Come ogni lunedì apriamo la settimana col punto della situazione sulla stagione di Hockey su Ghiaccio NHL, arrivata alla 14° settimana di regular season, con le squadre di NY che continuano a deludere mentre i Capitals continuano a vincere, sono ancora una sorpresa o una contender vera? Pronostici Hockey NHL week 14.

Pronostici Hockey NHL week 14: la situazione delle division

Apriamo come sempre andando a vedere la situazione nelle quattro division tra Eastern e Western Conference di Hockey NHL, le squadre al comando, chi sta andando bene, chi sta faticando, e chi sta proprio deludente alla grande.

Atlanti Division: Toronto la squadra più in forma

I Toronto Maple Leafs sono al comando con 2 punti di vantaggio sui Florida Panthers nel momento in cui scriviamo. I canadesi sono reduci da 3 vittorie e hanno festeggiato con 6 gol segnati ai Boston Bruins il ritorno della stella, Auston Matthews. Florida invece ha un po rallentato con 3 sconfitte nelle ultime 5 (tutte in casa) e al 3° posto ci sono proprio i Bruins che però arrivano da 3 brutte sconfitte e continuano a non convincere in attacco.

Non fanno però meglio i Tampa Bay Lightning che hanno a loro volta perso le ultime 3 partite segnando in tutto appena 4 gol, un rendimento preoccupante per quello che rimane lo stesso il miglior attacco per gol segnati (3.8) e 5° in power play (ma solo 20° per tiri).

Metropolitan Division: la Grande Mela piange, Columbus prova a sorprendere

Ci sono sempre i Washington Capitals al comando, freschi dello spettacolare 7-4 sui NY Rangers sempre più in affanno e scesi al penultimo posto, con solo i NY Islanders dietro di loro. Le squadre di NY stanno davvero faticando più del previsto, in particolare i Rangers che hanno vinto solo 4 delle ultime 15 partite, nonostante i rientri dall’infermeria (ma ora ci sono problemi col portiere Shesterkin). Un rendimento inspiegabile per NYR, un pò di più per gli Islanders che arrivano da 3 sconfitte con soli 4 gol segnati dall’attacco che rimane uno dei peggiori della lega: 28° per gol segnati (2.6), 32° in power play (11%).

Tornando ai piani alti nessuno tiene il ritmo della squadra della Capitale che ha anche il 2° miglior attacco. I New Jersey Devils infatti arrancano dopo le ultime 4 sconfitte consecutive in trasferta mentre i Carolina Hurricanes rimangono ottimi in casa (14-5-0), ma poco costanti di recente (3-5 nelle ultime 8). In tutto questo provano a salire sorprendentemente al 4° posto i Columbus Blue Jackets che hanno vinto 5 delle ultime 8.

Central Division: Dallas e Colorado continuano la loro rincorsa

Nonostante le ultime 3 brutte sconfitte, i Winnipeg Jets mantengono il comando della Central Division grazie alla 2° miglior difesa (2.5 gol) e al 3° miglior attacco, una squadra equilibrata, anche se qualche piccola crepa inizia a vedersi e i Minnesota Wild si rifanno vicini dopo le ultime 3 vittorie (5-1 nelle ultime 6) in cui l’attacco ha macinato 13 gol mentre la difesa rimane il reparto forte: 6° come gol concessi (2.6) nonostante sia 22° come tiri subiti (29.1) e 31° in penality kill.

Dietro continuano la loro rincorsa Dallas Stars e Colorado Avalanche, che continuiamo a vedere come le squadre più complete e forti per giocarsi la vittoria divisionale. Gli Stars arrivano da 4 belle vittorie, hanno la 2° miglior difesa per gol concessi e penality kill (5° anche in tiri subiti), oltre al 10° attacco per gol segnati (3° come tiri effettuati) e al rendimento da 16-5-1 in casa. Gli Avalanche si sono fermati 1-2 SO contro i Canadiens, interrompendo una striscia di 6 vittorie e in ogni caso, anche contro gli Habs, la difesa, punto debole nell’inizio di stagione, ha dimostrato i passi in avanti fatti nelle ultime settimane, a combinarsi con un attacco che rimane tra i più letali (5° con 3.4 gol a sera), guidato da Nathan MacKinnon anche se in questo momento Colorado deve gestire un infermeria abbastanza piena. In una division così competitiva e piena di talento ecco che i Chicago Blackhawks ci stanno rimettendo e al momento sono la squadra che ha raccolto meno punti (28), con un disgraziato 5-14-2 in trasferta, il 30° attacco e la 27° difesa.

