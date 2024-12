Come ogni lunedì apriamo la settimana col report di aggiornamento e punto della situazione sulla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL arrivata alla 10° settimana. Vediamo i big match che ci attendono, le statistiche più interessanti, le quote antepost e i consigli per le scommesse. Pronostici Hockey NHL week 10.

Pronostici Hockey NHL week 10: la situazione delle division

Apriamo come sempre andando a vedere la situazione nelle quattro division tra Eastern e Western Conference di Hockey NHL, le squadre al comando, chi sta andando bene, chi sta faticando, e chi sta proprio deludente alla grande.

Atlantic Division: leggera flessione per Toronto, bene Boston

Sempre i Florida Panthers, campioni in carica, al comando dell’Atlantic Division con 5 vittorie nelle ultime 6 e uno dei migliori attacchi della lega: 3° in gol segnati (3.8), 5° in tiri (30.7) e 4° anche in power play (28%). Dietro però i Toronto Maple Leafs non mollano anche se nelle ultime 2 partite hanno rallentato con un doppio ko. A differenza di Florida i canadesi fanno la differenza in difesa: 6° per gol subiti (2.6) e vanno forte anche in casa (12-4-0).

Al 3° posto i Boston Bruins che si sono rimessi in moto con 4 vittorie consecutive, e si tengono alle spalle i Tampa Bay Lightning che a loro volta arrivano da 2 vittorie con 12 gol segnati dall’attacco che rimane 2° come gol segnati (3.9).

Metropolitan Division: i Capitals mantengono il comando

I Washington Capitals non ci pensano proprio a rallentare in Metropolitan Division e arrivano da 2 vittorie in trasferta dove si portano ad un ottimo 11-2-0 di record esterno stagionale. La squadra della capitale ha vinto 6 delle ultime 8 partite, col miglior attacco in assoluto con 4.0 gol a sera, ma anche una solida difesa (10° con 2.7 gol subiti di media). I New Jersey Devils rimangono al 2° posto e domenica hanno chiuso la scorsa settimana con un brutto 0-4 interno contro gli Avs. New Jersey rimane una delle squadre più complete col 6° attacco in solo, 7° in tiri e 1° in assoluto in PP% (33.7%) ma è 7° anche in difesa per gol concessi (2.7) e 6° in tiri subiti (27.1).

Perdono invece terreno i Carolina Hurricanes e le due squadre della Grande Mela, i NY Rangers e i NY Islanders. Gli Hurricanes hanno perso 4 delle ultime 5 partite, la più recente proprio sul ghiaccio degli Islanders alla 2° vittoria di fila, ma che prima erano 2-6 in 8 partite. I Rangers rimangono la squadra più deludente qui tra le big, e lo abbiamo visto anche nel 5-7 di domenica al Madison Square Garden contro i Kraken.

Central Division: continua il testa a testa tra Wild e Jets

Sempre alla pari Minnesota Wild e Winnipeg Jets con 40 punti a testa, in cima alla Central Division, anche se Winnipeg ha giocato 2 partite in più ed è in calo con 2 sole vittorie nelle ultime 7 partite, a rallentare dopo un avvio stagionale impressionante. Winnipeg rimane il 5° miglior attacco (3.6 gol segnati) ma anche la 3° miglior difesa (2.5). I Wild in questo momento stanno meglio, anche se sabato hanno perso a LAK interrompendo una striscia di 5 vittorie consecutive. La forza di Minnesota è la difesa che a fronte di 29.1 tiri subiti (22°) e il 73.4% in penality kill (28°) sono 2° per gol concessi (2.3) con un Filip Gustavsson da 1.99 GAA in questa stagione.

Alla vigilia questa division doveva essere combattuta tra Dallas Stars e Colorado Avalanche che però rimangono staccate dal duo di testa. Gli Stars sono comunque 4-2 nelle ultime 6 partite: 9° miglior attacco e 3° difesa. Gli Avalanche dopo un avvio da incubo hanno convinto da inizio dicembre con 3 vittorie in 4 partite, compreso il 4-0 di domenica in New Jersey dove anche la difesa (reparto debole di Colorado in questo avvio, 30° con 3.6 gol concessi di media) si è messa in mostra, oltre all’attacco di MacKinnon e Rantannen che rimane il traino di questa squadra.

Pacific Division: Vegas vola col fattore campo

In Pacific Division i Vegas Golden Knights rimangono al comando, grazie ad un ottimo rendimento interno (11-3-0), dopo le ultime 3 vittorie per una squadra completa in difesa (6°) e anche in attacco (9°) e che si tiene dietro gli LA Kings che iniziano la nuova settimana in forma dopo le ultime 5 vittorie con 16 gol segnati e 7 concessi. Al contrario di Vegas i Vancouver Canucks hanno un negativo 4-6-3 in casa, ma rimangono in corsa grazie al 10-2-1 in trasferta e nonostante un attacco che non convince (24°) e una difesa che rimane 11° come gol concessi, ma è 29° in tiri subiti, e anche qui ci aspettiamo una regressione dai Canucks.

