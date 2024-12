Come ogni lunedì ci troviamo per il recap settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con risultati, statistiche, tante curiosità per le scommesse, le quote antepost aggiornate e anche i big match che ci attendono dal 16 al 22 dicembre 2024. Vi diamo anche un consiglio antepost, non sugli Oilers già giocati in pre-season, ma proprio sui Rangers in crisi. Pronostici Hockey NHL week 11.

Pronostici Hockey NHL week 11: la situazione delle division

Apriamo come sempre andando a vedere la situazione nelle quattro division tra Eastern e Western Conference di Hockey NHL, le squadre al comando, chi sta andando bene, chi sta faticando, e chi sta proprio deludente alla grande.

Atlantic Division: Toronto prende il comando

Aggancio e sorpasso dei Toronto Maple Leafs che scavalcano i Florida Panthers e si prendono il primato di Atlantic Division con 40 punti. Sembra l’anno buono per Toronto che soprattutto in casa ha un super rendimento (14-4-0). Florida paga invece le ultime 2 sconfitte a Ovest (in Canada) con Vancouver e Calgary in cui uno dei migliori attacchi NHL non è riuscito a segnare nemmeno un gol, concedendone 7.

Con un 5-2 nelle ultime 7 partite rimangono in scia anche i Boston Bruins. Bene anche i Tampa Bay Lightning che sono reduci dai successi a Calgary e Seattle in cui i Bolts hanno segnato 13 gol, e ora quello di Tampa è il miglior attacco per gol segnati (4.0) e 3° in power play (28.2%), ma solo 18° come tiri in porta.

Metropolitan Division: Rangers in crollo, superati anche dai Flyers

I Washington Capitals mantengono il primato di Metropolitan Division con 44 punti, uno in più dei New Jersey Devils, nonostante i capitolini abbiano giocato ben 4 partite in meno rispetto ad NJ. Ovechkin e compagni arrivano da 4 vittorie di fila, hanno il 2° miglior attacco NHL, ma anche l’8° difesa, ed impressionante il rendimento da 12-2-0 in trasferta per Washington. Anche i Devils vanno bene in trasferta (11-4-0) e sono reduci da 2 vittorie interne, mentre al 3° posto i Carolina Hurricanes fanno la differenza in casa (12-4-0), anche se nelle ultime 8 partite hanno un pò rallentato con sole 3 vittorie portate a casa dalla squadra che ha il 4° miglior attacco per gol segnati e power play, e anche il 2° in tiri.

Crisi dei NY Rangers che scendono al 5° posto, scavalcati perfino dai Philadelphia Flyers e agganciati dai Pittsburgh Penguins e dai cugini dei NY Islanders, con solo Columbus Blue Jackets dietro un paio di punti, all’ultimo posto. NYR sta pagando un rendimento interno negativo (6-7-1) ed è 1-5 nelle ultime 6 partite, col 15° attacco della NHL, ma a preoccupare è la difesa: 17° per gol concessi e 30° per tiri subiti.

Central Division: ancora Winnipeg e Minnesota a braccetto

Passiamo a Ovest con la Central Division che rimane combattuta nel testa a testa tra Winnipeg Jets e Minnesota Wild, che staccano Dallas Stars e Colorado Avalanche, ma andiamo con ordine. I Jets rimangono di poco al comando dopo il 4-2 sui Canadiens per una squadra che al momento vanta il 3° miglior attacco e la 4° miglior difesa sui gol, anche se questi numeri potrebbero calare. Offensivamente Winnipeg rimane anche la migliore in power play (30.1%), ma è solo 16° per tiri effettuati mentre difensivamente le cose vanno peggio: 25° in tiri concessi e 22° in penality kill, ma in porta Connor Hellebucyk sta facendo un grande lavoro.

