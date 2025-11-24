Report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL, già all’8° settimana di regular season. Toronto e Nashville sono in crisi, mentre i Colorado Avalanche continuano a dominare e sono favoriti per le quote antepost sulla vittoria finale della Stanley Cup. Attenzione scommettitori, gli Anaheim Ducks sono la miglior squadra su cui puntare nei testa a testa dei singoli match. Pronostici NHL week 8.

Pronostici NHL week 8: classifiche hockey

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche e con l’Eastern Conference dalla Atlantic Division dove è netto il calo dei Boston Bruins che da una settimana all’altra scendono dal 1° al 4° posto con 4 sconfitte nelle ultime 6 che lasciano la squadra di Strum a 26 punti, rimanendo comunque attaccata alle squadre di punta visto che sono a 26 anche Tampa Bay Lightning e Ottawa Senators, mentre il primato se lo prendono i Detroit Red Wings che zitti zitti sono al comando con 27 punti, ma la classifica rimane cortissima, anche perchè al 5° posto ci sono i Montreal Canadiens con 25 punti e non sono ovviamente già da scartare i bi-campioni, i Florida Panthers con 23 punti. Chiudono i Buffalo Sabres a 22 che superano i Toronto Maple Leafs davvero deludenti (1 sola vittoria nelle ultime 8 per i canadesi).

In Metropolitan Division i Carolina Hurricanes sono al comando con 30 pinti, grazie ad un ottimo 6-2-1 in casa e si lasciano alle spalle i sorprendenti NY Islanders che con 7 vittorie nelle ultime 9 hanno 28 punti e tengono il passo, meglio dei New Jersey Devils (27) che sono incappati in una striscia di 3 sconfitte, mantengono un quasi perfetto 7-0-1 in casa, ma in trasferta faticano (6-7-0). A 25 punti un trio con Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins e Columbus Blue Jackets e tra questi la squadra già in forma sembra Philadelphia, anche grazie al buon rendimento interno da 8-3-2, mentre i Penguins sono 2-7 nelle ultime 9. Faticano i Washington Capitals (24) e i NY Rangers (22) che chiudono a sorpresa la classifica divisionale. NYR rimane un caso, ottima in trasferta (9-4-1) ma ancora pessima in casa con un record di 1-7-1 al Madison Square Garden.

Passiamo a Ovest con la Central Division dominata dalla miglior squadra dell’intera lega con 37 punti, i Colorado Avalanche che sono 11-1 nelle ultime 12 e hanno aperto una striscia di 9 vittorie consecutive. Dominanti, tanto che i Dallas Stars sono già a -7 punti con lo stesso numero di partite (22) degli Avs nel momento in cui scriviamo, nonostante i texani siano 6-2 nelle ultime 8. In ripresa i Minnesota Wild (28) che hanno vinto 7 delle ultime 8 partite e iniziano la nuova settimana sulla striscia di 5 vittorie consecutive. Gli Utah Mammoth (25) si mettono alle spalle i Winnipeg Jets, agganciati anche dai Chicago Blackhawks con 24 punti. Chiudono questa classifica i St.Louis Blues (20) e i pessimi Nashville Predators che hanno vinto solo 2 delle ultime 12 partite, e con 16 punti sono ora i peggiori dell’intera NHL.

Chiudiamo in Pacific Division dove rimane la sorpresa Anaheim Ducks al comando con 29 punti e 3 vittorie nelle ultime 4 partite che permettono ai californiani di lasciarsi alle spalle Seattle Kraken (28 punti), Vegas Golden Knights (27), LA Kings e San Jose Sharks, entrambe a 25 punti, come gli Edmonton Oilers che sono tornati ad altalenare e a deludere. In chiusura i Vancouver Canucks con 20 punti che sono 1-6 nelle ultime 7, e sono stati quasi recuperati dai Calgary Flames (19) che hanno dato segnali di ripresa con 3 vittorie di fila, ultima delle quali proprio. Vancouver domenica.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Nell’ultima settimana abbiamo registrato un trend favorevole agli Under gol usciti nel 58.8% delle partite degli ultimi 7 giorni, rispetto al 41.2% di Over. Passando alle singole squadre anche qui i Boston Bruins calano al 2° posto con +6.85 unità come miglior squadra su cui puntare che torna ad essere Anaheim con +8.15U guadagnate dagli scommettitori dei Ducks, e salgono al 3° posto i San Jose Sharks che hanno vinto 3 delle ultime 4 partite, tutte da underdogs oltre la pari, e ora sono a +6.69U, come gli Islanders (+6.14U) mentre si staccano un pò i Red Wings (+4.48U).

Novità anche per la peggior squadra su cui puntare, i Nashville Predators che hanno bruciato -8.43 unità, male anche i Blues con -7.74U e poi arrivano le vere delusioni dopo un paio di mesi di regular season: Edmonton (-6.71U) e Toronto (-6.70U) mentre anche qui è in ripresa Clagary (-6.53U) che per settimane è stata la peggior squadra nel betting NHL.

Quote antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Scende ancora la quota dei Colorado Avalanche @5.50 che iniziano a dominare anche nelle quote per le scommesse stagionali, e staccano Hurricanes e Panthers che resistono a @8.50, come resiste Vegas @9 mentre con Edmonton @10 si sale in doppia cifra. In seconda fascia troviamo anche Tampa @12 che riesce a tenersi dietro Dallas @13 e anche New Jersey @17, poi si sale di colpo con Winnipeg @26 volte la posta.