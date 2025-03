Articolo settimanale di aggiornamento sulla stagione di Hockey su ghiaccio NHL che continua con i Florida Panthers che prendono il comando delle lavagne delle quote antepost per il bis di Stanley Cup. Vediamo anche tutte le partite e le analisi dei big match settimanali dal 10 al 16 marzo, con Pronostici Hockey NHL Week 22.

Pronostici Hockey NHL Week 22: gli aggiornamenti delle division

I Florida Panthers prendono il comando della Atlantic Division grazie a 6 vittorie consecutive che gli permettono di allungare sui Toronto Maple Leafs che invece sono reduci da 3 sconfitte con 15 gol incassati, e sui Tampa Bay Lightning che hanno un pò calato, ma rimangono comunque 10-2 nelle ultime 12 partite.

In Metropolitan Division invece non cambia il vertice, con i Washington Capitals con 12 punti di vantaggio sui Carolina Hurricanes. La franchigia della capitale è reduce da altre 4 belle vittorie consecutive, proprio come gli Hurricanes che in questo modo si lasciano alle spalle i New Jersey Devils (3 sconfitte prima del 3-1 domenicale a Philadelphia) che ora devono stare attenti al ritorno dei Columbus Blue Jackets più che dei NY Rangers, e proprio i Blue Jackets domenica sono passati 7-3 al Madison Square Garden contro NYR che continua a deludere.

Passiamo a Ovest con la Central Division dove i Winnipeg Jets mantengono il primato nonostante 4 sconfitte nelle ultime 6 partite, anche se dietro i Dallas Stars accorciano un pò il gap con un 4-1 nelle ultime 5 che gli permettono di mantenere un buon margine anche sugli inseguitori al 3° posto, i Colorado Avalanche che sembrano essersi definitivamente sbloccati con le ultime 5 vittorie in cui l’attacco ha macinato 28 gol! Rimangono indietro i Minnesota Wild che sono reduci da un doppio ko per 1-3, prima a Vancouver e poi in casa contro i Penguins.

Chiudiamo con la Pacific Division dove continua il testa a testa tra Vegas Golden Knights ed Edmonton Oilers. Vegas rimane al comando anche se dopo 4 vittorie i Knights si sono fermati nel big match interno perso 5-6 contro gli LA Kings, una delle rare sconfitte interne di Vegas che alla T-Mobile Arena hanno un ottimo rendimento.

NHL Betting Trends

Chi se non i Washington Capitals sono al comando come miglior squadra nei rendimenti delle scommesse? La squadra della capitale ha infatti fatto guadagnare +16.45 unità agli scommettitori, seguita dalle sorprendenti Anaheim e Columbus, poi arrivano Winnipeg e Montreal che sono le ultime squadre in doppia cifra di profitto, entrambe poco sopra alle 10U, con un grande distacco su Minnesota e Toronto che troviamo rispettivamente a +5.9U e a +4.78U.

Non cambia la peggior squadra su cui puntare, che è sempre quella dei Nashville Predators con quasi -20 unità bruciate, molto peggio anche rispetto a San Jose e a Buffalo che continua a deludere dopo le ultime 6 sconfitte. Approposito di delusioni, molto male anche Pittsburgh, NY Rangers e Boston Bruins.

I big match della settimana NHL (10-16 marzo 2025)

Vediamo cosa ci attende in questa 22esima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Ecco le sfide da non perdere dal 10 al 16 marzo 2025.

NHL LUNEDI 10 MARZO

Buffalo-Edmonton

Ottawa-Detroit

Colorado-Chicago

Utah-Toronto

BIG MATCH: Buffalo Sabres-Edmonton Oilers

Abbiamo detto dei grossi problemi dei Sabres mentre gli Oilers rimangono una delle squadre di punta a Ovest e tra le candidate alla vittoria finale, con anche un buon rendimento esterno (17-11-2). Il 25 gennaio scorso, a Edmonton, gli Oilers vinsero 3-2 contro i Sabres, 4° Under negli ultimi 5 confronti diretti tra queste due franchigie. Un UNDER potrebbe essere la scommessa migliore anche per la sfida di questo lunedì.

NHL MARTEDI 11 MARZO

Boston-Florida

New Jersey-Columbus

Pittsburgh-Vegas

Philadelphia-Ottawa

Carolina-Tampa Bay

Minnesota-Colorado

Winnipeg-NY Rangers

Anaheim-Washington

Vancouver-Montreal

LA Kings-NY Islanders

San Jose-Nashville

BIG MATCH: New Jersey Devils-Columbus Blue Jackets

Giornata piena di partite e con anche tanti big match come a Boston, in Carolina dove arrivano i Bolts, in Minnesota con gli Avs e anche a Winnipeg con Jets-Rangers, ma noi abbiamo scelto la sfida di New Jersey che può valere l’attuale corsa al 3° posto di Metropolitan.I Devils sono in affanno nelle ultime settimane (4-6 in 10 partite), i Blue Jackets invece continuano a salire (5-2 nelle ultime 7) e sono passati segnando 7 gol anche a NYR. Le squadre si sono sfidate una volta in stagione, il 19 dicembre a Columbus, con vittoria per 4-2 dei Blue Jackets che potrebbero fare il colpaccio anche questa volta, ma noi ci concentriamo su OVER, con la difesa che rimane un problema per CLB che concede abbastanza, e i Devils in casa potrebbero fare il loro a livello offensivo.