Troppi alti e bassi dai Wild che col 2-3 di domenica, in casa contro Vegas, hanno alternato una sconfitta ad una vittoria nelle ultime 6 partite. In rinascita i Colorado Avalanche con 4 vittorie nelle ultime 5, e qui è l’attacco che fa la differenza per Colorado, 8° per gol segnati e 9° in power play, ma la difesa rimane un problema: 30° in gol subiti e 26° in penality kill, nonostante gli Avs concedano solo 26.7 tiri (6°).

Pacific Division: Vegas al comando ma gli LA Kings non mollano. Risorgono gli Oilers

I Vegas Golden Knights mantengono il primato in Pacific Division, grazie all’ottimo 11-3-0 in casa alla T-Mobile Arena, con la squadra di Vegas che ha vinto 5 delle ultime 6 partite, comprese le recenti trasferte a Winnipeg e Minnesota. Se i Knights migliorassero anche il rendimento esterno sarebbero senza dubbio i favoriti qui, grazie ad un attacco 5° in gol, 4° in power play e 8° anche in tiri. Provano a tenere il passo gli LA Kings, reduci da 7 vittorie nelle ultime 8, compreso il recente 5-1 a NYR. A differenza di Vegas, il reparto forte di LAK, che sta facendo la differenza, è la difesa, 3° per gol subiti e 2° in tiri concessi.

Continuano a risorgere gli Edmonton Oilers che stanno sfogando tutto il potenziale offensivo con 5 vittorie di fila (8-1 nelle ultime 9) in cui McDavid e compagni hanno segnato 25 gol, ed Edmonton è ora 13° come gol segnati (3.1), nonostante rimanga sempre la squadra che fa più tiri (32.4), ma gli Oilers stanno facendo bene anche in difesa: 9° per gol concessi e 4° nei tiri (ma 28° in penality kill), con gli ottimi Skinner e Pickard tra i pali. Calano i Vancouver Canucks con 1 sola vittoria nelle ultime 4 partite, tutte in casa, e il problema dei Canucks è proprio il rendimento interno (5-7-4) molto inferiore a quello esterno (10-2-1). Al contrario i Calgary Flames, ottimi in casa (11-4-1) dove sabato hanno superato da sfavoriti anche i Panthers per 3-0, ma negativi in trasferta (4-7-4).

Betting Trends: Nashville Predators incubo degli scommettitori

Ritroviamo il rendimento sorprendente dei Washington Capitals anche nelle statistiche per la miglior squadra nelle scommesse, con +13.44 unità per la squadra della capitale che fa il vuoto dietro in questa classifica, staccando nettamente tutti, ad iniziare da Winnipeg 2° con +5.95u e Vegas a +5.76u. Un fatto interessante: delle prime 6 squadre in questa classifica, proprio Washington è l’unica a Est, tutte le altre sono franchigie di Western Conference.

Da Ovest però arriva la peggior squadra nelle scommesse, i Nashville Predators che hanno bruciato -16.17 unità. Anche qui Nashville è l’unica squadra a Ovest nelle prime 5 in questa classifica negativa, visto che alle sue spalle ci sono Buffalo, NY Islanders, NY Rangers e Pittsburgh, anche se con passivi in singola cifra, ben più modesti rispetto alla pesante situazione di Nashville.

Vediamo anche i primi aggiornamenti sulle statistiche individuali di giocatori e portieri. A livello offensivo la giovane stella dei Wild, Kirill Kaprizov, è il miglior marcatore NHL con 22 gol, alla pari con Leon Draisaitl, in una settimana in cui Kaprizov è stato il protagonista principale con 5 gol personali. Poco più indietro Brayden Point con 20 gol mentre Sam Reinhart, dei Panthers, rimane fermo con 19 marcature. Se parliamo di assist man il migliore è Nathan MacKinnon, stella degli Avs, già a 37 assist, stacca nettamente Jack Eichel al 2° posto.

Big match settimanali NHL (16-22 dicembre 2024)

Vediamo cosa ci attende in questa undicesima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, come vedremo molto impegnativa per diversi top-team, in particolare Dallas. Ecco le sfide da non perdere dal 16 al 22 dicembre 2024.

