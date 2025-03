I Tampa Bay Lightning sono la squadra del momento all’inizio della 21° settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL dove continuano a sorprendere anche i Columbus Blue Jackets. Piccola flessione negativa dei Washington Capitals. Vediamo aggiornamenti, quote antepost, statistiche e tutti i big match della settimana (3-9 marzo 2025) con i Pronostici Hockey NHL Week 21.

Pronostici Hockey NHL Week 21: gli aggiornamenti delle division

Partiamo dall’Atlantic Division dove troviamo i Toronto Maple Leafs al comando, sempre in un testa a testa con i Florida Panthers, poi arrivano i Tampa Bay Lightning. Toronto arriva da 5 vittorie consecutive (8-1 nelle ultime 9); Florida risponde con 3 vittorie di fila (8-3 nelle ultime 11) mentre Tampa è la squadra più in forma, ormai in piena ripresa con 8 vittorie di fila. Resistono al 4° posto i Detroit Red Wings, anche se arrivano da un doppio ko contro Columbus con 10 gol incassati.

Proprio i Columbus Blue Jackets rimangono la sorpresa al 4° posto in Metropolitan Division grazie alle ultime 4 vittorie con ben 21 gol segnati dall’attacco di CLB che si tiene alle spalle i NY Rangers che però sono tornati a vincere con costanza (6-3 nelle ultime 9). Al comando rimangono però i Washington Capitals con 84 punti, 10 in più dei Carolina Hurricanes, nonostante la squadra della capitale si sia bloccata con le ultime 3 sconfitte in cui l’attacco di Ovechkin e compagni ha messo insieme appena 4 gol totali. I Canes però non ne stanno approfittando con solo 3 vittorie nelle ultime 9, così come i New Jersey Devils al 3° posto, e che da 13 partite di fila alternano una vittoria ad una sconfitta.

Passiamo a Ovest con la Central Division dove ovviamente troviamo al comando i Winnipeg Jets che con 88 punti sono al momento la squadra migliore di tutta la NHL, ma anche qui si segnalano 2 sconfitte recenti con appena 2 gol segnati dai Jets che mantengono comunque 8 punti di vantaggio sui Dallas Stars che al contrario nel weekend hanno vinto 2 partite segnando 12 gol (6+6). Al 3° posto i Minnesota Wild che dopo 3 sconfitte sono tornati alla vittoria, ma solo per 1-0 sui Bruins, e l’attacco rimane apatico per Minnesota che si ritrovano in corsa con i Colorado Avalanche che incalzano al 4° posto (-2 punti dai Wild) dopo le ultime 2 vittorie con 10 gol segnati, ma più recente proprio il 5-2 interno sui Wild.

Chiudiamo come sempre in Pacific Division dove troviamo i Vegas Golden Knights al primo posto grazie alle ultime 2 vittorie interne, che portano il record alla T-Mobile Arena a 22-6-3, ma il problema rimane il modesto rendimento esterno (14-12-3) e in questo modo gli Edmonton Oilers rimangono in corsa dopo il 3-1 in Carolina di sabato scorso. Al 3° posto gli LA Kings, un altra squadra potentissima in casa (19-3-3), molto meno in trasferta (12-16-5). Al 4° posto i Calgary Flames che però hanno perso le ultime 3 partite (tutte trasferte difficili a Est) segnando in tutto 1 solo gol in questo arco di tempo, ma i Vancouver Canucks non ne approfittano (1-4 nelle ultime 5) e rimangono al 5° posto.

NHL betting trends

I Washington Capitals nell’ultima settimana hanno perso 3 unità, ma rimangono la miglior squadra su cui puntare con +13.84U. Salgono al 2° posto i Columbus Blue Jackets (+13.68) ma anche gli Anaheim Ducks sul podio sono una sorpresa.

La peggior squadra su cui puntare è sempre quella dei Nashville Predators che peggiorano ancora arrivando a -21.74 unità bruciate, peggio anche di San Jose Sharks (-17.08U), Pittsburgh Penguins (-11.22U) e Chicago Blackhawks (-10.31U) che sono sempre la squadra che in assoluto ha il peggior record.

I big match della settimana NHL (3-9 marzo 2025)

Vediamo cosa ci attende in questa 21esima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Ecco le sfide da non perdere dal 3 al 9 marzo 2025.

NHL LUNEDI 3 MARZO

Washington-Ottawa

NY Rangers-NY Islanders

Florida-Tampa Bay

Montreal-Buffalo

Toronto-San Jose

Chicago-LA Kings

BIG MATCH: FLORIDA-TAMPA BAY

Lunedì di derby in NHL, con quello della Grande Mela, ma ancor più interessante è quello del Sunshine State con Florida Panthers-Tampa Bay Lightning sul ghiaccio della Amerant Bank Arena in uno scontro al vertice di Atlantic. Abbiamo detto che i Bolts sono la squadra del momento, e che hanno vinto 4-0 in Florida il 23 dicembre scorso, ma il giorno prima persero in casa 2-4 sempre contro i Panthers. Ci aspettiamo una sfida combattuta, i Lightning sono un avversario insidioso, ma il fattore campo aiuta Florida che potrebbe spuntarla questa volta e interrompere la striscia vincente di Tampa.