Più indietro gli Edmonton Oilers che provano a risalire lentamente la china dopo la partenza con handicap, con McDavid e compagni che sono 5-1 nelle ultime 6 partite, e nelle ultime 2 vinte hanno segnato 10 gol. Sappiamo tutti che il potenziale offensivo degli Oilers rimane uno dei migliori della NHL, e ha margini di miglioramento visto che sta segnando 3.0 gol a sera (16°) nonostante 32.6 tiri (1°). Anche la difesa di Edmonton sta crescendo, al momento 12° come gol concessi (2.9) e 4° in tiri subiti (25.9). Calo pesante per i Calgary Flames che hanno portato a casa 1 sola vittoria nelle ultime 7 partite in cui la forza difensiva ha vacillato, e infatti abbiamo visto ben 6 Over in questo arco di tempo, trasformando i Flames da ottima squadra da Under, a squadra da alti punteggi.

Betting Trends NHL: Predators sempre peggio nelle scommesse

Dopo la scorsa settimana da Over, si torna a segnalare un forte trend da Under nella settimana appena conclusa (come è stata in 4 delle ultime 5 settimane di regular season NHL) con un 60.9% di partite chiuse sotto alla linea di gol totali proposta.

I Washington Capitals sono sempre la miglior squadra su cui puntare finora, e rispetto alla scorsa settimana migliorano ancora, arrivano a +12.29 unità, mentre calano ancora i Winnipeg Jets che sono 2°, ma sfacciatissimi con +5.80 unità. Sale al 3° posto Vegas (+4.69) e anche Minnesota (+4.63) in 4° posizione. Completa la top-10 St.Louis (+3.76) che supera Columbus (+3.04) che però domenica è tornata a chiudere un grande colpo, un upset vincente a Winnipeg.

Confermata anche la peggior squadra su cui puntare, i Nashville Predators che perdono altre 3 unità nell’ultima settimana, e arrivano a -16.13u. Confermati anche gli Islanders al 2° posto che migliorano di poco, ma rimangono in passivo di -6.3 unità. Completa questa scomoda flop-3 Chicago con 5 sconfitte di fila e 2-9 nelle ultime 11 per Bedard e compagni che sono precipitati a -5.67 unità.

Vediamo anche i primi aggiornamenti sulle statistiche individuali di giocatori e portieri.

Big Match settimanali NHL (9-15 dicembre 2024)

Le analisi, giorno per giorno, dei big match NHL di questa settimana. Vediamo cosa ci attende per questa settimana dal 9 al 15 dicembre 2024.

NHL LUNEDI 9 DICEMBRE

La nuova settimana inizia con 3 match NHL, un lunedì aperto da Buffalo Sabres-Detroit Red Wings, una sfida ai piani bassi di Atlantic andata in scena già due volte in stagione, con una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa. In contemporanea NY Rangers-Chicago Blackhawks, con NYR che gioca in casa e che ha l’occasione di vincere contro una squadra in grande affanno come i Blackhawks che inoltre hanno perso 7 degli ultimi scontri diretti con i Rangers.

Infine Montreal Canadiens-Anaheim Ducks, due delle peggiori squadre a Est e Ovest; Montreal è 32° in difesa mentre Anaheim ha il 30° attacco, chi la spunterà? Il fattore campo potrà fare la differenza anche se i Ducks in stagione vanno meglio fuori che in casa.

NHL MARTEDI 10 DICEMBRE

Un martedì da 11 partite. Tra i primi match imperdibili c’è New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs, rematch da vendetta a Prudential Center per I Devils che ad ottobre avevano perso 2-4 il primo scontro a Toronto. In Pittsburgh Penguins-Colorado Avalanche vedremo se gli Avs troveranno la giusta costanza per risalire la china, ma attenzione a Crosby e compagni che sono nel loro miglior momento con 5 vittorie nelle ultime 6, compreso il 5-2 rifilato domenica scorsa ai Maple Leafs di cui parlavamo prima.

Nella notte si gioca anche Winnipeg Jets-Boston Bruins. Abbiamo visto del momento di ripresa dei Bruins che inoltre dominano 8-1 negli ultimi precedenti contro i Jets, ma questo è il primo scontro in questa stagione, e Winnipeg in casa mantiene un solido 9-3. Edmonton Oilers-Tampa Bay Ligthning è forse la sfida più interessante tra gli ultimi match in programma, match che promette spettacolo, come negli ultimi 3 precedenti in cui abbiamo sempre visto Over con la bellezza di 9.66 gol a match.

