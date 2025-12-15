Articolo settimanale di aggiornamento della stagione di Hockey su ghiaccio NHL con classifiche, statistiche, analisi e quote antepost per la Stanley Cup. Gli Avalanche continuano a fare il vuoto nella lega, ancora bene i NY Islanders mentre i Canucks sono i peggiori dell’intera NHL, peggiorando anche il rendimento dei Predators. In ripresa i Minnesota Wild. Pronostici NHL week 11.

Pronostici NHL week 11: classifiche hockey

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche e con l’Eastern Conference dalla Atlantic Division con un duo al comando, Tampa Bay Ligthning e Detroit Red Wings, entrambe con 39 punti, anche se Detroit ha giocato una partita in più, anche rispetto ai Montreal Canadiens al 3° posto con 38 punti, gli stessi dei Boston Bruins, poi ci stacchiamo con i Florida Panthers a 34 punti ma i bi-campioni in carica sono in ripresa dopo il successo da sfavoriti a Dallas, il 4° nelle ultime 5 partite. Dietro con 33 punti i Toronto Maple Leafs, tallonati dagli ultimi della classe: Ottawa Senators e Buffalo Sabres entrambe con 32 punti.

In Metropolitan Division si riprendono la testa della classifica i Carolina Hurricanes con 44 punti dopo 4 vittorie di fila, anche se tutte le 3 più recenti sono state vinte ai rigori. In ogni caso i Canes si riprendono il vertice, inseguiti dai sempre più convincenti NY Islanders saliti a 41 punti con un 6-1 nelle ultime 7 mentre calano dal 1° al 3° posto i Washington Capitals con 40 punti dopo le ultime 2 sconfitte (tra cui il 2-3 SO contro Carolina). A seguire classifica corta con i Philadelphia Flyers a 38 punti, avanti di uno du Pittsburgh Penguins e New Jersey Devils, e a +2 sui NY Rangers mentre all’ultimo posto ci sono sempre i Columbus Blue Jackets con 32 punti.

Passiamo in Western Conference aprendo dalla Central Division sempre dominata dai Colorado Avalanche che con 53 punti fanno il vuoto non solo sui Dallas Stars (comunque ottimi con 47 punti), ma in tutta la lega, con gli Avs che si confermano come nettamente migliori. Continua la rinascita dei Minnesota Wild reduci da una settimana da 4 vittorie su 4 con 18 gol segnati. Lo stacco su tutte le altre è netto, con il 4° posto degli Utah Mammoth con 35 punti, poi i Chicago Blackhawks a 32 e i St.Louis Blues che hanno agganciato i Winnipeg Jets che non riescono a svoltare in questa stagione. Sempre in fondo i Nashville Predators con 28 punti.

Concludiamo con la Pacific Division sempre combattuta con i Vegas Golden Knights che si sono ripresi il comando con 41 punti, con gli Anaheim Ducks che a 39 lasciano il vertice dopo alcune settimane. Rimangono in corsa anche LA Kings con 37 punti ed Edmonton Oilers che finalmente danno segno di continuità (anche se domenica hanno perso a Montreal, rimanendo però 4-2 nelle ultime 6). A 35 punti, solo 1 in meno di McDavid e compagni, arrivano i sorprendenti San Jose Sharks che hanno chiuso il recente road-trip a Est con 3 vittorie su 4, comprese le ultime 2 a Pittsburgh e Toronto. Indietro i Seattle Kraken e i Calgary Flames con 30 punti mentre ultimi sono i Vancouver Canucks che con 27 punti hanno ora il peggior rendimento di tutta la NHL, peggiorando anche il rendimento di Nashville che aveva tenuto questo negativo record per settimane. I Canucks arrivano dalla vittoria di domenica in New Jersey, contro i Devils in piena crisi, ma si è trattato di solo la 3° vittoria nelle ultime 12 dei canadesi.

Statistiche e betting trend Hockey NHL

In testa come miglior squadra nelle scommesse ci sono sempre i Boston Bruins con +11.12 unità di profitto in 33 partite (19-14 di record), ma salgono anche qui i San Jose Shark (+10.19U) e gli Islanders (+9.21U). Calano anche qui gli Anaheim Ducks al 4° posto con +8.15 mentre i Wild si confermano in crescita anche qui con +5.53U.

I peggiori nelle scommesse sono i St.Louis Blues con -8.28 unità. Cercano di riprendersi gli Oilers che però nei rendimenti del betting rimangono negativi con -7,55U e segnaliamo anche i Canucks con. Un -6.21U, i Blue Jackets a -5.95U e i Mammoth a completare la flop-5 con -5.21U bruciate.

Nelle statistiche sul ghiaccio sono decisamente impressionanti gli Avalanche che hanno sia il miglior attacco con 4.0 gol segnati di media, che la miglior difesa con 2.19 gol subiti a sera. I Penguins non stanno andando benissimo ma mantengono il power play più efficace mentre i peggiori in superiorità numerica sono i Kings che convertono solo il 13.8% rispetto al 32.1% di Crosby e compagni che comandano questa classifica statistica.

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Anche qui nessuno tiene il ritmo di Colorado @4.50 nettamente favorita su Carolina @8 e Tampa Bay @8.50 che si candidano come principali avversari alla corazzata degli Avalanche.