NHL LUNEDI 16 DICEMBRE

La nuova settimana inizia con 3 match NHL e sono tutte partite da non perdere. Si parte subito forte con Dallas Stars-Washington Capitals, ennesimo test per Ovechkin e compagni, che abbiamo visto andare fortissimo anche in trasferta ma il mercato e i bookmakers favoriscono gli Stars che sono 12-3-0 in casa e prima del 2-3 a Washington di inizio stagione avevano sempre battuto i Caps nelle precedenti 5 sfide.

Da non perdere anche Edmonton Oilers-Florida Panthers, in assoluto la partita più interessante, con gli Oilers in ripresa mentre i campioni in carica giocano la 4° trasferta consecutiva a Ovest e nelle ultime 2 non hanno segnato.

Si chiude con Vancouver Canucks-Colorado Avalanche. Al Rogers Center i Canucks non stanno andando, e arrivano gli Avs in ripresa per questo primo scontro stagionale, dopo il 4 su 4 di Colorado lo scorso anno contro Vancouver.

NHL MARTEDI 17 DICEMBRE

Martedì si sale a 10 partite, senza nessun vero big match che spicca sugli altri, ma è sicuramente interessante Calgary Flames-Boston Bruins, con i padroni di casa che al Scotiabank Saddledome rimangono una squadra da prendere con le pinze, ma Boston arriva dal 5-1 di Vancouver (approposito del mal di casa dei Canucks di cui parlavamo prima) e il 7 novembre scorso hanno vinto 4-3 OT in casa contro i Flames. Interessante dato: 3 degli ultimi 4 scontri diretti tra Calgary e Boston si sono chiusi in overtime.

Interessante, ma per motivi diversi, anche Nashville Predators-NY Rangers. Abbiamo detto che i Predators sono un disastro anche per gli scommettitori quest’anno e hanno perso 9 delle ultime 10 partite. I Rangers in crisi non possono assolutamente sbagliare e devono svoltare dal 3-7 delle ultime 10 partite, per questo la trasferta alla Bridgestone Arena diventa cruciale ed interessante più del previsto.

NHL MERCOLEDI 18 DICEMBRE

Il mercoledì NHL ci regala 5 match, e si parte subito con una sfida da pelle d’oca: Dallas Stars-Toronto Maple Leafs. I Maple Leafs sono una delle squadre del momento a Est mentre gli Stars non trovano la giusta costanza di risultati, pur rimanendo uno dei top team a Ovest. Primo scontro stagionale tra le due franchigie, con i canadesi che hanno sempre vinto nelle ultime 6 sfide contro Dallas.

Anche Minnesota Wild-Florida Panthers promette scintille tra due top team che si sono già sfidati il 22 ottobre in Florida, con netto 5-1 dei Wild, alla 3° vittoria consecutiva negli ultimi precedenti contro Florida.

NHL GIOVEDI 19 DICEMBRE

Altre 9 partite nel giovedì di Hockey NHL. Philadelphia Flyers-LA Kings testerà le ambizioni dei Flyers che hanno dato qualche piccolo segnale di ripresa, pur rimanendo una squadra molto modesta su entrambi i lati del campo, mentre i Kings sono tra le squadre più calde del momento e potrebbero spuntarla anche in questa trasferta a Philadelphia.

Edmonton Oilers-Boston Bruins è certamente la sfida più attesa e attenzione ai gol; nel momento in cui scriviamo Edmonton arriva da 2 partite ad alto punteggio (8 e 9 gol totali), ma anche i Bruins arrivano da 5 Over consecutivi.

Giovedì c’è anche Vegas Golden Knights-Vancouver Canucks, bello scontro tra pretendenti di Pacific. Vegas, oltre al fattore campo, si presenterà a questo match anche molto più riposata per il primo scontro dell’anno contro i rivali di Vancouver.

