Da sabato 19 aprile inizia la post-season di Hockey su Ghiaccio NHL e come sempre andiamo a vedere tutto sui playoffs con programma completo, quote, le sfide dei primi round e anche i bracket dal primo turno alla finale di Stanley Cup dei nostri esperti di scommesse sull’Hockey. Playoffs NHL 2025.

Playoffs NHL 2025: le prime serie di post-season

Vediamo le sfide che ci attendono nei primi round a Est ed Ovest per i playoffs Hockey su Ghiaccio NHL 2025 che ci porteranno alla finalissima per la Stanley Cup, con le quote sulle favorite antepost per la vittoria della serie e vediamo anche prime analisi e precedenti stagionali.

Winnipeg Jets vs. St. Louis Blues

Favoriti: Jets @1.47

I Jets hanno chiuso vincendo la Central Division e anche il Presidents Trophy, la coppa per la squadra che fa più punti nella stagione regolare (116 punti per Winnipeg). E’ stata una stagione sopra le attese per Winnipeg che in casa ha tenuto un 30-7-4 e avrà il fattore campo dalla sua per tutti i playoffs, ad iniziare ovviamente dalla sfida con i Blues che grazie ad un finale di stagione incredibile, con una lunga striscia vincente, sono riusciti a piazzarsi in post-season col 5° posto in Central. Le avversarie divisionali si sono sfidate 4 volte in regular season, con 3 vittorie dei Jets e O/U 1-3. Winnipeg ha la 2° miglior difesa con 2.3 gol incassati, l’ottimo Hellebuyck tra o pali, ma anche il 4° miglior attacco con 3.4 gol a sera, il migliore in assoluto in power play (28.9%). St.Louis stabile col 14° posto sia in attacco per gol segnati, sia in difesa per gol concessi.

Dallas Stars vs. Colorado Avalanche

Favoriti: Avalanche @1.83

I Dallas Stars hanno chiuso al 2° posto di Central con 106 punti con un pesante calo finale che preoccupa con 6 sconfitte di fila. I Colorado Avalanche hanno chiuso al 3° posto, 4 punti dietro agli Stars, e non avranno il vantaggio del fattore campo, poco male perchè gli Avs sono andati quasi allo stesso modo anche in trasferta in questa stagione. Dallas ha comunque un attacco da 3.4 gol a sera (3° in NHL anche se è solo 14° in tiri in porta e 16° in power play) ed è 6° anche in difesa (ma 24° come gol concessi) mentre Colorado ha iniziato molto male la stagione a livello difensivo, reparto che ha comunque migliorato fino al 12° posto (ma è 4° come tiri concessi). La forza degli Avs rimane l’attacco, 5° come gol, 5° come tiri effettuati ed 8° anche in power play. Dopo aver perso la prima sfida dell’anno a Dallas, gli Avalanche hanno vinto le successive 2 sfide in casa. Qui la costante sono stati gli Over con partite da 7-9-8 gol totali.

Vegas Golden Knights vs. Minnesota Wild

Favoriti: Golden Knights @1.44

Vegas ha chiuso la stagione regolare con 5 vittorie nelle ultime 7 e con 110 punti ha vinto la Pacific Division. I Golden Knights avranno il vantaggio del fattore campo, molto importante in questo caso visto che Vegas alla T-Mobile Arena ha tenuto un rendimento davvero impressionante (29-9-3). 4 vittorie nelle ultime 5 per i Wild che però non hanno fatto meglio del 4° posto finale in Central per una squadra con numeri molto modesti sia in difesa (16°) che in attacco (25°) mentre Vegas ha chiuso con la 4° miglior difesa e anche il 5° miglior attacco. I Golden Knights dominano 8-2 negli ultimi precedenti contro gli Stars, comprese le 5 vittorie consecutive e le 3 di questa stagione con un punteggio complessivo di 12-4 in favore dei Knights contro i Wild.

Los Angeles Kings vs. Edmonton Oilers

Favoriti: Oilers @1.74

Il 7-3 nelle ultime 10 partite fanno chiudere Edmonton al 3° posto in Pacific, per una squadra che in queste ultime partite ha generato ben 9 Under e 1 solo Over, nonostante la forza degli Oilers sia più offensiva (11° come gol segnati, 1° in tiri effettuati) che difensiva (15°). I Kings prima del 1-5 nel finale di stagione con le seconde linee contro Calgary, avevano vinto 4 partite di fila che gli ha permesso di mantenere il 2° posto in division, con 4 punti di vantaggio proprio su Edmonton. Il fattore campo sarà importante per LAK che ha tenuto 31-6-4 in casa rispetto al negativo 17-19-5 in trasferta. I Kings sono solo 14° in attacco per gol segnati (18° in tiri e addirittura 27° in power play), ma hanno la 3° miglior difesa. In 4 sfide stagionali LAK ha vinto 3 volte contro gli Oilers per O/U 1-3, e nelle ultime 3 sfide la difesa dei Kings non ha concesso nemmeno un gol a McDavid e compagni.

Toronto Maple Leafs vs. Ottawa Senators

Favoriti: Maple Leafs @1.55

Toronto ha chiuso la stagione con 5 vittorie di fila (9-1 nelle ultime 10 con O/U 2-8) e con 108 punti i Maple Leafs hanno vinto l’Atlantic Division grazie ad un buon attacco, 8° con 3.3 gol segnati di media, e la difesa 10° con 2.8 gol subiti, ma gli altri numeri sono critici per i canadesi: 19° come tiri effettuati e solo 26° come tiri concessi agli avversari. Per i Senators servirà comunque l’impresa con Ottawa che ha chiuso 4° in Atlantic con 11 punti in meno rispetto a Toronto anche se i Senators sono un tabù per i Maple Leafs che hanno sempre battuto negli ultimi 5 precedenti, compresi i 3 scontri stagionali in cui hanno concesso in tutto 3 gol a Toronto (nemmeno un Over). Attenzione quindi a dare per scontato questo accoppiamento.

