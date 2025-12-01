Report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con la 9° settimana di regular season. I Washington Capitals hanno vinto 7 delle ultime 8 partite e sono risaliti al 3° posto in division mentre i Bruins sono un pò in calo, ma non nelle scommesse visto che Boston rimane la miglior squadra su cui puntare. Colorado domina sempre le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup. Pronostici NHL week 9.

Pronostici NHL week 9: classifiche hockey

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche e con l’Eastern Conference dalla Atlantic Division dove abbiamo dei nuovi leader, i Tampa Bay Lightning grazie a 7 vittorie di fila, e hanno 34 punti in 25 partite, 4 in più (con 2 partite in meno) dei Boston Bruins che invece stanno vivendo un momento di leggero calo, poi troviamo a 29 i Montreal Canadiens che reggono al 3° posto, con un punto di vantaggio su Ottawa Senators e sui Detroit Red Wings che sono precipitati dopo le 4 sconfitte della scorsa settimana. A 25 punti continuano a deludere Florida Panthers e Toronto Maple Leafs che si tengono dietro solo i Buffalo Sabres, ma solo di un punto.

In Metropolitan Division invece arriva la conferma dei Carolina Hurricanes con 34 punti, uno di vantaggio sui New Jersey Devils (stesse partite giocate, 25, per queste due squadre). Buona crescita dei Washington Capitals che hanno vinto le 4 partite della scorsa settimana e si portano 7-1 nelle ultime 8, un rendimento che gli permette di portarsi a 32 punti e di tenersi dietro di uno i Philadelphia Flyers mentre a 29 punti scendono i Pittsburgh Penguins a 29 come i NY Islanders, e ancora più indietro ci sono NY Rangers (sempre ottimi in trasferta con 11-4-1 ma male in casa con 2-8-1) con 28 punti e i Columbus Blue Jackets ultimi con 27 punti ma due partite in meno rispetto a NYR.

Passiamo a Ovest con la Central Division dove si confermano invece i Colorado Avalanche che in sole 25 partite hanno già raccolto 42 punti, miglior rendimento NHL, ancora imbattuti nei tempi regolamentari in casa (10-0-2). Staccati a -4 (con una partita in più) i Dallas Stars e ancora più indietro a 33 punti (sempre con 26 match) i Minnesota Wild. I Chicago Blackhawks con 27 punti agganciano gli Utah Mammoth e più indietro i Winnipeg Jets (26) che non riescono a bissare il rendimento dello scorso anno, e sono quasi raggiunti dai St.Louis Blues (25). Ultimo posto per i Nashville Predators che con 20 punti sono la peggior squadra di tutta la lega.

Infine la Pacific Division dove gli Anaheim Ducks non vogliono mollare il primato, ma con 31 punti sono la leader divisionale più in basso, e sono stati raggiunti dagli LA Kings, e poco dietro ci sono sempre i Vegas Golden Knights con 30 punti. A 28 i Seattle Kraken che si lasciano alle spalle di un punto gli Edmonton Oilers, addirittura raggiunti dai San Jose Sharks. Chiudono i Vancouver Canucks con 23 punti e i Calgary Flames a 22.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

I Boston Bruins sono in calo, ma rimangono ancora la miglior squadra su cui puntare con +8.59 unità di profitto, con alle spalle Ducks (+7.33U) e Sharks (+5.73U) grazie a 8 vittorie nelle ultime 13 per San Jose in ripresa. Al contrario i Nashville Predators sono la peggior squadra nelle scommesse con -8.21 unità, ma anche i Blues continuano ad essere un buco nero (-7,67U) come gli Oilers (-7.03U) che tra le squadre di punta sono quelli che stanno deludendo maggiormente, lo vediamo anche nel betting.

Quote antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. I Colorado Avalanche iniziano a fare il vuoto anche qui @5, con gli Hurricanes @9 primi avversari, alla pari con Vegas, e anche con i Panthers che nonostante le difficoltà rimangono tra i favoriti per un ipotetico tris.