Continua la regular season di Hockey su Ghiaccio NHL e come ogni lunedì facciamo il punto della situazione con quote antepost, big match, e statistiche. Proprio dalle quote antepost arriva lo spunto per una scommessa stagionale: Vegas può vincere la Stanley Cup, ed è anche ben quotata @13 volte la posta. Pronostici Hockey NHL Week 15.

Pronostici Hockey NHL Week 15: la situazione delle division

Apriamo come sempre andando a vedere la situazione nelle quattro division tra Eastern e Western Conference di Hockey NHL, le squadre al comando, chi sta andando bene, chi sta faticando, e chi sta proprio deludente alla grande.

Atlantic Division: Toronto rallenta, ma dietro nessuno ne approfitta

Ci sono sempre i Toronto Maple Leafs in testa all’Atlantic Division, anche se nel momento in cui scriviamo i canadesi iniziano la settimana dopo 2 sconfitte ma dietro i Florida Panthers non ne approfittano con 5 sconfitte nelle ultime 8. Al 3° posto i Tampa Bay Lightning con 3 vittorie nelle ultime 4, e con il miglior attacco per gol segnati (3.7) e 4° in power play (25.8%).

Nel weekend i Boston Bruins sono passati 4-3 OT in Florida, ma la crisi rimane per questa squadra che prima e aveva perse 6 in fila e paga una difesa che ha concesso 19 gol nelle ultime 5 partite, un bel problema visto che già l’attacco dei Bruins è tra i peggiori della lega: 28° in gol segnati (2.6) e 30° in PP% (13.2%). Citiamo infine i disastrosi Buffalo Sabres che hanno perso 2-6 anche l’ultima in casa con i Kraken, (2-4 nelle ultime 6) e sono ora ultimi in questa division.

Metropolitan Division: Columbus non si ferma e sale al 4° posto

I Washington Capitals mantengono 5 punti di vantaggio (con 2 partite giocate in meno) rispetto ai New Jersey Devils, nonostante la squadra della capitale abbia un pò rallentato con 5-5 nelle ultime 10 partite mentre i Devils nell’ultima hanno superato i Bolts, ma prima 5 sconfitte in 6 partite anche se NJ rimane con una delle difese più solide della NHL. Dopo 2 bei successi interni, i Carolina Hurricanes non sono riusciti a completare il tris domenica, perdendo a sorpresa in casa contro i Ducks per 2-3 OT, con Carolina che mantiene il 6° attacco per gol segnati (3.3) e 2° in tiri (31.8).

Momento fantastico per i Columbus Blue Jackets che arrivano da 4 vittorie consecutive con 18 gol segnati dall’attacco che è il 5° nel campionato per gol segnati (3.4), 6° in tiri (30.0) e 9° anche in PP% (24.1%), ma paga una pessima difesa che concede 3.5 gol a sera (32°). In ripresa i NY Rangers che dopo aver battuto 3-2 i Devils al Madison Square Garden, hanno sbancato anche uno dei ghiacci più difficili della NHL, forse IL più difficile, Vegas, grazie al 2-1 di sabato notte che rimette in corsa NYR dopo un paio di settimane davvero buie.

Central Division: Jets e WIld provano l’allungo

Andiamo a Ovest con la Central Division dove abbiamo sempre i Winnipeg Jets al comando con lo stesso numero di partite (44) dei Minnesota Wild, ma ancora 3 punti di vantaggio dopo il 3-0 di sabato sugli Avalanche, con i Jets che si confermano equilibrati su entrambi i lati del campo: 3° in attacco come gol segnati (3.5) e 3° anche in difesa per gol concessi (2.5). I Wild invece hanno perso 1-4 domenica a Vegas, 2° sconfitta nelle ultime 3 per Minnesota non sempre impeccabile in attacco (17° in gol, 18° in tiri e 24° in PP%).

Rimangono in corsa i Dallas Stars che però domenica hanno interrotto una striscia di 7 vittorie consecutive nel 2-3 in Ottawa. Si è un pò arrestata la rimonta dei Colorado Avalanche che dopo il 6-1 in Minnesota, sabato come già anticipato si sono fermati a Winnipeg dove l’attacco di MacKinnon e compagni, punto di forza di questa squadra, è rimasto all’asciutto. I Chicago Blackhawks sono la squadra che finora ha fatto meno punti (30), con un pessimo rendimento esterno (5-15-2).

