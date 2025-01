Articolo del lunedì con gli aggiornamenti settimanali della stagione di Hockey su Ghiaccio NHL. Continua l’ottimo momento degli Ottawa Senators che si candidano per un posto ai playoffs. Vediamo anche i big match della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio, la settimana in cui si sfidano le sorprese di Eastern e Western Conference: Capitals e Jets. Pronostici Hockey NHL Week 17.

Pronostici Hockey NHL Week 17: la situazione delle division

Apriamo come sempre andando a vedere la situazione nelle quattro division tra Eastern e Western Conference di Hockey NHL, le squadre al comando, chi sta andando bene, chi sta faticando, e chi sta proprio deludente alla grande.

Atlantic Division: salgono i sorprendenti Senators

Toronto Maple Leafs ancora al comando della division anche se i canadesi hanno perso 5 delle ultime 8 partite, comprese le ultime 2 contro Columbus e ad Ottawa dove hanno messo insieme solo 2 gol. Dietro però i Florida Panthers non ne approfittano con 2 sconfitte nelle ultime 4 del road-trip a Ovest, e al 3° posto salgono proprio i sorprendenti Ottawa Senators che sono 7-3 nelle ultime 10 e si affidano ad una buona difesa, anche se l’attacco e il rendimento esterno lasciano ancora dei dubbi sulle reali chance di post-season di questa squadra.

I Boston Bruins sono al 4° posto dopo le ultime 2 vittorie (3-1 nelle ultime 4), proprio nel confronto diretto con Ottawa e nel per nulla scontato 3-1 sugli Avalanche, ma sempre in casa; anche Boston infatti paga il rendimento esterno negativo (9-13-3). Scendono al 5° posto i Tampa Bay Lightning che hanno perso 3 delle ultime 4.

Metropolitan Division: I Capitals prendono il largo

I Washington Capitals arrivano dalla sconfitta di misura a Vancouver, ma prima ne avevano vinte 6 di fila, prendendo il largo al comando della division, con la 2° miglior difesa della NHL, ma anche il 3° miglior attacco. Dietro i Carolina Hurricanes hanno un ritardo di 7 punti (con una partita in più giocata nel momento in cui scriviamo) anche se erano riusciti a mettere in fila 4 vittorie consecutive prima del 2-3 OT a NYI.

Scendono al 3° posto i New Jersey Devils che però arrivano da 2 vittorie (ad interrompere una striscia di 4 sconfitte) e si tengono alle spalle i Columbus Blue Jackets, che però continuano a fare bene con 7-3 nelle ultime 10, e anche i NY Rangers che sembrano aver passato il momento peggiore, anche se dopo 2 vittorie si sono fermati nel 4-5 contro gli Avs, giocandosela comunque, e in queste 3 partite l’attacco di NYR ha prodotto 15 gol.

Central Division: Winnipeg rimane con un buon vantaggio

Passiamo a Ovest con la Central dove troviamo sempre i Winnipeg Jets comodi al comando (dopo 3 vittorie di fila con 13 gol segnati e 6 concessi) con un buon margine sui Dallas Stars che però rispondono con 3 vittorie nelle ultime 4 e con una delle difese più performanti della lega: 5° per gol subiti, 8° per tiri concessi e 3° anche in penality kill. Winnipeg si mantiene tra le migliori su entrambi i lati del campo: 2° miglior attacco, 3° difesa, e con un rendimento particolarmente impressionante in casa.

La Central rimane combattuta perchè ci sono anche Minnesota Wild e Colorado Avalanche che sperano ancora di rimontare. I Wild sono un pò in calo con un 3-6 nelle ultime 9 partite, anche sei tra le squadre al vertice sono i migliori come rendimento in trasferta (18-5-3). Gli Avalanche probabilmente rimangono la squadra con più qualità tra le 4, specialmente in attacco, ma i problemi e le amnesie difensive sono tornate a farsi vedere.

Pacific Division: testa a testa Vegas-Edmonton

I Vegas Golden Knights arrivano dal 4-1 interno contro Florida, uscendo da un periodo di calo, ma confermandosi una delle migliori squadre in casa (19-6-1) e in attacco (4° per gol segnati e tiri, 3° anche in power play). Gli Edmonton Oilers però sono sempre li e sembrano essere ormai al 100% con 6 vittorie nelle ultime 8, il 6° miglior attacco per gol segnati (2° in tiri), ma anche la 7° miglior difesa.

