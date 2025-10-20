Un altra settimana della regular season di Hockey su Ghiaccio NHL va in archivio, e i Carolina Hurricanes sono ancora perfetti con un record di 5-0-0, mentre i Detroit Red Wings si confermano i migliori per gli scommettitori. Avvio promettente per i Chicago Blackhawks. Pronostici NHL week 3.

Pronostici NHL week 3: le classifiche di Hockey

Iniziamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche, e partiamo dall’Eastern Conference con una Atlantic Division che al momento vede al comando a sorpresa i Detroit Red Wings con 10 punti, su un altra sorpresa, i Montreal Canadiens che con 8 punti si tengono alle spalle le corazzate dei Toronto Maple Leafs e dei Florida Panthers, tra le favorite per la vittoria finale della division.

In Metropolitan Division invece i Carolina Hurricanes stanno mantenendo le promesse, con 5 vittorie su 5 e 10 punti, due in più dei New Jersey Devils, dei Pittsburgh Penguins e dei Washington Capitals. Poco più indietro i NY Rangers ancora un pò troppo altalenanti, specialmente in casa al Madison Square Garden dove non si sono ancora sbloccati, ma in compenso hanno vinto tutte le partite giocate finora in trasferta.

Passiamo a Ovest con la Central Division controllata dai Colorado Avalanche con 11 punti, ma sono partiti bene anche quest’anno i Winnipeg Jets che con un record di 4-1-0 hanno raccolto 8 punti, come gli Utah Mammoth (ma con una partita in più) e i Chicago Blackhawks che dopo tanti anni nei bassi fondi, in questa stagione potrebbero tornare competitivi.

Infine la Pacific Division che vede al comando i Vegas Golden Knights con 10 punti e in 2° posizione con 8 ci sono Seattle Kraken e Vancouver Canucks. Altra partenza con handicap per gli Edmonton Oilers che hanno raccolto solo 5 punti in 6 partite, ancora peggio gli LA Kings con 4 punti, per non parlare dei Calgary Flames in fondo con 2 punticini.

Statistiche e betting trends NHL

I Detroit Red Wins sono i migliori come rendimenti nelle scommesse con +5.35 unità, sui Pittsburgh Penguins a +3.50, poi arrivano i New Jersey Devils con +2.73U. Ci sono anche i Carolina Hurricanes che però hanno avuto sempre quote abbastanza basse e le loro 5 vittorie si tramutano in un +2.64U, davanti ai Colorado Avalanche che completano la top-5 con +2.13U.

I peggiori sono i San Jose Sharks, ancora a caccia del primo successo stagionale, e quindi a -5.00 unità; male, molto male, anche Tampa Bay che ha iniziato la stagione con un record di 1-5, per -4.36U e completa la flop-3 Los Angeles a -3.18U.

Vediamo anche le statistiche sul campo. Al momento Carolina ha il miglior attacco della lega con 4.6 gol a sera, seguito da Vegas a 4.33 e da Winnipeg con 4.33 reti. I Calgary Flames stanno invece segnando appena 1.67 gol di media, ma vanno male anche gli attacchi di NY Rangers e Florida Panthers con 2.14 gol, e pure quello degli Edmonton Oilers che nonostante tante stelle sono fermi a 2.50 gol a partita.

Difensivamente nessuno come i Colorado Avalanche che concedono appena 1.50 gol di media agli avversari, ma qui vanno bene anche i NY Rangers con 1.71 gol subiti e i Capitals con 2.00. Difesa colabrodo per gli Ottawa Senators con 5.00 gol concessi di media, come i soliti Sharks che troviamo anche qui tra i peggiori.

Il miglior attacco in Power Play è quello dei Minnesota Wild con un 38.46% di conversioni a rete in vantaggio numerico (il peggiore è quello di Philadelphia con appena un6.67% di conversioni) mentre difensivamente in Penality Kill nessuno ha il sorprendente rendimento dei Buffalo Sabres che hanno evitato di subire gol nel 95.65% dei casi in inferiorità numerica (qui i peggiori sono i Blue Jackets con solo un 55.56%).

Quote Antepost: gli aggiornamenti per la Stanley Cup NHL

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Gli Hurricanes superano di poco gli Oilers, ma c’è sempre da fare attenzione agli Avalanche e anche agli Stars.

Aggiornamenti quotidiani e consigli per le scommesse sulla NHL

Vi ricordiamo che ogni giorno trovate aggiornamenti e analisi sui big match quotidiani della NHL e le migliori stime sulle prestazioni giocatori Hockey:

