide).

NHL SABATO 7 DICEMBRE

Il weekend inizia con un ricco sabato da 11 partite NHL, ad iniziare dal matinee Buffalo Sabres-Utah Hockey Team e da Boston Bruins-Philadelphia Flyers, seguite da Chicago Blackhawks-Winnipeg Jets. Nella notte la sfida più interessante mette di fronte LA Kings-Minnesota Wild, con LAK che ha vinto 5-1 il mese scorso in Minnesota. Da segnalare anche un grande classico a Est con Pittsburgh Penguins-Toronto Maple Leafs (con gli ospiti che come abbiamo visto sono molto impegnati questa settimana ma che ad inizio stagione hanno già battuto 4-2 i Penguins in casa) e a Ovest con Edmonton Oilers-St.Louis Blues (i Blues hanno vinto 3 delle ultime 4 sfide contro gli Oilers).

NHL DOMENICA 8 DICEMBRE

Chiudiamo con una domenica da 7 partite NHL. Il matinee questa volta si gioca nella Grande Mela, con NY Rangers-Seattle Kraken, seguito da un interessante Vancouver Canucks-Tampa Bay Lightning (i Bolts dominano 8-1 negli ultimi 9 precedenti contro i Canucks). Nella notte segnaliamo Winnipeg Jets-Columbus Blue Jackets, sfida tra due sorprese di questo avvio stagionale, ma anche Dallas Stars-Calgary Flames, squadre che di solito quando si affrontano regalo spettacolo con 6 Over di fila in cui abbiamo visto la bellezza di 9.33 gol a partita! Il big match di giornata a nostro avviso si gioca però a Prudential Center, con New Jersey Devils-Colorado Avalanche, altra difficile trasferta a Est per gli Avs che hanno perso 4 delle ultime 6 sfide contro i Devils, e pure qui occhio ai gol, con 3 Over di fila tra queste due squadre (8-9-12 gol totali in queste sfide).

Quote Antepost: chi vincerà la Stanley Cup?

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della Stanley Cup in questa stagione di Hockey su Ghiaccio NHL, una lavagna che rimane sempre apertissima, e che continua a mettere Edmonton davanti a tutti, anche se Florida incalza.