Pacific Division: Vegas viaggia come un treno e fa il vuoto con LAK ed Edmonton

Altre 2 vittorie interne (17-4-0) e 8-1 nelle ultime 9 partite, permettono ai Vegas Golden Knights non solo di mantenere il primato divisionale, ma di mantenere un buon margine nonostante al 2° posto gli LA Kings arrivino a loro volta da 4 vittorie interne importanti, che portano il record in casa di LAK ad uno straordinario 14-2-1. Vegas ha il 4° miglior attacco e l’8° difesa e in casa alla T-Mobile Arena viaggia con un record di 17-4-0. Anche quest’anno Vegas ha tutte le potenzialità non solo per vincere la Pacific, ma per puntare alla Stanley Cup. LAK ha una delle migliori difese della NHL (3° in gol, 2° in tiri e 9° anche in power play), ma non ha la stessa efficacia offensiva di Vegas (13° in gol, 24° in tiri e 27° in power play).

Rimangono pienamente nella contesa gli Edmonton Oilers reduci da 3 vittorie contro avversari a dire il vero abbastanza agevoli. Edmonton mantiene il 9° attacco per gol segnati (2° in tiri), rimane alla pari con LAK, e ha staccato Vancouver Canucks (2-6 nelle ultime 8 e 24° difesa della NHL) e Calgary Flames (1-3 nelle ultime 4 con soli 7 gol totali segnati dall’attacco dei Flames che è 26° in questa stagione).

Betting Trends: NY male anche qui

Ultima settimana positiva per gli sfavoriti in casa che hanno vinto la bellezza del 62.5% delle partite, arricchendo chi ha puntato su questa tipologia di squadre. Nell’ultima settimana è stato ripagato (in questo caso molto meno) anche chi ha scommesso sugli Under usciti nel 54.9% delle partite rispetto al 45.1% di Over.

Passando alle singole squadre anche qui i Washington Capitals non hanno rivali come miglior squadra su cui puntare, +12.53 unità, unica squadra in doppia cifra in questa statistica visto che al 2° posto c’è Vegas, ma staccata a +8.22. Si prendono il gradino basso del podio i Montreal Canadiens (+7.18) che nel complesso non stanno giocando chissà quale stagione (18-21 di record) ma sono una ammazza grandi, che ha messo a segno diversi upset in quota alta. Approposito di quote alte e ammazza grandi, gli Anaheim Ducks salgono al 6° posto perchè prima dell’ultima sconfitta (comunque giocata nel 2-3 a Edmonton) avevano vinto 3 partite da underdogs, con quote assurde: @3.11 a Winnipeg, @3.30 contro NJ e @3.35 contro EDM.

La peggior squadra su cui scommettere si conferma quella dei Nashville Predators (-15.18), anche se si sono un pò ripresi con le ultime 2 vittorie a Vancouver e Calgary, mentre al contrario peggiorano ancora i Buffalo Sabres che arrivano da 3 sconfitte nel road trip impegnativo a Ovest, e si confermano al 2° posto in questa scomoda statistica con -12.36u. Tra le peggiori anche qui le squadre di NY, gli Islanders (-11.05u) e i Rangers (-10u), che completano il poker di squadre con un passivo in doppia cifra visto che poi arriva Boston staccata -6.25u.

Vediamo anche il recap dei giocatori migliori in attacco e tra i portieri. Leon Draisaitl come marcatore e Nathan MacKinnon sugli assist (e anche sul totale punti dove fa il vuoto proprio su Draisailt) sono i giocatori offensivi che si stanno mettendo maggiormente in mostra mentre tra i portieri l’unico titolare che sta facendo davvero la differenza, e che troviamo in quasi tutte le statistiche principali, è Connor Hellebuyck.

Big match settimanali NHL (6-12 gennaio 2025)

Vediamo cosa ci attende in questa 14esima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Ecco le sfide da non perdere dal 6 al 12 gennaio 2025.

NHL LUNEDI 6 GENNAIO

Nel lunedì dell’Epifania abbiamo 4 partite NHL nella notte, con Buffalo Sabres-Washington Capitals al via, praticamente il peggio contro il meglio (come rendimento nelle scommesse, e lo abbiamo appena visto), con i Capitals che il 14 dicembre scorso hanno già battuto i Sabres 4-2 in casa. Il big match è senza dubbio lo scontro della Ball Arena: Colorado Avalanche-Florida Panthers, due super attacchi e due squadre che puntano alla Stanley Cup, infatti nel primo scontro dell’anno, a fine novembre in Florida, fu uno spettacolare 7-4 a dare la vittoria agli Avs.

