Come ogni lunedì ecco l’articolo di aggiornamento settimanale sulla stagione di Hockey su Ghiaccio NHL con statistiche, quote antepost e il programma della settimana, con tutte le sfide e le analisi dei big match quotidiani dal 17 al 23 marzo. Pronostici Hockey NHL Week 23.

Pronostici Hockey NHL Week 23: aggiornamento division

In Atlantic Division crollo dei Toronto Maple Leafs alla 5° sconfitta nelle ultime 6, con i canadesi che scendono al 3° posto, scavalcati anche dai Tampa Bay Lightning anche se al comando rimangono i Florida Panthers, nonostante 2 sconfitte in back to back nel weekend a NYI e a Montreal, e proprio i Canadiens cercano di risalire al 4° posto che rimane occupato dagli Ottawa Senators avanti 6 punti grazie a 6 vittorie di fila (7-1 nelle ultime 8).

Rimaniamo a Est con la Metropolitan Division dove ci sono sempre i Washington Capitals al comando con 96 punti dopo altre 6 vittorie nelle ultime 7 partite, staccando di 10 punti i Carolina Hurricanes che però a loro volta rispondono con 7 vittorie consecutive. Al 3° posto i New Jersey Devils e dietro provano a rifarsi sotto i NY Rangers che tornano al 4° posto approfittando del calo dei Columbus Blue Jackets che hanno vinto solo 1 delle ultime 6 partite e sono rimasti a secco in attacco nelle 2 più recenti.

Passiamo a Ovest con la Central Division dove comandano sempre i Winnipeg Jets che con 98 punti sono anche la miglior squadra in generale di tutta la lega dopo un 5-1 nelle ultime 6 partite, +11 punti sui primi inseguitori, i Dallas Stars che sono in calo con 3 sconfitte nelle ultime 4. Si avvicinano così i Colorado Avalanche che hanno vinto 6 delle ultime 7 partite. Perdono terreno i Minnesota Wild che hanno vinto solo 1 delle ultime 5 partite, arco di tempo in cui l’attacco dei Wild si è perso.

Infine la Pacific Division dove mantengono in comando i Vegas Golden Knights, che se sono reduci da 2 sconfitte a Est a Buffalo e Detroit, con le trasferte che rimangono un tallone d’Achille per questa squadra. Provano ad approfittarne gli Edmonton Oilers che sono usciti dal doppio confronto a NY contro Islanders e Rangers con un doppio successo. Si avvicinano gli LA Kings reduci da 5 vittorie di fila in cui la difesa di LAK ha fatto la differenza.

NHL Betting Trends

I Washington Capitals sono i migliori come rendimento nelle scommesse grazie a +16.38 unità, che stacca nettamente Winnipeg, Montreal ed Anaheim, le altre squadre in doppia cifra di profitto, ma molto staccate tra le 12 e le 11 unità incassate.

La peggior squadra è senza dubbio quella dei Nashville Predators, costati -20.67 unità agli scommettitori. Malissimo anche San Jose e Chicago, ma ben lontane, rispettivamente con -15.93 e -11.67 unità. Male anche Buffalo e NY Rangers con passivi in doppia cifra sopra le 10 unità.

I big match NHL della settimana (17-23 marzo)

Vediamo cosa ci attende in questa 23esima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Ecco le sfide da non perdere dal 17 al 23 marzo 2025.

NHL LUNEDI 17 MARZO

Boston-Buffalo

Tampa Bay-Philadelphia

Columbus-New Jersey

Toronto-Calgary

Minnesota-LA Kings

BIG MATCH: Minnesota Wild-LA Kings

Abbiamo detto dei recenti problemi offensivi dei Wild che oggi sfidano la solida difesa dei Kings che hanno già battuto Minnesota 2 volte in stagione, e nettamente: 5-1 in trasferta a novembre e 4-1 in casa il mese dopo. LAK è 7-3 negli ultimi 10 precedenti contro Minnesota, attenzione ad una vittoria esterna dei Kings anche questo lunedì notte al Xcel Energy Center.

NHL MARTEDI 18 MARZO

Washington-Detroit

Pittsburgh-NY Islanders

Montreal-Ottawa

NY Rangers-Calgary

Nashville-St.Louis

Dallas-Anaheim

Chicago-Seattle

Edmonton-Utah

Vancouver-Winnipeg

BIG MATCH: Washington Capitals-Detroit Red Wings

Sabato i Capitals hanno vinto senza problemi 5-1 a San Jose, e ora rientrano in casa dove hanno un record di 21-7-6. I Red Wings di recente hanno fatto 2 belle vittorie, 7-3 sui Sabres e il 3-0 di domenica su Vegas, in mezzo però la sconfitta in trasferta in Carolina. Nelle prime 2 sfide stagionali una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa e sempre da Over: 4-2 dei Red Wings a fine dicembre e 5-2 dei Capitals a inizio marzo. Questa volta crediamo che il fattore campo sarà ancora determinante per la vittoria dei Caps.