Pacific Division: Vegas sempre padrona

In Pacific dominano sempre i Vegas Golden Knights che dopo 2 sconfitte interne inattese contro le due franchigie di NY (0-4 contro gli Islanders e 1-2 contro i Rangers) si sono ritrovati in attacco (il 4° migliore per gol, 3° in tiri e 6° anche in PP%) nel 4-1 con cui hanno regolato i Wild, sempre alla T-Mobile Arena dove Vegas mantiene un ottimo rendimento di 18-6-0, il tutto senza il miglior giocatore, Jack Eichel, dato in rientro questa settimana. Alle spalle continua la rimonta degli Edmonton Oilers che nel weekend sono passati 4-3 a Chicago, 5° vittoria nelle ultime 6 partite per Leon Draisailt e compagni, che offensivamente segnano 3.3 gol di media (8°), col 24.8% in power play (8°), ma sono anche quelli che effettuano più tiri verso la porta avversaria di tutto il campionato (32.3).

Edmonton si mette alle spalle gli LA Kings che dopo 5 vittorie si sono però fermati nel 1-2 a Calgary sabato, con l’attacco che ha faticato, ma sappiamo bene che il punto di forza di LAK non è certamente offensivo (13° in gol, 23° in tiri, 29° in PP%) ma la difesa: la 2° per gol concessi (2.5) e anche come tiri subiti (24.8). Chiudiamo con i Vancouver Canucks che stanno attraversando un momento di calo, e sono scesi al 4° posto, dopo 4 sconfitte di fila, anche se i Canucks sabato hanno interrotto questa striscia perdente con una bella prova vincente a Toronto.

Betting Trends: continuano a dominare gli Under in questo periodo

Per la seconda settimana di fila il betting trend più interessante per le scommesse sulla stagione di Hockey NHL sono gli Under. La settimana scorsa quasi un 55% di partite a basso punteggio, e nella settimana appena conclusa questo dato migliora ancora con ben il 66.7% di partite da Under.

Tra le singole squadre i Washington Capitals sono sempre i migliori nelle scommesse con +12.4 unità di profitto (piccolo calo rispetto al +12.53u della settimana scorsa), con i Montreal Canadiens che nell’ultima settimana guadagnano 2 unità piene e si portano al 2° posto con +9.13u, seguiti da un altra sorpresa, gli Anaheim Ducks (+7.28u), con entrambe che si lasciano alle spalle i Vegas Golden Knights (+7.15u) scesi in una settimana dal 2° al 4° posto di questa speciale classifica in cui completa la top-5 Columbus che continua a fare grandi colpi da sfavorita e a ripagare gli scommettitori con un profitto di +6.45 unità.

Altre 2 unità bruciate nell’ultima settimana invece dai Nashville Predators che con -17.81 unità si confermano nettamente la peggior squadra su cui puntare, nonostante i disastri dei Buffalo Sabres che però migliorano un pò rispetto all’ultimo aggiornamento, poi abbiamo le squadre di NY: Islanders (-7.74) e Rangers (-7.68). Il rendimento negativo si nota anche dai Boston Bruins che completano la top-5 con -7.56u.

Big match settimanali NHL (13-19 gennaio 2025)

Vediamo cosa ci attende in questa 14esima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Ecco le sfide da non perdere dal 13 al 19 gennaio 2025.

NHL LUNEDI 13 GENNAIO

La settimana inizia con un lunedì da sole 3 partite NHL, ma l’interesse non manca, non tanto su Philadelphia Flyers-Florida Panthers e Chicago Blackhawks-Calgary Flames in apertura, ma sul match a Ovest che chiuderà la nottata, Edmonton Oilers-LA Kings, scontro tra 2° e 3° di Pacific che si sono già affrontati il 28 dicembre ad LA, con vittoria 4-3 OT dei Kings, ma in casa gli Oilers in questo momento hanno la possibilità di prendersi un importante rivincita.

NHL MARTEDI 14 GENNAIO

Al martedì si sale ad un palinsesto pieno di 13 match NHL. Tra le sfide più interessanti in apertura segnaliamo Toronto Maple Leafs-Dallas Stars e Boston Bruins-Tampa Bay Lightning, mentre in Washington Capitals-Anaheim Ducks si sfidano la migliore contro la 3° squadra per rendimento nelle scommesse come abbiamo visto prima. Anche New Jersey Devils-Florida Panthers e Winnipeg Jets-Vancouver Canucks sono sfide interessanti che hanno molto da dire, ma tutta l’attesa è sull’ultimo match della notte, alla Ball Arena, con Colorado Avalanche-NY Rangers, con NYR che vuole fare un altro scalpo importante in questo difficile road trip a Ovest che però potrebbe far risorgere la squadra della Grande Mela, che ha sempre battuto Colorado negli ultimi 3 precedenti. Un altro dato interessante: tutti e 4 gli ultimi scontri diretti tra queste due formazioni si sono chiuse oltre i tempi regolamentari (con ben 3 conclusioni agli shutout). Queste squadre inoltre hanno segnato sempre Under nelle ultime 5 sfide tra loro, e potremmo vedere Under anche questa volta.