NHL MARTEDI 7 GENNAIO

Martedì si sale a 10 partite e si inizia subito con due match molto interessanti: Tampa Bay Lightning-Carolina Panthers (i Bolts sono passati 4-1 in Carolina ad inizio stagione) e NY Rangers-Dallas Stars, subito un altra sfida ardua per i Rangers in crisi, che però lo scorso 20 dicembre vinsero 3-1 il big match a Dallas, e sperano di replicare anche al Madison Square Garden dove di recente comunque hanno superato anche i Bruins.

NHL MERCOLEDI 8 GENNAIO

Altrei 4 match NHL al mercoledì e sinceramente non si segnalano sfide imperdibili. Forse la più interessante è LA Kings-Calgary Flames, scontro di Pacific giù andato in scena a Calgary lo scorso 11 novembre, con 3-1 dei Flames, ma in questo momento vincere a LAK è molto complicato. Segnaliamo anche Washington Capitals-Vancouver Canucks, prima volta che si affrontano in stagione, con la squadra della capitale avanti 7-3 nei precedenti 10 scontri diretti contro i Canucks.

NHL GIOVEDI 9 GENNAIO

Ricco giovedì da 10 partite e questa volta le sfide interessanti sono parecchie. Su tutte vi segnaliamo Minnesota Weld-Colorado Avalanche a Ovest. Colorado ha sempre avuto la meglio su Minnesota negli ultimi 4 precedenti (6-1 per gli Avs negli ultimi 7 scontri con i WIld), ma è la prima volta che si sfidano in stagione. A Est invece vi segnaliamo NY Rangers-New Jersey Devils, altra sfida e avversario delicatissimo per i Rangers (i Devils hanno vinto il doppio scontro di dicembre dominando 5-0 in casa e 5-1 a NYR); e Carolina Hurricanes-Toronto Maple Leafs che si sfidano per la prima volta quest’anno (gli Hurricanes hanno sempre vinto negli ultimi 4 precedenti).

NHL VENERDI 10 GENNAIO

5 partite in programma al via con Carolina Hurricanes-Vancouver Canucks. Gli Hurricanes giocano questo back to back interno, ospitando i Canucks che quest’anno vanno meglio in trasferta che in casa e infatti ad ottobre persero 3-4 OT al Rogers Center contro Carolina che spera di replicare, anche se giocherà questo match senza riposo. Da non perdere Winnipeg Jets-LA Kings, big match a Ovest, già andato in scena il 27 novembre ad LA, partita risolta nettamente a favore dei Kings che vinsero 4-1 contro i Jets.

NHL SABATO 11 GENNAIO

Il weekend inizia con un sabato da 15 match. Palinsesto ricchissimo e si inizia con un interessante matinee ad un comodo orario italiano: Florida Panthers-Boston Bruins, scontro tra 2° e 3° di Atlantic. Florida ha vinto le prime 2 sfide di ottobre, dopo che i Panthers avevano buttato fuori i Bruins dagli scorsi playoffs vincendo la serie in 6 partite. Nella notte vanno in scena tante altre partite interessanti, su tutte vi consigliamo il big match a Ovest con Winnipeg Jets-Colorado Avalanche, ancora sul ghiaccio i Jets che giocheranno questa importante sfida in back to back, dopo LAK. Un uno-due che potrebbe essere micidiale per i Jets che il 31 dicembre hanno già perso 2-5 in Colorado (ma avevano vinto 1-0 in casa a novembre). Infine Vegas Golden Knights-NY Rangers, con NYR che chiude la sua difficile settimana su uno dei ghiacci più difficili in cui giocare, quello della T-Mobile Arena, e contro un avversario in forma, i Golden Knights, che hanno battuto i Rangers in 7 degli ultimi 10 precedenti, compresi i due più recenti dello scorso gennaio (5-2 e 5-1).

NHL DOMENICA 12 GENNAIO

Domenica si chiude con 5 partite in palinsesto, dopo la scorpacciata del sabato. Il matinee si gioca alla Litte Caesars Arena con Detroit Redwings-Seattle Kraken. Nel momento in cui scriviamo Detroit inizia la nuova settimana in forma, dopo 4 vittorie di fila, mentre i Kraken sono 3-7 nelle ultime 10. Chiusura sempre nel Nevada con Vegas Golden Knights-Minnesota Wild, back to back impegnativo per Vegas che sarà spinta anche qui dal fattore campo, e anche dal 8-2 dominante negli ultimi precedenti contro i Wild, anche se quest’anno è la prima volta che affrontano la franchigia del Minnesota.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL. Edmonton rimane favorita, unica squadra in singola cifra, seguita da Toronto e poi arrivano Colorado e Vegas. I Capitals rimangono snobbati in seconda fascia @16 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.