Nell’ultima settimana di Hockey su ghiaccio NHL si sono messe in mostra tre squadre a Est: Ottawa, Montreal e Columbus. Chi può ambire realmente alla post-season e chi è un bluff? Vediamo come sempre gli aggiornamenti con analisi, betting trends, quote antepost e i big match della settimana dal 20 al 26 gennaio 2025. Pronostici Hockey NHL Week 16.

Pronostici Hockey NHL Week 16: la situazione delle division

Apriamo come sempre andando a vedere la situazione nelle quattro division tra Eastern e Western Conference di Hockey NHL, le squadre al comando, chi sta andando bene, chi sta faticando, e chi sta proprio deludente alla grande.

Atlantic Division: Senators e Canadiens in rilancio, crollano i Bruins

Sempre i Toronto Maple Leafs al comando dopo le ultime 2 vittorie in cui si è sbloccato anche l’attacco con 11 gol segnati, nonostante nelle ultime settimane il rendimento difensivo dei canadesi è calato. I Florida Panthers rimangono in scia nonostante abbiano un pò balbettato nelle ultime 10 (5-5), con l’attacco, punto forte di Reinhart e compagni, che non è mai riuscito a segnare più di 3 gol nelle ultime 5. Al 3° posto troviamo un pò più defilati i Tampa Bay Lightning che però stanno rientrando forte con 6-2 nelle ultime 8 e il miglior attacco per gol segnati (4° in power play).

Stanno decisamente crescendo anche gli Ottawa Senators al 4° posto con 5-1 nelle ultime 6, dopo le vittorie in New Jersey, e anche sui Boston Bruins che invece sono in calo al 6° posto con 2 sole vittorie nelle ultime 9 che lasciano i Bruins anche dietro ai Montreal Canadiens che sono a loro volta in un buon periodo (7-3 nelle ultime 10).

Metropolitan Division: Washington viaggia spedita, NJ è in affanno. Columbus sorprendente

I Washington Capitals mantengono il comando della Metropolitan, e anche un buon margine sugli inseguitori grazie alle ultime 4 vittorie con solo 2 gol incassati, e se anche la difesa (al momento 4° come gol subiti) inizia ad andare come l’attacco (2° con 3.6 gol segnati di media) allora nella capitale si può sperare davvero, anche perché dietro i New Jersey Devils sono incappati in 4 sconfitte di fila (2-8 nelle ultime 10) in cui l’attacco è esploso, e la difesa (5° per gol concessi e 4° in tiri subiti) non sta bastando.

NJ torna ad essere avvicinata dai Carolina Hurricanes, anche Necas e compagni non stanno brillando, ma con 4 vittorie nelle ultime 7 sono quasi al 2° posto. Dietro continuano a sorprendere i Columbus Blue Jackets che però dopo 6 vittorie di fila si sono fermati nell’ultima uscita, seppur solo 0-1 ai rigori, e proprio contro i NY Rangers che sono in rilancio al 5° posto, ma ancora poco dominanti (6-4 nelle ultime 10 per NYR). Nella grande mela non si riprendono invece i NY Islanders che sono ultimi in division per colpa di uno dei peggiori attacchi della lega: 27° in gol segnati, 32° in PP%.

Central Division: i Jets allungano su Stars e Wild

Passiamo ad Ovest con la Central sempre comandata dai Winnipeg Jets che hanno perso l’ultima contro Calgary, ma prima 4 vittorie in 5 partite e un vantaggio sui Dallas Stars (che perdono terreno con 2-3 nelle ultime 5), per una squadra, quella di Hellebuyck e compagni, che al momento è 3° in attacco (1° in PP%) e 3° anche in difesa nei gol. Rimangono della corsa anche i Minnesota Wild, nonostante 3 pesanti sconfitte con 15 gol concessi da Kaprizov e compagni.

Anche i Colorado Avalanche non riescono a trovare costanza, e nelle ultime 9 partite hanno sempre alternato una vittoria ad una sconfitta; l’ultima ha visto gli Avs battere 6-3 proprio gli Stars, in un big match al vertice della Central, e ora arrivano i Wild in Colorado, continuerà l’alternanza win-lose? In questa division competitiva i Chicago Blackhawks rimangono ultimi e i peggiori della NHL con 33 punti, anche se dopo 4 sconfitte hanno sorpreso nel weekend battendo 5-3 Vegas.

Pacific Division: Edmonton aggancia Vegas in testa

Quello a Chicago non è stato l’unico passo falso recente dei Vegas Golden Knights che hanno vinto solo 1 delle ultime 6 partite e sono stati raggiunti al vertice della Pacific con 61 punti dagli Edmonton Oilers che stanno finalmente esprimendo il loro potenziale, anche se dopo 4 importanti vittorie, sabato si sono fermati 2-3 sul ghiaccio dei Vancouver Canucks che però sono scesi al 5° posto, dietro a Calgary Flames e agli LA Kings che mantengono il 3° posto nonostante 3 sconfitte nelle ultime 4, per una delle migliori difese della lega (3° in gol, 2° in tiri e 5° in PK%), ma che paga un attacco molto meno brillante (16° in gol, 25° tiri, 29° PP%).

