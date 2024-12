Questa settimana inizia il 2025 di Hockey su Ghiaccio NHL, e come ogni lunedì andiamo a fare il recap della situazione nelle varie division, con le squadre che stanno andando meglio e peggio, i betting trend più interessanti per le scommesse e le analisi con i consigli su tutti i big match dal 30 dicembre al 5 gennaio. Pronostici Hockey NHL Week 13.

Pronostici Hockey NHL Week 13: la situazione delle division

Apriamo come sempre andando a vedere la situazione nelle quattro division tra Eastern e Western Conference di Hockey NHL, le squadre al comando, chi sta andando bene, chi sta faticando, e chi sta proprio deludente alla grande.

Atlantic Division: testa a testa Toronto-Florida. Sabres in ripresa, ma ultimi

Al comando dell’Atlantic Division abbiamo sempre due squadre appaiate con 44 punti a testa in 34 partite, ovvero Toronto Maple Leafs e Florida Panthers. I canadesi rimangono con un ottimo 14-5-0 in casa, anche se hanno perso l’ultima sul proprio ghiaccio contro i Capitals, 3° sconfitta nelle ultime 4 partite mentre i Panthers, dopo 4 vittorie, hanno perso le ultime 2, entrambe per 0-4, una delle quali contro i Tampa Bay Lightning che rimangono al 3° posto. Florida ha sempre uno dei migliori attacchi della lega (5° in gol segnati e power play, 4° in tiri), ma è solo 22° in difesa come gol concessi (3.1). I Lightning al momento hanno il miglior attacco NHL con 4.0 gol a sera, e sono 3° anche in power play, nonostante siano solo 18° in tiri effettuati.

Non mollano i Boston Bruins che hanno vinto 4 delle ultime 6 partite anche se al momento sono solo 20° in difesa (3.1) e ancora peggio in attacco, 27° (2.6). Al momento la peggior squadra qui è quella dei Buffalo Sabres che stanno decisamente deludendo, specialmente in casa con un record di 6-10-3, anche se i Sabres sono riusciti ad interrompere una lunga striscia vincente con le ultime 3 vittorie in cui l’attacco ha macinato 17 gol complessivi.

Metropolitan Division: i Capitals non sono più una sorpresa

I Washington Capitals hanno un punto in meno dei New Jersey Devils, ma la squadra della capitale ha giocato anche ben 4 partite in meno rispetto a NJ. I Capitals non sono andati benissimo nella settimana dei Natale, giocata tutta in trasferta a Est, con 1-2 in 3 partite. Washington ha il 2° miglior attacco della NHL, ma anche la 6° miglior difesa per gol concessi. I Devils rispondono con un ottima difesa (2° in gol subiti e 3° in tiri concessi), ma va bene anche in attacco (7° in gol e tiri, 2° in power play), anche se dopo 3 vittorie, sabato si sono fermati in Carolina.

Al 3° posto ci sono proprio i Carolina Hurricanes, forti del 13-4-0 interno, con un attacco 4° per gol (3.5), 2° in tiri (31.8) e 6° in power play, ma anche la difesa è 9° per gol concessi (2.8) e 4° sia in tiri subiti che penality kill. I Pittsburgh Penguins sono 4° dopo 2 vittorie (interne) e 1 sconfitta (in trasferta) nelle ultime 3. Pittsburgh paga sempre la peggior difesa per gol concessi (3.7) ma si tiene alle spalle i NY Rangers di cui parlavamo anche la scorsa settimana. La squadra della Grande Mela è in crisi dopo aver incassato solo 2 vittorie nelle ultime 10 partite, anche se l’infermeria si è tornata a svuotare, col rientro anche di Panarin.

Central Division: Colorado ancora a valanga, ma i Jets non mollano il comando

Passiamo a Ovest con la Central Division dove i Winnipeg Jets non mollano il comando e si sono rimessi in corsa con le ultime 3 vittorie (5-1 nelle 6 partite più recenti). Winnipeg al momento ha sia la 3° migliori difesa con 2.5 gol concessi di media, che il 3° miglior attacco con 3.7 gol segnati (1° in power play con il 31.8% di conversioni in gol nelle situazioni di vantaggio numerico). In casa i Jets hanno uno straordinario 12-3-1 di record e nemmeno i Minnesota Wild (che invece sono eccezionali in trasferta con 12-3-3) riescono a tenere il passo, con un 2-5 nelle ultime 7 partite, compreso l’1-3 interno di domenica contro i Senators.

