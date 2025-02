Dopo diversi giorni di pausa per il 4-Nations Face Off andiamo come ogni lunedì a fare il punto della situazione sulla stagione di Hockey su ghiaccio più importante al mondo, la NHL, con statistiche, rendimenti, quote antepost e anche le analisi dei big match che ci attendono nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo. Pronostici Hockey NHL Week 20.

Pronostici Hockey NHL Week 20: Betting Trends

Visto che abbiamo pochi aggiornamenti sulle division essendosi giocate solo 2 giornate (anche se 24 match) vediamo subito velocemente i betting trends per rispolverarci la mente con Washington che rimane nettamente la miglior squadra su cui puntare e ha ripreso impressionando, con 2 vittorie nel weekend a Pittsburgh e sugli Oilers in cui i Capitals hanno segnato 15 gol! La squadra della capitale vola a +16.8 unità, staccando Anaheim sorprendente al 2° posto, e poi Winnipeg a completare il podio.

Sempre male Nashville, la peggior squadra su cui puntare con quasi 20 unità bruciate, che ha ripreso sorprendendo nel 2-1 sugli Avalanche, ma poi sono tornati a crollare il giorno dopo, domenica, 0-5 sempre in casa contro i Devils. Sempre male anche San Jose e Chicago che sono anche le squadre con i due peggiori record della lega, in particolare i Blackhawks hanno ripreso perdendo 2 partite con 10 gol incassate.

I big match della settimana NHL (24 febbraio – 2 marzo)

Vediamo cosa ci attende in questa 20esima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Ecco le sfide da non perdere dal 24 febbraio al 2 marzo 2025.

NHL LUNEDI 24 FEBBRAIO

La nuova settimana inizia con 2 soli match, dopo i 10 della domenica, e anche le altre 14 partite con cui si era ripreso al sabato. Sul ghiaccio Winnipeg Jets-San Jose Sharks, praticamente un testa-coda, sia in Western Conference che come rendimenti nelle scommesse come abbiamo visto (2° contro penultima). I Jets hanno vinto le prime 2 sfide stagionali contro SJ per 8-3 e 4-3, quindi i gol non sono mai mancati.

L’altro match è una sfida al vertice di Pacific con LA Kings-Vegas Golden Knights. LAK in casa ha un ottimo 18-3-2, e anche Vegas ha un rendimento nettamente migliore sul proprio campo rispetto alle trasferte. Proprio il fattore campo potrebbe fare la differenza in favore dei Kings. Anche nelle prime 2 sfide di ottobre è arrivata una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa, sempre netta: 6-1 dei Golden Knights a Vegas, 6-3 dei Kings ad LA.

NHL MARTEDI 25 FEBBRAIO

Si sale a 12 partite. Parliamo di Tampa Bay Lightning-Edmonton Oilers. Tampa ha ripreso con un 4-1 su Seattle e si porta 19-7-2 in casa, 3° in Atlantic. Gli Oilers sono 2° in Pacific, ma la ripresa è stata pessima con le sconfitte a Philadelphia e a Washington con 13 gol concessi. Continua il road-trip a Est di McDavid e compagni che lo scorso 10 dicembre battevano 2-1 (in casa) i Lightning.

Derby della Grande Mela in NY Islanders-NY Rangers. Gli Islanders sono tornati con un 3-4 contro Dallas, e stanno attraversando una pessima stagione, ma ancora peggio stanno facendo i Rangers, ancora deludenti nel 2-8 di sabato, alla ripresa a Buffalo, anche se poi si sono ripresi il giorno dopo col 5-3 a Pittsburgh. Continuano quindi gli alti e bassi di Shesterskin e compagni che però hanno vinto 5-2 il primo derby (al Madison Square Garden) contro gli Islanders, battuti in 4 degli ultimi 5 precedenti. I Rangers devono vincere una partita del genere, per rialzare il morale, e secondo noi possono farcela.

NHL MERCOLEDI 26 FEBBRAIO

Mercoledì da 3 sfide. In evidenza Colorado Avalanche-New Jersey Devils. Brutta ripresa degli Avalanche che hanno perso in trasferte molto modeste a Nashville e a St.Louis, segnando in tutto 2 gol con l’attacco che dovrebbe essere il punto di forza della franchigia del Colorado che ora ospita un avversario insidioso, New Jersey che al 2-4 contro gli Stars, ha risposto con un netto 5-0 a Nashville, anche se l’8 dicembre scorso i Devils persero nettamente 0-4 in casa contro gli Avs.

Subito dopo LA Kings-Vanciuver Canucks, altra sfida di Pacific da non perdere, con LAK che torna sul ghiaccio con meno riposo rispetto ai Canucks che hanno giocato solo nel weekend, perdendo però in back to back a Vegas e nello Utah, e segnando solo 2 gol. 1 vittoria a testa nei primi 2 scontri stagionali, sempre per la squadra in trasferta, e sempre con 6 gol totali a fine partita, ma questa volta potremmo vedere qualche gol in meno per Under.

