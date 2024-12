Vediamo il recap settimanale di Hockey su ghiaccio NHL con aggiornamenti, quote, statistiche, migliori e peggiori squadre. Nella grande mela continuano a deludere sia Islanders che Rangers mentre a Ovest stanno rimontando le due big: Edmonton e Colorado. Pronostici Hockey NHL week 12.

Pronostici Hockey NHL week 12: la situazione delle division

Apriamo come sempre andando a vedere la situazione nelle quattro division tra Eastern e Western Conference di Hockey NHL, le squadre al comando, chi sta andando bene, chi sta faticando, e chi sta proprio deludente alla grande.

Atlantic Division: un trio su tutti, Toronto, Florida e Tampa

I Toronto Maple Leafs rimangono al comando dell’Atlantic Division con 44 punti, gli stessi dei campioni in carica, i Florida Panthers che si sono rimessi in corsa con 4 vittorie di fila prima dello 0-4 di lunedì contro i Tampa Bay Lightning, e proprio i Bolts con un 7-2 nelle ultime 9 partite confermano il 3° posto con 38 punti, ma anche 4 partite in meno del duo di testa.

Metropolitan Division: I Rangers continuano a deludere

I Washington Capitals hanno perso 3 delle ultime 5 partite ma si confermano come sorpresa di questa prima parte di stagione e ancora al comando di Metropolitan Division, in corsa con i New Jersey Devils e con i Carolina Hurricanes. In ripresa i Pittsburgh Penguins con 3 vittorie nelle ultime 4, e che si mettono alle spalle anche i NY Rangers che iniziano a preoccupare con 2 sole vittorie nelle ultime 10 partite.

Central Division: Avalanche in ripresa

Passiamo a Ovest con la Central Division sempre combattuta tra Winnipeg Jets e Minnesota Wild, ma sono rientrati in corsa anche i Colorado Avalanche con le ultime 3 vittorie in cui l’attacco degli Avs ha segnato 13 gol. Qualche passo falso di troppo per i Dallas Stars che hanno vinto 4 partite, perdendone 5 nelle ultime 9.

Pacific Division: gli Oilers continuano la loro rimonta

Chiudiamo in Pacific Division dove i Vegas Golden Knights rimangono al comando, grazie in particolare modo al rendimento interno (12-3-0), con gli LA Kings al 2° posto, ma qui si stanno riprendendo anche gli Edmonton Oilers che sono 11-3 nelle ultime 14 partite, lasciandosi alle spalle anche i Vancouver Canucks che hanno perso 4 delle ultime 6.

Betting Trends: periodo nero anche nelle scommesse a NY

I Washington Capitals si confermano i migliori come rendimento nelle scommesse e con +12.82 unità staccano nettamente i 2° in classifica, i Vegas Golden Knights che a +6.41u superano i Winnipeg Jets (+6.03).

La peggior squadra nelle scommesse è sempre quella dei Nashville Predators con -14.49 unità, ma stanno andando malissimo anche i Buffalo Sabres, l’unica altra squadra con un passivo in doppia cifra (-12.43). Delusione nella Grande Mela, sia con gli Islanders (-8.67) che con i Rangers (-5.93u) tra le peggiori 5 squadre (completa la flop-5 San Jose).

Big match settimanali NHL (23-29 dicembre 2024)

Vediamo cosa ci attende in questa undicesima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, come vedremo molto impegnativa per diversi top-team, in particolare Dallas. Ecco le sfide da non perdere dal 23 al 29 dicembre 2024.

NHL LUNEDI 23 DICEMBRE

Ben 13 partite in questo lunedì, l’ultima giornata prima della pausa natalizia in cui la NHL lascia spazio alla NBA. L’Hockey su ghiaccio tornerà solo venerdì 27. Tra i match più interessanti di inizio settimana segnaliamo New Jersey Devils-NY Rangers, Toronto Maple Leafs-Winnipeg Jets e Florida Panthers-Tampa Bay Lightning.

NHL MARTEDI 24 DICEMBRE

0 match.

NHL MERCOLEDI 25 DICEMBRE

0 match.

NHL GIOVEDI 26 DICEMBRE

0 match.

NHL VENERDI 27 DICEMBRE

Si torna sul ghiaccio con 8 partite. Tra le sfide più interessanti c’è certamente New Jersey Devils-Carolina Hurricanes che si sono già sfidate 2 volte in stagione, con una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa, e negli ultimi 3 precedenti il risultato finale è stato sempre di 4-2. Bello scontro di Central anche all’American Airlines Center con Dallas Stars-Minnesota Wild. Il 16 novembre scorso, in Minnesota, gli Stars passarono 2-1, per la 7° vittoria di fila di Dallas sui Wild.

NHL SABATO 28 DICEMBRE

Altre 11 partite ad aprire il weekend di NHL. Ad un comodo orario italiano potremo gustarci Florida Panthers-Montreal Canadiens, primo scontro stagionale, con Florida che aveva vinto 7 sfide consecutive contro gli Habs prima del 3-5 dello scorso aprile a Montreal. Da non perdere anche LA Kings-Edmonton Oilers, con gli ospiti che vogliono continuare a rimontare e a mettere la freccia proprio su LAK in questo primo scontro dalla serie di playoffs vinta da McDavid e compagni in 5 partite.

Giornata spettacolare che continua con Carolina Hurricanes-New Jersey Devils che si tornano a scontrare, a campi invertiti, dopo il match del giorno prima. In Canada si gioca Toronto Maple Leafs-Washington Capitals, attualmente le prime rispettivamente in Atlantic e Metropolitan. Nei primi 2 scontri dell’anno ha sempre vinto la squadra in trasferta: 4-3 OT dei Maple Leafs nella capitale, e 3-1 dei Caps in Canada. Si continua con lo scontro a Est tra una squadra in forma e una in crisi: Tampa Bay Lightning-NY Rangers.

NHL DOMENICA 29 DICEMBRE

La settimana si chiude con una domenica da 9 match NHL. Si inizia con i matinee St.Louis Blues-Buffalo Sabres ed Anaheim Ducks-Edmonton Oilers. Nella notte vi segnaliamo Vegas Golden Knights-Calgary Flames come sfida più interessante. Abbiamo detto del grande rendimento di Vegas alla T-Mobile Arena, così come i Flames vanno bene in casa, ma molto male fuori. Il fattore campo potrebbe essere ancora una volta determinante, come è stato il 28 ottobre scorso col 5-0 dei Golden Knights in casa contro i Flames.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL.