Tutte le altre squadre sono indietro, ad iniziare dagli LA Kings calati con un 2-5 nelle ultime 7 partite e una difesa (5°) che non sta bastando a colmare le lacune offensive di questa squadra. In questa division abbiamo anche la peggior squadra al momento, i San Jose Sharks che con 34 punti fanno peggio anche di Chicago (35) dopo aver vinto appena 3 delle ultime 20 partite! I numeri sono impietosi, specialmente in difesa (33° in gol e tiri subiti), ma offensivamente le cose non vanno tanto meglio (30° e 27°).

Betting Trends NHL: Canadiens e Blue Jackets si confermano sorprendenti nelle scommesse

La miglior squadra su cui puntare rimane quella dei Washington Capitals che incamerano un atra unità piena nell’ultima settimana ed arrivano a +15.52U. Al 2° posto sono stabili i Montreal Canadiens, unica altra squadra in doppia cifra (+12.62U), poi arrivano i Columbus Blue Jackets che mantengono il podio e migliorano rispetto a sette giorni fa (+8.45U). Risalgono anche i Winnipeg Jets (+7.33U).

La peggior squadra come rendimento nelle scommesse è sempre quella dei Nashville Predators con -15.98U, seguito dai Buffalo Sabres con -11.62U. Entrambe fanno peggio anche dei San Jose Sharks (-10.66U) che completano il trio di squadre in doppia cifra come unità bruciate in questa stagione, e che certificano la grande delusione, come notiamo anche per i Vancouver Canucks che continuano a peggiorare in questa statistica (-8.9U).

Big Match settimanali NHL (27 gennaio-2 febbraio 2025)

Vediamo cosa ci attende in questa 14esima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Ecco le sfide da non perdere dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025.

NHL LUNEDI 27 GENNAIO

La settimana inizia con un lunedì da 5 match NHL. Mettiamo in evidenza subito Philadelphia Flyers-New Jersey Devils che si sono già sfidate il 18 gennaio scontro in New Jersey, con vittoria a sorpresa dei Flyers che in quell’occasione erano sfavoriti @2.60, e sono underdogs @2.20 anche questa partita, nonostante si giochi a Wells Fargo Center.

A seguire anche Detroit Redwings-LA Kings potrebbe avere il suo interesse alla Little Caesars Arena dove i padroni di casa non vanno cosi male (14-11-2) mentre i Kings fanno a loro volta la differenza sul proprio ghiaccio, dove hanno un impressionante 15-3-1, ma in trasferta sono una squadra molto più alla portata (11-11-5). Il 16 novembre ad LA i Kings vinsero 4-1 il primo scontro con i Redwings, questo lunedì notte occhio al riscatto di Detroit, anch’essa sfavorita @2.25 nonostante il fattore campo.

NHL MARTEDI 28 GENNAIO

Altre 8 partite al martedì e ruba subito l’occhio NY Rangers-Carolina Hurricanes. Le squadre si sono già sfidate 2 volte in stagione, con doppio successo degli Hurricanes: 4-3 in casa a novembre e 3-1 al Madison Square Garden il mese successivo. Non dimentichiamo che NYR aveva eliminato Carolina in 6 game negli scorsi playoffs.

Da non perdere anche Montreal Canadiens-Winnipeg Jets, che come abbiamo visto sono anche due delle migliori squadre come rendimento nelle scommesse. Lo scorso dicembre a Winnipeg i Jets superarono 4-2 i Canadiens.

Da segnalare anche il big match a Ovest alla T-Mobile Arena tra Vegas Golden Knights-Dallas Stars. Le squadre si sono sfidati di recente a Dallas, il 24 gennaio scorso, con 4-3 per gli Stars, ma abbiamo detto della forza di Vegas quando gioca in casa, e infatti il 6 dicembre scorso, nel Nevada, i Golden Knights vinsero 3-2 contro gli Stars, e Vegas potrebbe confermarsi anche martedì in questo big match interno.

NHL MERCOLEDI 29 GENNAIO

Mercoledì si giocano solo 5 partite, ma si parte subito forte con Florida Panthers-LA Kings. Continua l’ostico road-trip a Est dei Kings che abbiamo detto avere dei problemi in trasferta, e non sarà facile passare in Florida, con i Panthers vogliosi di rimettersi in moto dopo un periodo così così, e per vendicare l’1-2 dello scorso 22 gennaio a LA.