NHL MARTEDI 4 MARZO

Boston-Nashville

Tampa Bay-Columbus

Philadelphia-Calgary

Detroit-Carolina

Buffalo-San Jose

NY Islanders-Winnipeg

Dallas-New Jersey

Colorado-Pittsburgh

Edmonton -Anaheim

Seattle-Minnesota

BIG MATCH: DALLAS-NEW JERSEY

La 2° di Central, Dallas, ospita la 3° in Metropolitan, New Jersey, con gli Stars forti di un 22-7-1 interno e delle ultime 2 vittorie con 12 gol segnati, oltre al 4-2 del 22 febbraio scorso in New Jersey contro i Devils che hanno perso 7 delle ultime 10 sfide contro la franchigia di Dallas che potrebbe mettere un altra win in bacheca contro questo avversario da Est.

NHL MERCOLEDI 5 MARZO

NY Rangers-Washington

Chicago-Ottawa

Vegas-Toronto

LA Kings-St.Louis

Vancouver-Anaheim

BIG MATCH: NY RANGERS-WASHINGTON

I Rangers cercano di uscire dal periodo negativo ospitando al Madison Square Garden la miglior squadra a Est, i Capitals che non si presentano in un grande momento a questo appuntamento. Washington ha però vinto i primi 2 scontri stagionali contro NYR, entrambi in casa, entrambi ad alti punteggi da Over (5-3 e 7-4), e i gol potrebbero non mancare nemmeno questa volta.

NHL GIOVEDI 6 MARZO

Philadelphia-Winnipeg

Tampa Bay -Buffalo

Carolina-Boston

Florida-Columbus

Detroit-Utah

Nashville-Seattle

Dallas-Calgary

Edmonton-Montreal

Colorado-San Jose

BIG MATCH: FLORIDA-COLUMBUS

Parliamo ancora dei Panthers visto che giovedì notte in Florida arrivano i sorprendenti Bue Jackets che come detto arrivano da 4 vittorie in cui l’attacco è stato impressionante. Anche i Panthers hanno nell’attacco il loro reparto forte (7° in gol segnati, 2° in tiri effettuati). I Panthers sono passati 4-3 nel primo scontro di inizio stagione a Columbus, 6° vittoria di fila per la franchigia della Florida contro CLB (8-2 nelle ultime 10 con O/U 7-2-1). Potremmo vedere un altra partita ad alto punteggio con queste due squadre sul ghiaccio, valutate Over.

NHL VENERDI 7 MARZO

New Jersey-Winnipeg

Washington-Detroit

Chicago-Utah

Vegas-Pittsburgh

Vancouver-Minnesota

Anaheim-St.Louis

BIG MATCH: VANCOUVER-MINNESOTA

Due squadre un pò in calo a Ovest, in particolare i Canucks che hanno perso 4 delle ultime 5 partite, incassando la bellezza di 11 gol nelle 2 più recenti. I Wild dopo 3 sconfitte hanno battuto Boston in casa, ma solo 1-0 e Minnesota ha vinto 3-2 OT in casa a dicembre il primo confronto diretto contro Vancouver, con i Wild che si portano 9-1 negli ultimi 10 precedenti (O/U 3-7) e che preferiamo anche per questa trasferta a Vancouver.

NHL SABATO 8 MARZO

Philadelphia-Seattle

Ottawa-NY Rangers

Tampa Bay-Boston

Florida-Buffalo

Calgary-Montreal

Colorado-Toronto

LA Kings-St.Louis

Nashville-Chicago

San Jose-NY Islanders

Edmonton-Dallas

BIG MATCH: COLORADO-TORONTO

Ad un comodo orario italiano potremmo gustarci i matinee tra Flyers-Kraken e Senators-Rangers, seguiti da Lightning-Bruins. Nella notte bello scontro a Ovest tra Oilers-Stars, anche se la partita che ci interessa maggiormente è quella in Colorado, con gli Avalanche che ospitano i Maple Leafs che nel momento in cui scriviamo sono 8-1 nelle ultime 9 partite. Perfetto equilibrio negli ultimi 10 precedenti tra queste squadre (5-5), con una prevalenza di Over (O/U 7-2-1) ma questa volta potremmo vedere un Under.

NHL DOMENICA 9 MARZO

Philadelphia-New Jersey

Minnesota-Pittsburgh

Washington-Seattle

Carolina-Winnipeg

NY Rangers-Columbus

Vegas-LA Kings

Vancouver-Dallas

Anaheim-NY Islanders

BIG MATCH: VEGAS-LA KINGS

Anche domenica si parte presto con Flyers-Devils, con a seguire Weld-Penguins e Capitals-Kraken. Noi qui vogliamo parlare di un altro match, nella notte, quello al vertice di Pacific tra i Golden Knights e i Kings. Entrambe le squadre fanno la differenza in casa, e il fattore campo potrebbe fare la differenza anche in questo caso, in un match molto importante tra 1° e 3° in division. Le squadre si sono già affrontate 3 volte in stagione, con 1 vittoria di Vegas, seguita dal doppio successo dei Kings, compreso il recente 5-2 del 24 febbraio scorso. Ovviamente ha sempre vinto la squadra di casa (con anche un triplo Over sulle scommesse O/U).

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL.

