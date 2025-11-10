Anche questa settimana mettiamo in copertina gli Anaheim Ducks, sempre al comando e con margine della competitiva Pacific Division, e miglior squadra nelle scommesse, mentre tornano a deludere gli Edmonton Oilers, tra i grandi favoriti per la Stanley Cup, ma con soli 16 punti raccolti. Fanno ancora peggio i bi-campioni di Florida con 15 punti. Pronostici NHL week 6.

Pronostici NHL week 6: classifiche hockey

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche e con l’Eastern Conference dalla Atlantic Division con i Montreal Canadiens sorprendentemente al comando con 22 punti, davanti ai Boston Bruins che stanno a loro volta ben impressionando con 20 punti e completano la top-3 gli Ottawa Senators con 19 punti, uno in più su Tampa Bay Lightning e Detroit Red Wings: i Bolts sono in ripresa con 7-1 nelle ultime 8 partite mentre i Red Wings sono calati con 3 sconfitte di fila a concludere la settimana appena passata. Ancora deludenti i Toronto Maple Leafs con 17 punti e soprattutto i Florida Panthers soltanto a 15, penultimi, davanti solo ai Buffalo Sabres per i bi-campioni in carica che nelle ultime 9 partite hanno sempre alternato 1 vittoria ad 1 sconfitta.

In Metropolitan Division invece si confermano al vertice i favoriti Carolina Hurricanes con 22 punti, al pari con i New Jersey Devils, ma attenzione ai Pittsburgh Penguins che non mollano con 21 punti anche se Crosby e compagni hanno perso 4 delle ultime 5 partite. I Philadelphia Flyers con 18 punti si tengono alle spalle le due squadre di NY: Islanders e Rangers entrambe a 16 punti, con NYR che ha perso l’ultima partita proprio contro gli Islanders nel derby della Grande Mela. Deludenti anche i Washington Capitals fermi a 15 punti, solo i Columbus Blue Jackets con 14 fanno peggio.

Passiamo in Western Conference con la Central Division dove comandano sempre i Colorado Avalanche che con 25 punti sono anche la squadra dell’intera lega che ha portato a casa più punti, anche grazie all’ottimo 6-1-3 in trasferta e a 5 vittorie nelle ultime 6 partite. Al 2° posto i Dallas Stars con 21 punti e al 3° posto continua la rinascita dei Chicago Blackhawks con 19 punti dopo le ultime 3 vittorie in cui l’attacco di Bedard e compagni ha segnato 14 gol. A 18 punti ci sono Winnipeg Jets e Utah Mammoth mentre a 17 provano a risalire i Minnesota Wild con 4 vittorie nelle ultime 5, dopo un pessimo inizio stagionale. Sul fondo Nashville Predators con 14 punti e St.Louis Blues con 13.

Chiudiamo in Pacific Division dove al comando abbiamo i sorprendenti Anaheim Ducks con 23 punti, squadra da 5-1-0 in casa ma anche 6-2-1 in trasferta. I Ducks si tengono distanti tutti, ad iniziare dai grandi favoriti, i Vegas Golden Knights, a 18 punti come Seattle Kraken ed LA Kings in ripresa. In ripresa anche i San Jose Sharks che con 17 punti agganciano i Vancouver Canucks. Altra partenza a rilento per gli Edmonton Oilers con soli 16 punti al penultimo posto dopo le ultime 3 sconfitte per McDavid e compagni, incluso l’umiliante 1-9 interno contro gli Avs sabato. Solo i Calgary Flames fanno peggio, anzi con 10 miseri punti sono la squadra che ha il peggior record di tutta la NHL.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Dominano ancora gli Over nelle scommesse sui gol totali di Hockey, dopo il 60.8% di Over della settimana prima, anche la scorsa settimana il trend forte rimane Over nel 54.9% delle partite contro il 45.1% di Under.

Un record di 11-4, con tante vittorie da Underdogs, gli Anaheim Ducks non si confermano solo al comando della Pacific, ma anche come migliore nelle scommesse, con già +9.10 unità di profitto, staccando i Bruins al 2° posto con +6.66U e i Devils che completano questo podio momentaneo con +5.04U, davanti al trio di sorprese: Blackhawks, Sharks e Canadiens.

La peggior squadra su cui puntare rimane quella dei Calgary Flames che con un record di 4-13 hanno già bruciato -7.91 unità. Male anche Predators (-6.62U) e ovviamente Oilers (-6.35U). Pagano anche gli scommettitori di Blues (-5.74U) e Sabres (-4.9U), ma questo era facile da prevedere, meno invece i pessimi rendimenti di Wild (-3.46U), Panthers (-3.19U), Maple Leafs (-2.7U) e anche Capitals (-2.48U).

Gli Anaheim Ducks stanno facendo la differenza col miglior attacco, 4.13 gol a sera, meglio anche di Avalanche (4.00) e Hurricanes, mentre la squadra che segna meno è Calgary con soli 2.06 gol a sera, ma gravi problemi offensivi anche per i Rangers che non vanno oltre 2.19 gol a partita.

La miglior difesa è quella dei Washington Capitals con 2.47 gol subiti di media, ma questo non sembra bastare visti i problemi offensivi. Anche qui, come in attacco, al 2° posto gli Avalanche che con 2.5 gol al passivo si confermano la squadra più completa sui due lati del campo. Qui bene anche i Blackhawks con 2.50 gol subiti di media. La difesa peggiore è quella dei Blues che incassano 3.88 gol di media.

Special team, il miglior Power Play è quello dei Pittsburgh Penguins con 35.71% di conversioni a gol in vantaggio numerico, meglio di Oilers (33.33%) e Stars (32.76%). Il peggior power play è quello dei Flames con un misero 11.67% di conversioni a gol con l’uomo in più. Il miglior Penality Kill è a sorpresa quello dei Buffalo Sabres che nel 89.58% dei casi non concedono gol in inferiorità numerica, al contrario qui i peggiori sono gli Ottawa Senators (67.39%).

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. I Colorado Avalanche @7.50 si confermano al comando per la vittoria, con Hurricanes ed Oilers che seguono @9, poi si sale a @10 volte la posta con Golden Knights e Devils.