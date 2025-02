Momento positivo per Winnipeg Jets e Dallas Stars che volano in Central Division mentre in Atlantic non mollano i sorprendenti Ottawa Senators e Detroit Red Wings (continuano a deludere i Rangers). Vediamo tutti gli aggiornamenti con statistiche, classifiche divisionali, quote antepost e tutti i big match dal 3 al 9 febbraio 2025. Pronostici Hockey NHL Week 18.

Pronostici Hockey NHL Week 18. La situazione delle division

Apriamo il report settimanale delle scommesse di Hockey su ghiaccio NHL come sempre andando a vedere la situazione nelle quattro division tra Eastern e Western Conference di Hockey NHL, le squadre al comando, chi sta andando bene, chi sta faticando, e chi sta proprio deludente alla grande.

Atlantic Division: Ottawa e Detroit non si fermano

I Florida Panthers hanno effettuato il soprasso sui Toronto Maple Leafs al comando dell’atlantic grazie alle ultime 3 vittorie in cui l’attacco ha macinato 14 gol. I Canadesi hanno giocato 2 partite in meno rispetto a Florida, ma prima del 4-3 a Edmonton, avevano perso 3 partite di fila segnando in tutto soli 3 gol, esattamente uno a partita.

La situazione più interessante arriva subito dietro perchè zitti zitti salgono ancora Ottawa Senators (reduci da 4 vittorie di fila) e anche i Detroit Red Wings (6 vittorie di fila) che si lasciano alle spalle perfino Tampa Bay Lightning e Boston Bruins, mentre tornano a crollare anche i Montreal Canadiens che avevano dato segnali di ripresa, ma era stato solo un fuoco di paglia visto che poi hanno perso le ultime 5 segnando 7 gol in tutto. Chiudono sempre la Division i Buffalo Sabres che però sono riusciti a mettere in fila 3 vittorie con 15 gol segnati.

Metropolitan Division: NY a due facce: rimonta Islanders, tornano a calare i Rangers

Sono sempre i Washington Capitals al comando in Metropolitan, anche se la squadra della capitale ha un pò calato il proprio rendimento con 3 sconfitte nelle ultime 4. Dietro i Carolina Hurricanes non ne approfittano con 2-5 nelle ultime 7 partite, così come i New Jersey Devils che sono 3-6 nelle ultime 9 e ora devono guardarsi alle spalle dai Columbus Blue Jackets che dopo 3 belle vittorie si sono fermati nel 3-5 a Dallas.

Capitolo NY, nella Grande Mela si continua a piangere. Gli Islanders in verità sono in grande ripresa anche se hanno interrotto un filotto di 10 vittorie consecutive nel 3-6 del weekend in Florida. Al contrario i Rangers sono tornati a calare con 4 sconfitte, almeno seguite dal 4-2 interno contro Vegas nel weekend, ma non c’è pace per NYR in una stagione molto deludente che al momento li vede terzultimi in division, dietro anche ai cugini di NYI che sulla carta partivano molto più indietro come potenziale e stime dei ranking in pre-season.

Central Division: Winnipeg e Dallas volano e fanno il vuoto

Passiamo a Ovest con la Central sempre in mano ai Winnipeg Jets che si sono rimessi in moto con 6 vittorie di fila (punteggio totale di 28-13 per la squadra che al momento ha il miglior attacco con 3.6 gol segnati di media e anche la 2° miglior difesa con 2.4 gol concessi) e mantengono un buon vantaggio su Dallas Stars che rispondono a loro volta con altre 6 vittorie consecutive, con l’attacco che ha macinato 24 gol in questo arco di tempo. Perdono un pò di terreno i Minnesota Wild che dopo 3 vittorie sabato si sono fermati nel pesante 0-6 ad Ottawa.

Ancora indietro i Colorado Avalanche che però hanno vinto 3 delle ultime 4 partite. In coda a questa classifica ci sono sempre i Chicago Blackhawks che hanno vinto solo 2 delle ultime 11 partite e hanno un rendimento esterno pessimo (6-17-3), quasi come quello dei Nashville Predators (6-17-4) che però vanno leggermente meglio in casa, anche se sono solo penultimi, dietro a St.Louis Blues e Utah Hockey Team, due squadre che si sono sfidate proprio domenica nello Utah, con 2-1 dei Blues che hanno così stoppato una striscia di 4 sconfitte, anche se l’attacco rimane un problema per STL.

