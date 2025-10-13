Siamo solo alle primissime partite della nuova stagione di Hockey su Ghiaccio NHL 2025-2026, quindi i riferimenti sono davvero minimi, ma se il buongiorno si vede dal mattino i bi-campioni in carica di Florida sono partiti alla grande con 3 vittorie su 3, tallonati dai Boston Bruins che non li mollano in Atlantic Division. Pronostici NHL week 2.

Pronostici NHL week 2: le classifiche di Hockey

Vediamo gli aggiornamenti delle classifiche divisionale di Hockey su Ghiaccio NHL, iniziando dall’Atlantic Division a cui abbiamo già accennato, con i campioni in carica, i Florida Panthers, che hanno iniziato con 3 vittorie su 3, già 11 gol fatti a fronte di 5 reti concesse. Florida finora ha sempre giocato in casa. Non mollano però i Boston Bruins, anche loro al via con un record di 3-0, 10 gol segnati e 5 concessi. Bene anche i Montreal Canadiens con 2-1, su cui abbiamo scommesso in stagione. Doppio passo falso al via per i Tampa Bay Lightning con 2 sconfitte e 10 gol concessi. Fa pure peggio Buffalo con 2 sconfitte e 1 solo gol segnato. Sabres, abbiamo già un problema!

Rimaniamo a Est, passando alla Metropolitan Division dove i Carolina Hurricanes sono partiti con 2 vittorie e già 10 gol a referto per una squadra che punta al titolo quest’anno. Con un record di 2-1 alle spalle troviamo Washington Capitals e Pittsburgh Penguins. Hanno già giocato 4 partite i NY Rangers con un record di 2-2 nonostante 10 gol segnati, il doppio di quelli concessi. Male invece l’altra parte della Grande Mela, con i NY Islanders ultimi con 2 sconfitte su 2.

In Western Conference apriamo dalla Central Division dove comandano i Colorado Avalanche con 5 punti, frutto di 2 successi e una sconfitta ai rigori. 2-0 invece per i Dallas Stars, entrambe le favorite per la vittoria di questa division sono partiti bene e hanno segnato 10 gol a testa, la differenza è che Dallas ha giocato una partita in meno, ed è stata sempre impegnata in trasferta. A differenza dello scorso anno sono partiti un pò peggio i Winnipeg Jets con un record di 1-1, 7 gol segnati e 7 concessi. Ancora a caccia del primo successo i Chicago Blackhawks con 3 ko, due nei tempi regolamentari e uno in OT che vale l’unico punto incassato finora da Bedard e compagni.

Chiudiamo in Pacific Division con i Seattle Kraken che hanno vinto le prime 2 partite, incassando appena 2 reti, a fronte di 5 reti segnate, squadra da Under. All’esatto contrario i Vegas Golden Knights sono 2° con un record di 1-1-1, 10 gol segnati, ma ben 11 concessi, un campanello d’allarme per Vegas. Rispetto allo scorso anno cercano di partire meglio gli Edmonton Oilers che anche quest’anno sono tra i contender della Stanley Cup. 3 punti nelle prime 2 partite per McDavid e compagni.

Statistiche e betting trends NHL

Al momento il 55.3% delle partite è stata vinta dalle squadre in trasferta. I favoriti hanno rispettato le previsioni nel 65.8% dei casi, e in particolare il trend migliore è quello delle Favorite in Trasferta che hanno vinto il 78.6% delle partite finora giocate. Ne consegue che la peggior bet di questo inizio stagione sia sugli Underdogs in casa che hanno sovvertito i pronostici solo nel 21.4% dei casi. Per quanto riguarda Over-Under gol totali leggera prevalenza di Over al 52.8% contro gol 47.2% di match da Under.

I Boston Bruins sono la miglior squadra nelle scommesse con una resa di +3.08 unità, ma bene anche i Seattle Kraken con +2.33U e i Dallas Stars a +2.20U a completare il podio. I peggiori sono ovviamente i Chicago Blackhawks che con 3 sconfitte su 3 sono a -3.00U.

Al momento il miglior attacco della NHL è quello di Carolina con 5.00 gol di media mentre il peggiore è quello di Buffalo con 0.5 gol. La difesa più solida dopo la prima settimana di regular season è quella di Seattle con 1.0 gol concessi di media, sui Rangers a 1.25 e i Capitals pari ai Bruins con 1.67. Il miglior power play è quello di Minnesota con un 45.45% di conversioni in vantaggio numerico, davanti a Florida (41.6$) ed Anaheim (40%). Molto male il power play di Toronto che ha convertito solo il 25% delle occasioni.

Quote Antepost: gli aggiornamenti per la Stanley Cup NHL

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Edmonton e Carolina favorite entrambe @8.50 su Colorado, Dallas e Vegas che salgono @10, poi abbiamo Tampa Bay @11, come Florida che è un pò snobbata. In 2° fascia troviamo New Jersey e Toronto @15, e poco più indietro Winnipeg @21 volte la posta.

Aggiornamenti quotidiani e consigli per le scommesse sulla NHL

Vi ricordiamo che ogni giorno trovate aggiornamenti e analisi sui big match quotidiani della NHL e le migliori stime sulle prestazioni giocatori Hockey

