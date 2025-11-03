Andiamo a vedere l’articolo di aggiornamento sulla regular season di Hockey su ghiaccio NHL che si prepara alla 5° settimana di stagione regolare. Tra le sorprese in positivo abbiamo Ducks e Red Wings mentre continuano a deludere i Wild. Pronostici NHL week 5.

Pronostici NHL week 5: le classifiche di hockey

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche e con l’Eastern Conference dalla Atlantic Division che vede al comando a 18 punti a testa due squadre che non ti aspetti: Montreal Canadiens e Detroit Red Wings. Alle loro spalle un trio di giocatori: Tampa Bay Lightning, Ottawa Senators e Boston Bruins, tutte a 14 punti. Più indietro i Florida Panthers e i Toronto Maple Leafs che con 13 punti chiudono la classifica al pari dei Buffalo Sabres.

In Metropolitan Division abbiamo New Jersey Devils e Pittsburgh Penguins al comando con 18 punti. Sono fermi a 14 i Carolina Hurricanes agganciati da Columbus Blue Jackets e NY Rangers, seguiti da NY Islanders, Philadelphia Flyers e anche Washington Capitals sul fondo con 13 punti.

Passiamo a Ovest con la Central Division con i Colorado Avalanche al comando, e con 19 punti sono anche la squadra che ha raccolto più punti finora, tallonati dai Winnipeg Jets con 18. Bene anche gli Utah Mammoth che con 16 punti sono al 3° posto, davanti ai Dallas Stars a 15. Segnali di ripresa dai Chicago Blackhawks con 13 punti mentre chiudono i Nashville Predators con 12 punti, i deludenti Minnesota Wild fermi a 11 e i St.Louis Blues che con 8 punti sono la squadra che ha guadagnato di meno finora (assieme ai Flames).

Chiudiamo in Pacific Division, e anche qui in pochi dopo un mese di regular season si sarebbero aspettato gli Anaheim Ducks al comando, con 15 punti, a parimerito con i Vegas Golden Knights che invece stanno tenendo fede alle premesse e agli Edmonton Oilers che quest’anno sono partiti meglio. Classifica molto corta visto che a 14 punti, subito dietro, troviamo Seattle Kraken ed LA Kings, mentre a chiudere abbiamo Vancouver Canucks a 12 punti, San Jose Sharks a 11 e i Calgary Flames sempre ultimi con soli 8 punti.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Nell’ultima settimana abbiamo assistito ad una pioggia di gol in NHL, con ben il 60.8% delle partite che si è chiusa sopra la linea di gol totali richiesta e un 39.2% da Under.

Se andiamo a vedere le singole squadre notiamo che i Detroit Red Wings con +6.10 unità di profitto sono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse, davanti a Penguins (+5.57U) e Canadiens in risalita a +4.61U. Nessuno sta andando male come i Calgary Flames che hanno bruciato già -6.79 unità, poi arrivano i St.Louis Blues a -5.99U e i Minnesota Wild che chiudono lo scomodo podio delle peggiori squadre come rendimento nelle scommesse con .5.01U, ma stanno andando male anche Oilers (-3.35U), Kings (-2.81U), Panthers (-2.12U) e Maple Leafs (-1.98U).

Quote antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. I Colorado Avalanche @8.50 si prendono il primato anche qui, davanti ad Hurricanes ed Oilers che resistono entrambe al 2° posto con quota @9 volte la posta, poi si sale in doppia cifra con i Golden Knights @10 e i Panthers con i Devils @11 volte la posta.