NHL MERCOLEDI 12 MARZO

Detroit-Buffalo

Calgary-Vancouver

Utah-Anaheim

Seattle-Montreal

BIG MATCH: Calgary Flames-Vancouver Canucks

Sfida canadese e di Pacific allo Scotiabank Saddledome con i Flames che ospitano i Canucks. Interessante il fattore campo, con i Falems che in casa (18-10-4) vanno decisamente meglio che in trasferta (12-13-6), ma i Canucks sono uno dei rari casi di squadra che sta andando meglio fuori che sul proprio campo. Già 3 sfide ad inizio stagione tra queste due squadre, con Calgary che ha vinto la prima di ottobre a Vancouver (6-5 OT) e l’ultima del 31 dicembre a Calgary (3-1), in mezzo la sconfitta esterna per 1-3. Questa volta chi la spunterà? Al momento preferiamo Calgary, ma va valutata la quota, e attenzione anche a UNDER.

NHL GIOVEDI 13 MARZO

Philadelphia-Tampa Bay

Columbus-Vegas

Pittsburgh-St.Louis

Toronto-Florida

Ottawa-Boston

New Jersey-Edmonton

Minnesota-NY Rangers

LA Kings-Washington

San Jose-Chicago

BIG MATCH: Toronto Maple Leafs-Florida Panthers

Altra giornata ricca di big match interessanti, e al contrario anche la sfida tra due delle peggiori squadre, Sharks-Blackhawks. Noi ci dirigiamo a Toronto con lo scontro tra le prime due della Atlantic Division. Solo un precedente stagionale, il 27 novembre in Florida, col 5-1 dei Panthers che si portano 7-3 negli ultimi precedenti contro i Maple Leafs (O/U 3-7). In questo momento Florida sembra stare meglio, e la consigliamo vincente, anche se bisognerà valutare la quota che cerchiamo abbastanza alta e di valore, visto che si tratta sempre di una trasferta difficile e impegnativa, con alta motivazione per entrambe.

NHL VENERDI 14 MARZO

Carolina-Detroit

NY Islanders-Edmonton

Winnipeg-Dallas

Calgary-Colorado

Anaheim-Nashville

Seattle-Utah

BIG MATCH: Winnipeg Jets-Dallas Stars

Qui invece andiamo con la sfida al vertice tra 1° e 2° di Central, con Winnipeg che potrà sfruttare il fattore campo, visto che qui ha già vinto 4-1 il primo scontro stagionale di novembre contro gli Stars che però si vendicarono il primo dicembre, nel 3-1 interno, 6° Under consecutivo tra queste due squadre, una striscia di bassi punteggi che potrebbe allungarsi ancora. Valutate UNDER.

NHL SABATO 15 MARZO

Buffalo-Vegas

Pittsburgh-New Jersey

San Jose-Washington

Montreal-Florida

Philadelphia-Carolina

Columbus-NY Rangers

Toronto-Ottawa

Boston-Tampa Bay

Minnesota-St.Louis

LA Kings-Nashville

Vancouver-Chicago

BIG MATCH: Boston Bruins-Tampa Bay Lightning

Grande classico di Atlantic con Tampa Bay che rimane una squadra di punta mentre Boston quest’anno sta faticando, ed è solo 7° al momento in division e che ha stoppato una serie di 3 sconfitte con il successo di sabato per 4-0, proprio a Tampa. I Lightning oggi cercheranno riscatto in trasferta dove però avevano perso 2-6 anche nella sfida del 14 gennaio scorso, vincendo di fatto solo nello scontro interno di inizio gennaio per 4-1. In questa sfida i Bolts potrebbero rimettere le cose in pari, quindi valutate la vittoria degli ospiti.

NHL DOMENICA 16 MARZO

Detroit-Vegas

Colorado-Dallas

St.Louis-Anaheim

NY Rangers-Edmonton

NY Islanders-Florida

Vancouver-Utah

Seattle-Winnipeg

BIG MATCH: Colorado Avalanche-Dallas Stars

Altra grande sfida ai vertici di Central, e anche uno dei matinee domenicali che ci potremo gustare ad un comodo orario italiano, anche se si gioca alla Ball Arena, con gli Avalanche che ospitano gli Stars. Le squadre si sono sfidate 2 volte in stagione, ha sempre vinto la squadra di casa e sempre match da Over: 5-3 degli Stars a fine novembre a Dallas e 6-3 degli Avs in Colorado a metà gennaio. Anche oggi il fattore campo potrebbe fare la differenza in una partita da Over, considerate la COMBO 1X+OVER.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL. Florida mette la freccia ed è la nuova favorita per il bis di Stanley Cup, con Edmonton che scena al 3° posto, superata anche da Dallas e quasi agganciata da Colorado e Washington.

