Come ogni lunedì andiamo a fare il punto della situazione per la regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, una stagione che va in pausa dal 10 al 22 febbraio per lasciare spazio al 4 Nations Face-Off. Gli Anaheim Ducks volano nel betting e fanno felici gli scommettitori mentre continua il dramma di Nashville. Pronostici Hockey NHL Week 19.

Pronostici Hockey NHL Week 19: la situazione delle division

Apriamo il report settimanale delle scommesse di Hockey su ghiaccio NHL come sempre andando a vedere la situazione nelle quattro division tra Eastern e Western Conference di Hockey NHL, le squadre al comando, chi sta andando bene, chi sta faticando, e chi sta proprio deludente alla grande.

Atlantic Division: calano un pò i Senators. Tampa in rilancio

I Florida Panthers hanno vinto 5 delle ultime 6 partite dopo il 5-1 sui Sens, un rendimento che permette ai campioni in carica di allungare in Atlantic Division sui Toronto Maple Leafs che invece sabato, dopo 3 vittorie, si sono fermati a Vancouver. Risalgono al 3° posto i Tampa Bay Lightning che hanno vinto le ultime 4 partite segnando 20 gol esatti, con i Bolts che al momento hanno il 2° miglior attacco della NHL.

Calano un pò gli Ottawa Senators che sono reduci da 3 sconfitte, due nel doppio confronto a Tampa, e anche l’1-5 di sabato in Florida. Gli stessi Bolts hanno interrotto anche una striscia di 7 vittorie dei Detroit Red Wings che sabato hanno perso 3-6 in casa contro i Lightning. Sono sempre i Buffalo Sabres a chiudere la division dietro a Montreal Canadiens e Boston Bruins.

Metropolitan Division: i Rangers provano a risalire

I Washigton Capitals hanno rallentato un pò con 4 sconfitte nelle ultime 7, compreso il 4-5 SO domenicale in casa contro Utah. La squadra della capitale mantiene comunque un vantaggio di 10 punti pieni sui Carolina Hurricanes che invece l’ultima partita l’hanno giocata sabato scorso, pure loro contro Utah, ma in quel caso i Canes hanno dominato 7-3 sul proprio ghiaccio, interrompendo una striscia di 3 sconfitte in cui Carolina aveva segnato solo 3 gol totali.

Al 3° posto rimangono i New Jersey Devils che arrivano dal 4-0 a Montreal dove la difesa ha fatto la differenza per una squadra che è 4° per gol subiti (2.5) ma anche per tiri (26.3) e in penality kill (84.2%). I Columbus Blue Jackets resistono al 4° posto anche se sono in calo dopo 4 sconfitte di fila, l’ultima proprio in casa per 3-4 contro i NY Rangers che invece sono in risalita al 5° posto con 3 vittorie nelle ultime 4 che gli hanno permesso di tornare davanti ai cugini, i NY Islanders che dopo la striscia di 10 vittorie consecutive hanno vinto solo 1 delle ultime 4 partite. A chiudere ci sono i Pittsburgh Penguins e i Philadelphia Flyers, entrambe con 55 punti in 57 partite.

Central Division: Jets sempre al comando, Wild ottimi in trasferta

I Winnipeg Jets al momento non sono solo al comando della propria division e della Western Conference, ma con 81 punti sono in assoluto la squadra che finora ha incassato più punti in tutta la lega NHL, grazie ad una striscia aperta di 8 vittorie consecutive, per una squadra equilibrata su entrambi i lati del campo (1° in attacco e 2° in difesa) e con un ottimo rendimento esterno, e soprattutto interno. I Dallas Stars non riescono a tenere il passo, anche se arrivano dal facile 8-3 a San Jose, interrompendo una mini striscia di 2 sconfitte in trasferta.