Pacific Division: Edmonton scavalca Vegas

Dopo tante settimane gli Edmonton Oilers hanno recuperato tutto lo svantaggio e messo la freccia superando i Vegas Golden Knights che da settimane erano al comando della Pacific. Edmonton arriva da 2 sconfitte interne, ma le precedenti 3 vittorie gli avevano permesso di recuperare su Vegas in crisi con sole 2 vittorie nelle ultime 10. Gli LA Kings, dopo 3 sconfitte, si sono ripresi col 4-2 in Carolina sabato scorso, ma rimangono staccati dal duo di testa.

Staccati anche i Calgary Flames che però arrivano dal 3-2 a Seattle e grazie all’ottimo rendimento interno mantengono il 4° posto qui, davanti ai Vancouver Canucks e agli Anaheim Ducks che sono però in un momento positivo con 4 vittorie nelle ultime 5. Al penultimo posto i Seattle Kraken mentre all’ultimo posto (non solo in Pacific ma in tutta la lega) sono sempre i San Jose Sharks che hanno raccolto solo 36 punti nel momento in cui scriviamo con 2 sole vittorie nelle ultime 12 partite.

Betting Trends NHL: Washington sempre miglior squadra nelle scommesse

Iniziamo col dire che nell’ultima settimana abbiamo visto più Under (58.3%) rispetto ai match che si sono chiusi con Over (41.7%) sui gol totali di Hockey su ghiaccio NHL.

Tra le singole squadre invece troviamo sempre i Washington Capitals come miglior squadra su cui puntare con +14.26 unità di profitto finora in stagione, mentre Columbus è al 2° posto, l’altra unica altra squadra in doppia cifra (+11.91U) mentre in 3° posizione ci sono i Winnipeg Jets (+9.51U) mentre calano i Montreal Canadiens (+8.62U) e salgono gli Anaheim Ducks (+7.68U).

Non cambia la peggior squadra su cui puntare che è sempre quella dei Nashville Predators che con -18.98U staccano nettamente anche i San Jose Sharks (-10.08U) e Utah Hockey Team (-8.97U) mentre migliora il rendimento di Buffalo (-8.51U).

Big Match settimanali NHL (3-9 febbraio 2025)

Vediamo cosa ci attende in questa 18esima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Ecco le sfide da non perdere dal 3 al 9 febbraio 2025.

NHL LUNEDI 3 FEBBRAIO

La settimana inizia con un lunedì da 1 solo match NHL, Nashville Predators-Ottawa Senators. Gli ospiti possono allungare la striscia positiva sfruttando il loro buon momento, e quello pessimo dei Predators che arrivano da 4 sconfitte di fila e sono la peggior squadra come rendimento nelle scommesse. Il 7 dicembre ad Ottawa i Senators vinsero 3-1 contro i Predators, 7° Under negli ultimi 10 precedenti tra queste due formazioni.

NHL MARTEDI 4 FEBBRAIO

Al martedì si torna con un calendario pienissimo di 14 match NHL. Tra le sfide più interessanti c’è sicuramente Washington Capitals-Florida Panthers, ovvero la prima di Metropolitan e la prima di Atlanti. I Capitals arrivano da 2 sconfitte, entrambe col risultato di 4-5 OT mentre i Panthers campioni in carica vogliono la 4° vittoria di fila. Le squadre si sono sfidate il 25 novembre in Florida, col 4-1 dei Panthers che hanno vinto 9 degli ultimi 10 precedenti contro i Capitals.

Da non perdere anche Winnipeg Jets-Carolina Hurricanes, la prima di Central contro la seconda in Metropolitan. I Jets abbiamo detto che sono tornati in super forma ma anche gli Hurricanes non stanno giocando male con 6-2 nelle ultime 8. Primo scontro stagionale tra queste due importanti franchigie, con i Jets che hanno vinto 3 degli ultimi 4 precedenti contro gli Hurricanes.

NHL MERCOLEDI 5 FEBBRAIO

Questo mercoledì ci attengono 3 match e si inizia subito con lo scontro tra deluse al Madison Square Garden con NY Rangers-Boston Bruins che si sono sfidati di recente il primo febbraio al TD Garden, col 6-3 dei Bruins, ma il mese prima a NYR vinsero 2-1 i Rangers. A seguire Chicago Blackhawks-Edmonton Oilers, un testa coda con gli Oilers favoriti anche se in trasferta a Chicago dove McDavid e compagni sono già passati l’11 gennaio scorso per 4-3, dopo il clamoroso 2-5 interno di inizio stagione, sempre contro i Blackhawks.

