Ci risiamo, i NY Rangers stanno ampiamente deludendo tifosi e scommettitori mentre gli Utah Mammoth sono tra le sorprese positive di questo inizio di stagione di Hockey su ghiaccio NHL. Vediamo il report della 4° settimana di regular season con statistiche, betting trends, classifiche e quote antepost aggiornate. Pronostici NHL week 4.

Pronostici NHL week 4: le classifiche di hockey

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche. Apriamo dalla Eastern Conference con l’Atlantic Division che vede al comando i Montreal Canadiens con 14 punti, due in più dei Detroit Red Wings, e tre sugli Ottawa Senators. In ripresa ma solo a 10 punti io Florida Panthers. Al momento sono ultimi i Boston Bruins e i Tampa Bay Lightning con 8 punti a testa, e male anche i Toronto Maple Leafs appena avanti con 9 punti (gli stessi dei Buffalo Sabres).

In Metropolitan Division invece cè una conferma, i New Jersey Devils che con un record di 8-1-0 (perfetto 5-0-0 in casa) sono al comando con 16 punti, ma i Pittsburgh Penguins non hanno intenzione di fermarsi (15 punti), poi arrivano i Carolina Hurricanes con 12, gli stessi dei Washington Capitals. Malissimo i NY Rangers che al momento sono ultimi con 8 punti, a parimerito con i Columbus Blue Jackets, e dietro anche a NY Islanders e Philadelphia Flyers.

Passiamo in Western Conference con la Central Division comandata dagli Utah Mammoth con 16 punti e un rendimento al momento perfetto in casa (4-0-0), alle loro spalle i Colorado Avalanche a 14 punti e poi arrivano i Winnipeg Jets con 12, che invece sono stati perfetti in trasferta (3-0-0), ma più altalenanti in casa (3-3-0). Division apertissima visto che a 11 punti troviamo i Dallas Stars e a 10 i Chicago Blackhawks finalmente in crescita (anche i Nashville Predators a 10). Chiudono la classifica i deludenti Minnesota Wild con 8 punti e i St.Louis Blues con 7.

Chiudiamo in Pacific Division dove si stanno confermando i Vegas Golden Knights ma con soli 13 punti, e i Seattle Kraken a 12 rimangono vicini. Seguono gli LA Kings che non hanno ancora vinto in casa nei tempi regolamentari (0-2-1), ma stanno andando bene in trasferta (4-1-2) e si lasciano alle spalle Vancouver Canucks e Edmonton Oilers con 10 punti a testa. Gli Anaheim Ducks si trovano a 9 punti poi chiudono la classifica le due peggiori squadre dell’intera lega, i San Jose Sharks con 6 punti e i Calgary Flames che hanno conquistato appena 5 punti in 10 partite.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Iniziamo col dire che negli ultimi 7 giorni abbiamo visto quasi un 60% di partite da Over (per la precisione 59.2%). Gli Sfavoriti in casa hanno vinto nel 58.8% dei casi, uno dei trend più interessanti per le moneyline ma ancor di più per le puckline con un 86.7% di linee coperte dagli underdogs di casa (13-2 ATS)!!!

Tornando nello specifico delle singole squadre, i Pittsburgh Penguins sono la miglior squadra su cui puntare per gli scommettitori, con +6.11 unità di profitto, davanti a New Jersey Devils (+5.68U) e agli straordinari Utah Mammoth (+4.83U). Al contrario i peggiori nel betting sono i Calgary Flames con -4.88 unità bruciate, ma stanno deludendo anche i NY Rangers (-4.29U, ancora a caccia della prima vittoria interna visto che al Madison Square Garden hanno un record di 0-5), i Tampa Bay Lightning (-4.08U), i Minnesota Wild (-3.57U) e anche un altro top-team, gli Edmonton Oilers (-3.38U).

Quote antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Al momento rimane un testa a testa tra Carolina Hurricanes e Colorado Avalanche @8.50, ma gli Edmonton Oilers @9 sono vicini e non dimentichiamo i Vegas Golden Knights @10, mentre hanno perso un pò di quota i Florida Panthers @11 come Dallas Stars e New Jersey Devils.