Se guardiamo in basso qui ci sono sempre i San Jose Sharks ultimissimi con 34 punti, reduci da 2 sconfitte esterne per 1-4, e con 1 sola vittoria nelle ultime 6. SJ è 32° in difesa per gol e tiri, e va malissimo anche in attacco (30° in gol, 27° in tiri, 26° in PP%). Male anche gli Anaheim Ducks che sono 2-7 nelle ultime 9 dopo le 3 sconfitte più recenti per una squadra 32° per gol segnati in attacco (2.4) e 31° anche in power play (12.5%).

Betting Trends NHL: occhio al treno di Montreal, Canadiens d’oro nelle scommesse

Washington Capitals primi in Division e anche miglior squadra su cui puntare, con +14.37 unità, ma dietro sale ancora alla grande Montreal che nell’ultima settimana ha incassato più di 3 unità portandosi in doppia cifra a sua volta con +12.39u. In 3° posizione sale anche Columbus (+7.12).

La peggior squadra su cui puntare è sempre quella dei Nashville Predators che però arrivano da una settimana positiva e sono ora -15.37u. Stabili i Buffalo Sabres con circa 10u bruciate, e peggiorano ancora i NY Islanders (-9.3u).

Big match settimanali NHL (20-26 gennaio 2025)

Vediamo cosa ci attende in questa 14esima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Ecco le sfide da non perdere dal 20 al 26 gennaio 2025.

NHL LUNEDI 20 GENNAIO

9 partite al lunedì, e si inizia già dalle 19 visto che è il Martin Luther King Day, con Boston Bruins-San Jose Sharks ad aprire le danze. I Bruins in casa possono riprendersi con una vittoria contro una delle peggiori squadre NHL, viceversa una sconfitta aprirebbe del tutto la crisi. Subito dopo abbiamo già citato lo scontro di Central tra Colorado Avalanche-Minnesota Wild, con gli Avs che hanno sempre battuto i Wild nelle ultime 5, compreso il netto 6-1 in Minnesota il 9 gennaio scorso. In prima serata anche Seattle Kraken-Buffalo Sabres dopo il 6-2 dei Kraken a Buffalo l’11 gennaio scorso.

Nella notte segnaliamo un grande classico di Atlantic, scontro al vertice tra prima e terza: Toronto Maple Leafs-Tampa Bay Ligthning, che si sono già affrontate 2 volte in stagione, con un doppio successo dei Maple Leafs: 5-2 ad ottobre in casa e 5-3 il mese successivo a Tampa. La lunga giornata del MLK Day si chiuderà in California con LA Kings-Pittsburgh Penguins. I Penguins sono in crisi (2-8 nelle ultime 10) e hanno un pessimo rendimento esterno. Oggi giocano su uno dei ghiacci più tosti, quello della Crypto Arena dove i Kings sono 14-2-1 anche se il mese scorso a Pittsburgh i Kings persero 2-3 OT.

NHL MARTEDI 21 GENNAIO

Martedì si continua con 8 partite e ad iniziare c’è interesse su Montreal Canadiens-Tampa Bay Lightning. I Bolts come visto giocheranno un difficile back to back, a Montreal con i Canadiens che cercano di continuare nella loro rimonta (7-3 nelle ultime 10) e il 29 dicembre scorso gli Habs sono passati 5-2 a Tampa. Molto interessante anche Dallas Stars-Carolina Hurricanes (gli Hurricanes hanno vinto 6-4 il precedente stagionale in casa contro gli Stars) e anche NY Ranger-Ottawa Senators (Ottawa è 5-1 nelle ultime 6, NYR è ancora in affanno, ma i Rangers hanno vinto gli ultimi 3 precedenti contro i Sens, compreso il 2-1 di novembre, sempre al Madison Square Garden).

La sfida più attesa è però senza dubbio quella del Rogers Place: Edmonton Oilers-Washington Capitals, visto che molti analisti si stanno esponendo come una possibile finale di Stanley Cup, e anche noi non la escludiamo per come sta andando Washington, e per come sta recuperando Edmonton che rimane una squadra piena di talento, e valutata come favorita dai bookmakers come vedremo dopo nelle quote antepost. Primo scontro stagionale, con McDavid e compagni che sono tanti 5-2 negli ultimi 7 precedenti contro Ovechkin e soci.

NHL MERCOLEDI 22 GENNAIO

Un mercoledì da 4 partite con New Jersey Devils-Boston Bruins al via, due top team a Est che stanno attraversando un brutto momento e che si sfidano per la prima volta quest’anno. I Bruins hanno vinto 8 delle ultime 9 sfide contro NJ. Subito dopo Toronto Maple Leafs-Columbus Blue Jackets, un altro test importante per le ambizioni di Columbus che ad inizio stagione in casa ha già sorpreso per 6-2 i Maple Leafs.

