Mancano gli ultimi verdetti in quest’ultima settimana di regular season di Hockey su ghiaccio NHL che si concluderà giovedì notte. Certi del Presidents Trophy i Winnipeg Jets mentre i NY Rangers sono delusi dall’eliminazione dalla post-season. Pronostici Hockey NHL Week 27.

Pronostici Hockey NHL Week 27: gli aggiornamenti delle division

In Atlantic Division le prime 3 della classe sono già certe di andare ai playoffs, anche se non c’è ancora la conferma della vittoria divisionale dei Toronto Maple Leafs che però sono molto vicini all’obiettivo davanti a Tampa Bay Lightning e Florida Panthers. Da segnalare che anche gli Ottawa Senators, al 4° posto, si sono già conquistati i playoffs matematici, ma quasi sicuramente con la prima delle wild card.

L’altra wild card a Est se la giocano Montreal Canadiens e Columbus Blue Jackets coni primi avanti al momento di 3 punti su CLB che è al 4° posto in Metropolitan Division, già vinta dai dominanti Washington Capitals sui Carolina Hurricanes e New Jersey Devils, tutte certe di fare la post-season, a differenza dei NY Rangers che sono stati clamorosamente eliminati, e questo ci è costato anche una giocata antepost, con NYR che al momento si trova dietro perfino ai cugini dei NY Islanders!

Anche a Ovest i giochi sono quasi fatti, mancano però tutte e due le wild card al momento in mano a due squadre di Central Division, i Minnesota Wild che hanno chiuso la stagione in calo e ora rischiano, e i St.Louis Blues che al contrario hanno messo insieme una striscia di vittorie che li ha fatti tornare in corsa per una post-season che fino ad un mesto fa sembrava impossibile. Già comodi in post-season i Winnipeg Jets che si sono assicurati anche la vittoria divisionale su Dallas Stars e Colorado Avalanche che ritroveremo ai playoffs. I Jets non solo hanno vinto la division, ma si sono portati a casa il President Trophy, quello riservato alla squadra che ha fatto più punti in regular season (114 al momento).

In Pacific Division i Vegas Golden Knight sono riusciti ad avere la meglio degli LA Kings, che troveremo certamente ai playoffs, come troveremo gli Edmonton Oilers mentre i Calgary Flames sono rimasti gli unici a poter contendere una wild card a Minnesota e St.Louis.

NHL Betting Trends: Jets e Capitals precisamente alla pari nei rendimenti delle scommesse

Winnipeg Jets e Washington Capitals sono state le migliori squadre per tutto l’anno, rispettivamente a Ovest ed Est, e ritroviamo questi dati anche nei rendimenti delle scommesse dove sono le migliori squadre della regular season al momento, esattamente alla pari con +13.49 unità a testa, una precisione incredibile, ma attenzione ai Montreal Canadiens, la vera sorpresa con +13.06U fatte vincere agli scommettitori.

Per tutto l’anno, o quasi, sono stati invece i Nashville Predators i peggiori nelle scommesse con -24.20 unità, anche se in termini di vittorie i peggiori sono stati i San Jose Sharks e i Chicago Blackhawks che infatti troviamo anche nella flop-3 delle peggiori squadre su cui puntare.

La stagione pessima dei NY Rangers è certificata anche dal -15.44U nei rendimenti delle scommesse, così come quella dei Boston Bruins (-14.47U). Missione compiuta per New Jersey che arriva ai playoffs, ma ci si aspettava decisamente di più dai Devils che infatti sono a loro volta in pesante passivo in doppia cifra nelle scommesse (-10.41U).

I big match della settimana NHL, l’ultima di regular season

Ultima settimana, corta, di regular season visto che si giocherà solo fino a giovedì, ma questo non vuol dire che sia meno importante, anzi si gioca per gli ultimi verdetti, per qualificarsi ai playoffs, per vincere le division o semplicemente per migliorare la propria posizione in vista della post-season e della corsa alla Stanley Cup 2025.

NHL LUNEDI 14 APRILE

Montreal-Chicago

Detroit-Dallas

Florida-NY Rangers

Nashville-Utah

Edmonton-Los Angeles

Vancouver-San Jose

NHL MARTEDI 15 APRILE

Boston-New Jersey

Ottawa-Chicago

Tampa Bay-Florida

Philadelphia-Columbus

Buffalo-Toronto

NY Islanders-Washington

St.Louis-Utah

Minnesota-Anaheim

Calgary-Vegas

Seattle-Los Angeles

NHL MERCOLEDI 16 APRILE

Winnipeg-Anaheim

Montreal-Carolina

New Jersey-Detroit

Nashville-Dallas

Vancouver-Vegas

Sam Jose-Edmonton

NHL GIOVEDI 17 APRILE

Pittsburgh-Anaheim

Buffalo-Philadelphia

NY Rangers-Tampa Bay

Columbus-NY Islanders

Toronto-Detroit

Ottawa-Carolina

Los Angeles-Calgary

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL. In testa ora ci sono i Florida Panthers che sognano un incredibile bis dopo la vittoria del 2024.