NHL GIOVEDI 27 FEBBRAIO

Programma completo da 12 match NHL. Vogliamo parlare di Detroit Redwings-Columbus Blue Jackets che sono due squadre che a Est stanno andando meglio del previsto (sono 4° nelle rispettive division), e infatti sono anche tra le migliori nelle scommesse. I Redwings hanno perso alla ripresa contro i Wild, ma si sono ripresi, sempre in casa, contro i Ducks, ed entrambe queste partite si sono protatte in overtime. I Blue Jackets invece hanno giocato solo sabato, nel 5-1 sui Blackhawks, ma il 2 gennaio scorso hanno perso 4-5 in casa contro i Redwings nel primo scontro dell’anno. Più che sul risultato qui occhio ai gol, potrebbero non mancare per un Over.

Il big match è Florida Panthers-Edmonton Oilers. Altra trasferta difficile per gli Oilers che vorrebbero succedere proprio a Florida per la Stanley Cup, dopo aver perso la finale della scorsa stagione proprio contro i Panthers che non ci stanno e sono competitivi anche quest’anno, per provare a difendere il titolo. Passo falso però per Florida che sabato ha perso 1-2 alla ripresa contro i Kraken mentre abbiamo già detto della ripresa ancor più difficile per Edmonton che avrà il dente avvelenato visto che oltre alla Stanley Cup dello scorso anno, gli Oilers hanno perso 5-6 in casa lo scorso 16 dicembre il primo scontro con Florida che si porta 7-3 negli ultimi precedenti contro Edmonton. La sensazione è che i Panthers potranno allungare la striscia vincente contro gli Oilers con un altro successo.

NHL VENERDI 28 FEBBRAIO

Venerdì scarico con 3 match NHL, ma abbastanza interessanti tutte quante. In NY Rangers-Toronto Maple Leafs vedremo come giocheranno i canadesi al Madison Square Garden contro gli altalenanti Rangers contro cui i Maple Leafs hanno però perso 1-4 a Toronto ad inizio stagione. Toronto ha ripreso la stagione con 2 vittorie molto convincenti nel weekend: 6-3 sugli Hurricanes, 5-2 a Chicago, e se oltre alla difesa si accende anche l’attacco, occhio ai Maple Leafs.

Dallas Stars-LA Kings, ancora sul ghiaccio LAK in un match importante, questa volta a Dallas dove è davvero difficile passare. Gli Stars inoltre hanno ripreso con una doppia vittoria a Est nel weekend (4-2 a NJ, 4-3 a NYI). I Kings hanno vinto le prime 2 sfide interne della stagione contro gli Stars: 3-2 a dicembre e 5-4 SO lo scorso 7 febbraio. Questa volta Dallas in casa potrà prendersi la rivincita.

NHL SABATO 1 MARZO

Un sabato da 13 partite NHL e ad un comodo orario italiano potremo gustarci due matinee: NY Islanders-Nashville Predators e soprattutto Washington Capitals-Tampa Bay Lightning. 1 vittoria a testa nelle prime 2 sfide stagionali, giocate entrambe a Tampa tra ottobre e novembre.

In prima serata si giocano anche Florida Panthers-Calgary Flames e Pittsburgh Penguins-Boston Bruins. Su quest’ultima partita si sfidano due deluse a Est, con i Penguins che sono 2-7-1 nelle ultime 10 partite nel momento in cui scriviamo anche se hanno vinto 2-1 il primo scontro dell’anno al TD Garden di Boston.

Nella notte segnaliamo il rematch a campi invertiti tra Columbus Blue Jackets-Detroit Redwings e Carolina Hurricanes-Edmonton Oilers. Continua il road-trip di fuoco degli Oilers, con gli Hurricanes che hanno ripreso la stagione perdendo 3-6 a Toronto ma ad inizio stagione erano passati 3-2 OT a Edmonton, 7° vittoria dei Canes negli ultimi 10 precedenti contro gli Oilers.

NHL DOMENICA 2 MARZO

La settimana si chiude con una domenica da 6 match NHL. Questa volta ad aprire la giornata saranno Pittsburgh Penguins-Toronto Maple Leafs che si sono sfidati 2 volte in stagione, con una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa. Penguins e Maple Leafs sono Under 2-7-1 negli ultimi precedenti ma questa volta potremmo vedere una sfida da Over, specialmente per come sta difendendo Pittsburgh e per come sta rendendo al meglio l’attacco dei canadesi.

Poco dopo toccherà a Minnesota Wild-Boston Bruins. Abbiamo già detto dei problemi dei Bruins che giocheranno questa difficile trasferta in back to back contro i Wild a caccia di punti nella corsa di Central.

A chiudere la giornata a tarda notte ci saranno Vegas Golden Knights-New Jersey Devils, bella sfida, la più interessante della domenica. Vegas in casa è un osso duro e nel primo scontro del 6 febbraio scorso i Golden Knights hanno vinto 3-1 anche i. New Jersey, portandosi 7-3 negli ultimi precedenti contro i Devils.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL. Problemi alla ripresa, ma gli Edmonton Oilers rimangono i favoriti sui Carolina Hurricanes che si giocano @10 volte la posta assieme a Winnipeg Jets, ma salgono sul carro delle favorite anche Toronto Maple Leafs e Washington Capitals, sempre @10, mentre i Dallas Stars scalano di poco @10.50.

La doppietta di Florida si gioca @11, mentre in seconda fascia troviamo New Jersey Devils @14, Vegas Golden Knights @14 e Colorado Avalanche @15.

Crollano i NY Rangers che ora si giocano @36 e che a questo punto devono prima pensare a qualificarsi ai playoffs, opzione al momento offerta in quota @2.30.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.