I Minnesota Wild sono stabili al 3° posto dopo le ultime 2 vittorie interne su Canes e Islanders, per una squadra che in verità sta facendo la differenza in trasferta; nessuna formazione infatti viaggia col 20-7-3 dei Wild lontani da casa, un rendimento che gli permette di lasciarsi ancora alle spalle di Colorado Avalanche che però sono 6-2 nelle ultime 8 partite, dopo i recenti ed importanti successi in trasferta a Calgary ed Edmonton. Qui a chiudere ci sono sempre i Chicago Blackhawks, alle spalle di Nashville Predators (tornati alla vittoria dopo 7 sconfitte, compreso il 2-6 a Chicago), St.Louis Blues (che invece arrivano dal 6-5 SO sui Blackhawks) e Utah Hockey Team (che è passata a sorpresa 5-4 SO a Washington).

Pacific Division: continua il testa a testa Edmonton-Vegas

Continua il testa a testa tra Edmonton Oilers e Vegas Golden Knights in Pacific, entrambe a 72 punti. Gli Oilers dopo le facili vittorie a St.Louis e Chicago, si sono fermati di rientro in casa, 4-5 nel già citato big match contro gli Avs. Dopo 4 brutte sconfitte Vegas è tornata a vincere, con 2 successi di fila in trasferta a Est (New Jersey e Boston) anche se i Golden Knights danno il meglio in casa, dove giocherà 6 delle prossime 7 partite, quindi potrebbe iniziare un periodo positivo per i Golden Knights quando si tornerà sul ghiaccio dopo il 4 Nations Face-Off.

Più indietro rimangono gli LA Kings che dopo aver vinto 5-4 SO contro gli Stars, si sono fermati (sempre ai rigori) nel 1-2 SO contro i Ducks. Si avvicinano i Vancouver Canucks che hanno vinto le ultime 3 partite incassando solo 2 gol. I Calgary Flames arrivano da 3 sconfitte interne, una brutta notizia per una squadra che proprio in casa stava rimanendo a galla, visto il negativo rendimento esterno. Nettamente staccate le ultime della classe: Anaheim Ducks, Seattle Kraken e ovviamente i San Jose Sharks che con 37 punti conquistati in 57 match sono la peggior squadra di tutta la lega, con 1 sola vittoria nelle ultime 11 partite.

Betting Trends NHL: Anaheim fa godere gli scommettitori, Nashville li fa piangere

Andiamo come sempre a vedere le migliori e le peggiori squadre come rendimento nelle scommesse. I Washington Capitals rimangono i migliori anche qui con +14.26 unità di profitto, ma è impressionante la crescita degli Anaheim Ducks che passano dal 5° al 2° posto, in una settimana da circa +4 unità vinte, grazie a 7 vittorie nelle ultime 8 uscite, tutte da sfavoriti, compreso l’ultimo 2-1 su LAK con i Ducks offerti @3 volte la posta, un rendimento che porta Anaheim in doppia cifra di rendimento stagionale (+11.82U) superando anche i Winnipeg Jets (+11.42U).

Continua il disastro nel betting dei Nashville Predators che sono arrivati a sfondare il muro delle -20U perse, un rendimento davvero pessimo, neanche paragonabile a quello dei San Jose Sharks (-13.08U). A completare questo scomodo podio troviamo i Buffalo Sabres (-8.91U).

4 Nations Face-Off: Canada favorita

Come detto fino al 22 febbraio la stagione di Hockey NHL è ferma per lasciare spazio alle speciale 4 Nations Face-Off, il torneo tra i migliori giocatori delle quattro nazioni principali per Hockey: Canada, Finlandia, Svezia e Stati Uniti. Si giocheranno 7 partite nel giro di 9 giorni, tutte tra Montreal e Boston.

Canada favorita @2.40 di pochissimo sugli USA @2.50, come ci aspettavamo, visto che sono le due migliori nazionali per l’hockey su ghiaccio, ma attenzione a sottovalutare gli scandinavi, Svezia e Finlandia, le due grandi nazionali europee dell’Hockey.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL.

