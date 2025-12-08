Articolo settimanale di aggiornamento sulla stagione di Hockey su ghiaccio NHL giunta alla 10° settimana di regular season. Washington si conferma in un ottimo momento mentre Tampa comanda la Atlantic, anche se Boston mantiene il primato di miglior squadra su cui puntare. Pronostici NHL week 10.

Pronostici NHL week 10: classifiche hockey

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche e con l’Eastern Conference dalla Atlantic Division dove anche questa settimana si confermano al vertice i Tampa Bay Lightning con 34 punti, ripresi però dai Boston Bruins e un punto dietro ci sono Montreal Canadese e Detroit Red Wings, che continuano ad andare meglio dei bi-campioni in carica, i Florida Panthers con 30 punti, gli stessi dei Toronto Maple Leafs, altra delusione dopo i primi due mesi e mezzo di stagione e a 30 ci sono anche gli Ottawa Senators, con i Buffalo Sabres a chiudere con 26 punti.

In Metropolitan Division i Washington Capitals sono caldissimi e con 39 punti staccano i Carolina Hurricanes a 36 (ma con due partite in meno rispetto ai capitolini). I NY Islanders resistono al 3° posto con 35 punti, uno in più dei cugini, i NY Rangers, e dei Pittsburgh Penguins mentre a 33 punti troviamo i Philadelphia Flyers e i New Jersey Devils in crollo dopo le ultime 5 sconfitte e ora penultimi, davanti solo ai Columbus Blue Jackets (32).

Passiamo in Western Conference con la Central Division sempre in mano ai Colorado Avalanche che con 48 punti sono anche la miglior squadra della lega, e non sono ancora stati battuti nei tempi regolamentari in casa (11-0-2). I Dallas Stars con 45 punti sarebbero ampiamente primi in qualsiasi altra division, ma non in questa contro gli Avs. Le due squadre staccano nettamente tutte le altre, con i Minnesota Wild al 3° posto con 35 punti, poi si scende ulteriormente con Utah Mammoth a 31 punti e Chicago Blackhawks con 30 punti che si lasciano alle spalle i Winnipeg Jets che a 29 sono stati raggiunti perfino dai St.Louis Blues. In questa division non abbiamo solo la miglior squadra NHL, ma anche la peggiore in termini di punti, appena 24, i Nashville Predators.

Infine la Pacific Division dove abbiamo sempre gli Anaheim Ducks primi con 37 punti, con i Vegas Golden Knights sempre vicini a 36, poi si staccano leggermente gli LA Kings con 33 punti. Gli Edmonton Oilers risalgono a 31 punti con i San Jose Sharks. 28 punti per i Seattle Kraken, chiudono i Calgary Flames (26) e i Vancouver Canucks (25).

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Non cambiano le prime 3 squadre come rendimento nelle scommesse, con i Boston Bruins a +9.80 unità davanti ad Anaheim e a San Jose mentre al 4° posto salgono i NY Islanders che si lasciano alle spalle Dallas. La peggior squadra su cui puntare è quella dei St.Louis Blues con -7.25 unità, seguiti da Oilers (-6.9U) e Predators (-6.79U). Completano questa flop-5 Calgary (-6.08U) e Vancouver (-5.2U).

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Colorado sempre nettamente favorita @4.50 su Carolina @8.50 mentre scende ancora Tampa Bay @9 che scavalca Florida e Vegas @10, ma anche Edmonton @12 e Dallas @13. In calo ma ancora snobbati i Capitals @19 volte la posta.