Più tardi il big match Colorado Avalanche-Winnipeg Jets, scontro tra contender di Central che si sono affrontate già 3 volte in stagione, con 2 vittorie per Winnipeg e 1 per Colorado. In queste 3 sfide ha sempre vinto la squadra di casa, si gioca alla Ball Arena, sarà abbastanza per gli Avs? A chiudere è di grande interesse anche LA Kings-Florida Panthers. Abbiamo detto dell’ottimo rendimento interno dei Kings, ma i Panthers sono sempre pericolosi. Florida ha vinto lo scontro dello scorso anno in casa, ma prima aveva sempre perso nei 6 precedenti contro LAK.

NHL GIOVEDI 23 GENNAIO

Giovedì ci attendono 11 match NHL. Da non perdere NY Rangers-Philadelphia Flyers, un classico di Metropolitan tra due squadre che devono darsi una definitiva svegliata, in particolare i Rangers che hanno più qualità e potenziale rispetto ai Flyers, almeno sulla carta, perchè nel primo scontro dell’anno, giocato a Philadelphia, i Rangers persero 1-3. Da segnalare l’Under 7-3 negli ultimi 10 scontri diretti tra queste franchigie.

Nella notte a Ovest segnaliamo Edmonton Oilers-Vancouver Canucks. Un altra prova importante per Draisaitl e compagni in questo scontro di Pacific già andato in scena 2 volte in stagione, sempre a Vancouver. Al dominante 7-3 degli Oilers a novembre, i Canucks hanno risposto vincendo 3-2 il più recente scontro di questo weekend.

NHL VENERDI 24 GENNAIO

In programma 4 partite al venerdì e si parte forte con Dallas Stars-Vegas Golden Knights, scontro tra pretendenti a Ovest. Nel primo scontro di dicembre, a Vegas vinsero 3-2 i Golden Knights, e anche qui vi segnaliamo l’Under 7-3 negli ultimi precedenti tra queste due squadre. In contemporanea NY Islanders-Philadelphia Flyers, altro appuntamento nella grande mela per i Flyers che il 16 gennaio scorso hanno già vinto 5-3 qui all’UBS Arena contro gli Islanders.

Più a notte tarda Chicago Blackhawks-Tampa Bay Lightning, trasferta sulla carta agevole per i Bolts che sfidano per la prima volta in stagione Bedard e compagni (Tampa ha vinto 9 delle ultime 10 sfide contro Chicago). In chiusura Winnipeg Jets-Utah Hockey Team, e qui sulla carta i Jets sono favoriti contro Utah che è 6° nella Central comandata da Winnipeg, e che qui hanno già perso 0-3 il 5 novembre scorso.

NHL SABATO 25 GENNAIO

Il weekend inizia con un ricco sabato da 13 partite. Matinee interessante al TD Garden con Boston Bruins-Colorado Avalanche che potremo seguire ad un comodo orario italiano (il 16 ottobre in Colorado i Bruins passarono 5-3). Poco dopo Seattle Kraken-Pittsburgh Penguins ed Edmonton Oilers-Buffalo Sabres.

Tra le tante partite della notte segnaliamo Montreal Canadiens-New Jersey Devils (i Devils hanno vinto 7 degli ultimi 10 precedenti contro i Canadiens, compreso il 5-3 di novembre, ma si giocava in New Jersey e in questo momento gli Habs stanno decisamente meglio rispetto ai Devils) e Vancouver Canucks-Washington Capitals, spiraglio per i Capitals, con i Canucks che quest’anno vanno negli in trasferta che in casa, inoltre Washington ha vinto 5 degli ultimi 6 precedenti contro Vancouver (compreso il 2-1 OT nella Capitale l’8 gennaio scorso).

NHL DOMENICA 26 GENNAIO

Questa domenica si giocano 5 partite NHL con un matinee da non perdere al Madison Square Garden, aiutati anche dall’orario italiano per NY Rangers-Colorado Avalanche. Gli Avs hanno vinto 3-2 OT in casa il 14 gennaio scorso, ma prima NYR aveva sempre in 3 precedenti; c’è anche un dato curioso, tutti e 5 gli ultimi scontri tra Rangers e Avalanche si sono conclusi oltre i tempi regolamentari (2 OT e 3 SO).

L’altra partita di cartello si gioca al contrario a tarda notte, in chiusura di giornata, dalla T-Mobile Arena, con Vegas Golden Knights-Florida Panthers, la riedizione della finale di Stanley Cup del 2023 vinta in 5 gare da Vegas, anche se da allora i Panthers hanno sempre vinto in 3 scontri diretti contro i Golden Knights, sempre in partite da esattamente 4 gol segnati da Florida.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL.