NHL VENERDI 20 DICEMBRE

Altre 7 partite ad attenderci venerdì, con Washington Capitals-Carolina Hurricanes in apertura, scontro al vertice di Metropolitan che è già andato in scena in Carolina il mese scorso, col 4-2 per gli Hurricanes che si portano 7-2 negli ultimi 9 precedenti contro Washington, anche se questa sfida in casa sembra quella buona per la vendetta dei Capitals.

Degna di nota anche Dallas Stars-NY Rangers. Abbiamo già detto dei gravi problemi dei Rangers, ma gli Stars questa settimana avranno una serie di impegni davvero tosti. NYR ha battuto Dallas in 4 degli ultimi 5 confronti diretti.

NHL SABATO 21 DICEMBRE

Ad aprire il weekend di NHL c’è il matinee Nashville Predators-LA Kings, una delle 11 partite del sabato. Si sfidano una delle squadre peggiori, contro una delle squadre più in forma, con i Kings che il mese scorso sono già passarti 3-0 dalla Bridgestone Arena.

Tra i match più interessanti della notte vi segnaliamo Winnipeg Jets-Minnesota Wild, attualmente 1° e 2° in Central, con i Jets che hanno vinto i primi 2 scontri stagionali (2-1 OT in casa e 4-1 in trasferta), entrambi a basso punteggio da Under.

Al contrario i gol non dovrebbero mancare in New Jersey Devils-Pittsburgh Penguins, anche se a dire il vero NJ è reduce da 6 Under di fila nel momento in cui scriviamo.

NHL DOMENICA 22 DICEMBRE

La settimana si chiude con una domenica da 6 partite, e con un big match di lusso ad un comodo orario italiano: NY Rangers-Carolina Hurricanes, cosa chiedere di meglio? Al netto dei problemi dei Rangers questo rimane un big match da non perdere al Madison Square Garden, con le squadre che si sono già trovate di fronte il 27 novembre scorso in Carolina, dando vita ad una sfida spettacolare vinta 4-3 dagli Hurricanes.

Nella notte il piatto forte è Tampa Bay Lightning-Florida Panthers, bello scontro di Atlantic. Buon momento dei Bolts con il loro attacco ma anche i Panthers hanno un grande potenziale offensivo, occhio ai gol e Over, risultato sempre uscito negli ultimi 3 precedenti tra queste due franchigie dello stesso stato, che si sfidano per la prima volta in questa stagione.

Da valutare anche Washington Capitals-LA Kings di cui abbiamo già parlato tanto, rispettivamente la sorpresa e Est, ma anche quella a Ovest in un certo senso. Washington domina 8-2 negli ultimi 10 precedenti contro LAK, in cui abbiamo visto solo 3 volte Over.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti Stanley Cup

Gli Edmonton Oilers non sono ancora al loro meglio, ma i segnali di ripresa anche di quest’ultima settimana, li fanno volare come favoriti nelle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL, e come unica squadra in singola cifra @7.50 visto che dietro ci sono Devils @11 e poi un poker di squadre @12 volte la posta: Panthers, Hurricanes, Maple Leafs e Stars.

Continuano a scalcare posizioni anche i Colorado Avalanche che si mettono alle spalle i Winnipeg Jets, in calo dopo la partenza da sogno. Non convince del tutto nemmeno Vegas che rimane in seconda fascia @17 volte la posta, come Minnesota @18, agganciata ai sorprendenti Capitals e ai Lightning.

Nelle altre lavagne ci sorprende la quota NY RANGERS PLAYOFFS SI @1.68. Al netto dei problemi la squadra della Grande Mela rimane una formazione di altissimo livello e con tanta qualità, e non la vediamo proprio fuori dalla post-season, quindi valutate questa giocata che si trova ancora ad una quota di valore per quello che è il roster dei Rangers (anche se al momento ha in infermeria proprio il suo giocatore principale, Panarin). Sbagliare i playoffs per una squadra costruita per puntare al titolo, sarebbe un fallimento troppo esagerato.

