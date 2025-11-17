Siamo già alla 7° settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio, andiamo a vedere la situazione nel recap settimanale NHL con statistiche, classifiche, quote e tutto per i Pronostici NHL week 7.

Pronostici NHL week 7: classifiche hockey

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche e con l’Eastern Conference dalla Atlantic Division dove abbiamo i Boston Bruins come nuovi leader con 24 punti e col lavoro del nuovo allenatore Marco Sturm che inizia a vedersi, sui Detroit Red Wings a 23, mentre scendono a 22 punti i Montreal Canadiens, al pari con gli Ottawa Senators. Momento negativo per i Tampa Bay Lightning fermi a 20 punti per non parlare di Florida Panthers e Toronto Maple Leafs che si lasciano alle spalle solo il fanalino di coda, i Buffalo Sabres.

In Metropolitan Division settimana positiva per i New Jersey Devils, meno per i Carolina Hurricanes che si staccano di 2 punti da NJ, nuova leader in solitaria e con un rendimento interno quasi perfetto (7-0-1), ma rimangono ai piani alti con 24 punti anche i Pittsburgh Penguins. Le squadre di NY, Islanders e Rangers, continuano a braccetto con 22 punti a testa, e poco più indietro troviamo Philadelphia Flyers e Columbus Blue Jackets. Continua la stagione pessima dei Washington Capitals, ultimi con 18 punti

Passiamo a Ovest con la Central Division che invece conferma i Colorado Avalanche che con 31 punti sono anche i migliori dell’intera lega, ottimi sia in casa (7-0-2) che in trasferta (6-1-3), staccando i 4 punti i Dallas Stars a 27, poi c’è un ulteriore salto con un trio in lotta per il 3° posto con 22 punti: Winnipeg Jets, Chicago Blackhawks e Minnesota Wild. A 21 punti gli Utah Mammoth che dopo un buon inizio stagionale sono andati a calare implacabilmente nelle settimane successi, e ora hanno solo i St.Louis Blues alle spalle.

Chiudiamo in Pacific Division con gli LA Kings che con 24 punti (con 5 vittorie di fila con 10-1 nelle ultime 11) si lasciano alle spalle i sorprendenti Anaheim Ducks e i Seattle Kraken entrambi a 23. Classifica corta visto che sono li in corsa con 22 punti anche le vere favorite al via: Vegas Golden Knights ed Edmonton Oilers mentre sono fermi a 20 punti i Vancouver Canucks che si lasciano alle spalle i San Jose Sharks con 19 punti e i Calgary Flames, ormai disperati con soli 13 punti, peggior rendimento di tutta la NHL, per colpa di un rendimento esterno pessimo (2-8-1).

Statistiche e betting trends Hockey NHL

I Boston Bruins non si sono presi solo il comando divisionale, ma è anche la miglior squadra come rendimento nelle scommesse con +8.23 unità di profitto, un bottino che stacca gli Anaheim Ducks al 2° posto con + 6.1U e New Jersey Devils con +6.08U. La peggior squadra su cui puntare è ovviamente quella dei Calgary Flames che hanno bruciato -9.28U; male anche Predators (-7.43U), Blues (-6.99U), Maple Leafs (-5.7U) e Sabres (-5.45U) ma stanno tradendo gli scommettitori anche Oilers (-4.79U) e Golden Knights (-4.54U).

Nelle altre statistiche segnaliamo subito i dominanti Colorado Avalanche che sono i migliori sia in attacco con 4.11 gol a sera (Anaheim è seconda anche qui, ma ben staccata con 3.67 gol a sera) che in difesa con 2.37 gol al passivo (qui ci sono i Rangers al 2° posto, che rimangono a galla con soli 2.45 gol concessi di media). Negli Special Team dominano i Pittsburgh Penguins in attacco con un 34.09% di conversioni in Power Play, ovvero in vantaggio numerico, mentre difensivamente il miglior Penality Kill è a sorpresa quello dei Buffalo Sabres con 89.47% di gol evitati in inferiorità numerica, ma anche qui spiccano gli Avalanche al 2° posto (88.71%).

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Per quanto visto finora i Colorado Avalanche @6.25 sono giustamente favoriti, non solo perchè hanno il miglior record della lega al momento, o per un ottimo rendimento sia in casa che in trasferta, ma anche perchè gli Avs sembrano i più completi tra attacco e difesa e si lasciano alle spalle i Carolina Hurricanes @9, poi arrivano Devils ed Oilers entrambe @10, con i Golden Knights @@10.50 mentre la tripletta dei Florida Panthers resiste @11, nonostante una prima parte stagionale poco positiva per i bi-campioni in carica.