A seguire Toronto Maple Leafs-Minnesota Wild promettono scintille. Nel primo scontro di novembre in Minnesota fu partita combattuta e vinta 2-1 OT dai Wild, ma i Maple Leafs hanno un ottimo rendimento alla Scotiabank Arena.

NHL GIOVEDI 30 GENNAIO

Giovedì ci attende un ricco palinsesto di 10 match NHL; tra i più interessanti segnaliamo subito Tampa Bay Lightning-LA Kings. Back to back e 3° partita in quattro notti per i Kings che potrebbero uscirne con le ossa rotte da questo road-trip, e i Lightning potrebbero approfittarne per uscire da un momento di flessione negativa. Il 4 gennaio scorso i Bolts persero 1-2 a LA.

Al Canadian Tire Center andrà in scena Ottawa Senators-Washington Capitals, con i padroni di casa che testeranno le loro ambizioni. I Sens sono in un ottimo momento da 7-3 nelle ultime 10 (con O/U 1-9 in questo arco di tempo) e giocano in casa, ma di fronte ci sono i Capitals che comandano la Metropolitan, anche sono 7-3 nelle ultime 10 partite, e pure loro sono O/U 1-9 nelle ultime 10. Attenzione ad una partita a basso punteggio per Under, come è successo anche nel 1-0 OT di misura il 16 gennaio scorso per i Capitals vincenti ad Ottawa.

NHL VENERDI 31 GENNAIO

4 partite NHL per venerdì. Si inizia con Buffalo Sabres-Nashville Predators che non è di certo un big match, ma ruba la nostra attenzione visto che si sfidano le due peggiori squadre come rendimento nelle scommesse, e sarà interessante vedere chi si sbloccherà, o chi viceversa perderà ancora, peggiorando ulteriormente la propria posizione. A dire il vero Nashville si presenta meglio, iniziando la settimana con un 7-3 nelle ultime 10, ma si gioca a Buffalo (anche se i Sabres sono 1-4 nelle ultime 5).

Una sfida decisamente più interessante si giocherà all’American Airlines Center con Dallas Stars-Vancouver Canucks che si trovano di fronte per la prima volta in stagione. I Canucks in questa annata stanno andando meglio in trasferta, e sono 7-3 negli ultimi precedenti contro gli Stars. Attenzione alle sorprese, con i Canucks che saranno sicuramente dati sfavoriti con quota di valore @2+.

NHL SABATO 1 FEBBRAIO

Ad aprire il weekend (e il mese di febbraio) un sabato da 9 partite e il matinee ad un comodo orario italiano si gioca all’Amerant Bank Arena, anche se non è proprio un big match con Florida Panthers-Chicago Blackhawks sul ghiaccio, una sfida sulla carta a senso unico per i padroni di casa che però a novembre furono sorpresi nel 1-3 a Chicago, con i Blackhawks che in quell’occasione si giocavano ad una mega quota @3.

Sono davvero tante le sfide di interesse, segnaliamo su tutte Washington Capitals-Winnipeg Jets. La stagione è ormai nel pieno, e le due sorprese non accennano a fermarsi, in particolare i Capitals stanno andando decisamente meglio del previsto, ma anche i Jets stanno giocando un ottimo hockey, e zitte zitte queste due squadre potrebbero affrontarsi anche nella finale di Stanley Cup, perchè no? Questa è la prima volta in stagione che Washington e Winnipeg si affrontano, e sarà interessante anche per questo. I Capitals dominano 6-3 negli ultimi 9 precedenti contro i Jets.

NHL DOMENICA 2 FEBBRAIO

Chiudiamo la settimana con una domenica con altri 9 match NHL. Qui la partita in prima serata è Buffalo Sabres- New Jersey Devils, squadre che si sono affrontate già due volte ad inizio stagione, in back to back e a campi invertiti; l’unica cosa che non è cambiata è il risultato: doppio successo dei Devils per 4-1 in trasferta e 3-1 in casa.

Nella notte ci spostiamo al Madison Square Garden per NY Rangers-Vegas Golden Knights che sarà un altro test importante per capire se i Rangers sono guariti e possono tornare a correre per le prime posizioni di Metropolitan, inoltre i Rangers sono state tra le poche squadre a passare in stagione a Vegas, e anche di recente, nel 2-1 del 11 gennaio scorso.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL.