Continua la rimonta dei Colorado Avalanche che anche sotto Natale si confermano una delle squadre più calde del momento, con 4 vittorie di fila e 8-2 nelle ultime 10, con l’attacco che rimane il reparto forte, ma sta migliorando anche la difesa, che rimane solo 27° come gol concessi di media, nonostante l’8° posto nei gol concessi. Ora deludono un pò i Dallas Stars solo al 4° posto e perdenti in 3 delle ultime 5 partite, compreso il 2-3 OT in casa nello scontro diretto con i Wild. Dallas mantiene comunque la 5° miglior difesa e l’11° attacco per gol segnati (3° in tiri in porta, 31.0 a sera, ma solo 25° in power play al 16.3%, quasi la metà rispetto al rendimento in PP% di Winnipeg per fare un esempio).

Pacific Division: Anaheim penultimo, ma miniera d’oro per gli Under

La Pacific Division si conferma una delle più interessanti e competitive, ma i Vegas Golden Knights sono sempre davanti con 45 punti in 32 partite, e un eccezionale 12-3-0 di rendimento interno alla T-Mobile Arena. I Golden Knights hanno segnato 12 gol nelle ultime 2 vittorie e sono 8-1 nelle 9 partite più recenti. Rimangono indietro un paio di punti (nonostante una partita giocata in più nel momento in cui scriviamo) gli LA Kings che però a loro volta rispondono con 3 vittorie di fila ad alto punteggio (triplo Over) nonostante LAK rimanga superiore in difesa: 4° in gol subiti e 2° in tiri concessi.

Tornano a tirare il freno a mano gli Edmonton Oilers che dopo un paio di settimane di ripresa, a Natale hanno perso le 2 partite giocate ad LA nello scontro diretto con i Kings, e anche ad Anaheim con i Ducks al penultimo posto (solo San Jose qui fa peggio). Al 4° posto ci sono i Vancouver Canucks che sono calati con un 3-7 nelle ultime 10 partite, e i Canucks continuano a pagare un rendimento interno negativo (6-7-4) rispetto all’ottimo record esterno (10-3-2). Un piccolo appunto di nuovo sugli Anaheim Ducks che sono nettamente la miglior squadra da Under della NHL (O/U 8-20) mentre per la miglior squadra da Over bisogna tornare a Est, con i Columbus Blue Jackets che sono O/U 22-11.

Betting Trends: momento positivo per i Montreal Canadiens

Washington Capitals sempre i migliori anche come rendimento nelle scommesse con +12.82 unità di profitto nel momento in cui scriviamo, praticamente il doppio rispetto ai Vegas Golden Knights, 2° in questa statistica con +6.41u, mentre a completare il podio ritroviamo i Winnipeg Jets (+6.03u); calano parecchio i Minnesota Wild (+3.72u) che però mantengono il 4° posto, davanti ai Montreal Canadiens (+3.48u) che completano la top-5 e sono in grande forma con 5 vittorie nelle ultime 6.

La peggior squadra su cui puntare non cambia, è sempre quella dei Nashville Predators che hanno bruciato -15.49 unità e al 2° posto troviamo i Buffalo Sabres (-12.43u) che abbiamo già detto che stanno deludendo, e lo vediamo anche da questo rendimento nel betting. Su questo scomodo podio ci sono poi i NY Islanders che però sono con un negativo in singola cifra (-9.05u). Sempre male anche i San Jose Sharks, ultimi in Pacific e reduci da altre 7 sconfitte di fila.

Big match settimanali NHL (30 dicembre – 5 gennaio)

Vediamo cosa ci attende in questa undicesima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, come vedremo molto impegnativa per diversi top-team, in particolare Dallas. Ecco le sfide da non perdere dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.