Tampa Bay Lightning vs. Florida Panthers

Favoriti: Panthers @1.83

La sfida più interessante ed equilibrata è il derby della Florida con i Panthers che sulla carta partono dietro visto che hanno chiuso al 3° posto in Atlantic con 98 punti, rispetto al 2° posto dei Ligthning con 102 punti nonostante un calo nel finale (5 sconfitte nelle ultime 8) mentre i Panthers hanno perso le ultime 2 incassando 10 gol, la più recente proprio l’1-5 a Tampa che fa chiudere i Bolts sul 2-2 nelle 4 sfide di regular season contro Florida (un solo Over in questi 4 scontri diretti). Tampa, che avrà dalla sua anche il fattore campo (29-8-4 all’Amalie Arena) ha chiuso col miglior attacco della lega per gol segnati, ma anche la 5° miglior difesa mentre Florida si affida più alla difesa (8°) che all’attacco (15° per gol segnati, ma 3° per tiri in porta).

Carolina Hurricanes vs. New Jersey Devils

Favoriti: Hurricanes @1.33

Carolina ha chiuso al 2° posto in Metropolitan, e quindi avrà il vantaggio del fattore campo su New Jersey che ha chiuso al 3° posto con 8 punti in meno rispetto agli Hurricanes che per loro fortuna avranno il vantaggio del fattore campo dove sono 31-9-1, rispetto al pessimo 16-21-4 in trasferta. Carolina ha chiuso la stagione precipitando con 7 sconfitte nelle ultime 8 ma è la 2° miglior squadra della lega sia per tiri effettuati dal proprio attacco (31.7) che per tiri concessi agli avversari (24.9). New Jersey risponde con un ottima difesa: 6° per gol concessi, 7° in tiri e 3° in penality kill, anche se il reparto offensivo non è allo stesso livello (18° in gol e tiri, ma 3° in power play). Carolina è favorita, ma forse un pò troppo in quota @1.33, anche perchè NJ quest’anno è andata meglio in trasferta (23-16-2) che in casa (19-17-5). Le squadre si sono divise la posta in palio in 4 scontri di regular season (nemmeno un Under) anche se l’ultimo precedente è ormai datato 28 dicembre, col 5-2 degli Hurricanes in casa. Ha infatti sempre vinto la squadra di casa in questi 4 precedenti.

Washington Capitals vs Montreal Canadiens

Favoriti: Capitals @1.38

Annata speciale per Washington che è andata decisamente meglio del previsto e con 111 punti non ha solo vinto la Metropolitan, ma è stata anche la miglior squadra a Est, oltre al record storico di Ovechkin che ha superato un mito come Gretzky e che ha guidato il 2° miglior attacco NHL per gol segnati (3.5) nonostante solo 27.6 tiri di media effettuati (22°). Ora la post-season con Washington che in casa non dovrebbe avere problemi a superare Montreal che col 5° posto in Atlantic si è comunque guadagnata la post-season anche grazie a 7 vittorie nelle ultime 10 partite, nonostante si presenti con il 17° attacco (30° in tiri in porta, 21° in power play) e la 23° difesa (25° in tiri subiti), insomma, non grandi numeri per i Canadiens. I Capitals hanno anche il fattore campo della Capitale dove hanno chiuso la stagione con un record di 26-9-6. Washington ha vinto le prime 2 sfide stagionali (entrambe da Over) prima del 2-3 OT interno subito il 10 gennaio scorso in casa per mano degli Habs che però non vediamo come possano ribaltare questa serie.

Bracket NHL: le scelte di Guru e Morfeo

I bracket sono sempre da prendere con le pinze, e sono sempre difficili. Quello di NHL è in assoluto il più difficile (se escludiamo la March Madness di College Basket NCAAB) tra gli sport americani, e quest’anno è ancora più difficile. Abbiamo chiesto ai nostri esperti di scommesse Hockey NHL nel VIP Telegram di Betting Maniac il loro bracket, con percorsi diversi, ma entrambi puntano sulla vittoria finale degli Edmonton Oilers, anche se sono i primi a dire che questo bracket è quasi impossibile ed è uno dei più difficili di sempre. Sarà finalmente l’anno di Edmonton? Ce lo auguriamo, non tanto per i bracket, ma per le scommesse antepost fatte nel pre-season con gli Oilers @9 (ma abbiamo in corsa anche Vegas @13).

Quote Antepost NHL: chi vincerà la Stanley Cup

Le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup di Hockey su Ghiaccio NHL puntano ancora sul bis dei campioni in carica, i Florida Panthers, seguiti dai Colorado Avalanche che recuperano anche qui, e si lasciano alle spalle gli Stars (che sfideranno nel primo turno senza avere il fattore campo) e Vegas, per non parlare della vincitrice del Presidents Trophy, Winnipeg, su cui i book non sembrano convintissimi visto che i Jets si giocano @10.50 assieme agli Edmonton Oilers. Stessa cosa per i Capitals, dominatori di Eastern Conference, ma quotati solo @11 (come Toronto e Carolina) per la vittoria della Stanley Cup. Le squadre con meno chance sono St.Louis e Montreal entrambe @51 volte la posta.