La nottata si chiuderà con LA Kings-Montreal Canadiens. I Canadiens sembrano in ripresa qualche settimana fa, ma sono tornati a calare e ora gli Habs saranno ospiti a LAK, dove i Kings hanno un record quasi perfetto (15-3-1), inoltre la squadra di Los Angeles ha vinto gli ultimi 7 precedenti contro Montreal (8-2 nelle ultime 10 con Under 8-1-1), compreso il 4-1 in Canada il 17 ottobre scorso.

NHL GIOVEDI 6 FEBBRAIO

Altri 9 match NHL al giovedì e si parte subito con l’interessante New Jersey Devils-Vegas Golden Knights, due top team che iniziano la settimana non al meglio, in particolare i Golden Knights che però hanno battuto i Devils in 6 degli ultimi 9 scontri diretti (questo è il primo match della stagione).

A tarda notte spostiamoci a Ovest con Calgary Flames-Colorado Avalanche, 4° nelle rispettive division (Pacific e Central). Anche qui siamo al primo scontro stagionale, con Colorado che ha vinto gli ultimi 5 precedenti contro i Flames dominando con l’attacco, ma anche con la difesa, per un punteggio complessivo di 23-10, anche se i Flames in casa non stanno andando male quest’anno e potrebbero giocarsela.

NHL VENERDI 7 FEBBRAIO

Altri 5 match NHL al venerdì con le squadre di NY ad aprire il programma con Rangers-Penguins al Madison Square Garden (NYR ha vinto le prime 2 sfide stagionali contro Pittsburgh per 4-2 in casa e 6-0 in trasferta) e con Jets-Islanders a Winnipeg (NYI è 8-1 negli ultimi 9 precedenti contro i Jets).

Le sfide più interessanti si giocano però a tarda notte a Ovest. Si inizia con Edmonton Oilers-Colorado Avalanche, big match da non perdere. Gli Oilers hanno vinto le prime 2 sfide stagionali, entrambe in Colorado, per 4-1 a fine novembre e per 4-3 il 16 gennaio scorso. Da non perdere anche LA Kings-Dallas Stars. LAK ha vinto 3-2 in casa il 4 dicembre scorso contro gli Stars che però si presentano a questa sfida in miglior forma, e avevano vinto 7 dei precedenti 9 scontri con i Kings.

NHL SABATO 8 FEBBRAIO

Un weekend che inizia con un super sabato da 14 match NHL. Si inizia con tre matinee ad un comodo orario italiano: Montreal Canadiens-New Jersey Devils (NJ ha vinto le prime 2 sfide stagionali e si porta 7-3 negli ultimi 10 precedenti contro gli Habs); Detroit Red Wings-Tampa Bay Lightning (i Red Wings stanno meglio dei Bolts e hanno vinto lo scontro diretto del 25 gennaio, dopo aver perso la settimana prima a Tampa) e Carolina Hurricanes-Utah Hockey Team (unico precedente del 13 novembre scorso nello Utah, con i Canes battuto 1-4, ma per questa sfida Carolina in casa è nettamente favorita in questo momento).

Si continua nella notte e tra i match più interessanti c’è Florida Panthers-Ottawa Senators, sfida ai piani alti di Atlantic tra due franchigie che si sono già affrontate ad inizio stagione in Ottawa, col 3-1 dei Senators che avevano perso 8 dei precedenti 9 scontri diretti con i Panthers). Interessante anche Columbus Blue Jackets-NY Rangers, match delicato per i Rangers che in Metropolitan si sono visti scavalcati anche dai Blue Jackets. NYR ha vinto il 18 gennaio scorso in casa, ma una partita combattutissima e chiusa solo 1-0 So ai rigori.

NHL DOMENICA 9 FEBBRAIO

La settimana si chiude con una domenica da 2 sole partite, entrambe ad un orario molto comodo per noi italiani. Si inizia con Washington Capitals-Utah Hockey Team che sulla carta è una partita scritta in favore dei padroni di casa che hanno già sfidato la nuova franchigia di Utah, sul loro ghiaccio, passando con un perentorio 6-2.

Poco dopo tocca a Montreal Canadiens-Tampa Bay Lightning, due squadre di Atlantic che hanno bisogno di cambiare passo in una stagione deludente, in particolare per Tampa che però ha sempre vinto negli ultimi 4 precedenti contro Montreal (8-2 negli ultimi 10, con netta prevalenza di Over a O/U 7-2-1).

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL. Gli Edmonton Oilers rimangono favoriti, con i Carolina Hurricanes vicinissimi poi arrivano i Dallas Stars e anche i campioni in carica, i Florida Panthers, che rimangono un pò staccati e snobbati @10 volte la posta per un bis comunque mai semplice in NHL.