NHL MERCOLEDI 15 GENNAIO

Solo 2 partite ci attendono per mercoledì, una nottata che aprirà con Buffalo Sabres-Carolina Hurricanes, ma il match più atteso si gioca a Ovest, con Minnesota Wild-Edmonton Oilers. Dopo il 3-5 interno subito il 21 novembre, gli Oilers si sono rifatti impartendo una dura lezione ai Wild, umiliati 7-1 in Minnesota lo scorso 12 dicembre. In questo momento gli Oilers sembrano avere qualcosa in più, e non ci meraviglieremmo di un altro successo all’Xcel Energy Center, anche se i Wild hanno dalla loro il fattore campo, e si presenteranno a questa sfida molto più riposati rispetto a Edmonton.

NHL GIOVEDI 16 GENNAIO

Altri 13 match NHL al giovedì, con diversi match interessanti, ad iniziare da Colorado Avalanche-Edmonton Oilers. Ancora in gioco queste due big, in particolare Edmonton che giocherà questa sfida in back to back, dopo la difficile prova in Minnesota, e giocherà anche la 3° partita in 4 notti. Colorado potrebbe approfittarne. Anche Vancouver Canucks-LA Kings in chiusura è una sfida di interesse, ma il match su cui ci concentriamo maggiormente è Toronto Maple Leafs-New Jersey Devils, due big e contender a Est, che si sono già sfidate due volte in stagione, entrambe in New Jersey, entrambe da Under (2-1 OT e 4-2) ed entrambe vinte in trasferta dai canadesi che di solito vanno meglio in casa, e potrebbero calare il tris contro i Devils questa notte alla Scotiabank Arena.

NHL VENERDI 17 GENNAIO

Continua l’alternanza tra giornate piene di partite e giornate con pochi match NHL, come questo venerdì 17 da sole 2 partite. Buffalo Sabres-Pittsburgh Penguins è trascurabile, molto meno Carolina Hurricanes-Vegas Golden Knights, due squadre che puntano alla Stanley Cup, e potrebbero ritrovarsi anche in finale quest’anno. Gli Hurricanes hanno sempre battuto i Golden Knights negli ultimi 3 precedenti, compreso il 5-2 a Vegas l’11 novembre scorso in questa stagione. In casa Carolina potrebbe confermarsi ancora, ma forse qui preferiamo Over. Ci aspettiamo una sfida spettacolare e ricca di gol, come è stato in 2 degli ultimi 3 precedenti vinti dai Canes.

NHL SABATO 18 GENNAIO

Uno spettacolare sabato da 15 partite NHL, e il matinee New Jersey Devils-Philadelphia Flyers, ci da la possibilità di vedere queste due formazioni ad un comodo orario italiano. Seguiranno Ottawa Senators-Boston Bruins, e soprattutto il big match Colorado Avalanche-Dallas Stars (gli Stars sono avanti 5-1 negli ultimi precedenti contro gli Avs, e hanno vinto anche il primo scontro di questa stagione, 5-3 in casa a fine novembre). Tra le altre sfide interessanti della notte c’è Washington Capitals-Pittsburgh Penguins (l’infinita rivalità tra Ovechkin e Crosby), NY Ranges-Columbus Blue Jackets (gli ospiti cercano un altro colpaccio anche al Madison Square Garden). A chiudere Vancouver Canucks-Edmonton Oilers, con gli Oilers che chiudono una settimana davvero impegnativa e piena di test importanti, tra cui questo del Rogers Center, dove a novembre gli Oilers sono passati con uno spettacolare 7-3. Questa volta potremmo vedere meno gol per un Under.

NHL DOMENICA 19 GENNAIO

Domenica più rilassate con 3 partite NHL. Il matinee è New Jersey Devils-Ottawa Senators (Devils avanti 6-1 negli ultimi precedenti, e vincenti nel 3-1 di ottobre ad Ottawa). Nella notte si continua con Montreal Canadiens-NY Rangers; ad inizio stagione i Rangers passarono 7-2 a Montreal, 3° successo di fila di NYR contro Montreal, con un punteggio complessivo di 19-8. Del resto negli ultimi 5 scontri diretti Montreal e NYR hanno sempre dato vita a partita da Over ad alto punteggio. A chiudere la nottata abbiamo Dallas Stars-Detroit Red Wings, primo scontro stagionale, con gli Stars avanti 9-1 negli ultimi precedenti contro i Red Wings (comprese le 6 vittorie più recenti e consecutivi)

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL. Scende ancora (da @7.75 a @7.50) la quota dei favoriti Edmonton Oilers, ma rispetto alla settimana scorsa ci sono state delle variazioni in lavagna, visto che scendono in singola cifra anche Florida e Carolina. Più indietro @11 volte la posta Devils e Stars mentre i Maple Leafs perdono un pò di terreno @13 volte la posta, assieme a Colorado e anche a Vegas che mantiene una quota di valore per la vittoria finale @13 volte la posta, anzi, fateci un pensierino.