NHL LUNEDI 30 DICEMBRE

La settimana inizia con soli 3 match NHL nella notte di lunedì, ma c’è subito un match delicatissimo da non perdere: Florida Panthers-NY Rangers. I Rangers devono dare una svolta a questo momento difficile, per non perdere troppo terreno dal vertice a Est, i Panthers sono un avversario ostico, e si gioca in Florida, anche se hanno perso le ultime 2 partite senza riuscire a segnar nemmeno un gol con 8 incassati (doppio 0-4). Nel primo scontro stagionale del 24 ottobre scorso i Panthers vinsero 3-1 nella Grande Mela contro NYR, con Florida che aveva superato i Rangers già negli scorsi playoffs, in una serie risolta in 6 partite dai futuri campioni della Stanley Cup.

Le altre partite in programma sono due match di Western Conference: Winnipeg Jets-Nashville Predators (una delle migliori nelle scommesse contro la peggiore anche se i Predators vinsero 4-1 in casa lo scorso mese contro i Jets) e Seattle Kraken-Utah Hockey Team (primo scontro di sempre tra le due franchigie più giovani della NHL, con Seattle che sabato ha vinto 5-4 OT a Vancouver interrompendo una striscia di 6 sconfitte mentre Utah dopo 4 vittorie ha perso le ultime 3 con 12 gol concessi).

NHL MARTEDI 31 DICEMBRE

Il 2024 si chiude con un martedì da ben 13 partite lungo tutto la giornata, ad iniziare dal pomeriggio italiano. Si inizia infatti col matinee molto interessante nella capitale con Washington Capitals-Boston Bruins che si sono sfidate poco prima di Natale a Boston, col netto 4-1 dei Bruins. A seguire Toronto Maple Leafs-NY Islanders, con gli ospiti in difficoltà che difficilmente passeranno su uno dei campi più difficili di questa stagione, quello di Toronto, anche se gli Islanders il 21 dicembre sono passati da sfavoriti proprio qui alla Scotiabank Arena, 5° successo consecutivo di NYI contro i Maple Leafs, quindi occhio a non dare per scontata la vittoria della squadra di casa.

Ancora ad un comodo orario italiano potremmo seguire un altro match molto interessante: Vegas Golden Knights-Montreal Canadiens. Abbiamo detto che vincere a Vegas è un impresa, ma i Canadiens in questo momento sono tra le squadre più in forma. I Golden Knights però hanno sempre battuto gli Habs negli ultimi 6 precedenti, compreso il 6-2 del mese scorso a Montreal. Tra le partite da non perdere nella notte c’è il big match della Ball Arena: Colorado Avalanche-Winnipeg Jets, due contender di Central Division, e più in generale di Western Conference e per la Stanley Cup, che si sono già sfidate a inizio novembre a Winnipeg, con 1-0 di misura dei Jets. Le squadre si sono affrontate nella scorsa post-season, con Winnipeg che vinse le prime 2 partite della serie, prima del crollo con 4 sconfitte consecutive contro gli Avs.

NHL MERCOLEDI 1 GENNAIO

Il nuovo anno inizia con una sola partita in programma, sono LA Kings-New Jersey Devils a tenere a battesimo l’inizio del 2025. Un solo match, ma molto interessante, tra due top-team che hanno grandi ambizioni, in particolare NJ, ma anche LAK sta continuando a fare bene, anche se il mese scorso ha perso 1-3 il primo scontro stagionale contro i Devils giocato nel Jersey. Ben 7 Under negli ultimi 9 scontri diretti tra queste due squadre.

NHL GIOVEDI 2 GENNAIO

Al giovedì si risale con 12 match NHL e si parte subito col botto, con tre big match all’una di notte. Sicuramente è da seguire lo scontro a Est tra Florida Panthers-Carolina Hurricanes che si sono già sfidati due volte in stagione a fine novembre, con doppio successo dei Panthers, 6-3 in trasferta e anche 6-0 in casa. Ci spostiamo al Madison Square Garden per NY Rangers-Boston Bruins; abbiamo detto del momento di crisi dei Rangers che giocheranno in casa, una sfida comunque difficile contro i Bruins. Questo è il primo scontro stagionale tra queste franchigie, con i Rangers che hanno vinto i 3 precedenti più recenti contro Boston.

