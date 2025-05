Continuano i playoffs di Hockey su Ghiaccio NHL con le analisi delle serie di semifinali di conference: Toronto Maple Leafs-Florida Panthers, Washington Capitals-Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights-Edmonton Oilers e Winnipeg Jets-Dallas Stars. Pronostici NHL semifinali conference.

Pronostici NHL semifinali conference: le serie ad Est ed Ovest

I playoffs di Hockey su ghiaccio NHL arrivano alle semifinali di Conference che andiamo ad analizzare in questo articolo di anteprima.

Semifinali Eastern Conference

Toronto Maple Leafs-Florida Panthers

I Toronto Maple Leafs (56-27-5, 45-43 ATS) hanno superato Ottawa in 6 partite al primo turno (O/U 3-3), portandosi 8-1-1 nelle ultime 10 partite. I Florida Panthers (51-32-4, 39-48 ATS) a loro volta hanno impiegato 6 partite per abbattere la resistenza di Tampa (O/U 5-1). I campioni in carica possono continuare la loro corsa per il bis in Stanley Cup contro i canadesi che hanno battuto 3 volte su 4 in regular season (O/U 1-3). Ci aspettiamo una serie lunga e combattuta che potrebbe arrivare fino a gara 7 e qui il fattore campo potrebbe fare la differenza. Siamo leggermente dalla parte di Toronto anche se i bookmakers (come vedremo dopo nelle quote) sono tutte contro i Maple Leafs offerti fino @2.50.

Previsione: Toronto 4-3.

Washington Capitals-Carolina Hurricanes

La stagione da record di Ovechkin a Washington sperano che sarà chiusa con la ciliegina sulla torta della Stanley Cup, in una stagione in cui i Capitals (55-23-9, 49-38 ATS) hanno sorpreso tutti, chiudendo come migliori a Est, e hanno continuato ad impressionare anche in post-season battendo Montreal in 5 partite (O/U 2-3). Ora arrivano gli Hurricanes (51-30-6, 40-47 ATS) che a loro volta hanno convinto cedendo solo una partita a New Jersey superata in 5 gare (O/U 2-3). In stagione regolare 2 vittorie a testa per Capitals e Hurricanes (O/U 1-1-2) dove ha sempre vinto la squadra di casa, e il fattore campo potrebbe pure qui essere determinante.

Previsione: Washington 4-3

Semifinali Western Conference

Vegas Golden Knights-Edmonton Oilers

Alla T-Mobile Arena inizia una serie molto interessante con Vegas (54-24-10, 49-39 ATS) che ha superato Minnesota in 6 match (O/U 4-2), e che ora sfida Edmonton (52-31-5, 34-54 ATS) con gli Oilers che a loro volta hanno vinto in 6 partite la serie al primo turno contro i Kings, una serie che era partita malissimo con 2 sconfitte ad LA, ma poi McDavid e compagni hanno cambiato passo con 4 vittorie in fila (O/U 5-1), anche se gli Oilers hanno concesso tanto dietro, e il rendimento difensivo preoccupa. In regular season 2 vittorie a testa, e anche qui Edmonton aveva iniziato perdendo le prime 2 sfide, e ha poi vinto i due precedenti più recenti (O/U 1-3). Vegas ha il fattore campo dalla sua, e sappiamo quanto i Golden Knights abbiano fatto la differenza in casa. Anche in questa serie ci aspettiamo una possibile gara 7 con il fattore campo determinante, e andiamo con Vegas. Le abbiamo entrambe in antepost, quindi sicuramente avremo una squadra in finale a Ovest, ma n e perderemo sicuramente una (abbiamo già perso in stagione regolare la pessima NYR).

Previsione: Vegas 4-3.

Winnipeg Jets-Dallas Stars

Dopo aver vinto il Presidents Trophy come miglior squadra di regular season, i Jets (60-25-4, 43-46 ATS) hanno dovuto sudare 7 camice, e 7 sono anche le sfide di cui Winnipeg ha avuto bisogno per battere i Blues che arrivavano ai playoffs come la squadra più calda del momento. I Jets però non si sono fatti sorprendere e ora sfideranno i Dallas Stars (54-29-6, 41-48 ATS), anche loro arrivati fino a gara 7 in cui hanno eliminato gli Avalanche, un grosso scalpo per Dallas che però in stagione regolare ha perso 3 sfide su 4 contro i Jets, e attenzione perchè tutti questi 4 precedenti di regular season si sono concluse con Under sulla linea gol totali.

Previsione: Winnipeg 4-2.

Quote Antepost Stanley Cup: ultimi aggiornamenti

Vediamo gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup di NHL e anche per la vittoria delle varie serie alle semifinali di conference di cui abbiamo appena parlato.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.