NHL MERCOLEDI 11 DICEMBRE

Mercoledì si torna a scendere a 2 sole partite. Si inizia con Buffalo Sabres-NY Rangers, dopo il primo scontro del 7 novembre scorso al Madison Square Garden, con una figuraccia dei Rangers che in quell’occasione persero 1-6 contro i Sabres che iniziano però la settimana sulla scorta di 6 sconfitte consecutive. Subito dopo Ottawa Senators-Anaheim Ducks, rematch dopo il 4-3 SO di inizio mese per i Ducks in casa contro i Senators.

NHL GIOVEDI 12 DICEMBRE

Al giovedì si risale a 12 match, palinsesto pieno, e si parte subito col big match New Jersey Devils-LA Kings (LAK è avanti 5-2 negli ultimi precedenti contro NJ). Nella tarda notte big match a Ovest, più precisamente al Canada Life Center con Winnipeg Jets-Vegas Golden Knights, due top-team che si sono affrontati il 29 novembre scorso a Vegas, con 4-3 dei Golden Knights che sono 9-1 negli ultimi 10 precedenti contro Winnipeg (O/U 8-2).

Anche Minnesota Wild-Edmonton Oilers è un bello scontro a Ovest che abbiamo già visto il mese scorso a Edmonton, con vittoria per 5-3 dei Wild che dominano 8-2 negli ultimi precedenti contro gli Oilers. Chiudiamo con Vancouver Canucks-Florida Panthers, i Canucks abbiamo visto che vanno meglio lontano da Rogers Center, i Panthers sono 5-1 nelle ultime partite, ma hanno sempre perso nei 3 precedenti più recenti contro i Canucks, compreso il 2-3 OT interno di inizio stagione.

NHL VENERDI 13 DICEMBRE

Un solo match in programma, si tratta di Carolina Hurricanes-Ottawa Senators che si sono già sfidate il mese scorso, con un ennesima vittoria (4-0) degli Hurricanes che hanno vinto 6 degli ultimi 7 precedenti contro la franchigia di Ottawa (O/U 2-5).

NHL SABATO 14 DICEMBRE

Il weekend inizia count sabato da 15 match e tre partite ad un comodo orario italiano: New Jersey Devils-Chicago Blackhawks (la più scontata sulla carta), NY Rangers-LA Kings (la più interessante) e Minnesota Wild-Philadelphia Flyers, altro match che i padroni di casa dovrebbero portare a casa agevolmente. Nella notte da non perdere Edmonton Oilers-Vegas Golden Knights, con Vegas che comanda 2-0 in stagione su Edmonton (1-0 in casa a inizio mese e 4-2 in trasferta il mese scorso).

Nella notte la sfida più interessante è Vancouver Canucks-Boston Bruins. Il 26 novembre al TD Garden i Canucks sono passati per 2-0, ma Boston sta meglio in questo periodo e Vancouver in casa non ha grande appoggio dal fattore campo finora. Gli ultimi 4 confronti, e 7 degli ultimi 9 scontri diretti tra Vancouver e Boston si sono chiusi con Under.

NHL DOMENICA 15 DICEMBRE

La domenica abbiamo 5 match e il matinee vede anche questa volta in campo una franchigia storica, ma che quest’anno è tra le peggiori: Chicago Blackhawks-NY Islanders (8 Under negli ultimi 10 precedenti tra queste due squadre). Poco dopo toccherà a Toronto Maple Leafs-Buffalo Sabres e Carolina Hurricanes-Columbus Blue Jackets, occhio agli ospiti che sono esperti in vittorie a sorpresa, e hanno già battuto gli Hurricanes in casa il 23 novembre scorso per 5-4 SO, quando Columbus era sfavorita in quota sopra @3 volte la posta.

Nella notte bella sfida tra Minnesota Wild-Vegas Golden Knights, scontro tra le squadre che attualmente guidano la Pacific e la Central division nel momento in cui scriviamo e che si sfidano per la prima volta quest’anno, anche se Vegas è stato un vero e proprio tabu per Minnesota che ha perso 8 degli ultimi 10 precedenti contro i Knights.

Quote Antepost; ultimi aggiornamenti per la Stanley Cup

Ancora apertissima la lavagna delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup con Edmonton che mantiene i favori dei book, davanti a Florida, Carolina e Dallas appaiate in 2° posizione. Al 3° posto reggono New Jersey, Toronto e torna anche Colorado che si lascia alle spalle Winnipeg e Vegas @16 volte la posta, alla pari dei sorprendenti Capitals che ora sono addirittura avanti a NY Rangers e Dallas Stars (alla pari con LA Kings).