Il terzo big match in apertura è Washington Capitals-Minnesota Wild che si sfidano per la prima volta in stagione, con Minnesota che ha vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro i Capitals, ma in questo momento le cose potrebbero andare diversamente visto il momento splendido che sta attraversando la franchigia di Washington. A tarda notte infine segnaliamo Colorado Avalanche-Buffalo Sabres. I Sabres sono reduci da 3 vittorie nel momento in cui scriviamo, ma stanno deludendo mentre abbiamo detto che gli Avalanche sono in ripresa e ad inizio dicembre sono passati 5-4 in un match spettacolare a Buffalo. Potremmo vedere Over anche questa volta.

NHL VENERDI 3 GENNAIO

Il mercoledì NHL ci regala 5 partite in programma, con Florida Panthers-Pittsburgh Penguins in apertura. Abbiamo già parlato di Florida, che giocherà una prima settimana del 2025 molto piena ed impegnativa, e i Panthers hanno perso il primo scontro stagionale del 3 dicembre contro i Penguins, perdendo 4-5 OT a Pittsburgh.

A chiudere la giornata segnaliamo Vancouver Canucks-Anaheim Ducks, con i Canucks che stanno facendo male in casa, ma potranno sfruttare questo turno favorevole con i deludenti Predators che nel momento in cui scriviamo hanno perso 4 delle ultime 5 trasferte, compresa la più recente, il 4-7 a St.Louis.

NHL SABATO 4 GENNAIO

Sabato con un palinsesto ricco con 12 match. Il matinee si gioca nella capitale ed è imperdibile, visto che si giocherà ad un comodo orario italiano: Washington Capitals-NY Rangers. I Rangers ad inizio stagione hanno già perso 3-5 qui a Washington, interrompendo una striscia di 4 vittorie consecutive contro i Capitals. In prima serata anche Winnipeg Jets-Detroit Red Wings e San Jose Sharks-New Jersey Devils. Ad aprire la nottata un grande classico: Toronto Maple Leafs-Boston Bruins. Al momento in stagione si conta 1 vittoria a testa, sempre per la squadra di casa: 4-3 OT dei Bruins e 4-0 per i Maple Leafs. Da segnalare 2 soli Over negli ultimi 10 precedenti tra queste due rivali di Atlantic, e anche questa volta potremmo vedere una partita da Under.

Nella notte si continua con altri match interessanti, tra cui Carolina Hurricanes-Minnesota Wild che si sfidano per la prima volta in stagione. Abbastanza equilibrati anche gli ultimi 10 precedenti, con gli Hurricanes di poco avanti 6-4 (anche O/U 6-4 nelle scommesse sui gol totali). Chiudiamo con LA Kings-Tampa Bay Lightning, anche in questo caso sfida tra top team di Western ed Eastern Conference, primo scontro in stagione. Qui gli ultimi 10 precedenti sono tutti dalla parte di Tampa che ha battuto LAK 8 volte (Over-Under 6-2-2).

NHL DOMENICA 5 GENNAIO

La settimana si chiude con 5 partite e si inizia con un altro matinee che ha NYR sul ghiaccio, ovvero Chicago Blackhawks-NY Rangers. La ricostruzione dei Blackhawks è ancora lontana dall’essere completata e la franchigia di Chicago ha perso le ultime 4 partite nel momento in cui scriviamo, con ben 21 gol subiti in questa striscia negativa. Il 9 dicembre però i Blackhawks sorpresero col 2-1 al Madison Square Garden.

Tra le partite della notte segnaliamo Carolina Hurricanes-Pittsburgh Penguins, scontro tra 3° e 4° di Metropolitan, con i padroni di casa che giocheranno in back to back ma che hanno vinto le prime 2 sfide stagionali contro i Penguins: 4-1 a Pittsburgh in ottobre, 5-1 in casa in Carolina il 7 novembre, prolungando a 7 la striscia di Under quando si sfidano queste due franchigie (O/U 1-9 negli ultimi 10 precedenti).

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL.