NHL MERCOLEDI 19 MARZO

Toronto-Colorado

Minnesota-Seattle

BIG MATCH: Toronto Maple Leafs-Colorado Avalanche

Solo due partite mercoledì notte, ma il match della Scotiabank Arena non è da perdere, con i Maple Leafs che cercano di uscire dalla crisi, ma gli Avalanche hanno vinto 8 delle ultime 9 partite e hanno dominato 7-4 l’8 marzo scorso in casa contro i Maple Leafs, 7° Over negl iultimi 10 precedenti tra queste due squadre che ci potrebbero regalare un altro match con tante reti. Il giorno dopo i Maple Leafs giocheranno in back to back al Madison Square Garden contro i Rangers mentre gli Avs andranno ad Ottawa.

NHL GIOVEDI 20 MARZO

New Jersey-Calgary

Columbus-Florida

NY Rangers-Toronto

Washington-Philadelphia

Ottawa-Colorado

St.Louis-Vancouver

NY Islanders-Montreal

Dallas-Tampa Bay

Nashville-Anaheim

Chicago-LA Kings

Utah-Buffalo

Edmonton-Winnipeg

Vegas-Boston

San Jose-Carolina

BIG MATCH: Edmonton Oilers-Winnipeg Jets

Grande sfida a Rogers Palace dove arriva la miglior squadra della lega, Winnipeg, che nelle ultime 3 partite, tutte vinte, ha concesso in tutto solo 4 gol e ora dovranno tenere a bada l’attacco di Edmonton, ma gli Oilers hanno anche un ottima difesa, e in questo big match consigliamo Under gol totali, anche se nel primo scontro stagionale, sempre qui a Edmonton, i Jets dominarono 6-0, ma eravamo proprio all’inizio, quando Winnipeg volava letteralmente.

NHL VENERDI 21 MARZO

Pittsburgh-Columbus

BIG MATCH: Pittsburgh Penguins-Columbus Blue Jackets

Un solo match alla PPG Paints Arena, e per forza dobbiamo parlare di questa sfida tra 7° e 5° di Metropolitan. E’ una stagione molto deludente per i Penguins che però arrivano da 4 vittorie, e nelle ultime 2 hanno segnato 12 gol. I Blue Jackets stanno andando meglio del previsto a differenza di Pittsburgh, ma a differenza di Pittsburgh iniziano la settimana in calo dopo le ultime 3 sconfitte. Columbus ha vinto le prime 2 sfide della stagione: 6-2 in casa a novembre e 4-3 SO in trasferta a gennaio. Questa volta i Penguins potrebbero prendersi la rivincita.

NHL SABATO 22 MARZO

NY Rangers-Vancouver

Dallas-Philadelphia

Minnesota-Buffalo

St.Louis-Chicago

LA Kings-Carolina

NY Islanders-Calgary

Utah-Tampa Bay

Washington-Florida

Nashville-Toronto

New Jersey-Ottawa

Montreal-Colorado

Vegas-Detroit

Edmonton-Seattle

San Jose-Boston

BIG MATCH: Washington Capitals-Florida Panthers

Alla Capital One Arena sfida tra la 1° di Metropolitan e la 1° di Atlantic, due squadre che sono tra le grandi favorite a Est e che si sono già sfidate due volte in stagione, sempre con lo stesso risultato, la vittoria dei Capitals che a novembre passarono 4-1 in Florida e a febbraio dominarono 6-3 in casa contro i Panthers. Partita difficile da prevedere al momento, probabilmente l’Over gol totali è la scelta migliore, con Capitals e Panthers che sono O/U 6-3-1 negli ultimi 10 precedenti.

NHL DOMENICA 23 MARZO

Chicago-Philadelphia

Winnipeg-Buffalo

Florida-Pittsburgh

St.Louis-Nashville

Vegas-Tampa Bay

Anaheim-Carolina

LA Kings-Boston

BIG MATCH: Winnipeg Jets-Buffalo Sabres

Uno dei due matinee della domenica, ad un comodo orario italiano, si gioca al Canada Life Centre dove arrivano i Sabres che hanno chiuso la scorsa settimana con una buona vittoria, anche se sono ai rigori, contro Vegas (4-3 SO). Dei Jets abbiamo già parlato, aggiungiamo solo che i Jets il 5 dicembre scorso hanno vinto 3-2 OT a Buffalo. Da sottolineare l’Under 8-1-1 negli ultimi 10 precedenti tra queste squadre, e anche domenica potremmo vedere una partita a basso punteggio.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL. Si allontanano ancora gli Oilers, ma anche gli Stars, lasciando i Florida Panthers sempre più favoriti per il bis in NHL.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.